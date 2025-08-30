UEFA Conference League Live football scores & stats
Conference League league phase fixtures by team

Saturday, August 30, 2025

All 36 teams in this season's competition have discovered their six league phase opponents.

Edin Džeko's Fiorentina have reached the last four three seasons running
Edin Džeko's Fiorentina have reached the last four three seasons running Getty Images

The second-ever UEFA Conference League league phase kicks off on 2 October and will conclude with 18 simultaneous games on 18 December.

Here is a look at each of the 36 teams' full list of fixtures.

League phase dates

Matchday 1: 2 October 2025
Matchday 2: 23 October 2025
Matchday 3: 6 November 2025﻿
Matchday 4: 27 November 2025﻿
Matchday 5: 11 December 2025﻿
Matchday 6: 18 December 2025

Aberdeen league phase fixtures

02/10/2025: Aberdeen vs Shakhtar Donetsk
23/10/2025: AEK Athens vs Aberdeen (18:45)
06/11/2025: AEK Larnaca vs Aberdeen (18:45)
27/11/2025: Aberdeen vs Noah
11/12/2025: Aberdeen vs Strasbourg
18/12/2025: Sparta Praha vs Aberdeen

AEK Athens league phase fixtures

02/10/2025: Celje vs AEK Athens
23/10/2025: AEK Athens vs Aberdeen (18:45)
06/11/2025: AEK Athens vs Shamrock Rovers (18:45)
27/11/2025: Fiorentina vs AEK Athens
11/12/2025: Samsunspor vs AEK Athens (18:45)
18/12/2025: AEK Athens vs Universitatea Craiova

AEK Larnaca league phase fixtures

02/10/2025: AEK Larnaca vs AZ Alkmaar
23/10/2025: Crystal Palace vs AEK Larnaca
06/11/2025: AEK Larnaca vs Aberdeen (18:45)
27/11/2025: Rijeka vs AEK Larnaca
11/12/2025: Häcken vs AEK Larnaca (18:45)
18/12/2025: AEK Larnaca vs Shkëndija

AZ Alkmaar league phase fixtures

02/10/2025: AEK Larnaca vs AZ Alkmaar
23/10/2025: AZ Alkmaar vs Slovan Bratislava
06/11/2025: Crystal Palace vs AZ Alkmaar
27/11/2025: AZ Alkmaar vs Shelbourne (18:45)
11/12/2025: Drita vs AZ Alkmaar (18:45)
18/12/2025: AZ Alkmaar vs Jagiellonia Białystok

Breidablik league phase fixtures

02/10/2025: Lausanne-Sport vs Breidablik (18:45)
23/10/2025: Breidablik vs KuPS Kuopio (18:45)
06/11/2025: Shakhtar Donetsk vs Breidablik (18:45)
27/11/2025: Breidablik vs Samsunspor
11/12/2025: Breidablik vs Shamrock Rovers (18:45)
18/12/2025: Strasbourg vs Breidablik

Celje league phase fixtures

02/10/2025: Celje vs AEK Athens
23/10/2025: Shamrock Rovers vs Celje
06/11/2025: Celje vs Legia Warszawa (18:45)
27/11/2025: Sigma Olomouc vs Celje (18:45)
11/12/2025: Rijeka vs Celje
18/12/2025: Celje vs Shelbourne

Crystal Palace league phase fixtures

02/10/2025: Dynamo Kyiv vs Crystal Palace (18:45)
23/10/2025: Crystal Palace vs AEK Larnaca
06/11/2025: Crystal Palace vs AZ Alkmaar
27/11/2025: Strasbourg vs Crystal Palace
11/12/2025: Shelbourne vs Crystal Palace
18/12/2025: Crystal Palace vs KuPS Kuopio

Drita league phase fixtures

02/10/2025: KuPS Kuopio vs Drita (18:45)
23/10/2025: Drita vs Omonoia (18:45)
06/11/2025: Shelbourne vs Drita
27/11/2025: Drita vs Shkëndija
11/12/2025: Drita vs AZ Alkmaar (18:45)
18/12/2025: Rayo Vallecano vs Drita

Dynamo Kyiv league phase fixtures

02/10/2025: Dynamo Kyiv vs Crystal Palace (18:45)
23/10/2025: Samsunspor vs Dynamo Kyiv
06/11/2025: Dynamo Kyiv vs Zrinjski
27/11/2025: Omonoia vs Dynamo Kyiv (18:45)
11/12/2025: Fiorentina vs Dynamo Kyiv (18:45)
18/12/2025: Dynamo Kyiv vs Noah

Fiorentina league phase fixtures

02/10/2025: Fiorentina vs Sigma Olomouc
23/10/2025: SK Rapid vs Fiorentina (18:45)
06/11/2025: Mainz vs Fiorentina (18:45)
27/11/2025: Fiorentina vs AEK Athens
11/12/2025: Fiorentina vs Dynamo Kyiv (18:45)
18/12/2025: Lausanne-Sport vs Fiorentina

Häcken league phase fixtures

02/10/2025: Shelbourne vs Häcken
23/10/2025: Häcken vs Rayo Vallecano (18:45)
06/11/2025: Häcken vs Strasbourg
27/11/2025: Zrinjski vs Häcken (18:45)
11/12/2025: Häcken vs AEK Larnaca (18:45)
18/12/2025: Slovan Bratislava vs Häcken

Hamrun Spartans league phase fixtures

02/10/2025: Jagiellonia Białystok vs Hamrun Spartans (18:45)
23/10/2025: Hamrun Spartans vs Lausanne-Sport
06/11/2025: Samsunspor vs Hamrun Spartans (18:45)
27/11/2025: Hamrun Spartans vs Lincoln Red Imps (18:45)
11/12/2025: Hamrun Spartans vs Shakhtar Donetsk
18/12/2025: Shamrock Rovers vs Hamrun Spartans

Jagiellonia Białystok league phase fixtures

02/10/2025: Jagiellonia Białystok vs Hamrun Spartans (18:45)
23/10/2025: Strasbourg vs Jagiellonia Białystok (18:45)
06/11/2025: Shkëndija vs Jagiellonia Białystok
27/11/2025: Jagiellonia Białystok vs KuPS Kuopio
11/12/2025: Jagiellonia Białystok vs Rayo Vallecano (18:45)
18/12/2025: AZ Alkmaar vs Jagiellonia Białystok

KuPS Kuopio league phase fixtures

02/10/2025: KuPS Kuopio vs Drita (18:45)
23/10/2025: Breidablik vs KuPS Kuopio (18:45)
06/11/2025: KuPS Kuopio vs Slovan Bratislava (18:45)
27/11/2025: Jagiellonia Białystok vs KuPS Kuopio
11/12/2025: KuPS Kuopio vs Lausanne-Sport
18/12/2025: Crystal Palace vs KuPS Kuopio

Lausanne-Sport league phase fixtures

02/10/2025: Lausanne-Sport vs Breidablik (18:45)
23/10/2025: Hamrun Spartans vs Lausanne-Sport
06/11/2025: Lausanne-Sport vs Omonoia
27/11/2025: Lech Poznań vs Lausanne-Sport (18:45)
11/12/2025: KuPS Kuopio vs Lausanne-Sport
18/12/2025: Lausanne-Sport vs Fiorentina

Lech Poznań league phase fixtures

02/10/2025: Lech Poznań vs SK Rapid (18:45)
23/10/2025: Lincoln Red Imps vs Lech Poznań
06/11/2025: Rayo Vallecano vs Lech Poznań
27/11/2025: Lech Poznań vs Lausanne-Sport (18:45)
11/12/2025: Lech Poznań vs Mainz
18/12/2025: Sigma Olomouc vs Lech Poznań

Legia Warszawa league phase fixtures

02/10/2025: Legia Warszawa vs Samsunspor
23/10/2025: Shakhtar Donetsk vs Legia Warszawa (18:45)
06/11/2025: Celje vs Legia Warszawa (18:45)
27/11/2025: Legia Warszawa vs Sparta Praha
11/12/2025: Noah vs Legia Warszawa (18:45)
18/12/2025: Legia Warszawa vs Lincoln Red Imps

Lincoln Red Imps league phase fixtures

02/10/2025: Zrinjski vs Lincoln Red Imps (18:45)
23/10/2025: Lincoln Red Imps vs Lech Poznań
06/11/2025: Lincoln Red Imps vs Rijeka
27/11/2025: Hamrun Spartans vs Lincoln Red Imps (18:45)
11/12/2025: Lincoln Red Imps vs Sigma Olomouc
18/12/2025: Legia Warszawa vs Lincoln Red Imps

Mainz league phase fixtures

02/10/2025: Omonoia vs Mainz (18:45)
23/10/2025: Mainz vs Zrinjski
06/11/2025: Mainz vs Fiorentina (18:45)
27/11/2025: Universitatea Craiova vs Mainz (18:45)
11/12/2025: Lech Poznań vs Mainz
18/12/2025: Mainz vs Samsunspor

Noah league phase fixtures

02/10/2025: Noah vs Rijeka (18:45)
23/10/2025: Universitatea Craiova vs Noah
06/11/2025: Noah vs Sigma Olomouc (18:45)
27/11/2025: Aberdeen vs Noah
11/12/2025: Noah vs Legia Warszawa (18:45)
18/12/2025: Dynamo Kyiv vs Noah

Omonoia league phase fixtures

02/10/2025: Omonoia vs Mainz (18:45)
23/10/2025: Drita vs Omonoia (18:45)
06/11/2025: Lausanne-Sport vs Omonoia
27/11/2025: Omonoia vs Dynamo Kyiv (18:45)
11/12/2025: SK Rapid vs Omonoia
18/12/2025: Omonoia vs Raków

Raków league phase fixtures

02/10/2025: Raków vs Universitatea Craiova
23/10/2025: Sigma Olomouc vs Raków
06/11/2025: Sparta Praha vs Raków (18:45)
27/11/2025: Raków vs SK Rapid (18:45)
11/12/2025: Raków vs Zrinjski
18/12/2025: Omonoia vs Raków

Rayo Vallecano league phase fixtures

02/10/2025: Rayo Vallecano vs Shkëndija (18:45)
23/10/2025: Häcken vs Rayo Vallecano (18:45)
06/11/2025: Rayo Vallecano vs Lech Poznań
27/11/2025: Slovan Bratislava vs Rayo Vallecano (18:45)
11/12/2025: Jagiellonia Białystok vs Rayo Vallecano (18:45)
18/12/2025: Rayo Vallecano vs Drita

Rijeka league phase fixtures

02/10/2025: Noah vs Rijeka (18:45)
23/10/2025: Rijeka vs Sparta Praha (18:45)
06/11/2025: Lincoln Red Imps vs Rijeka
27/11/2025: Rijeka vs AEK Larnaca
11/12/2025: Rijeka vs Celje
18/12/2025: Shakhtar Donetsk vs Rijeka

Samsunspor league phase fixtures

02/10/2025: Legia Warszawa vs Samsunspor
23/10/2025: Samsunspor vs Dynamo Kyiv
06/11/2025: Samsunspor vs Hamrun Spartans (18:45)
27/11/2025: Breidablik vs Samsunspor
11/12/2025: Samsunspor vs AEK Athens (18:45)
18/12/2025: Mainz vs Samsunspor

Shakhtar Donetsk league phase fixtures

02/10/2025: Aberdeen vs Shakhtar Donetsk
23/10/2025: Shakhtar Donetsk vs Legia Warszawa (18:45)
06/11/2025: Shakhtar Donetsk vs Breidablik (18:45)
27/11/2025: Shamrock Rovers vs Shakhtar Donetsk
11/12/2025: Hamrun Spartans vs Shakhtar Donetsk
18/12/2025: Shakhtar Donetsk vs Rijeka

Shamrock Rovers league phase fixtures

02/10/2025: Sparta Praha vs Shamrock Rovers
23/10/2025: Shamrock Rovers vs Celje
06/11/2025: AEK Athens vs Shamrock Rovers (18:45)
27/11/2025: Shamrock Rovers vs Shakhtar Donetsk
11/12/2025: Breidablik vs Shamrock Rovers (18:45)
18/12/2025: Shamrock Rovers vs Hamrun Spartans

Shelbourne league phase fixtures

02/10/2025: Shelbourne vs Häcken
23/10/2025: Shkëndija vs Shelbourne (18:45)
06/11/2025: Shelbourne vs Drita
27/11/2025: AZ Alkmaar vs Shelbourne (18:45)
11/12/2025: Shelbourne vs Crystal Palace
18/12/2025: Celje vs Shelbourne

Shkëndija league phase fixtures

02/10/2025: Rayo Vallecano vs Shkëndija (18:45)
23/10/2025: Shkëndija vs Shelbourne (18:45)
06/11/2025: Shkëndija vs Jagiellonia Białystok
27/11/2025: Drita vs Shkëndija
11/12/2025: Shkëndija vs Slovan Bratislava (18:45)
18/12/2025: AEK Larnaca vs Shkëndija

Sigma Olomouc league phase fixtures

02/10/2025: Fiorentina vs Sigma Olomouc
23/10/2025: Sigma Olomouc vs Raków
06/11/2025: Noah vs Sigma Olomouc (18:45)
27/11/2025: Sigma Olomouc vs Celje (18:45)
11/12/2025: Lincoln Red Imps vs Sigma Olomouc
18/12/2025: Sigma Olomouc vs Lech Poznań

SK Rapid league phase fixtures

02/10/2025: Lech Poznań vs SK Rapid (18:45)
23/10/2025: SK Rapid vs Fiorentina (18:45)
06/11/2025: SK Rapid vs Universitatea Craiova
27/11/2025: Raków vs SK Rapid (18:45)
11/12/2025: SK Rapid vs Omonoia
18/12/2025: Zrinjski vs SK Rapid

Slovan Bratislava league phase fixtures

02/10/2025: Slovan Bratislava vs Strasbourg
23/10/2025: AZ Alkmaar vs Slovan Bratislava
06/11/2025: KuPS Kuopio vs Slovan Bratislava (18:45)
27/11/2025: Slovan Bratislava vs Rayo Vallecano (18:45)
11/12/2025: Shkëndija vs Slovan Bratislava (18:45)
18/12/2025: Slovan Bratislava vs Häcken

Sparta Praha league phase fixtures

02/10/2025: Sparta Praha vs Shamrock Rovers
23/10/2025: Rijeka vs Sparta Praha (18:45)
06/11/2025: Sparta Praha vs Raków (18:45)
27/11/2025: Legia Warszawa vs Sparta Praha
11/12/2025: Universitatea Craiova vs Sparta Praha (18:45)
18/12/2025: Sparta Praha vs Aberdeen

Strasbourg league phase fixtures

02/10/2025: Slovan Bratislava vs Strasbourg
23/10/2025: Strasbourg vs Jagiellonia Białystok (18:45)
06/11/2025: Häcken vs Strasbourg
27/11/2025: Strasbourg vs Crystal Palace
11/12/2025: Aberdeen vs Strasbourg
18/12/2025: Strasbourg vs Breidablik

Universitatea Craiova league phase fixtures

02/10/2025: Raków vs Universitatea Craiova
23/10/2025: Universitatea Craiova vs Noah
06/11/2025: SK Rapid vs Universitatea Craiova
27/11/2025: Universitatea Craiova vs Mainz (18:45)
11/12/2025: Universitatea Craiova vs Sparta Praha (18:45)
18/12/2025: AEK Athens vs Universitatea Craiova

Zrinjski league phase fixtures

02/10/2025: Zrinjski vs Lincoln Red Imps (18:45)
23/10/2025: Mainz vs Zrinjski
06/11/2025: Dynamo Kyiv vs Zrinjski
27/11/2025: Zrinjski vs Häcken (18:45)
11/12/2025: Raków vs Zrinjski
18/12/2025: Zrinjski vs SK Rapid

