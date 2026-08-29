Conference League league phase fixtures by team
Saturday, August 29, 2026
Article summary
Each of the 36 teams in this season's UEFA Conference League have eight league phase opponents.
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The third UEFA Conference League league phase kicks off on 15 October and will conclude with 18 simultaneous games on 17 December.
Here is a look at each of the 36 teams' full list of fixtures.
League phase dates
Matchday 1: 15 October 2025
Matchday 2: 22 October 2025
Matchday 3: 5 November 2025
Matchday 4: 26 November 2025
Matchday 5: 10 December 2025
Matchday 6: 17 December 2026
*Kick-offs are 21:00 CET unless stated; all times CET
15/10/2026 Gent vs Aarhus (18:45)
22/10/2026 Aarhus vs Egnatia
05/11/2026 Aarhus vs Braga (18:45)
26/11/2026 Brann vs Aarhus (18:45)
10/12/2026 Aarhus vs Twente
17/12/2026 Inter Escaldes vs Aarhus
15/10/2026 Hajduk Split vs Ajax (18:45)
22/10/2026 Ajax vs Atalanta
05/11/2026 Midtjylland vs Ajax (18:45)
26/11/2026 Ajax vs Thun (18:45)
10/12/2026 Sint-Truidense vs Ajax
17/12/2026 Ajax vs Getafe
15/10/2026 Atalanta vs Pafos
22/10/2026 Ajax vs Atalanta
05/11/2026 Atalanta vs Kairat Almaty (18:45)
26/11/2026 Borac vs Atalanta
10/12/2026 Riga vs Atalanta (18:45)
17/12/2026 Atalanta vs Mjällby
15/10/2026 Panathinaikos vs Borac (18:45)
22/10/2026 Borac vs KuPS Kuopio
05/11/2026 Mjällby vs Borac (18:45)
26/11/2026 Borac vs Atalanta
10/12/2026 Hearts vs Borac
17/12/2026 Borac vs Riga
15/10/2026 Copenhagen vs Braga
22/10/2026 Braga vs Gent
05/11/2026 Aarhus vs Braga (18:45)
26/11/2026 Braga vs KuPS Kuopio
10/12/2026 Brann vs Braga (18:45)
17/12/2026 Braga vs Egnatia
15/10/2026 Brann vs Lincoln Red Imps
22/10/2026 Kauno Žalgiris vs Brann (18:45)
05/11/2026 Sint-Truidense vs Brann
26/11/2026 Brann vs Aarhus (18:45)
10/12/2026 Brann vs Braga (18:45)
17/12/2026 Gent vs Brann
15/10/2026 Brighton vs Kauno Žalgiris
22/10/2026 Jablonec vs Brighton (18:45)
05/11/2026 Getafe vs Brighton
26/11/2026 Brighton vs Universitatea Craiova (18:45)
10/12/2026 Brighton vs Monaco
17/12/2026 Panathinaikos vs Brighton
15/10/2026 Copenhagen vs Braga
22/10/2026 Crvena Zvezda vs Copenhagen (18:45)
05/11/2026 Copenhagen vs Iberia Tbilisi
26/11/2026 Inter Escaldes vs Copenhagen
10/12/2026 Copenhagen vs Lugano (18:45)
17/12/2026 Universitatea Craiova vs Copenhagen
15/10/2026 Lugano vs Crvena Zvezda (18:45)
22/10/2026 Crvena Zvezda vs Copenhagen (18:45)
05/11/2026 Crvena Zvezda vs Inter Escaldes (18:45)
26/11/2026 Gent vs Crvena Zvezda
10/12/2026 Iberia Tbilisi vs Crvena Zvezda (18:45)
17/12/2026 Crvena Zvezda vs Trabzonspor
15/10/2026 CSKA Sofia vs Monaco (18:45)
22/10/2026 Nordsjælland vs CSKA Sofia (18:45)
05/11/2026 Panathinaikos vs CSKA Sofia
26/11/2026 CSKA Sofia vs Trabzonspor
10/12/2026 KuPS Kuopio vs CSKA Sofia (18:45)
17/12/2026 CSKA Sofia vs Thun
15/10/2026 Egnatia vs Midtjylland (18:45)
22/10/2026 Aarhus vs Egnatia
05/11/2026 Universitatea Craiova vs Egnatia
26/11/2026 Egnatia vs Lincoln Red Imps (18:45)
10/12/2026 Egnatia vs Kauno Žalgiris
17/12/2026 Braga vs Egnatia
15/10/2026 Freiburg vs Jablonec
22/10/2026 Monaco vs Freiburg
05/11/2026 Trabzonspor vs Freiburg (18:45)
26/11/2026 Freiburg vs Twente
10/12/2026 Freiburg vs Panathinaikos (18:45)
17/12/2026 Kauno Žalgiris vs Freiburg
15/10/2026 Gent vs Aarhus (18:45)
22/10/2026 Braga vs Gent
05/11/2026 KuPS Kuopio vs Gent (18:45)
26/11/2026 Gent vs Crvena Zvezda
10/12/2026 Thun vs Gent
17/12/2026 Gent vs Brann
15/10/2026 Universitatea Craiova vs Getafe (18:45)
22/10/2026 Getafe vs Lugano (18:45)
05/11/2026 Getafe vs Brighton
26/11/2026 Iberia Tbilisi vs Getafe (18:45)
10/12/2026 Getafe vs Inter Escaldes (18:45)
17/12/2026 Ajax vs Getafe
15/10/2026 Hajduk Split vs Ajax (18:45)
22/10/2026 Thun vs Hajduk Split
05/11/2026 Lincoln Red Imps vs Hajduk Split (18:45)
26/11/2026 Hajduk Split vs Sint-Truidense
10/12/2026 Hajduk Split vs Nordsjælland
17/12/2026 Midtjylland vs Hajduk Split
15/10/2026 Hearts vs Nordsjælland
22/10/2026 Trabzonspor vs Hearts (18:45)
05/11/2026 Thun vs Hearts (18:45)
26/11/2026 Hearts vs Monaco (18:45)
10/12/2026 Hearts vs Borac
17/12/2026 Pafos vs Hearts
15/10/2026 Sint-Truidense vs Iberia Tbilisi
22/10/2026 Iberia Tbilisi vs Mjällby (18:45)
05/11/2026 Copenhagen vs Iberia Tbilisi
26/11/2026 Iberia Tbilisi vs Getafe (18:45)
10/12/2026 Iberia Tbilisi vs Crvena Zvezda (18:45)
17/12/2026 Jablonec vs Iberia Tbilisi
15/10/2026 Mjällby vs Inter Escaldes (18:45)
22/10/2026 Inter Escaldes vs Universitatea Craiova (18:45)
05/11/2026 Crvena Zvezda vs Inter Escaldes (18:45)
26/11/2026 Inter Escaldes vs Copenhagen
10/12/2026 Getafe vs Inter Escaldes (18:45)
17/12/2026 Inter Escaldes vs Aarhus
15/10/2026 Freiburg vs Jablonec
22/10/2026 Jablonec vs Brighton (18:45)
05/11/2026 Riga vs Jablonec
26/11/2026 Jablonec vs Lugano (18:45)
10/12/2026 Trabzonspor vs Jablonec (18:45)
17/12/2026 Jablonec vs Iberia Tbilisi
15/10/2026 Riga vs Kairat Almaty (18:45)
22/10/2026 Kairat Almaty vs Panathinaikos (16:30)
05/11/2026 Atalanta vs Kairat Almaty (18:45)
26/11/2026 Kairat Almaty vs Mjällby (16:30)
10/12/2026 Kairat Almaty vs Universitatea Craiova (16:30)
17/12/2026 Twente vs Kairat Almaty
15/10/2026 Brighton vs Kauno Žalgiris
22/10/2026 Kauno Žalgiris vs Brann (18:45)
05/11/2026 Lugano vs Kauno Žalgiris
26/11/2026 Kauno Žalgiris vs Riga (18:45)
10/12/2026 Egnatia vs Kauno Žalgiris
17/12/2026 Kauno Žalgiris vs Freiburg
15/10/2026 KuPS Kuopio vs Trabzonspor (18:45)
22/10/2026 Borac vs KuPS Kuopio
05/11/2026 KuPS Kuopio vs Gent (18:45)
26/11/2026 Braga vs KuPS Kuopio
10/12/2026 KuPS Kuopio vs CSKA Sofia (18:45)
17/12/2026 Nordsjælland vs KuPS Kuopio
15/10/2026 Brann vs Lincoln Red Imps
22/10/2026 Lincoln Red Imps vs Twente
05/11/2026 Lincoln Red Imps vs Hajduk Split (18:45)
26/11/2026 Egnatia vs Lincoln Red Imps (18:45)
10/12/2026 Lincoln Red Imps vs Midtjylland (18:45)
17/12/2026 Monaco vs Lincoln Red Imps
15/10/2026 Lugano vs Crvena Zvezda (18:45)
22/10/2026 Getafe vs Lugano (18:45)
05/11/2026 Lugano vs Kauno Žalgiris
26/11/2026 Jablonec vs Lugano (18:45)
10/12/2026 Copenhagen vs Lugano (18:45)
17/12/2026 Lugano vs Sint-Truidense
15/10/2026 Egnatia vs Midtjylland (18:45)
22/10/2026 Midtjylland vs Sint-Truidense
05/11/2026 Midtjylland vs Ajax (18:45)
26/11/2026 Pafos vs Midtjylland (18:45)
10/12/2026 Lincoln Red Imps vs Midtjylland (18:45)
17/12/2026 Midtjylland vs Hajduk Split
15/10/2026 Mjällby vs Inter Escaldes (18:45)
22/10/2026 Iberia Tbilisi vs Mjällby (18:45)
05/11/2026 Mjällby vs Borac (18:45)
26/11/2026 Kairat Almaty vs Mjällby (16:30)
10/12/2026 Mjällby vs Pafos
17/12/2026 Atalanta vs Mjällby
15/10/2026 CSKA Sofia vs Monaco (18:45)
22/10/2026 Monaco vs Freiburg
05/11/2026 Monaco vs Nordsjælland
26/11/2026 Hearts vs Monaco (18:45)
10/12/2026 Brighton vs Monaco
17/12/2026 Monaco vs Lincoln Red Imps
15/10/2026 Hearts vs Nordsjælland
22/10/2026 Nordsjælland vs CSKA Sofia (18:45)
05/11/2026 Monaco vs Nordsjælland
26/11/2026 Nordsjælland vs Panathinaikos
10/12/2026 Hajduk Split vs Nordsjælland
17/12/2026 Nordsjælland vs KuPS Kuopio
15/10/2026 Atalanta vs Pafos
22/10/2026 Pafos vs Riga (18:45)
05/11/2026 Twente vs Pafos
26/11/2026 Pafos vs Midtjylland (18:45)
10/12/2026 Mjällby vs Pafos
17/12/2026 Pafos vs Hearts
15/10/2026 Panathinaikos vs Borac (18:45)
22/10/2026 Kairat Almaty vs Panathinaikos (16:30)
05/11/2026 Panathinaikos vs CSKA Sofia
26/11/2026 Nordsjælland vs Panathinaikos
10/12/2026 Freiburg vs Panathinaikos (18:45)
17/12/2026 Panathinaikos vs Brighton
15/10/2026 Riga vs Kairat Almaty (18:45)
22/10/2026 Pafos vs Riga (18:45)
05/11/2026 Riga vs Jablonec
26/11/2026 Kauno Žalgiris vs Riga (18:45)
10/12/2026 Riga vs Atalanta (18:45)
17/12/2026 Borac vs Riga
15/10/2026 Sint-Truidense vs Iberia Tbilisi
22/10/2026 Midtjylland vs Sint-Truidense
05/11/2026 Sint-Truidense vs Brann
26/11/2026 Hajduk Split vs Sint-Truidense
10/12/2026 Sint-Truidense vs Ajax
17/12/2026 Lugano vs Sint-Truidense
15/10/2026 Twente vs Thun
22/10/2026 Thun vs Hajduk Split
05/11/2026 Thun vs Hearts (18:45)
26/11/2026 Ajax vs Thun (18:45)
10/12/2026 Thun vs Gent
17/12/2026 CSKA Sofia vs Thun
15/10/2026 KuPS Kuopio vs Trabzonspor (18:45)
22/10/2026 Trabzonspor vs Hearts (18:45)
05/11/2026 Trabzonspor vs Freiburg (18:45)
26/11/2026 CSKA Sofia vs Trabzonspor
10/12/2026 Trabzonspor vs Jablonec (18:45)
17/12/2026 Crvena Zvezda vs Trabzonspor
15/10/2026 Twente vs Thun
22/10/2026 Lincoln Red Imps vs Twente
05/11/2026 Twente vs Pafos
26/11/2026 Freiburg vs Twente
10/12/2026 Aarhus vs Twente
17/12/2026 Twente vs Kairat Almaty
15/10/2026 Universitatea Craiova vs Getafe (18:45)
22/10/2026 Inter Escaldes vs Universitatea Craiova (18:45)
05/11/2026 Universitatea Craiova vs Egnatia
26/11/2026 Brighton vs Universitatea Craiova (18:45)
10/12/2026 Kairat Almaty vs Universitatea Craiova (16:30)
17/12/2026 Universitatea Craiova vs Copenhagen