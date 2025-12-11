UEFA Conference League Live football scores & stats
Conference League league phase fixtures and results by team

Thursday, December 11, 2025

All the league phase fixtures and results for the 36 teams in this season's competition.

Strasbourg are unbeaten in the league phase
Strasbourg are unbeaten in the league phase SNS Group via Getty Images

The second-ever UEFA Conference League league phase kicked off on 2 October and will conclude with 18 simultaneous games on 18 December.

Here are the 36 teams' full list of fixtures and results.

League phase dates

Matchday 1: 2 October 2025
Matchday 2: 23 October 2025
Matchday 3: 6 November 2025﻿
Matchday 4: 27 November 2025﻿
Matchday 5: 11 December 2025﻿
Matchday 6: 18 December 2025

*Kick-offs are 21:00 CET unless stated; all times CET

Conference League fixtures by matchday

Aberdeen league phase fixtures

02/10/2025: Aberdeen 2-3 Shakhtar Donetsk
23/10/2025: AEK Athens 6-0 Aberdeen
06/11/2025: AEK Larnaca 0-0 Aberdeen
27/11/2025: Aberdeen 1-1 Noah
11/12/2025: Aberdeen 0-1 Strasbourg
18/12/2025: Sparta Praha vs Aberdeen

AEK Athens league phase fixtures

02/10/2025: Celje 3-1 AEK Athens
23/10/2025: AEK Athens 6-0 Aberdeen 
06/11/2025: AEK Athens 1-1 Shamrock Rovers
27/11/2025: Fiorentina 0-1 AEK Athens
11/12/2025: Samsunspor 1-2 AEK Athens
18/12/2025: AEK Athens vs Universitatea Craiova

AEK Larnaca league phase fixtures

02/10/2025: AEK Larnaca 4-0 AZ Alkmaar
23/10/2025: Crystal Palace 0-1 AEK Larnaca
06/11/2025: AEK Larnaca 0-0 Aberdeen
27/11/2025: Rijeka 0-0 AEK Larnaca
11/12/2025: Häcken 1-1 AEK Larnaca
18/12/2025: AEK Larnaca vs Shkëndija

Conference League 2024/25 highlights

AZ Alkmaar league phase fixtures

02/10/2025: AEK Larnaca 4-0 AZ Alkmaar
23/10/2025: AZ Alkmaar 1-0 Slovan Bratislava
06/11/2025: Crystal Palace 3-1 AZ Alkmaar
27/11/2025: AZ Alkmaar 2-0 Shelbourne
11/12/2025: Drita 0-3 AZ Alkmaar
18/12/2025: AZ Alkmaar vs Jagiellonia Białystok

Breidablik league phase fixtures

02/10/2025: Lausanne-Sport 3-0 Breidablik
23/10/2025: Breidablik 0-0 KuPS Kuopio
06/11/2025: Shakhtar Donetsk 2-0 Breidablik
27/11/2025: Breidablik 2-2 Samsunspor
11/12/2025: Breidablik 3-1 Shamrock Rovers
18/12/2025: Strasbourg vs Breidablik

Celje league phase fixtures

02/10/2025: Celje 3-1 AEK Athens
23/10/2025: Shamrock Rovers 0-2 Celje
06/11/2025: Celje 2-1 Legia Warszawa
27/11/2025: Sigma Olomouc 2-1 Celje
11/12/2025: Rijeka 3-0 Celje
18/12/2025: Celje vs Shelbourne

Crystal Palace league phase fixtures

02/10/2025: Dynamo Kyiv 0-2 Crystal Palace
23/10/2025: Crystal Palace 0-1 AEK Larnaca
06/11/2025: Crystal Palace 3-1 AZ Alkmaar
27/11/2025: Strasbourg 2-1 Crystal Palace
11/12/2025: Shelbourne 0-3 Crystal Palace
18/12/2025: Crystal Palace vs KuPS Kuopio

Drita league phase fixtures

02/10/2025: KuPS Kuopio 1-1 Drita
23/10/2025: Drita 1-1 Omonoia
06/11/2025: Shelbourne 0-1 Drita
27/11/2025: Drita 1-0 Shkëndija
11/12/2025: Drita 0-3 AZ Alkmaar
18/12/2025: Rayo Vallecano vs Drita

Dynamo Kyiv league phase fixtures

02/10/2025: Dynamo Kyiv 0-2 Crystal Palace
23/10/2025: Samsunspor 3-0 Dynamo Kyiv
06/11/2025: Dynamo Kyiv 6-0 Zrinjski
27/11/2025: Omonoia 2-0 Dynamo Kyiv
11/12/2025: Fiorentina 2-1 Dynamo Kyiv
18/12/2025: Dynamo Kyiv vs Noah

Fiorentina league phase fixtures

02/10/2025: Fiorentina 2-0 Sigma Olomouc
23/10/2025: SK Rapid 0-3 Fiorentina
06/11/2025: Mainz 2-1 Fiorentina
27/11/2025: Fiorentina 0-1 AEK Athens
11/12/2025: Fiorentina 2-1 Dynamo Kyiv
18/12/2025: Lausanne-Sport vs Fiorentina

Fiorentina's road to the 2024 final: Every goal

Häcken league phase fixtures

02/10/2025: Shelbourne 0-0 Häcken
23/10/2025: Häcken 2-2 Rayo Vallecano
06/11/2025: Häcken 1-2 Strasbourg
27/11/2025: Zrinjski 2-1 Häcken
11/12/2025: Häcken 1-1 AEK Larnaca
18/12/2025: Slovan Bratislava vs Häcken

Hamrun Spartans league phase fixtures

02/10/2025: Jagiellonia Białystok 1-0 Hamrun Spartans
23/10/2025: Hamrun Spartans 0-1 Lausanne-Sport
06/11/2025: Samsunspor 3-0 Hamrun Spartans
27/11/2025: Hamrun Spartans 3-1 Lincoln Red Imps
11/12/2025: Hamrun Spartans 0-2 Shakhtar Donetsk
18/12/2025: Shamrock Rovers vs Hamrun Spartans

Jagiellonia Białystok league phase fixtures

02/10/2025: Jagiellonia Białystok 1-0 Hamrun Spartans
23/10/2025: Strasbourg 1-1 Jagiellonia Białystok
06/11/2025: Shkëndija 1-1 Jagiellonia Białystok
27/11/2025: Jagiellonia Białystok 1-0 KuPS Kuopio
11/12/2025: Jagiellonia Białystok 1-2 Rayo Vallecano
18/12/2025: AZ Alkmaar vs Jagiellonia Białystok

Great Conference League back-heel goals

KuPS Kuopio league phase fixtures

02/10/2025: KuPS Kuopio 1-1 Drita
23/10/2025: Breidablik 0-0 KuPS Kuopio
06/11/2025: KuPS Kuopio 3-1 Slovan Bratislava
27/11/2025: Jagiellonia Białystok 1-0 KuPS Kuopio
11/12/2025: KuPS Kuopio 0-0 Lausanne-Sport
18/12/2025: Crystal Palace vs KuPS Kuopio

Lausanne-Sport league phase fixtures

02/10/2025: Lausanne-Sport 3-0 Breidablik
23/10/2025: Hamrun Spartans 0-1 Lausanne-Sport
06/11/2025: Lausanne-Sport 1-1 Omonoia
27/11/2025: Lech Poznań 2-0 Lausanne-Sport
11/12/2025: KuPS Kuopio 0-0 Lausanne-Sport
18/12/2025: Lausanne-Sport vs Fiorentina

Lech Poznań league phase fixtures

02/10/2025: Lech Poznań 4-1 SK Rapid
23/10/2025: Lincoln Red Imps 2-1 Lech Poznań
06/11/2025: Rayo Vallecano 3-2 Lech Poznań
27/11/2025: Lech Poznań 2-0 Lausanne-Sport
11/12/2025: Lech Poznań 1-1 Mainz
18/12/2025: Sigma Olomouc vs Lech Poznań

Legia Warszawa league phase fixtures

02/10/2025: Legia Warszawa 0-1 Samsunspor
23/10/2025: Shakhtar Donetsk 1-2 Legia Warszawa
06/11/2025: Celje 2-1 Legia Warszawa
27/11/2025: Legia Warszawa 0-1 Sparta Praha
11/12/2025: Noah 2-1 Legia Warszawa
18/12/2025: Legia Warszawa vs Lincoln Red Imps

Great Conference League volleys

Lincoln Red Imps league phase fixtures

02/10/2025: Zrinjski 5-0 Lincoln Red Imps
23/10/2025: Lincoln Red Imps 2-1 Lech Poznań
06/11/2025: Lincoln Red Imps 1-1 Rijeka
27/11/2025: Hamrun Spartans 3-1 Lincoln Red Imps
11/12/2025: Lincoln Red Imps 2-1 Sigma Olomouc
18/12/2025: Legia Warszawa vs Lincoln Red Imps

Mainz league phase fixtures

02/10/2025: Omonoia 0-1 Mainz
23/10/2025: Mainz 1-0 Zrinjski
06/11/2025: Mainz 2-1 Fiorentina
27/11/2025: Universitatea Craiova 1-0 Mainz
11/12/2025: Lech Poznań 1-1 Mainz
18/12/2025: Mainz vs Samsunspor

Noah league phase fixtures

02/10/2025: Noah 1-0 Rijeka
23/10/2025: Universitatea Craiova 1-1 Noah
06/11/2025: Noah 1-2 Sigma Olomouc
27/11/2025: Aberdeen 1-1 Noah
11/12/2025: Noah 2-1 Legia Warszawa
18/12/2025: Dynamo Kyiv vs Noah

Omonoia league phase fixtures

02/10/2025: Omonoia 0-1 Mainz
23/10/2025: Drita 1-1 Omonoia
06/11/2025: Lausanne-Sport 1-1 Omonoia
27/11/2025: Omonoia 2-0 Dynamo Kyiv
11/12/2025: SK Rapid 0-1 Omonoia
18/12/2025: Omonoia vs Raków

2024 highlights: Omonoia 3-1 SK Rapid

Raków league phase fixtures

02/10/2025: Raków 2-0 Universitatea Craiova
23/10/2025: Sigma Olomouc 1-1 Raków
06/11/2025: Sparta Praha 0-0 Raków
27/11/2025: Raków 4-1 SK Rapid
11/12/2025: Raków 1-0 Zrinjski
18/12/2025: Omonoia vs Raków

Rayo Vallecano league phase fixtures

02/10/2025: Rayo Vallecano 2-0 Shkëndija
23/10/2025: Häcken 2-2 Rayo Vallecano
06/11/2025: Rayo Vallecano 3-2 Lech Poznań
27/11/2025: Slovan Bratislava 2-1 Rayo Vallecano
11/12/2025: Jagiellonia Białystok 1-2 Rayo Vallecano
18/12/2025: Rayo Vallecano vs Drita

Rijeka league phase fixtures

02/10/2025: Noah 1-0 Rijeka
23/10/2025: Rijeka 1-0 Sparta Praha
06/11/2025: Lincoln Red Imps 1-1 Rijeka
27/11/2025: Rijeka 0-0 AEK Larnaca
11/12/2025: Rijeka 3-0 Celje
18/12/2025: Shakhtar Donetsk vs Rijeka

Samsunspor league phase fixtures

02/10/2025: Legia Warszawa 0-1 Samsunspor
23/10/2025: Samsunspor 3-0 Dynamo Kyiv
06/11/2025: Samsunspor 3-0 Hamrun Spartans
27/11/2025: Breidablik 2-2 Samsunspor
11/12/2025: Samsunspor 1-2 AEK Athens
18/12/2025: Mainz vs Samsunspor

Great goals from the 2024/25 league phase

Shakhtar Donetsk league phase fixtures

02/10/2025: Aberdeen 2-3 Shakhtar Donetsk
23/10/2025: Shakhtar Donetsk 1-2 Legia Warszawa
06/11/2025: Shakhtar Donetsk 2-0 Breidablik
27/11/2025: Shamrock Rovers 1-2 Shakhtar Donetsk
11/12/2025: Hamrun Spartans 0-2 Shakhtar Donetsk
18/12/2025: Shakhtar Donetsk vs Rijeka

Shamrock Rovers league phase fixtures

02/10/2025: Sparta Praha 4-1 Shamrock Rovers
23/10/2025: Shamrock Rovers 0-2 Celje
06/11/2025: AEK Athens 1-1 Shamrock Rovers
27/11/2025: Shamrock Rovers 1-2 Shakhtar Donetsk
11/12/2025: Breidablik 3-1 Shamrock Rovers
18/12/2025: Shamrock Rovers vs Hamrun Spartans

Shelbourne league phase fixtures

02/10/2025: Shelbourne 0-0 Häcken
23/10/2025: Shkëndija 1-0 Shelbourne
06/11/2025: Shelbourne 0-1 Drita
27/11/2025: AZ Alkmaar 2-0 Shelbourne
11/12/2025: Shelbourne 0-3 Crystal Palace
18/12/2025: Celje vs Shelbourne

Shkëndija league phase fixtures

02/10/2025: Rayo Vallecano 2-0 Shkëndija
23/10/2025: Shkëndija 1-0 Shelbourne
06/11/2025: Shkëndija 1-1 Jagiellonia Białystok
27/11/2025: Drita 1-0 Shkëndija
11/12/2025: Shkëndija 2-0 Slovan Bratislava
18/12/2025: AEK Larnaca vs Shkëndija

Sigma Olomouc league phase fixtures

02/10/2025: Fiorentina 2-0 Sigma Olomouc
23/10/2025: Sigma Olomouc 1-1 Raków
06/11/2025: Noah 1-2 Sigma Olomouc
27/11/2025: Sigma Olomouc 2-1 Celje
11/12/2025: Lincoln Red Imps 2-1 Sigma Olomouc
18/12/2025: Sigma Olomouc vs Lech Poznań

SK Rapid league phase fixtures

02/10/2025: Lech Poznań 4-1 SK Rapid
23/10/2025: SK Rapid 0-3 Fiorentina
06/11/2025: SK Rapid 0-1 Universitatea Craiova
27/11/2025: Raków 4-1 SK Rapid
11/12/2025: SK Rapid 0-1 Omonoia
18/12/2025: Zrinjski vs SK Rapid

Conference League 2024/25 top ten goals

Slovan Bratislava league phase fixtures

02/10/2025: Slovan Bratislava 1-2 Strasbourg
23/10/2025: AZ Alkmaar 1-0 Slovan Bratislava
06/11/2025: KuPS Kuopio 3-1 Slovan Bratislava
27/11/2025: Slovan Bratislava 2-1 Rayo Vallecano
11/12/2025: Shkëndija 2-0 Slovan Bratislava
18/12/2025: Slovan Bratislava vs Häcken

Sparta Praha league phase fixtures

02/10/2025: Sparta Praha 4-1 Shamrock Rovers
23/10/2025: Rijeka 1-0 Sparta Praha
06/11/2025: Sparta Praha 0-0 Raków
27/11/2025: Legia Warszawa 0-1 Sparta Praha
11/12/2025: Universitatea Craiova 1-2 Sparta Praha
18/12/2025: Sparta Praha vs Aberdeen

Strasbourg league phase fixtures

02/10/2025: Slovan Bratislava 1-2 Strasbourg
23/10/2025: Strasbourg 1-1 Jagiellonia Białystok
06/11/2025: Häcken 1-2 Strasbourg
27/11/2025: Strasbourg 2-1 Crystal Palace
11/12/2025: Aberdeen 0-1 Strasbourg
18/12/2025: Strasbourg vs Breidablik

Universitatea Craiova league phase fixtures

02/10/2025: Raków 2-0 Universitatea Craiova
23/10/2025: Universitatea Craiova 1-1 Noah
06/11/2025: SK Rapid 0-1 Universitatea Craiova
27/11/2025: Universitatea Craiova 1-0 Mainz
11/12/2025: Universitatea Craiova 1-2 Sparta Praha
18/12/2025: AEK Athens vs Universitatea Craiova

Zrinjski league phase fixtures

02/10/2025: Zrinjski 5-0 Lincoln Red Imps
23/10/2025: Mainz 1-0 Zrinjski
06/11/2025: Dynamo Kyiv 6-0 Zrinjski
27/11/2025: Zrinjski 2-1 Häcken
11/12/2025: Raków 1-0 Zrinjski
18/12/2025: Zrinjski vs SK Rapid

