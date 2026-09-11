UEFA Champions League: Who made their debut this week?
Friday, September 11, 2026
Article summary
We keep track of every player making their first UEFA Champions League appearance in the 2026/27 campaign.
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Players making their first-ever appearance in Europe’s premier club competition will from this season have the occasion marked with a new UEFA Champions League Debut Patch.
The Debut Patch is a new initiative introduced by UEFA in collaboration with Topps to recognise and celebrate players making their bow in the Champions League. It will be incorporated into the Champions League Starball badge worn on a player’s jersey sleeve.
Here, we keep track of every player to sport the Debut Patch this season after making their maiden appearances in the tournament.
Matchday 1
Tuesday 8 September
AEK Athens (W1-0 vs LASK)
Kervin Arriaga
Alberto Brignoli
Filipe Relvas
Mijat Gaćinović
Aboubakary Koita
Răzvan Marin
Harold Moukoudi
Stavros Pilios
Lazaros Rota
Barnabás Varga
Milán Vitális
Zini
Aston Villa (W3-2 vs Club Brugge)
Alysson
George Hemmings
João Gomes
Zion Suzuki
B. Dortmund (W3-2 vs Villarreal)
Joane Gadou
Konstantinos Karetsas
Kauã Prates
Club Brugge (L2-3 vs Aston Villa)
Han-beom Lee
Freddie Potts
Cheveyo Tsawa
Jan Virgili
Inter (L1-2 vs Real Madrid)
None
LASK (L0-1 vs AEK Athens)
Andrés Andrade
George Bello
Melayro Bogarde
Florian Flecker
Sascha Horvath
Kasper Jørgensen
Lukas Jungwirth
Sasa Kalajdzic
Christoph Lang
Xavier Mbuyamba
João Victor Tornich
Moses Usor
Lille (L2-3 vs Real Betis)
Dilane Bakwa
Nathan Ngoy
Başar Önal
Berke Özer
Romain Perraud
Gaëtan Perrin
Man City (W2-0 vs Porto)
Iliman Ndiaye
Porto (L0-2 vs Man City)
Alberto Costa
Seko Fofana
Francisco Moura
Gabriel Veiga
Martim Fernandes
Nehuén Pérez
Borja Sainz
William Gomes
Real Betis (W3-2 vs Lille)
Facundo Bernal
Nelson Deossa
Álvaro Fidalgo
Pablo Fornals
Valentín Gómez
Troy Parrott
Álvaro Vallés
Real Madrid (W2-1 vs Inter)
Carlos Espí
Yan Diomande
Villarreal (L2-3 vs B. Dortmund)
Alex Freeman
Nathan Saliba
Wednesday 9 September
Arsenal (W1-0 vs Napoli)
None
Atleti (L1-2 vs Liverpool)
None
Barcelona (W5-1 vs Feyenoord)
None
Feyenoord (L1-5 vs Barcelona)
Tjark Ernst
Nacho Ferri
Javi López
Mika Mármol
Sem Steijn
Oussama Targhalline
Luciano Valente
Tobias van den Elshout
Charles Vanhoutte
Shaqueel van Persie
Tsuyoshi Watanabe
Galatasaray (L1-3 vs Sporting CP)
Aleksei Batrakov
Deniz Gül
Renato Nhaga
Lesley Ugochukwu
Liverpool (W2-1 vs Atleti)
Jérémy Jacquet
Lewis Koumas
Víctor Muñoz
Napoli (L0-1 vs Arsenal)
Costantino Favasuli
Paris (W6-1 vs Slovan Bratislava)
None
Slovan Bratislava (L1-6 vs Paris)
Sahmkou Camara
Suleiman Camara
Rahim Ibrahim
Svetozar Marković
Alexej Maroš
Cristian Martínez
Peter Pokorný
Sandro Cruz
Sporting CP (W3-1 vs Galatasaray)
Sergi Altimira
Silas Andersen
Issa Doumbia
Flávio Gonçalves
Stuttgart (W3-1 vs Viking)
Ramon Hendriks
Bilal El Khannouss
Finn Jeltsch
Dženan Pejčinović
Grischa Prömel
Viking (L1-3 vs Stuttgart)
Kristoffer Askildsen
Vetle Auklend
Joe Bell
Henrik Bjørdal
Erik Botheim
Peter Christiansen
Jesper Daland
Henrik Falchener
Herman Haugen
Kristoffer Haugen
Henrik Heggheim
Simen Kvia-Egeskog
Tobias Moi
Arild Østbø
Gianni Stensness
Zlatko Tripić
Thursday 10 September
Bayern München (W5-0 vs Bodø/Glimt)
None
Bodø/Glimt (L0-5 vs Bayern München)
Ola Brynhildsen
Julian Faye Lund
Joshua Kitolano
Como (W4-1 vs Leipzig)
Lucas Da Cunha
Assane Diao
Tasos Douvikas
Marc-Oliver Kempf
Luis Milla
Máximo Perrone
Samuele Ricci
Ivan Smolčić
Fenerbahçe (D1-1 vs Roma)
Bartuğ Elmaz
Archie Brown
İsmail Yüksek
Levent Mercan
Mert Müldür
Oğuz Aydın
Leipzig (L1-4 vs Como)
Ezechiel Banzuzi
Tidiam Gomis
Brajan Gruda
Lens (W3-2 vs Slavia Praha)
Kyllian Antonio
Andrija Bulatović
Ismaëlo Ganiou
Junior Kadile
Robin Risser
Souleymane Sagnan
Mezian Soares Mesloub
Matthieu Udol
Man Utd (W4-0 vs Sabah)
Harry Amass
Patrick Dorgu
Shea Lacey
Bryan Mbeumo
Leny Yoro
PSV (D1-1 vs Shakhtar)
Sven Mijnans
Kodai Sano
Roma (D1-1 vs Fenerbahçe)
Wesley França
Manu Koné
Gianluca Mancini
Niccolò Pisilli
Rodrigo Mora
Sabah (L0-4 vs Man Utd)
Rahman Dashdamirov
Du Queiroz
Erivaldo Almeida
Aleksey Isaev
Abdulakh Khaibulaev
Ivan Lepinjica
Orphé Mbina
Aden McCarthy
Joy-Lance Mickels
Christian Nwachukwu
Kaheem Parris
Stas Pokatilov
Tymoteusz Puchacz
Umarali Rakhmonaliev
Akim Zedadka
Shakhtar (D1-1 vs PSV)
Alisson Santana
Gleiker Mendoza
Isaque
Kauã Elias
Lucas Ferreira
Slavia Praha (L2-3 vs Lens)
Emmanuel Ayaosi
Toumani Diakité
Samuel Isife
Mikuláš Konečný
Oskar Kubiak
Wiktor Nowak
Danijel Šturm