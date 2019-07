Which Asian stars have played the most UEFA games?

Most appearances by an Asian player in the European Champion Clubs' Cup/UEFA Champions League (including qualifying)

69: Maksim Shatskikh (UZB – Dynamo Kyiv)

59: Ji-Sung Park (KOR – PSV Eindhoven, Manchester United)

44: Heung-Min Son (KOR – Bayer Leverkusen, Tottenham Hotspur)

37: Vladimir Maminov (UZB – Lokomotiv Moskva)

33: Shinji Kagawa (JPN – Borussia Dortmund, Manchester United)

31: Atsuto Uchida (JPN – Schalke)

24: Oleg Pashinin (UZB – Lokomotiv Moskva)

20: Young-Pyo Lee (KOR – PSV Eindhoven)

19: Shunsuke Nakamura (JPN – Celtic)

19: Mehrdad Minavandchal (IRN – Sturm Graz)

Most goals by an Asian player in the European Champion Clubs' Cup/UEFA Champions League (including qualifying)

Spurs favourite Son Heung-Min ©AFP/Getty Images

23: Maksim Shatskikh (UZB – Dynamo Kyiv)

14: Heung-Min Son (KOR – Bayer Leverkusen, Tottenham Hotspur)

5: Ji-Sung Park (KOR – PSV Eindhoven, Manchester United)

4: Sardar Azmoun (IRN – Rostov)

4: Ali Daei (IRN – Bayern München, Hertha Berlin)

4: Shinji Kagawa (JPN – Borussia Dortmund, Manchester United)

3: Keisuke Honda (JPN – CSKA Moskva)

3: Vladimir Maminov (UZB – Lokomotiv Moskva)

3: Mehdi Mahdavikia (IRN – Hamburg)

2: Takumi Minamino (JPN – Salzburg)

2: Hee-Chan Hwang (KOR – Salzburg)

2: Ki-Hyeon Seol (KOR – Anderlecht)

2: Yuya Kubo (JAP – Young Boys, Gent)

2: Shunsuke Nakamura (JPN – Celtic)

2: Shinji Ono (JPN – Feyenoord)

Most appearances by an Asian player in UEFA club competitions*

Vladimir Maminov made 76 UEFA appearances ©Getty Images

76: Vladimir Maminov (UZB – Lokomotiv Moskva)

75: Maksim Shatskikh (UZB – Dynamo Kyiv, Arsenal Kyiv)

70: Ji-Sung Park (KOR – PSV Eindhoven, Manchester United)

53: Shinji Kagawa (JPN – Borussia Dortmund, Manchester United)

53: Heung-Min Son (KOR – Bayer Leverkusen, Tottenham Hotspur)

49: Oleg Pashinin (UZB – Lokomotiv Moskva)

47: Odil Akhmedov (UZB – Anji, Krasnodar)

40: Atsuto Uchida (JPN – Schalke)

38: Young-Pyo Lee (KOR – PSV Eindhoven, Tottenham Hotspur, Borussia Dortmund)

37: Bum-Kun Cha (KOR – Bayer Leverkusen)

Most goals by an Asian player in UEFA club competitions*

Hee-Chan Hwang: seven goals and counting ©Getty Images

23: Maksim Shatskikh (UZB – Dynamo Kyiv, Arsenal Kyiv)

17: Heung-Min Son (KOR – Bayer Leverkusen, Tottenham Hotspur)

11: Shinji Kagawa (JPN – Borussia Dortmund, Manchester United)

10: Bum-Kun Cha (KOR – Bayer Leverkusen)

9: Takumi Minamino (JPN – Salzburg)

9: Sardar Azmoun (IRN – Rubin, Rostov)

7: Hee-Chan Hwang (KOR – Salzburg)

6: Ali Daei (IRN – Bayern München, Hertha Berlin)

5: Saman Ghoddos (IRN – Östersund)

5: Keisuke Honda (JPN – CSKA Moskva)

5: Junichi Inamoto (JAP – Arsenal, Fulham, Galatasaray)

5: Ji-Sung Park (KOR – PSV Eindhoven, Manchester United)

5: Mehdi Mahdavikia (IRN – Hamburg)

5: Vladimir Maminov (UZB – Lokomotiv Moskva)

5: Shinji Ono (JPN – Feyenoord)

5: Hidetoshi Wakui (JPN – Nõmme Kalju)

Notable Asian firsts

Cha Bum-Kun with the UEFA Cup in 1988 ©Getty Images

First Asian player to feature in/win a UEFA club competition final

Cha Bum-Kun (KOR – Eintracht Frankfurt, 1979/80 UEFA Cup)

First Asian player to feature in a European Champion Clubs' Cup/UEFA Champions League final

Park Ji-Sung (KOR – Manchester United, 2010/11 UEFA Champions League)



Asian players who have featured in UEFA club competition finals

Bum-Kun Cha (KOR – Eintracht Frankfurt, 1979/80 UEFA Cup)

Bum-Kun Cha (KOR – Bayer Leverkusen, 1987/88 UEFA Cup)

Shinji Ono (JPN – Feyenoord, 2001/02 UEFA Cup & 2002 UEFA Super Cup)

Kim Dong-Jin (KOR – Zenit, 2007/08 UEFA Cup)

Park Ji-Sung (KOR – Manchester United, 2008 UEFA Super Cup & 2010/11 UEFA Champions League)

Heung-Min Son (KOR – Tottenham Hotspur, 2018/19 UEFA Champions League)

Nation-by-nation: Most appearances by Asian players in UEFA club competition*

China's Sun Xiang ©AFP

Iran's Mehdi Mahdavikia in 2000 ©Bongarts

Ji-Sung Park with Manchester United ©Getty Images

Turkmenistan's Ruslan Mingazov (seated) with Skonto ©Roman Koksharov

AFGHANISTAN: 8 – Agim Meto (Besa, Flamurtari, Laç)

BAHRAIN: 2 – Mahmood Al Ajmi (Tirana)

BANGLADESH: none

BHUTAN: none

BRUNEI: none

CAMBODIA: none

CHINA: 8 – Sun Xiang (PSV Eindhoven, Austria Wien)

CHINESE TAIPEI: none

EAST TIMOR: none

INDIA: 1 = Reginald Pickett (Ipswich Town), Gupreet Singh Sandhu (Stabæk)

INDONESIA: 1 – Yulianto Kurniawan (Luzern)

IRAN: 35 – Mehdi Mahdavikia (Hamburg)

IRAQ: 16 – Brwa Nouri (Åtvidaberg, Östersund)

JAPAN: 53 – Shinji Kagawa (Borussia Dortmund, Manchester United)

JORDAN: 8 – Musa Suleiman (APOEL)

KOREA DPR: 10 – Pak Kwang-Ryong (Basel, Vaduz)

KOREA REPUBLIC: 70 – Park Ji-Sung (PSV Eindhoven, Manchester United)

KUWAIT: none

KYRGYZSTAN: 1 = Azamat Baimatov (Ventspils), Kum Dezire (Dacia Chisinau)

LAOS: none

LEBANON: 5 – Bassel Jradi (Nordsjælland, Strømsgodset)

MALAYSIA: none

MALDIVES: none

MONGOLIA: none

MYANMAR: none

NEPAL: none

NORTHERN MARIANA ISLANDS: none

OMAN: 6 – Ali Al-Habsi (Lyn, Bolton Wanderers)

PAKISTAN: none

PHILIPPINES: none

QATAR: 2 – Hussain Yasser (Braga)

SAUDI ARABIA: none

SINGAPORE: none

SRI LANKA: none

SYRIA: 2 – Mohamed Afash (Ionikos)

TAJIKISTAN: 2 – Sukhrob Khamidov (Shakhtyor Soligorsk), Rustam Khodjaev (Shakhtyor Soligorsk), Ahliddin Turdiev (Shakhtyor Soligorsk)

THAILAND: none

TURKMENISTAN: 14 = Nazar Bayramov (Karvan Evlakh, Neftçi), Ruslan Mingazov (Skonto, Jablonec, Slavia Praha)

UNITED ARAB EMIRATES: 1 – Hamid Al Kamali (Valletta)

UZBEKISTAN: 76 – Vladimir Maminov (Lokomotiv Moskva)

VIETNAM: none

YEMEN: none

* UEFA club competitions means European Champion Clubs' Cup/UEFA Champions League, UEFA Cup/UEFA Europa League, UEFA Cup Winners' Cup, UEFA Super Cup, UEFA Intertoto Cup