Conference League league phase results by team
Thursday, December 18, 2025
All the league phase results for the 36 teams in this season's competition.
The second-ever UEFA Conference League league phase kicked off on 2 October and concluded with 18 simultaneous games on 18 December.
Here are the 36 teams' full list of results.
League phase dates
Matchday 1: 2 October 2025
Matchday 2: 23 October 2025
Matchday 3: 6 November 2025
Matchday 4: 27 November 2025
Matchday 5: 11 December 2025
Matchday 6: 18 December 2025
Aberdeen league phase fixtures
02/10/2025: Aberdeen 2-3 Shakhtar Donetsk
23/10/2025: AEK Athens 6-0 Aberdeen
06/11/2025: AEK Larnaca 0-0 Aberdeen
27/11/2025: Aberdeen 1-1 Noah
11/12/2025: Aberdeen 0-1 Strasbourg
18/12/2025: Sparta Praha 3-0 Aberdeen
AEK Athens league phase fixtures
02/10/2025: Celje 3-1 AEK Athens
23/10/2025: AEK Athens 6-0 Aberdeen
06/11/2025: AEK Athens 1-1 Shamrock Rovers
27/11/2025: Fiorentina 0-1 AEK Athens
11/12/2025: Samsunspor 1-2 AEK Athens
18/12/2025: AEK Athens 3-2 Universitatea Craiova
AEK Larnaca league phase fixtures
02/10/2025: AEK Larnaca 4-0 AZ Alkmaar
23/10/2025: Crystal Palace 0-1 AEK Larnaca
06/11/2025: AEK Larnaca 0-0 Aberdeen
27/11/2025: Rijeka 0-0 AEK Larnaca
11/12/2025: Häcken 1-1 AEK Larnaca
18/12/2025: AEK Larnaca 1-0 Shkëndija
AZ Alkmaar league phase fixtures
02/10/2025: AEK Larnaca 4-0 AZ Alkmaar
23/10/2025: AZ Alkmaar 1-0 Slovan Bratislava
06/11/2025: Crystal Palace 3-1 AZ Alkmaar
27/11/2025: AZ Alkmaar 2-0 Shelbourne
11/12/2025: Drita 0-3 AZ Alkmaar
18/12/2025: AZ Alkmaar 0-0 Jagiellonia Białystok
Breidablik league phase fixtures
02/10/2025: Lausanne-Sport 3-0 Breidablik
23/10/2025: Breidablik 0-0 KuPS Kuopio
06/11/2025: Shakhtar Donetsk 2-0 Breidablik
27/11/2025: Breidablik 2-2 Samsunspor
11/12/2025: Breidablik 3-1 Shamrock Rovers
18/12/2025: Strasbourg 3-1 Breidablik
02/10/2025: Celje 3-1 AEK Athens
23/10/2025: Shamrock Rovers 0-2 Celje
06/11/2025: Celje 2-1 Legia Warszawa
27/11/2025: Sigma Olomouc 2-1 Celje
11/12/2025: Rijeka 3-0 Celje
18/12/2025: Celje 0-0 Shelbourne
Crystal Palace league phase fixtures
02/10/2025: Dynamo Kyiv 0-2 Crystal Palace
23/10/2025: Crystal Palace 0-1 AEK Larnaca
06/11/2025: Crystal Palace 3-1 AZ Alkmaar
27/11/2025: Strasbourg 2-1 Crystal Palace
11/12/2025: Shelbourne 0-3 Crystal Palace
18/12/2025: Crystal Palace 2-2 KuPS Kuopio
02/10/2025: KuPS Kuopio 1-1 Drita
23/10/2025: Drita 1-1 Omonoia
06/11/2025: Shelbourne 0-1 Drita
27/11/2025: Drita 1-0 Shkëndija
11/12/2025: Drita 0-3 AZ Alkmaar
18/12/2025: Rayo Vallecano 3-0 Drita
Dynamo Kyiv league phase fixtures
02/10/2025: Dynamo Kyiv 0-2 Crystal Palace
23/10/2025: Samsunspor 3-0 Dynamo Kyiv
06/11/2025: Dynamo Kyiv 6-0 Zrinjski
27/11/2025: Omonoia 2-0 Dynamo Kyiv
11/12/2025: Fiorentina 2-1 Dynamo Kyiv
18/12/2025: Dynamo Kyiv 2-0 Noah
Fiorentina league phase fixtures
02/10/2025: Fiorentina 2-0 Sigma Olomouc
23/10/2025: SK Rapid 0-3 Fiorentina
06/11/2025: Mainz 2-1 Fiorentina
27/11/2025: Fiorentina 0-1 AEK Athens
11/12/2025: Fiorentina 2-1 Dynamo Kyiv
18/12/2025: Lausanne-Sport 1-0 Fiorentina
02/10/2025: Shelbourne 0-0 Häcken
23/10/2025: Häcken 2-2 Rayo Vallecano
06/11/2025: Häcken 1-2 Strasbourg
27/11/2025: Zrinjski 2-1 Häcken
11/12/2025: Häcken 1-1 AEK Larnaca
18/12/2025: Slovan Bratislava 1-0 Häcken
Hamrun Spartans league phase fixtures
02/10/2025: Jagiellonia Białystok 1-0 Hamrun Spartans
23/10/2025: Hamrun Spartans 0-1 Lausanne-Sport
06/11/2025: Samsunspor 3-0 Hamrun Spartans
27/11/2025: Hamrun Spartans 3-1 Lincoln Red Imps
11/12/2025: Hamrun Spartans 0-2 Shakhtar Donetsk
18/12/2025: Shamrock Rovers 3-1 Hamrun Spartans
Jagiellonia Białystok league phase fixtures
02/10/2025: Jagiellonia Białystok 1-0 Hamrun Spartans
23/10/2025: Strasbourg 1-1 Jagiellonia Białystok
06/11/2025: Shkëndija 1-1 Jagiellonia Białystok
27/11/2025: Jagiellonia Białystok 1-0 KuPS Kuopio
11/12/2025: Jagiellonia Białystok 1-2 Rayo Vallecano
18/12/2025: AZ Alkmaar 0-0 Jagiellonia Białystok
KuPS Kuopio league phase fixtures
02/10/2025: KuPS Kuopio 1-1 Drita
23/10/2025: Breidablik 0-0 KuPS Kuopio
06/11/2025: KuPS Kuopio 3-1 Slovan Bratislava
27/11/2025: Jagiellonia Białystok 1-0 KuPS Kuopio
11/12/2025: KuPS Kuopio 0-0 Lausanne-Sport
18/12/2025: Crystal Palace 2-2 KuPS Kuopio
Lausanne-Sport league phase fixtures
02/10/2025: Lausanne-Sport 3-0 Breidablik
23/10/2025: Hamrun Spartans 0-1 Lausanne-Sport
06/11/2025: Lausanne-Sport 1-1 Omonoia
27/11/2025: Lech Poznań 2-0 Lausanne-Sport
11/12/2025: KuPS Kuopio 0-0 Lausanne-Sport
18/12/2025: Lausanne-Sport 1-0 Fiorentina
Lech Poznań league phase fixtures
02/10/2025: Lech Poznań 4-1 SK Rapid
23/10/2025: Lincoln Red Imps 2-1 Lech Poznań
06/11/2025: Rayo Vallecano 3-2 Lech Poznań
27/11/2025: Lech Poznań 2-0 Lausanne-Sport
11/12/2025: Lech Poznań 1-1 Mainz
18/12/2025: Sigma Olomouc 1-2 Lech Poznań
Legia Warszawa league phase fixtures
02/10/2025: Legia Warszawa 0-1 Samsunspor
23/10/2025: Shakhtar Donetsk 1-2 Legia Warszawa
06/11/2025: Celje 2-1 Legia Warszawa
27/11/2025: Legia Warszawa 0-1 Sparta Praha
11/12/2025: Noah 2-1 Legia Warszawa
18/12/2025: Legia Warszawa 4-1 Lincoln Red Imps
Lincoln Red Imps league phase fixtures
02/10/2025: Zrinjski 5-0 Lincoln Red Imps
23/10/2025: Lincoln Red Imps 2-1 Lech Poznań
06/11/2025: Lincoln Red Imps 1-1 Rijeka
27/11/2025: Hamrun Spartans 3-1 Lincoln Red Imps
11/12/2025: Lincoln Red Imps 2-1 Sigma Olomouc
18/12/2025: Legia Warszawa 4-1 Lincoln Red Imps
02/10/2025: Omonoia 0-1 Mainz
23/10/2025: Mainz 1-0 Zrinjski
06/11/2025: Mainz 2-1 Fiorentina
27/11/2025: Universitatea Craiova 1-0 Mainz
11/12/2025: Lech Poznań 1-1 Mainz
18/12/2025: Mainz 2-0 Samsunspor
02/10/2025: Noah 1-0 Rijeka
23/10/2025: Universitatea Craiova 1-1 Noah
06/11/2025: Noah 1-2 Sigma Olomouc
27/11/2025: Aberdeen 1-1 Noah
11/12/2025: Noah 2-1 Legia Warszawa
18/12/2025: Dynamo Kyiv 2-0 Noah
02/10/2025: Omonoia 0-1 Mainz
23/10/2025: Drita 1-1 Omonoia
06/11/2025: Lausanne-Sport 1-1 Omonoia
27/11/2025: Omonoia 2-0 Dynamo Kyiv
11/12/2025: SK Rapid 0-1 Omonoia
18/12/2025: Omonoia 0-1 Raków
02/10/2025: Raków 2-0 Universitatea Craiova
23/10/2025: Sigma Olomouc 1-1 Raków
06/11/2025: Sparta Praha 0-0 Raków
27/11/2025: Raków 4-1 SK Rapid
11/12/2025: Raków 1-0 Zrinjski
18/12/2025: Omonoia 0-1 Raków
Rayo Vallecano league phase fixtures
02/10/2025: Rayo Vallecano 2-0 Shkëndija
23/10/2025: Häcken 2-2 Rayo Vallecano
06/11/2025: Rayo Vallecano 3-2 Lech Poznań
27/11/2025: Slovan Bratislava 2-1 Rayo Vallecano
11/12/2025: Jagiellonia Białystok 1-2 Rayo Vallecano
18/12/2025: Rayo Vallecano 3-0 Drita
02/10/2025: Noah 1-0 Rijeka
23/10/2025: Rijeka 1-0 Sparta Praha
06/11/2025: Lincoln Red Imps 1-1 Rijeka
27/11/2025: Rijeka 0-0 AEK Larnaca
11/12/2025: Rijeka 3-0 Celje
18/12/2025: Shakhtar Donetsk 0-0 Rijeka
Samsunspor league phase fixtures
02/10/2025: Legia Warszawa 0-1 Samsunspor
23/10/2025: Samsunspor 3-0 Dynamo Kyiv
06/11/2025: Samsunspor 3-0 Hamrun Spartans
27/11/2025: Breidablik 2-2 Samsunspor
11/12/2025: Samsunspor 1-2 AEK Athens
18/12/2025: Mainz 2-0 Samsunspor
Shakhtar Donetsk league phase fixtures
02/10/2025: Aberdeen 2-3 Shakhtar Donetsk
23/10/2025: Shakhtar Donetsk 1-2 Legia Warszawa
06/11/2025: Shakhtar Donetsk 2-0 Breidablik
27/11/2025: Shamrock Rovers 1-2 Shakhtar Donetsk
11/12/2025: Hamrun Spartans 0-2 Shakhtar Donetsk
18/12/2025: Shakhtar Donetsk 0-0 Rijeka
Shamrock Rovers league phase fixtures
02/10/2025: Sparta Praha 4-1 Shamrock Rovers
23/10/2025: Shamrock Rovers 0-2 Celje
06/11/2025: AEK Athens 1-1 Shamrock Rovers
27/11/2025: Shamrock Rovers 1-2 Shakhtar Donetsk
11/12/2025: Breidablik 3-1 Shamrock Rovers
18/12/2025: Shamrock Rovers 3-1 Hamrun Spartans
Shelbourne league phase fixtures
02/10/2025: Shelbourne 0-0 Häcken
23/10/2025: Shkëndija 1-0 Shelbourne
06/11/2025: Shelbourne 0-1 Drita
27/11/2025: AZ Alkmaar 2-0 Shelbourne
11/12/2025: Shelbourne 0-3 Crystal Palace
18/12/2025: Celje 0-0 Shelbourne
Shkëndija league phase fixtures
02/10/2025: Rayo Vallecano 2-0 Shkëndija
23/10/2025: Shkëndija 1-0 Shelbourne
06/11/2025: Shkëndija 1-1 Jagiellonia Białystok
27/11/2025: Drita 1-0 Shkëndija
11/12/2025: Shkëndija 2-0 Slovan Bratislava
18/12/2025: AEK Larnaca 1-0 Shkëndija
Sigma Olomouc league phase fixtures
02/10/2025: Fiorentina 2-0 Sigma Olomouc
23/10/2025: Sigma Olomouc 1-1 Raków
06/11/2025: Noah 1-2 Sigma Olomouc
27/11/2025: Sigma Olomouc 2-1 Celje
11/12/2025: Lincoln Red Imps 2-1 Sigma Olomouc
18/12/2025: Sigma Olomouc 1-2 Lech Poznań
SK Rapid league phase fixtures
02/10/2025: Lech Poznań 4-1 SK Rapid
23/10/2025: SK Rapid 0-3 Fiorentina
06/11/2025: SK Rapid 0-1 Universitatea Craiova
27/11/2025: Raków 4-1 SK Rapid
11/12/2025: SK Rapid 0-1 Omonoia
18/12/2025: Zrinjski 1-1 SK Rapid
Slovan Bratislava league phase fixtures
02/10/2025: Slovan Bratislava 1-2 Strasbourg
23/10/2025: AZ Alkmaar 1-0 Slovan Bratislava
06/11/2025: KuPS Kuopio 3-1 Slovan Bratislava
27/11/2025: Slovan Bratislava 2-1 Rayo Vallecano
11/12/2025: Shkëndija 2-0 Slovan Bratislava
18/12/2025: Slovan Bratislava 1-0 Häcken
Sparta Praha league phase fixtures
02/10/2025: Sparta Praha 4-1 Shamrock Rovers
23/10/2025: Rijeka 1-0 Sparta Praha
06/11/2025: Sparta Praha 0-0 Raków
27/11/2025: Legia Warszawa 0-1 Sparta Praha
11/12/2025: Universitatea Craiova 1-2 Sparta Praha
18/12/2025: Sparta Praha 3-0 Aberdeen
Strasbourg league phase fixtures
02/10/2025: Slovan Bratislava 1-2 Strasbourg
23/10/2025: Strasbourg 1-1 Jagiellonia Białystok
06/11/2025: Häcken 1-2 Strasbourg
27/11/2025: Strasbourg 2-1 Crystal Palace
11/12/2025: Aberdeen 0-1 Strasbourg
18/12/2025: Strasbourg 3-1 Breidablik
Universitatea Craiova league phase fixtures
02/10/2025: Raków 2-0 Universitatea Craiova
23/10/2025: Universitatea Craiova 1-1 Noah
06/11/2025: SK Rapid 0-1 Universitatea Craiova
27/11/2025: Universitatea Craiova 1-0 Mainz
11/12/2025: Universitatea Craiova 1-2 Sparta Praha
18/12/2025: AEK Athens 3-2 Universitatea Craiova
Zrinjski league phase fixtures
02/10/2025: Zrinjski 5-0 Lincoln Red Imps
23/10/2025: Mainz 1-0 Zrinjski
06/11/2025: Dynamo Kyiv 6-0 Zrinjski
27/11/2025: Zrinjski 2-1 Häcken
11/12/2025: Raków 1-0 Zrinjski
18/12/2025: Zrinjski 1-1 SK Rapid