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Conference League league phase fixtures and results by team

Thursday, October 22, 2026

Each of the 36 teams in this season's UEFA Conference League have six league phase opponents.

Lugano celebrate an emphatic comeback win away to Getafe
Lugano celebrate an emphatic comeback win away to Getafe Europa Press via Getty Images

The third UEFA Conference League league phase kicked off on 15 October and will conclude with 18 simultaneous games on 17 December.

Here is a look at each of the 36 teams' full list of fixtures and results.

League phase dates

Matchday 1: 15 October 2026
Matchday 2: 22 October 2026
Matchday 3: 5 November 2026
Matchday 4: 26 November 2026
Matchday 5: 10 December 2026
Matchday 6: 17 December 2027

Fixtures by date

Kick-offs are 21:00 CET unless stated; all times CET.

Aarhus league phase fixtures and results

15/10/2026 Gent 1-0 Aarhus
22/10/2026 Aarhus 1-1 Egnatia
05/11/2026 Aarhus vs Braga ﻿(18:45)
26/11/2026 ﻿Brann vs Aarhus (18:45)
10/12/2026 Aarhus vs Twente
17/12/2026 Inter Escaldes vs Aarhus

Ajax league phase fixtures and results

15/10/2026 Hajduk Split 2-1 Ajax
22/10/2026 Ajax 2-0 Atalanta
05/11/2026 Midtjylland vs Ajax (18:45)
26/11/2026 Ajax vs Thun (18:45)
10/12/2026 Sint-Truidense vs Ajax
17/12/2026 Ajax vs Getafe

Atalanta league phase fixtures and results

15/10/2026 Atalanta 3-1 Pafos 
22/10/2026 Ajax 2-0 Atalanta
05/11/2026 Atalanta vs Kairat Almaty (18:45)
26/11/2026 Borac vs Atalanta
10/12/2026 Riga vs Atalanta (18:45)
17/12/2026 Atalanta vs Mjällby

Borac league phase fixtures and results

15/10/2026 Panathinaikos 2-1 Borac
22/10/2026 Borac 2-0 KuPS Kuopio
05/11/2026 Mjällby vs Borac (18:45)
26/11/2026 Borac vs Atalanta
10/12/2026 Hearts vs Borac
17/12/2026 Borac vs Riga

Braga league phase fixtures and results

15/10/2026 Copenhagen 3-0 Braga 
22/10/2026 Braga 2-0 Gent 
05/11/2026 Aarhus vs Braga (18:45)
26/11/2026 Braga vs KuPS Kuopio
10/12/2026 Brann vs Braga (18:45)
17/12/2026 Braga vs Egnatia

Brann league phase fixtures and results

15/10/2026 Brann 2-1 Lincoln Red Imps
22/10/2026 Kauno Žalgiris 1-4 Brann 
05/11/2026 Sint-Truidense vs Brann 
26/11/2026 Brann vs Aarhus (18:45)
10/12/2026 Brann vs Braga (18:45)
17/12/2026 Gent vs Brann

Brighton league phase fixtures and results

15/10/2026 Brighton 4-0 Kauno Žalgiris
22/10/2026 Jablonec 0-0 Brighton 
05/11/2026 Getafe vs Brighton
26/11/2026 Brighton vs Universitatea Craiova (18:45)
10/12/2026 Brighton vs Monaco 
17/12/2026 Panathinaikos vs Brighton

Copenhagen league phase fixtures and results

15/10/2026 Copenhagen 3-0 Braga 
22/10/2026 Crvena Zvezda 2-2 Copenhagen
05/11/2026 Copenhagen vs Iberia Tbilisi
26/11/2026 Inter Escaldes vs Copenhagen
10/12/2026 Copenhagen vs Lugano (18:45)
17/12/2026 Universitatea Craiova vs Copenhagen

Crvena Zvezda league phase fixtures and results

15/10/2026 Lugano 3-2 Crvena Zvezda
22/10/2026 Crvena Zvezda 2-2 Copenhagen
05/11/2026 Crvena Zvezda vs Inter Escaldes (18:45)
26/11/2026 Gent vs Crvena Zvezda
10/12/2026 Iberia Tbilisi vs Crvena Zvezda (18:45)
17/12/2026 Crvena Zvezda vs Trabzonspor

CSKA Sofia league phase fixtures and results

15/10/2026 CSKA Sofia 1-2 Monaco
22/10/2026 Nordsjælland 2-2 CSKA Sofia 
05/11/2026 Panathinaikos vs CSKA Sofia
26/11/2026 CSKA Sofia vs Trabzonspor
10/12/2026 KuPS Kuopio vs CSKA Sofia (18:45)
17/12/2026 CSKA Sofia vs Thun

Egnatia league phase fixtures and results

15/10/2026 Egnatia 1-1 Midtjylland
22/10/2026 Aarhus 1-1 Egnatia
05/11/2026 Universitatea Craiova vs Egnatia
26/11/2026 Egnatia vs Lincoln Red Imps (18:45)
10/12/2026 Egnatia vs Kauno Žalgiris
17/12/2026 Braga vs Egnatia

Freiburg league phase fixtures and results

15/10/2026 Freiburg 3-2 Jablonec
22/10/2026 Monaco 3-0 Freiburg
05/11/2026 Trabzonspor vs Freiburg (18:45)
26/11/2026 Freiburg vs Twente
10/12/2026 Freiburg vs Panathinaikos (18:45)
17/12/2026 Kauno Žalgiris vs Freiburg

Gent league phase fixtures and results

15/10/2026 Gent 1-0 Aarhus
22/10/2026 Braga 2-0 Gent
05/11/2026 KuPS Kuopio vs Gent (18:45)
26/11/2026 Gent vs Crvena Zvezda 
10/12/2026 Thun vs Gent
17/12/2026 Gent vs Brann

Getafe league phase fixtures and results

15/10/2026 Universitatea Craiova 1-1 Getafe
22/10/2026 Getafe 2-5 Lugano
05/11/2026 Getafe vs Brighton
26/11/2026 Iberia Tbilisi vs Getafe (18:45)
10/12/2026 Getafe vs Inter Escaldes (18:45)
17/12/2026 Ajax vs Getafe

Hajduk Split league phase fixtures and results

15/10/2026 Hajduk Split 2-1 Ajax
22/10/2026 Thun 0-1 Hajduk Split
05/11/2026 Lincoln Red Imps vs Hajduk Split (18:45)
26/11/2026 Hajduk Split vs Sint-Truidense
10/12/2026 Hajduk Split vs Nordsjælland
17/12/2026 Midtjylland vs Hajduk Split

Hearts league phase fixtures and results

15/10/2026 Hearts 1-1 Nordsjælland 
22/10/2026 Trabzonspor 2-0 Hearts 
05/11/2026 Thun vs Hearts (18:45)
26/11/2026 Hearts vs Monaco (18:45)
10/12/2026 Hearts vs Borac
17/12/2026 Pafos vs Hearts

Iberia Tbilisi league phase fixtures and results

15/10/2026 Sint-Truidense 2-0 Iberia Tbilisi
22/10/2026 Iberia Tbilisi 1-1 Mjällby 
05/11/2026 Copenhagen vs Iberia Tbilisi
26/11/2026 Iberia Tbilisi vs Getafe (18:45)
10/12/2026 Iberia Tbilisi vs Crvena Zvezda (18:45)
17/12/2026 Jablonec vs Iberia Tbilisi

Inter Escaldes league phase fixtures and results

15/10/2026 Mjällby 2-0 Inter Escaldes
22/10/2026 Inter Escaldes 1-3 Universitatea Craiova
05/11/2026 Crvena Zvezda vs Inter Escaldes (18:45)
26/11/2026 Inter Escaldes vs Copenhagen
10/12/2026 Getafe vs Inter Escaldes (18:45)
17/12/2026 Inter Escaldes vs Aarhus

Jablonec league phase fixtures and results

15/10/2026 Freiburg 3-2 Jablonec 
22/10/2026 Jablonec 0-0 Brighton 
05/11/2026 Riga vs Jablonec
26/11/2026 Jablonec vs Lugano (18:45)
10/12/2026 Trabzonspor vs Jablonec (18:45)
17/12/2026 Jablonec vs Iberia Tbilisi

Kairat Almaty league phase fixtures and results

15/10/2026 Riga 1-1 Kairat Almaty
22/10/2026 Kairat Almaty 1-5 Panathinaikos
05/11/2026 Atalanta vs Kairat Almaty (18:45)
26/11/2026 Kairat Almaty vs Mjällby (16:30)
10/12/2026 Kairat Almaty vs Universitatea Craiova (16:30)
17/12/2026 Twente vs Kairat Almaty

Kauno Žalgiris league phase fixtures and results

15/10/2026 Brighton 4-0 Kauno Žalgiris
22/10/2026 Kauno Žalgiris 1-4 Brann
05/11/2026 Lugano vs Kauno Žalgiris
26/11/2026 Kauno Žalgiris vs Riga (18:45)
10/12/2026 Egnatia vs Kauno Žalgiris
17/12/2026 Kauno Žalgiris vs Freiburg

KuPS Kuopio league phase fixtures and results

15/10/2026 KuPS Kuopio 2-4 Trabzonspor 
22/10/2026 Borac 2-0 KuPS Kuopio
05/11/2026 KuPS Kuopio vs Gent (18:45)
26/11/2026 Braga vs KuPS Kuopio
10/12/2026 KuPS Kuopio vs CSKA Sofia (18:45)
17/12/2026 Nordsjælland vs KuPS Kuopio

Lincoln Red Imps league phase fixtures and results

15/10/2026 Brann 2-1 Lincoln Red Imps
22/10/2026 Lincoln Red Imps 1-4 Twente
05/11/2026 Lincoln Red Imps vs Hajduk Split (18:45)
26/11/2026 Egnatia vs Lincoln Red Imps (18:45)
10/12/2026 Lincoln Red Imps vs Midtjylland (18:45)
17/12/2026 Monaco vs Lincoln Red Imps

Lugano league phase fixtures and results

15/10/2026 Lugano 3-2 Crvena Zvezda
22/10/2026 Getafe 2-5 Lugano
05/11/2026 Lugano vs Kauno Žalgiris
26/11/2026 Jablonec vs Lugano (18:45)
10/12/2026 Copenhagen vs Lugano (18:45)
17/12/2026 Lugano vs Sint-Truidense

Midtjylland league phase fixtures and results

15/10/2026 Egnatia 1-1 Midtjylland
22/10/2026 Midtjylland 0-1 Sint-Truidense
05/11/2026 Midtjylland vs Ajax (18:45)
26/11/2026 Pafos vs Midtjylland (18:45)
10/12/2026 Lincoln Red Imps vs Midtjylland (18:45)
17/12/2026 Midtjylland vs Hajduk Split

Mjällby league phase fixtures and results

15/10/2026 Mjällby 2-0 Inter Escaldes
22/10/2026 Iberia Tbilisi 1-1 Mjällby 
05/11/2026 Mjällby vs Borac (18:45)
26/11/2026 Kairat Almaty vs Mjällby (16:30)
10/12/2026 Mjällby vs Pafos 
17/12/2026 Atalanta vs Mjällby

Monaco league phase fixtures and results

15/10/2026 CSKA Sofia 1-2 Monaco
22/10/2026 Monaco 3-0 Freiburg
05/11/2026 Monaco vs Nordsjælland 
26/11/2026 Hearts vs Monaco (18:45)
10/12/2026 Brighton vs Monaco
17/12/2026 Monaco vs Lincoln Red Imps

Nordsjælland league phase fixtures and results

15/10/2026 Hearts 1-1 Nordsjælland 
22/10/2026 Nordsjælland 2-2 CSKA Sofia 
05/11/2026 Monaco vs Nordsjælland
26/11/2026 Nordsjælland vs Panathinaikos
10/12/2026 Hajduk Split vs Nordsjælland
17/12/2026 Nordsjælland vs KuPS Kuopio

Pafos league phase fixtures and results

15/10/2026 Atalanta 3-1 Pafos 
22/10/2026 Pafos 1-1 Riga
05/11/2026 Twente vs Pafos
26/11/2026 Pafos vs Midtjylland (18:45)
10/12/2026 Mjällby vs Pafos
17/12/2026 Pafos vs Hearts

Panathinaikos league phase fixtures and results

15/10/2026 Panathinaikos 2-1 Borac
22/10/2026 Kairat Almaty 1-5 Panathinaikos
05/11/2026 Panathinaikos vs CSKA Sofia
26/11/2026 Nordsjælland vs Panathinaikos
10/12/2026 Freiburg vs Panathinaikos (18:45)
17/12/2026 Panathinaikos vs Brighton

Riga league phase fixtures and results

15/10/2026 Riga 1-1 Kairat Almaty
22/10/2026 Pafos 1-1 Riga
05/11/2026 Riga vs Jablonec
26/11/2026 Kauno Žalgiris vs Riga (18:45)
10/12/2026 Riga vs Atalanta (18:45)
17/12/2026 Borac vs Riga

Sint-Truidense league phase fixtures and results

15/10/2026 Sint-Truidense 2-0 Iberia Tbilisi
22/10/2026 Midtjylland 0-1 Sint-Truidense
05/11/2026 Sint-Truidense vs Brann
26/11/2026 Hajduk Split vs Sint-Truidense
10/12/2026 Sint-Truidense vs Ajax
17/12/2026 Lugano vs Sint-Truidense

Thun league phase fixtures and results

15/10/2026 Twente 1-0 Thun 
22/10/2026 Thun 0-1 Hajduk Split 
05/11/2026 Thun vs Hearts (18:45)
26/11/2026 Ajax vs Thun (18:45)
10/12/2026 Thun vs Gent
17/12/2026 CSKA Sofia vs Thun

Trabzonspor league phase fixtures and results

15/10/2026 KuPS Kuopio 2-4 Trabzonspor
22/10/2026 Trabzonspor 2-0 Hearts 
05/11/2026 Trabzonspor vs Freiburg (18:45)
26/11/2026 CSKA Sofia vs Trabzonspor
10/12/2026 Trabzonspor vs Jablonec (18:45)
17/12/2026 Crvena Zvezda vs Trabzonspor

Twente league phase fixtures and results

15/10/2026 Twente 1-0 Thun
22/10/2026 Lincoln Red Imps 1-4 Twente
05/11/2026 Twente vs Pafos
26/11/2026 Freiburg vs Twente
10/12/2026 Aarhus vs Twente 
17/12/2026 Twente vs Kairat Almaty

Universitatea Craiova league phase fixtures and results

15/10/2026 Universitatea Craiova 1-1 Getafe
22/10/2026 Inter Escaldes 1-3 Universitatea Craiova
05/11/2026 Universitatea Craiova vs Egnatia
26/11/2026 Brighton vs Universitatea Craiova (18:45)
10/12/2026 Kairat Almaty vs Universitatea Craiova (16:30)
17/12/2026 Universitatea Craiova vs Copenhagen
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