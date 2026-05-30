Every 2025/26 UEFA Champions League Player of the Match
Saturday, May 30, 2026
Check out who took home the official Player of the Match award after every UEFA Champions League game in 2025/26.
UEFA issued an official Player of the Match award, presented by PlayStation, after every UEFA Champions League game in 2025/26 to recognise the best performers in Europe's elite club competition.
The UEFA Technical Observer Group at each fixture decided who deserved to be the Player of the Match, with an official trophy handed to the successful candidate after full time. Bolded teams (below) are those of the selected player.
Knockout phase
Final
Saturday 30 May
Paris Saint-Germain 1-1 Arsenal, aet (Paris win 4-3 on pens) – Vitinha
Semi-final first legs
Tuesday 28 April
Paris 5-4 Bayern München – Ousmane Dembélé
Wednesday 29 April
Atlético de Madrid 1-1 Arsenal – Antoine Griezmann
Semi-final second legs
Tuesday 5 May
Arsenal 1-0 Atlético de Madrid – Declan Rice
Wednesday 6 May
Bayern München 1-1 Paris – Willian Pacho
Quarter-final first legs
Tuesday 7 April
Sporting CP 0-1 Arsenal – David Raya
Real Madrid 1-2 Bayern München – Manuel Neuer
Wednesday 8 April
Barcelona 0-2 Atlético de Madrid – Julián Alvarez
Paris 2-0 Liverpool – Khvicha Kvaratskhelia
Quarter-final second legs
Tuesday 14 April
Atlético de Madrid 1-2 Barcelona – Dani Olmo
Liverpool 0-2 Paris – Ousmane Dembélé
Wednesday 15 April
Arsenal 0-0 Sporting CP – Martin Zubimendi
Bayern München 4-3 Real Madrid – Michael Olise
Round of 16 first legs
Tuesday 10 March 2026
Galatasaray 1-0 Liverpool – Mario Lemina
Atalanta 1-6 Bayern München – Michael Olise
Atlético de Madrid 5-2 Tottenham – Julián Alvarez
Newcastle 1-1 Barcelona – Harvey Barnes
Wednesday 11 March 2026
Leverkusen 1-1 Arsenal – Robert Andrich
Bodø/Glimt 3-0 Sporting CP – Sondre Brunstad
Paris Saint-Germain 5-2 Chelsea – Khvicha Kvaratskhelia
Real Madrid 3-0 Man City – Federico Valverde
Round of 16 second legs
Tuesday 17 March 2026
Sporting CP 5-0 Bodø/Glimt, aet – Francisco Trincão
Arsenal 2-0 Leverkusen – Declan Rice
Chelsea 0-3 Paris Saint-Germain – Khvicha Kvaratskhelia
Man City 1-2 Real Madrid – Vinícius Júnior
Wednesday 18 March 2026
Barcelona 7-2 Newcastle – Raphinha
Bayern München 4-1 Atalanta – Harry Kane
Liverpool 4-0 Galatasaray – Dominik Szoboszlai
Tottenham 3-2 Atlético de Madrid – Xavi Simons
Knockout play-offs first legs
Tuesday 17 February 2026
Galatasaray 5-2 Juventus – Gabriel Sara
Borussia Dortmund 2-0 Atalanta – Serhou Guirassy
Benfica 0-1 Real Madrid – Aurélien Tchouaméni
Monaco 2-3 Paris – Desiré Doué
Wednesday 18 February 2026
Qarabağ 1-6 Newcastle – Anthony Gordon
Club Brugge 3-3 Atlético de Madrid – Hans Vanaken
Bodø/Glimt 3-1 Inter – Kasper Høgh
Olympiacos 0-2 Leverkusen – Patrik Schick
Knockout play-offs second legs
Tuesday 24 February
Atlético de Madrid 4-1 Club Brugge – Alexander Sørloth
Leverkusen 0-0 Olympiacos – Alejandro Grimaldo
Inter 1-2 Bodø/Glimt – Jens Petter Hauge
Newcastle 3-2 Qarabağ – Sandro Tonali
Wednesday 25 February
Atalanta 4-1 Borussia Dortmund – Davide Zappacosta
Juventus 3-2 Galatasaray, aet– Victor Osimhen
Paris 2-2 Monaco – Désiré Doué
Real Madrid 2-1 Benfica – Aurélien Tchouaméni
League phase
Matchday 8
Wednesday 28 January
Ajax 1-2 Olympiacos – Gelson Martins
Arsenal 3-2 Kairat Almaty – Kai Havertz
Monaco 0-0 Juventus – Vanderson
Athletic Club 2-3 Sporting CP – Francisco Trincão
Atlético de Madrid 1-2 Bodø/Glimt – Kasper Høgh
Leverkusen 3-0 Villarreal – Malik Tillman
Borussia Dortmund 0-2 Inter – Federico Dimarco
Club Brugge 3-0 Marseille – Aleksandar Stanković
Frankfurt 0-2 Tottenham – Cristian Romero
Barcelona 4-1 Copenhagen – Lamine Yamal
Liverpool 6-0 Qarabağ – Alexis Mac Allister
Manchester City 2-0 Galatasaray – Rayan Cherki
Pafos 4-1 Slavia Praha – Bruno Felipe
Paris Saint-Germain 1-1 Newcastle United – Dan Burn
PSV Eindhoven 1-2 Bayern München – Jonas Urbig
Union Saint-Gilloise 1-0 Atalanta – Kevin Mac Allister
Benfica 4-2 Real Madrid – Andreas Schjelderup
Napoli 2-3 Chelsea – João Pedro
Matchday 7
Tuesday 20 January 2025
Kairat Almaty 1-4 Club Brugge – Mamadou Diakhon
Bodø/Glimt 3-1 Manchester City – Jens Petter Hauge
Copenhagen 1-1 Napoli – Gabriel Pereira
Inter 1-3 Arsenal – Gabriel Jesus
Olympiacos 2-0 Leverkusen – Konstantinos Tzolakis
Real Madrid 6-1 Monaco – Vinícius Júnior
Sporting CP 2-1 Paris Saint-Germain – Luis Suárez
Tottenham 2-0 Borussia Dortmund – Pedro Porro
Villarreal 1-2 Ajax – Oscar Gloukh
Wednesday 21 January 2025
Galatasaray 1-1 Atlético de Madrid – Giuliano Simeone
Qarabağ 3-2 Frankfurt – Camilo Duran
Atalanta 2-3 Athletic Club – Robert Navarro
Chelsea 1-0 Pafos – Moises Caicedo
Bayern München 2-0 Union Saint-Gilloise – Harry Kane
Juventus 2-0 Benfica – Khephren Thuram
Newcastle United 3-0 PSV Eindhoven – Yoane Wissa
Marseille 0-3 Liverpool – Dominik Szoboszlai
Slavia Praha 2-4 Barcelona – Fermín López
Matchday 6
Tuesday 9 December 2025
Kairat Almaty 0-1 Olympiacos – Temirlan Anarbekov
Bayern München 3-1 Sporting CP – Lennart Karl
Monaco 1-0 Galatasaray – Takumi Minamino
Atalanta 2-1 Chelsea – Charles De Ketelaere
Barcelona 2-1 Frankfurt – Jules Koundé
Inter 0-1 Liverpool – Ryan Gravenberch
PSV Eindhoven 2-3 Atlético de Madrid – Alexander Sørloth
Union Saint-Gilloise 2-3 Marseille – Mason Greenwood
Tottenham 3-0 Slavia Praha – Xavi Simons
Wednesday 10 December 2025
Qarabağ 2-4 Ajax – Oscar Gloukh
Villarreal 2-3 Copenhagen – Mohamed Elyounoussi
Athletic Club 0-0 Paris Saint-Germain – Unai Simón
Leverkusen 2-2 Newcastle United – Anthony Gordon
Borussia Dortmund 2-2 Bodø/Glimt – Julian Brandt
Club Brugge 0-3 Arsenal – Noni Madueke
Juventus 2-0 Pafos – Kenan Yıldız
Real Madrid 1-2 Manchester City – Nico O'Reilly
Benfica 2-0 Napoli – Richard Ríos
Matchday 5
Tuesday 25 November 2025
Ajax 0-2 Benfica – Samuel Dahl
Galatasaray 0-1 Union Saint-Gilloise – Adem Zorgane
Borussia Dortmund 4-0 Villarreal – Serhou Guirassy
Chelsea 3-0 Barcelona – Marc Cucurella
Bodø/Glimt 2-3 Juventus – Kenan Yıldız
Manchester City 0-2 Leverkusen – Mark Flekken
Marseille 2-1 Newcastle United – Pierre-Emerick Aubameyang
Slavia Praha 0-0 Athletic Club – Aitor Paredes
Napoli 2-0 Qarabağ – Scott McTominay
Wednesday 26 November 2025
Copenhagen 3-2 Kairat Almaty – Robert
Pafos 2-2 Monaco – Mohammed Salisu
Arsenal 3-1 Bayern München – Declan Rice
Atlético de Madrid 2-1 Inter – José María Giménez
Frankfurt 0-3 Atalanta – Charles De Ketelaere
Liverpool 1-4 PSV Eindhoven – Couhaib Driouech
Olympiacos 3-4 Real Madrid – Kylian Mbappé
Paris Saint-Germain 5-3 Tottenham – Vitinha
Sporting CP 3-0 Club Brugge – Francisco Trincão
Matchday 4
Tuesday 4 November 2025
Slavia Praha 0-3 Arsenal – Mikel Merino
Napoli 0-0 Frankfurt – Robin Koch
Atlético de Madrid 3-1 Union Saint-Gilloise – Giuliano Simeone
Bodø/Glimt 0-1 Monaco – Folarin Balogun
Juventus 1-1 Sporting CP – Pedro Gonçalves
Liverpool 1-0 Real Madrid – Alexis Mac Allister
Olympiacos 1-1 PSV Eindhoven – Gelson Martins
Paris Saint-Germain 1-2 Bayern München – Manuel Neuer
Tottenham 4-0 Copenhagen – Xavi Simons
Wednesday 5 November 2025
Pafos 1-0 Villarreal – Derrick Luckassen
Qarabağ 2-2 Chelsea – Estêvão
Ajax 0-3 Galatasaray – Victor Osimhen
Club Brugge 3-3 Barcelona – Carlos Forbs
Inter 2-1 Kairat Almaty – Carlos Augusto
Manchester City 4-1 Borussia Dortmund – Phil Foden
Newcastle United 2-0 Athletic Club – Sandro Tonali
Marseille 0-1 Atalanta – Lazar Samardžić
Benfica 0-1 Leverkusen – Ibrahim Maza
Matchday 3
Tuesday 21 October 2025
Barcelona 6-1 Olympiacos – Fermín López
Kairat Almaty 0-0 Pafos – David Luiz
Arsenal 4-0 Atlético de Madrid – Viktor Gyökeres
Leverkusen 2-7 Paris Saint-Germain – Nuno Mendes
Copenhagen 2-4 Borussia Dortmund – Felix Nmecha
Newcastle United 3-0 Benfica – Anthony Gordon
PSV Eindhoven 6-2 Napoli – Dennis Man
Union Saint-Gilloise 0-4 Inter – Denzel Dumfries
Villarreal 0-2 Manchester City – Savinho
Wednesday 22 October 2025
Athletic Club 3-1 Qarabağ – Gorka Guruzeta
Galatasaray 3-1 Bodø/Glimt – Victor Osimhen
Monaco 0-0 Tottenham – Guglielmo Vicario
Atalanta 0-0 Slavia Praha – Charles De Ketelaere
Chelsea 5-1 Ajax – Jamie Gittens
Frankfurt 1-5 Liverpool – Virgil van Dijk
Bayern München 4-0 Club Brugge – Lennart Karl
Real Madrid 1-0 Juventus – Arda Güler
Sporting CP 2-1 Marseille – Alisson Santos
Matchday 2
Tuesday 30 September 2025
Atalanta 2-1 Club Brugge – Mario Pašalić
Kairat Almaty 0-5 Real Madrid – Kylian Mbappé
Atlético de Madrid 5-1 Frankfurt – Julián Alvarez
Chelsea 1-0 Benfica – Marc Cucurella
Inter 3-0 Slavia Praha – Marcus Thuram
Bodø/Glimt 2-2 Tottenham – Jens Petter Hauge
Galatasaray 1-0 Liverpool – Victor Osimhen
Marseille 4-0 Ajax – Pierre-Emerick Aubameyang
Pafos 1-5 Bayern München – Harry Kane
Wednesday 1 October 2025
Qarabağ 2-0 Copenhagen – Elvin Jafarguliyev
Union Saint-Gilloise 0-4 Newcastle United – Anthony Elanga
Arsenal 2-0 Olympiacos – Martin Ødegaard
Monaco 2-2 Manchester City – Erling Haaland
Leverkusen 1-1 PSV Eindhoven – Ismael Saibari
Borussia Dortmund 4-1 Athletic Club – Marcel Sabitzer
Barcelona 1-2 Paris Saint-Germain – Nuno Mendes
Napoli 2-1 Sporting CP – Rasmus Højlund
Villarreal 2-2 Juventus – Nicolas Pépé
Matchday 1
Tuesday 16 September 2025
Athletic Club 0-2 Arsenal – Gabriel Martinelli
PSV Eindhoven 1-3 Union Saint-Gilloise – Anouar Ait El Hadj
Juventus 4-4 Borussia Dortmund – Dušan Vlahović
Real Madrid 2-1 Marseille – Kylian Mbappé
Benfica 2-3 Qarabağ – Pedro Bicalho
Tottenham 1-0 Villarreal – Lucas Bergvall
Wednesday 17 September 2025
Olympiacos 0-0 Pafos – Derrick Luckassen
Slavia Praha 2-2 Bodø/Glimt – Lukáš Provod
Ajax 0-2 Inter – Marcus Thuram
Bayern München 3-1 Chelsea – Harry Kane
Liverpool 3-2 Atlético de Madrid – Virgil van Dijk
Paris Saint-Germain 4-0 Atalanta – Khvicha Kvaratskhelia
Thursday 18 September 2025
Club Brugge 4-1 Monaco – Hans Vanaken
Copenhagen 2-2 Leverkusen – Jordan Larsson
Frankfurt 5-1 Galatasaray – Jonathan Burkardt
Manchester City 2-0 Napoli – Phil Foden
Newcastle United 1-2 Barcelona – Marcus Rashford
Sporting CP 4-1 Kairat Almaty – Francisco Trincão