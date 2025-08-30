Conference League league phase fixtures by team
Saturday, August 30, 2025
Article summary
All 36 teams in this season's competition have discovered their six league phase opponents.
Article top media content
Article body
The second-ever UEFA Conference League league phase kicks off on 2 October and will conclude with 18 simultaneous games on 18 December.
Here is a look at each of the 36 teams' full list of fixtures.
League phase dates
Matchday 1: 2 October 2025
Matchday 2: 23 October 2025
Matchday 3: 6 November 2025
Matchday 4: 27 November 2025
Matchday 5: 11 December 2025
Matchday 6: 18 December 2025
Aberdeen league phase fixtures
02/10/2025: Aberdeen vs Shakhtar Donetsk
23/10/2025: AEK Athens vs Aberdeen (18:45)
06/11/2025: AEK Larnaca vs Aberdeen (18:45)
27/11/2025: Aberdeen vs Noah
11/12/2025: Aberdeen vs Strasbourg
18/12/2025: Sparta Praha vs Aberdeen
AEK Athens league phase fixtures
02/10/2025: Celje vs AEK Athens
23/10/2025: AEK Athens vs Aberdeen (18:45)
06/11/2025: AEK Athens vs Shamrock Rovers (18:45)
27/11/2025: Fiorentina vs AEK Athens
11/12/2025: Samsunspor vs AEK Athens (18:45)
18/12/2025: AEK Athens vs Universitatea Craiova
AEK Larnaca league phase fixtures
02/10/2025: AEK Larnaca vs AZ Alkmaar
23/10/2025: Crystal Palace vs AEK Larnaca
06/11/2025: AEK Larnaca vs Aberdeen (18:45)
27/11/2025: Rijeka vs AEK Larnaca
11/12/2025: Häcken vs AEK Larnaca (18:45)
18/12/2025: AEK Larnaca vs Shkëndija
AZ Alkmaar league phase fixtures
02/10/2025: AEK Larnaca vs AZ Alkmaar
23/10/2025: AZ Alkmaar vs Slovan Bratislava
06/11/2025: Crystal Palace vs AZ Alkmaar
27/11/2025: AZ Alkmaar vs Shelbourne (18:45)
11/12/2025: Drita vs AZ Alkmaar (18:45)
18/12/2025: AZ Alkmaar vs Jagiellonia Białystok
Breidablik league phase fixtures
02/10/2025: Lausanne-Sport vs Breidablik (18:45)
23/10/2025: Breidablik vs KuPS Kuopio (18:45)
06/11/2025: Shakhtar Donetsk vs Breidablik (18:45)
27/11/2025: Breidablik vs Samsunspor
11/12/2025: Breidablik vs Shamrock Rovers (18:45)
18/12/2025: Strasbourg vs Breidablik
02/10/2025: Celje vs AEK Athens
23/10/2025: Shamrock Rovers vs Celje
06/11/2025: Celje vs Legia Warszawa (18:45)
27/11/2025: Sigma Olomouc vs Celje (18:45)
11/12/2025: Rijeka vs Celje
18/12/2025: Celje vs Shelbourne
Crystal Palace league phase fixtures
02/10/2025: Dynamo Kyiv vs Crystal Palace (18:45)
23/10/2025: Crystal Palace vs AEK Larnaca
06/11/2025: Crystal Palace vs AZ Alkmaar
27/11/2025: Strasbourg vs Crystal Palace
11/12/2025: Shelbourne vs Crystal Palace
18/12/2025: Crystal Palace vs KuPS Kuopio
02/10/2025: KuPS Kuopio vs Drita (18:45)
23/10/2025: Drita vs Omonoia (18:45)
06/11/2025: Shelbourne vs Drita
27/11/2025: Drita vs Shkëndija
11/12/2025: Drita vs AZ Alkmaar (18:45)
18/12/2025: Rayo Vallecano vs Drita
Dynamo Kyiv league phase fixtures
02/10/2025: Dynamo Kyiv vs Crystal Palace (18:45)
23/10/2025: Samsunspor vs Dynamo Kyiv
06/11/2025: Dynamo Kyiv vs Zrinjski
27/11/2025: Omonoia vs Dynamo Kyiv (18:45)
11/12/2025: Fiorentina vs Dynamo Kyiv (18:45)
18/12/2025: Dynamo Kyiv vs Noah
Fiorentina league phase fixtures
02/10/2025: Fiorentina vs Sigma Olomouc
23/10/2025: SK Rapid vs Fiorentina (18:45)
06/11/2025: Mainz vs Fiorentina (18:45)
27/11/2025: Fiorentina vs AEK Athens
11/12/2025: Fiorentina vs Dynamo Kyiv (18:45)
18/12/2025: Lausanne-Sport vs Fiorentina
02/10/2025: Shelbourne vs Häcken
23/10/2025: Häcken vs Rayo Vallecano (18:45)
06/11/2025: Häcken vs Strasbourg
27/11/2025: Zrinjski vs Häcken (18:45)
11/12/2025: Häcken vs AEK Larnaca (18:45)
18/12/2025: Slovan Bratislava vs Häcken
Hamrun Spartans league phase fixtures
02/10/2025: Jagiellonia Białystok vs Hamrun Spartans (18:45)
23/10/2025: Hamrun Spartans vs Lausanne-Sport
06/11/2025: Samsunspor vs Hamrun Spartans (18:45)
27/11/2025: Hamrun Spartans vs Lincoln Red Imps (18:45)
11/12/2025: Hamrun Spartans vs Shakhtar Donetsk
18/12/2025: Shamrock Rovers vs Hamrun Spartans
Jagiellonia Białystok league phase fixtures
02/10/2025: Jagiellonia Białystok vs Hamrun Spartans (18:45)
23/10/2025: Strasbourg vs Jagiellonia Białystok (18:45)
06/11/2025: Shkëndija vs Jagiellonia Białystok
27/11/2025: Jagiellonia Białystok vs KuPS Kuopio
11/12/2025: Jagiellonia Białystok vs Rayo Vallecano (18:45)
18/12/2025: AZ Alkmaar vs Jagiellonia Białystok
KuPS Kuopio league phase fixtures
02/10/2025: KuPS Kuopio vs Drita (18:45)
23/10/2025: Breidablik vs KuPS Kuopio (18:45)
06/11/2025: KuPS Kuopio vs Slovan Bratislava (18:45)
27/11/2025: Jagiellonia Białystok vs KuPS Kuopio
11/12/2025: KuPS Kuopio vs Lausanne-Sport
18/12/2025: Crystal Palace vs KuPS Kuopio
Lausanne-Sport league phase fixtures
02/10/2025: Lausanne-Sport vs Breidablik (18:45)
23/10/2025: Hamrun Spartans vs Lausanne-Sport
06/11/2025: Lausanne-Sport vs Omonoia
27/11/2025: Lech Poznań vs Lausanne-Sport (18:45)
11/12/2025: KuPS Kuopio vs Lausanne-Sport
18/12/2025: Lausanne-Sport vs Fiorentina
Lech Poznań league phase fixtures
02/10/2025: Lech Poznań vs SK Rapid (18:45)
23/10/2025: Lincoln Red Imps vs Lech Poznań
06/11/2025: Rayo Vallecano vs Lech Poznań
27/11/2025: Lech Poznań vs Lausanne-Sport (18:45)
11/12/2025: Lech Poznań vs Mainz
18/12/2025: Sigma Olomouc vs Lech Poznań
Legia Warszawa league phase fixtures
02/10/2025: Legia Warszawa vs Samsunspor
23/10/2025: Shakhtar Donetsk vs Legia Warszawa (18:45)
06/11/2025: Celje vs Legia Warszawa (18:45)
27/11/2025: Legia Warszawa vs Sparta Praha
11/12/2025: Noah vs Legia Warszawa (18:45)
18/12/2025: Legia Warszawa vs Lincoln Red Imps
Lincoln Red Imps league phase fixtures
02/10/2025: Zrinjski vs Lincoln Red Imps (18:45)
23/10/2025: Lincoln Red Imps vs Lech Poznań
06/11/2025: Lincoln Red Imps vs Rijeka
27/11/2025: Hamrun Spartans vs Lincoln Red Imps (18:45)
11/12/2025: Lincoln Red Imps vs Sigma Olomouc
18/12/2025: Legia Warszawa vs Lincoln Red Imps
02/10/2025: Omonoia vs Mainz (18:45)
23/10/2025: Mainz vs Zrinjski
06/11/2025: Mainz vs Fiorentina (18:45)
27/11/2025: Universitatea Craiova vs Mainz (18:45)
11/12/2025: Lech Poznań vs Mainz
18/12/2025: Mainz vs Samsunspor
02/10/2025: Noah vs Rijeka (18:45)
23/10/2025: Universitatea Craiova vs Noah
06/11/2025: Noah vs Sigma Olomouc (18:45)
27/11/2025: Aberdeen vs Noah
11/12/2025: Noah vs Legia Warszawa (18:45)
18/12/2025: Dynamo Kyiv vs Noah
02/10/2025: Omonoia vs Mainz (18:45)
23/10/2025: Drita vs Omonoia (18:45)
06/11/2025: Lausanne-Sport vs Omonoia
27/11/2025: Omonoia vs Dynamo Kyiv (18:45)
11/12/2025: SK Rapid vs Omonoia
18/12/2025: Omonoia vs Raków
02/10/2025: Raków vs Universitatea Craiova
23/10/2025: Sigma Olomouc vs Raków
06/11/2025: Sparta Praha vs Raków (18:45)
27/11/2025: Raków vs SK Rapid (18:45)
11/12/2025: Raków vs Zrinjski
18/12/2025: Omonoia vs Raków
Rayo Vallecano league phase fixtures
02/10/2025: Rayo Vallecano vs Shkëndija (18:45)
23/10/2025: Häcken vs Rayo Vallecano (18:45)
06/11/2025: Rayo Vallecano vs Lech Poznań
27/11/2025: Slovan Bratislava vs Rayo Vallecano (18:45)
11/12/2025: Jagiellonia Białystok vs Rayo Vallecano (18:45)
18/12/2025: Rayo Vallecano vs Drita
02/10/2025: Noah vs Rijeka (18:45)
23/10/2025: Rijeka vs Sparta Praha (18:45)
06/11/2025: Lincoln Red Imps vs Rijeka
27/11/2025: Rijeka vs AEK Larnaca
11/12/2025: Rijeka vs Celje
18/12/2025: Shakhtar Donetsk vs Rijeka
Samsunspor league phase fixtures
02/10/2025: Legia Warszawa vs Samsunspor
23/10/2025: Samsunspor vs Dynamo Kyiv
06/11/2025: Samsunspor vs Hamrun Spartans (18:45)
27/11/2025: Breidablik vs Samsunspor
11/12/2025: Samsunspor vs AEK Athens (18:45)
18/12/2025: Mainz vs Samsunspor
Shakhtar Donetsk league phase fixtures
02/10/2025: Aberdeen vs Shakhtar Donetsk
23/10/2025: Shakhtar Donetsk vs Legia Warszawa (18:45)
06/11/2025: Shakhtar Donetsk vs Breidablik (18:45)
27/11/2025: Shamrock Rovers vs Shakhtar Donetsk
11/12/2025: Hamrun Spartans vs Shakhtar Donetsk
18/12/2025: Shakhtar Donetsk vs Rijeka
Shamrock Rovers league phase fixtures
02/10/2025: Sparta Praha vs Shamrock Rovers
23/10/2025: Shamrock Rovers vs Celje
06/11/2025: AEK Athens vs Shamrock Rovers (18:45)
27/11/2025: Shamrock Rovers vs Shakhtar Donetsk
11/12/2025: Breidablik vs Shamrock Rovers (18:45)
18/12/2025: Shamrock Rovers vs Hamrun Spartans
Shelbourne league phase fixtures
02/10/2025: Shelbourne vs Häcken
23/10/2025: Shkëndija vs Shelbourne (18:45)
06/11/2025: Shelbourne vs Drita
27/11/2025: AZ Alkmaar vs Shelbourne (18:45)
11/12/2025: Shelbourne vs Crystal Palace
18/12/2025: Celje vs Shelbourne
Shkëndija league phase fixtures
02/10/2025: Rayo Vallecano vs Shkëndija (18:45)
23/10/2025: Shkëndija vs Shelbourne (18:45)
06/11/2025: Shkëndija vs Jagiellonia Białystok
27/11/2025: Drita vs Shkëndija
11/12/2025: Shkëndija vs Slovan Bratislava (18:45)
18/12/2025: AEK Larnaca vs Shkëndija
Sigma Olomouc league phase fixtures
02/10/2025: Fiorentina vs Sigma Olomouc
23/10/2025: Sigma Olomouc vs Raków
06/11/2025: Noah vs Sigma Olomouc (18:45)
27/11/2025: Sigma Olomouc vs Celje (18:45)
11/12/2025: Lincoln Red Imps vs Sigma Olomouc
18/12/2025: Sigma Olomouc vs Lech Poznań
SK Rapid league phase fixtures
02/10/2025: Lech Poznań vs SK Rapid (18:45)
23/10/2025: SK Rapid vs Fiorentina (18:45)
06/11/2025: SK Rapid vs Universitatea Craiova
27/11/2025: Raków vs SK Rapid (18:45)
11/12/2025: SK Rapid vs Omonoia
18/12/2025: Zrinjski vs SK Rapid
Slovan Bratislava league phase fixtures
02/10/2025: Slovan Bratislava vs Strasbourg
23/10/2025: AZ Alkmaar vs Slovan Bratislava
06/11/2025: KuPS Kuopio vs Slovan Bratislava (18:45)
27/11/2025: Slovan Bratislava vs Rayo Vallecano (18:45)
11/12/2025: Shkëndija vs Slovan Bratislava (18:45)
18/12/2025: Slovan Bratislava vs Häcken
Sparta Praha league phase fixtures
02/10/2025: Sparta Praha vs Shamrock Rovers
23/10/2025: Rijeka vs Sparta Praha (18:45)
06/11/2025: Sparta Praha vs Raków (18:45)
27/11/2025: Legia Warszawa vs Sparta Praha
11/12/2025: Universitatea Craiova vs Sparta Praha (18:45)
18/12/2025: Sparta Praha vs Aberdeen
Strasbourg league phase fixtures
02/10/2025: Slovan Bratislava vs Strasbourg
23/10/2025: Strasbourg vs Jagiellonia Białystok (18:45)
06/11/2025: Häcken vs Strasbourg
27/11/2025: Strasbourg vs Crystal Palace
11/12/2025: Aberdeen vs Strasbourg
18/12/2025: Strasbourg vs Breidablik
Universitatea Craiova league phase fixtures
02/10/2025: Raków vs Universitatea Craiova
23/10/2025: Universitatea Craiova vs Noah
06/11/2025: SK Rapid vs Universitatea Craiova
27/11/2025: Universitatea Craiova vs Mainz (18:45)
11/12/2025: Universitatea Craiova vs Sparta Praha (18:45)
18/12/2025: AEK Athens vs Universitatea Craiova
Zrinjski league phase fixtures
02/10/2025: Zrinjski vs Lincoln Red Imps (18:45)
23/10/2025: Mainz vs Zrinjski
06/11/2025: Dynamo Kyiv vs Zrinjski
27/11/2025: Zrinjski vs Häcken (18:45)
11/12/2025: Raków vs Zrinjski
18/12/2025: Zrinjski vs SK Rapid