Conference League league phase fixtures and results by team

The second-ever UEFA Conference League league phase kicked off on 2 October and will conclude with 18 simultaneous games on 18 December.

Here are the 36 teams' full list of fixtures and results.

League phase dates

Matchday 1: 2 October 2025

Matchday 2: 23 October 2025

Matchday 3: 6 November 2025﻿

Matchday 4: 27 November 2025﻿

Matchday 5: 11 December 2025﻿

Matchday 6: 18 December 2025