UEFA Champions League: Who made their debut this week?

Players making their first-ever appearance in Europe’s premier club competition will from this season have the occasion marked with a new UEFA Champions League Debut Patch.

More about Debut Patches

The Debut Patch is a new initiative introduced by UEFA in collaboration with Topps to recognise and celebrate players making their bow in the Champions League. It will be incorporated into the Champions League Starball badge worn on a player’s jersey sleeve.

Here, we keep track of every player to sport the Debut Patch this season after making their maiden appearances in the tournament.

Matchday 1

Tuesday 8 September

AEK Athens (W1-0 vs LASK)

Kervin Arriaga

Alberto Brignoli

Filipe Relvas

Mijat Gaćinović

Aboubakary Koita

Răzvan Marin

Harold Moukoudi

Stavros Pilios

Lazaros Rota

Barnabás Varga

Milán Vitális

Zini

Aston Villa (W3-2 vs Club Brugge)

Alysson

George Hemmings

João Gomes

Zion Suzuki

B. Dortmund (W3-2 vs Villarreal)

Joane Gadou

Konstantinos Karetsas

Kauã Prates

Club Brugge (L2-3 vs Aston Villa)

Han-beom Lee

Freddie Potts

Cheveyo Tsawa

Jan Virgili

Inter (L1-2 vs Real Madrid)

None

LASK (L0-1 vs AEK Athens)

Andrés Andrade

George Bello

Melayro Bogarde

Florian Flecker

Sascha Horvath

Kasper Jørgensen

Lukas Jungwirth

Sasa Kalajdzic

Christoph Lang

Xavier Mbuyamba

João Victor Tornich

Moses Usor

Lille (L2-3 vs Real Betis)

Dilane Bakwa

Nathan Ngoy

Başar Önal

Berke Özer

Romain Perraud

Gaëtan Perrin

Man City (W2-0 vs Porto)

Iliman Ndiaye

Porto (L0-2 vs Man City)

Alberto Costa

Seko Fofana

Francisco Moura

Gabriel Veiga

Martim Fernandes

Nehuén Pérez

Borja Sainz

William Gomes

Real Betis (W3-2 vs Lille)

Facundo Bernal

Nelson Deossa

Álvaro Fidalgo

Pablo Fornals

Valentín Gómez

Troy Parrott

Álvaro Vallés

Real Madrid (W2-1 vs Inter)

Carlos Espí

Yan Diomande

Villarreal (L2-3 vs B. Dortmund)

Alex Freeman

Nathan Saliba

UEFA via Getty Images

Wednesday 9 September

Arsenal (W1-0 vs Napoli)

None

Atleti (L1-2 vs Liverpool)

None

Barcelona (W5-1 vs Feyenoord)

None

Feyenoord (L1-5 vs Barcelona)

Tjark Ernst

Nacho Ferri

Javi López

Mika Mármol

Sem Steijn

Oussama Targhalline

Luciano Valente

Tobias van den Elshout

Charles Vanhoutte

Shaqueel van Persie

Tsuyoshi Watanabe

Galatasaray (L1-3 vs Sporting CP)

Aleksei Batrakov

Deniz Gül

Renato Nhaga

Lesley Ugochukwu

Liverpool (W2-1 vs Atleti)

Jérémy Jacquet

Lewis Koumas

Víctor Muñoz

Napoli (L0-1 vs Arsenal)

Costantino Favasuli

Paris (W6-1 vs Slovan Bratislava)

None

Slovan Bratislava (L1-6 vs Paris)

Sahmkou Camara

Suleiman Camara

Rahim Ibrahim

Svetozar Marković

Alexej Maroš

Cristian Martínez

Peter Pokorný

Sandro Cruz

Sporting CP (W3-1 vs Galatasaray)

Sergi Altimira

Silas Andersen

Issa Doumbia

Flávio Gonçalves

Stuttgart (W3-1 vs Viking)

Ramon Hendriks

Bilal El Khannouss

Finn Jeltsch

Dženan Pejčinović

Grischa Prömel

Viking (L1-3 vs Stuttgart)

Kristoffer Askildsen

Vetle Auklend

Joe Bell

Henrik Bjørdal

Erik Botheim

Peter Christiansen

Jesper Daland

Henrik Falchener

Herman Haugen

Kristoffer Haugen

Henrik Heggheim

Simen Kvia-Egeskog

Tobias Moi

Arild Østbø

Gianni Stensness

Zlatko Tripić

UEFA via Getty Images

Thursday 10 September

Bayern München (W5-0 vs Bodø/Glimt)

None

Bodø/Glimt (L0-5 vs Bayern München)

Ola Brynhildsen

Julian Faye Lund

Joshua Kitolano

Como (W4-1 vs Leipzig)

Lucas Da Cunha

Assane Diao

Tasos Douvikas

Marc-Oliver Kempf

Luis Milla

Máximo Perrone

Samuele Ricci

Ivan Smolčić

Fenerbahçe (D1-1 vs Roma)

Bartuğ Elmaz

Archie Brown

İsmail Yüksek

Levent Mercan

Mert Müldür

Oğuz Aydın

Leipzig (L1-4 vs Como)

Ezechiel Banzuzi

Tidiam Gomis

Brajan Gruda

Lens (W3-2 vs Slavia Praha)

Kyllian Antonio

Andrija Bulatović

Ismaëlo Ganiou

Junior Kadile

Robin Risser

Souleymane Sagnan

Mezian Soares Mesloub

Matthieu Udol

Man Utd (W4-0 vs Sabah)

Harry Amass

Patrick Dorgu

Shea Lacey

Bryan Mbeumo

Leny Yoro

PSV (D1-1 vs Shakhtar)

Sven Mijnans

Kodai Sano

Roma (D1-1 vs Fenerbahçe)

Wesley França

Manu Koné

Gianluca Mancini

Niccolò Pisilli

Rodrigo Mora

Sabah (L0-4 vs Man Utd)

Rahman Dashdamirov

Du Queiroz

Erivaldo Almeida

Aleksey Isaev

Abdulakh Khaibulaev

Ivan Lepinjica

Orphé Mbina

Aden McCarthy

Joy-Lance Mickels

Christian Nwachukwu

Kaheem Parris

Stas Pokatilov

Tymoteusz Puchacz

Umarali Rakhmonaliev

Akim Zedadka

Shakhtar (D1-1 vs PSV)

Alisson Santana

Gleiker Mendoza

Isaque

Kauã Elias

Lucas Ferreira

Slavia Praha (L2-3 vs Lens)

Emmanuel Ayaosi

Toumani Diakité

Samuel Isife

Mikuláš Konečný

Oskar Kubiak

Wiktor Nowak

Danijel Šturm