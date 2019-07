Which African stars have played the most UEFA games?

Most appearances by an African player in the European Champion Clubs' Cup/UEFA Champions League (including qualifying)

94: Didier Drogba (CIV – Marseille, Chelsea, Galatasaray)

82: Samuel Eto'o (CMR – Real Madrid, Mallorca, Barcelona, Internazionale, Chelsea)

76: Michael Essien (GHA – Chelsea, Real Madrid, AC Milan)

74: Kolo Touré (CIV – Arsenal, Manchester City, Liverpool, Celtic)

73: Samuel Kuffour (GHA – Bayern München)

73: Yaya Touré (CIV – Olympiacos, Barcelona, Manchester City)

72: Emmanuel Eboué (CIV – Arsenal, Galatasaray)

66: Seydou Keita (MLI – Marseille, Lens, Sevilla, Barcelona, Roma)

60: Nwankwo Kanu (NIG – Ajax, Arsenal)

59: Jon Obi Mikel (NIG – Chelsea)

Top-scoring African players in the European Champion Clubs' Cup/UEFA Champions League (including qualifying)

44: Didier Drogba (CIV – Marseille, Chelsea, Galatasaray)

33: Samuel Eto'o (CMR – Real Madrid, Mallorca, Barcelona, Internazionale, Chelsea)

22: Mohamed Salah (EGY – Basel, Roma, Liverpool)

19: Seydou Doumbia (CIV – CSKA Moskva, Basel, Sporting CP)

15: Pierre-Emerick Aubameyang (GAB – Borussia Dortmund)

14: Vincent Aboubakar (CMR – Porto, Beşiktaş)

14: Emmanuel Adebayor (TGO – Monaco, Arsenal, Real Madrid, İstanbul Başakşehir)

14: Sadio Mané (SEN – Salzburg, Liverpool)

14: George Weah (LIB – Monaco, Paris Saint-Germain, AC Milan)

11: Michael Essien (GHA – Chelsea, Real Madrid, AC Milan)

11: Rabah Madjer (ALG – Porto)

Most appearances by African players in UEFA club competition*

113: Samuel Eto'o (CMR – Real Madrid, Mallorca, Barcelona, Internazionale, Anji, Chelsea, Everton)

111: Seydou Keita (MLI – Marseille, Lens, Sevilla, Barcelona, Valencia, Roma)

102: Didier Drogba (CIV – Marseille, Chelsea, Galatasaray)

91: Yaya Touré (CIV – Metalurh Donetsk, Olympiacos, Barcelona, Manchester City)

90: Samuel Kuffour (GHA – Bayern München, Roma, Livorno)

90: Kolo Touré (CIV – Arsenal, Manchester City, Liverpool, Celtic)

82: Emmanuel Adebayor (TGO – Monaco, Arsenal, Real Madrid, İstanbul Başakşehir)

81: Nwankwo Kanu (NIG – Ajax, Internazionale, Arsenal, Portsmouth)

79: Emmanuel Eboué (CIV – Beveren, Arsenal, Galatasaray)

78: Didier Zokora (CIV – Genk, St-Étienne, Tottenham, Sevilla, Trabzonspor)

Top-scoring African players in UEFA club competition*

50: Didier Drogba (CIV – Marseille, Chelsea, Galatasaray)

48: Samuel Eto'o (CMR – Real Madrid, Mallorca, Barcelona, Internazionale, Anji, Chelsea, Everton)

35: George Weah (LIB – Monaco, Paris Saint-Germain, AC Milan)

34: Pierre-Emerick Aubameyang (GAB – LOSC Lille, Borussia Dortmund, Arsenal)

32: Benni McCarthy (SAF – Ajax, Celta Vigo, Porto, Blackburn)

31: Frédéric Kanouté (MLI – Lyon, Sevilla)

29: Seydou Doumbia (CIV – Young Boys, CSKA Moskva, Roma, Basel, Sporting CP)

27: Mohamed Salah (EGY – Basel, Chelsea, Fiorentina, Roma, Liverpool)

26: Emmanuel Adebayor (TGO – Monaco, Arsenal, Manchester City, Real Madrid, Tottenham Hotspur, İstanbul Başakşehir)

23: Obafemi Martins (NIG – Internazionale, Newcastle, Wolfsburg, Rubin, Levante)

22: Mamadou Niang (SEN – Troyes, Marseille, Fenerbahçe)

Nation-by-nation: Most appearances by African players in UEFA club competition*

ALGERIA: 49 — Sofiane Feghouli (Valencia, West Ham, Galatasaray)

ANGOLA: 16 — Mateus (Nacional, Arouca)

BENIN: 18 — Babatounde Bello (Žilina)

BOTSWANA: none

BURKINA FASO: 71 — Charles Kaboré (Marseille, Kuban, Krasnodar)

BURUNDI: 10 — Gaël Bigirimana (Newcastle)

CAMEROON: 113 — Samuel Eto'o (Real Madrid, Mallorca, Barcelona, Internazionale, Anji, Chelsea, Everton)

CAPE VERDE: 22 — Stopira (Videoton)

CENTRAL AFRICAN REPUBLIC: 25 — Foxi Kéthévoama (Újpest, Kecskémet, Astana)

CHAD: 23 — Japhet N'Doram (Nantes, Monaco)

COMOROS: 22 — El Fardou Ben Nabouhane (Crvena zvezda)

REPUBLIC OF CONGO: 42 — Dzon Delarge (Slovan Liberec, Osmanlıspor, Qarabağ)

DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO: 54 — Dieumerci Mbokani (Anderlecht, Standard Liège, Dynamo Kyiv)

DJIBOUTI: none

EGYPT: 78 — Mohamed Salah (Basel, Chelsea, Fiorentina, Roma, Liverpool)

EQUATORIAL GUINEA: 8 — Juvenal Edjogo (Racing Santander, Santa Coloma)

ERITREA: 21 — Henok Goitom (AIK Solna)

ETHIOPIA: 1 — Beneyam Demte (Skënderbeu)

GABON: 67 — Pierre-Emerick Aubameyang (LOSC Lille, Borussia Dortmund, Arsenal)

GAMBIA: 36 — Demba Savage (Honka Espoo, HJK Helsinki, Häcken)

GHANA: 90 — Samuel Kuffour (Bayern München, Roma, Livorno)

REPUBLIC OF GUINEA: 45 — Bobo Baldé (Celtic)

GUINEA-BISSAU: 20 — Ismaël Bangoura (Dynamo Kyiv)

IVORY COAST: 102 — Dider Drogba (Marseille, Chelsea, Galatasaray)

KENYA: 32 — Victor Wanyama (Celtic, Southampton, Tottenham)

LESOTHO: none

LIBERIA: 62 — George Weah (Monaco, Paris Saint-Germain, AC Milan)

LIBYA: 19 — Ismael Tajouri (Austria Wien)

MADAGASCAR: 43 — Jérémy Morel (Marseille, Lyon)

MALAWI: 1 = Esau Kanyenda (Lokomotiv Moskva), Mourtala Diakité (Dinamo Bucureşti)

MALI: 111 — Seydou Keita (MLI – Marseille, Lens, Sevilla, Barcelona, Valencia, Roma)

MAURITANIA: none

MAURITIUS: 4 — Diallo Guidileye (AEL Limassol)

MOROCCO: 62 — Noureddine Naybet (Nantes, Sporting CP, Deportivo La Coruña)

MOZAMBIQUE: 35 — Simão (Panathinaikos)

NAMIBIA: 31 — Collin Benjamin (Hamburg)

NIGER: 22 — Chucks Nwoko (Birkirkara, Sliema Wanderers)

NIGERIA: 81 — Nwankwo Kanu (NIG – Ajax, Internazionale, Arsenal, Portsmouth)

RWANDA: 37 — Mohamed Tchité (Standard Liège, Anderlecht, Racing Santander, Club Brugge)

SÃO TOMÉ AND PRINCIPE: none

SENEGAL: 65 — Mamadou Niang (Troyes, Marseille, Fenerbahçe)

SEYCHELLES: none

SIERRA LEONE: 33 — Medo (Partizan, HJK Helsinki)

SOMALIA: 8 — Liban Abdi (Ferencváros, Haugesund)

SOUTH AFRICA: 77 — Benni McCarthy (SAF – Ajax, Celta Vigo, Porto, Blackburn)

SOUTH SUDAN: none

SUDAN: none

SWAZILAND: none

TANZANIA: 30 — Mbwana Samatta (Genk)

TOGO: 82 — Emmanuel Adebayor (Monaco, Arsenal, Manchester City, Real Madrid, Tottenham Hotspur, İstanbul Başakşehir)

TUNISIA: 43 — Karim Haggui (Strasbourg, Bayer Leverkusen, Hannover)

UGANDA: 46 — Ibrahim Sekagya (Salzburg)

ZAMBIA: 24 — Charles Musonda (Anderlecht)

ZIMBABWE: 40 — Bruce Grobbelaar (Liverpool)

*UEFA club competitions means European Champion Clubs' Cup/UEFA Champions League, UEFA Cup/UEFA Europa League, European/South American Cup, UEFA Cup Winners' Cup, UEFA Super Cup and UEFA Intertoto Cup