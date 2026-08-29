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Conference League league phase fixtures by team

Saturday, August 29, 2026

Each of the 36 teams in this season's UEFA Conference League have eight league phase opponents.

Atalanta, 2024 Europa League winners, are the top-ranked side in the competition
Atalanta, 2024 Europa League winners, are the top-ranked side in the competition Getty Images

The third UEFA Conference League league phase kicks off on 15 October and will conclude with 18 simultaneous games on 17 December.

Here is a look at each of the 36 teams' full list of fixtures.

League phase dates

Matchday 1: 15 October 2025
Matchday 2: 22 October 2025
Matchday 3: 5 November 2025
Matchday 4: 26 November 2025
Matchday 5: 10 December 2025
Matchday 6: 17 December 2026

*Kick-offs are 21:00 CET unless stated; all times CET

Aarhus league phase fixtures

15/10/2026 Gent vs Aarhus (18:45)
22/10/2026 Aarhus vs Egnatia
05/11/2026 Aarhus vs Braga ﻿(18:45)
26/11/2026 ﻿Brann vs Aarhus (18:45)
10/12/2026 Aarhus vs Twente
17/12/2026 Inter Escaldes vs Aarhus

Ajax league phase fixtures

15/10/2026 Hajduk Split vs Ajax (18:45)
22/10/2026 Ajax vs Atalanta
05/11/2026 Midtjylland vs Ajax (18:45)
26/11/2026 Ajax vs Thun (18:45)
10/12/2026 Sint-Truidense vs Ajax
17/12/2026 Ajax vs Getafe

Atalanta league phase fixtures

15/10/2026 Atalanta vs Pafos 
22/10/2026 Ajax vs Atalanta
05/11/2026 Atalanta vs Kairat Almaty (18:45)
26/11/2026 Borac vs Atalanta
10/12/2026 Riga vs Atalanta (18:45)
17/12/2026 Atalanta vs Mjällby

Borac league phase fixtures

15/10/2026 Panathinaikos vs Borac (18:45)﻿
22/10/2026 Borac vs KuPS Kuopio
05/11/2026 Mjällby vs Borac (18:45)
26/11/2026 Borac vs Atalanta
10/12/2026 Hearts vs Borac
17/12/2026 Borac vs Riga

Braga league phase fixtures

15/10/2026 Copenhagen vs Braga 
22/10/2026 Braga vs Gent 
05/11/2026 Aarhus vs Braga (18:45)
26/11/2026 Braga vs KuPS Kuopio
10/12/2026 Brann vs Braga (18:45)
17/12/2026 Braga vs Egnatia

Brann league phase fixtures

15/10/2026 Brann vs Lincoln Red Imps
22/10/2026 Kauno Žalgiris vs Brann (18:45)
05/11/2026 Sint-Truidense vs Brann 
26/11/2026 Brann vs Aarhus (18:45)
10/12/2026 Brann vs Braga (18:45)
17/12/2026 Gent vs Brann

Brighton league phase fixtures

15/10/2026 Brighton vs Kauno Žalgiris
22/10/2026 Jablonec vs Brighton (18:45)
05/11/2026 Getafe vs Brighton
26/11/2026 Brighton vs Universitatea Craiova (18:45)
10/12/2026 Brighton vs Monaco 
17/12/2026 Panathinaikos vs Brighton

Copenhagen league phase fixtures

15/10/2026 Copenhagen vs Braga 
22/10/2026 Crvena Zvezda vs Copenhagen (18:45)
05/11/2026 Copenhagen vs Iberia Tbilisi
26/11/2026 Inter Escaldes vs Copenhagen
10/12/2026 Copenhagen vs Lugano (18:45)
17/12/2026 Universitatea Craiova vs Copenhagen

Crvena Zvezda league phase fixtures

15/10/2026 Lugano vs Crvena Zvezda (18:45)
22/10/2026 Crvena Zvezda vs Copenhagen (18:45)
05/11/2026 Crvena Zvezda vs Inter Escaldes (18:45)
26/11/2026 Gent vs Crvena Zvezda
10/12/2026 Iberia Tbilisi vs Crvena Zvezda (18:45)
17/12/2026 Crvena Zvezda vs Trabzonspor

CSKA Sofia league phase fixtures

15/10/2026 CSKA Sofia vs Monaco (18:45)
22/10/2026 Nordsjælland vs CSKA Sofia (18:45)
05/11/2026 Panathinaikos vs CSKA Sofia
26/11/2026 CSKA Sofia vs Trabzonspor
10/12/2026 KuPS Kuopio vs CSKA Sofia (18:45)
17/12/2026 CSKA Sofia vs Thun

Egnatia league phase fixtures

15/10/2026 Egnatia vs Midtjylland (18:45)
22/10/2026 Aarhus vs Egnatia
05/11/2026 Universitatea Craiova vs Egnatia
26/11/2026 Egnatia vs Lincoln Red Imps (18:45)
10/12/2026 Egnatia vs Kauno Žalgiris
17/12/2026 Braga vs Egnatia

Freiburg league phase fixtures

15/10/2026 Freiburg vs Jablonec
22/10/2026 Monaco vs Freiburg
05/11/2026 Trabzonspor vs Freiburg (18:45)
26/11/2026 Freiburg vs Twente
10/12/2026 Freiburg vs Panathinaikos (18:45)
17/12/2026 Kauno Žalgiris vs Freiburg

Gent league phase fixtures

15/10/2026 Gent vs Aarhus (18:45)
22/10/2026 Braga vs Gent
05/11/2026 KuPS Kuopio vs Gent (18:45)
26/11/2026 Gent vs Crvena Zvezda 
10/12/2026 Thun vs Gent
17/12/2026 Gent vs Brann

Getafe league phase fixtures

15/10/2026 Universitatea Craiova vs Getafe (18:45)
22/10/2026 Getafe vs Lugano (18:45)
05/11/2026 Getafe vs Brighton
26/11/2026 Iberia Tbilisi vs Getafe (18:45)
10/12/2026 Getafe vs Inter Escaldes (18:45)
17/12/2026 Ajax vs Getafe

Hajduk Split league phase fixtures

15/10/2026 Hajduk Split vs Ajax (18:45)
22/10/2026 Thun vs Hajduk Split
05/11/2026 Lincoln Red Imps vs Hajduk Split (18:45)
26/11/2026 Hajduk Split vs Sint-Truidense
10/12/2026 Hajduk Split vs Nordsjælland
17/12/2026 Midtjylland vs Hajduk Split

Hearts league phase fixtures

15/10/2026 Hearts vs Nordsjælland 
22/10/2026 Trabzonspor vs Hearts (18:45)
05/11/2026 Thun vs Hearts (18:45)
26/11/2026 Hearts vs Monaco (18:45)
10/12/2026 Hearts vs Borac
17/12/2026 Pafos vs Hearts

Iberia Tbilisi league phase fixtures

15/10/2026 Sint-Truidense vs Iberia Tbilisi
22/10/2026 Iberia Tbilisi vs Mjällby (18:45)
05/11/2026 Copenhagen vs Iberia Tbilisi
26/11/2026 Iberia Tbilisi vs Getafe (18:45)
10/12/2026 Iberia Tbilisi vs Crvena Zvezda (18:45)
17/12/2026 Jablonec vs Iberia Tbilisi

Inter Escaldes league phase fixtures

15/10/2026 Mjällby vs Inter Escaldes (18:45)
22/10/2026 Inter Escaldes vs Universitatea Craiova (18:45)
05/11/2026 Crvena Zvezda vs Inter Escaldes (18:45)
26/11/2026 Inter Escaldes vs Copenhagen
10/12/2026 Getafe vs Inter Escaldes (18:45)
17/12/2026 Inter Escaldes vs Aarhus

Jablonec league phase fixtures

15/10/2026 Freiburg vs Jablonec 
22/10/2026 Jablonec vs Brighton (18:45)
05/11/2026 Riga vs Jablonec
26/11/2026 Jablonec vs Lugano (18:45)
10/12/2026 Trabzonspor vs Jablonec (18:45)
17/12/2026 Jablonec vs Iberia Tbilisi

Kairat Almaty league phase fixtures

15/10/2026 Riga vs Kairat Almaty (18:45)
22/10/2026 Kairat Almaty vs Panathinaikos (16:30)
05/11/2026 Atalanta vs Kairat Almaty (18:45)
26/11/2026 Kairat Almaty vs Mjällby (16:30)
10/12/2026 Kairat Almaty vs Universitatea Craiova (16:30)
17/12/2026 Twente vs Kairat Almaty

Kauno Žalgiris league phase fixtures

15/10/2026 Brighton vs Kauno Žalgiris
22/10/2026 Kauno Žalgiris vs Brann (18:45)
05/11/2026 Lugano vs Kauno Žalgiris
26/11/2026 Kauno Žalgiris vs Riga (18:45)
10/12/2026 Egnatia vs Kauno Žalgiris
17/12/2026 Kauno Žalgiris vs Freiburg

KuPS Kuopio league phase fixtures

15/10/2026 KuPS Kuopio vs Trabzonspor (18:45)
22/10/2026 Borac vs KuPS Kuopio
05/11/2026 KuPS Kuopio vs Gent (18:45)
26/11/2026 Braga vs KuPS Kuopio
10/12/2026 KuPS Kuopio vs CSKA Sofia (18:45)
17/12/2026 Nordsjælland vs KuPS Kuopio

Lincoln Red Imps league phase fixtures

15/10/2026 Brann vs Lincoln Red Imps
22/10/2026 Lincoln Red Imps vs Twente
05/11/2026 Lincoln Red Imps vs Hajduk Split (18:45)
26/11/2026 Egnatia vs Lincoln Red Imps (18:45)
10/12/2026 Lincoln Red Imps vs Midtjylland (18:45)
17/12/2026 Monaco vs Lincoln Red Imps

Lugano league phase fixtures

15/10/2026 Lugano vs Crvena Zvezda (18:45)
22/10/2026 Getafe vs Lugano (18:45)
05/11/2026 Lugano vs Kauno Žalgiris
26/11/2026 Jablonec vs Lugano (18:45)
10/12/2026 Copenhagen vs Lugano (18:45)
17/12/2026 Lugano vs Sint-Truidense

Midtjylland league phase fixtures

15/10/2026 Egnatia vs Midtjylland (18:45)
22/10/2026 Midtjylland vs Sint-Truidense
05/11/2026 Midtjylland vs Ajax (18:45)
26/11/2026 Pafos vs Midtjylland (18:45)
10/12/2026 Lincoln Red Imps vs Midtjylland (18:45)
17/12/2026 Midtjylland vs Hajduk Split

Mjällby league phase fixtures

15/10/2026 Mjällby vs Inter Escaldes (18:45)
22/10/2026 Iberia Tbilisi vs Mjällby (18:45)
05/11/2026 Mjällby vs Borac (18:45)
26/11/2026 Kairat Almaty vs Mjällby (16:30)
10/12/2026 Mjällby vs Pafos 
17/12/2026 Atalanta vs Mjällby

Monaco league phase fixtures

15/10/2026 CSKA Sofia vs Monaco (18:45)
22/10/2026 Monaco vs Freiburg
05/11/2026 Monaco vs Nordsjælland 
26/11/2026 Hearts vs Monaco (18:45)
10/12/2026 Brighton vs Monaco
17/12/2026 Monaco vs Lincoln Red Imps

Nordsjælland league phase fixtures

15/10/2026 Hearts vs Nordsjælland 
22/10/2026 Nordsjælland vs CSKA Sofia (18:45)
05/11/2026 Monaco vs Nordsjælland
26/11/2026 Nordsjælland vs Panathinaikos
10/12/2026 Hajduk Split vs Nordsjælland
17/12/2026 Nordsjælland vs KuPS Kuopio

Pafos league phase fixtures

15/10/2026 Atalanta vs Pafos 
22/10/2026 Pafos vs Riga (18:45)
05/11/2026 Twente vs Pafos
26/11/2026 Pafos vs Midtjylland (18:45)
10/12/2026 Mjällby vs Pafos
17/12/2026 Pafos vs Hearts

Panathinaikos league phase fixtures

15/10/2026 Panathinaikos vs Borac (18:45)
22/10/2026 Kairat Almaty vs Panathinaikos (16:30)
05/11/2026 Panathinaikos vs CSKA Sofia
26/11/2026 Nordsjælland vs Panathinaikos
10/12/2026 Freiburg vs Panathinaikos (18:45)
17/12/2026 Panathinaikos vs Brighton

Riga league phase fixtures

15/10/2026 Riga vs Kairat Almaty (18:45)
22/10/2026 Pafos vs Riga (18:45)
05/11/2026 Riga vs Jablonec
26/11/2026 Kauno Žalgiris vs Riga (18:45)
10/12/2026 Riga vs Atalanta (18:45)
17/12/2026 Borac vs Riga

Sint-Truidense league phase fixtures

15/10/2026 Sint-Truidense vs Iberia Tbilisi
22/10/2026 Midtjylland vs Sint-Truidense
05/11/2026 Sint-Truidense vs Brann
26/11/2026 Hajduk Split vs Sint-Truidense
10/12/2026 Sint-Truidense vs Ajax
17/12/2026 Lugano vs Sint-Truidense

Thun league phase fixtures

15/10/2026 Twente vs Thun 
22/10/2026 Thun vs Hajduk Split 
05/11/2026 Thun vs Hearts (18:45)
26/11/2026 Ajax vs Thun (18:45)
10/12/2026 Thun vs Gent
17/12/2026 CSKA Sofia vs Thun

Trabzonspor league phase fixtures

15/10/2026 KuPS Kuopio vs Trabzonspor (18:45)
22/10/2026 Trabzonspor vs Hearts (18:45)
05/11/2026 Trabzonspor vs Freiburg (18:45)
26/11/2026 CSKA Sofia vs Trabzonspor
10/12/2026 Trabzonspor vs Jablonec (18:45)
17/12/2026 Crvena Zvezda vs Trabzonspor

Twente league phase fixtures

15/10/2026 Twente vs Thun
22/10/2026 Lincoln Red Imps vs Twente
05/11/2026 Twente vs Pafos
26/11/2026 Freiburg vs Twente
10/12/2026 Aarhus vs Twente 
17/12/2026 Twente vs Kairat Almaty

Universitatea Craiova league phase fixtures

15/10/2026 Universitatea Craiova vs Getafe (18:45)
22/10/2026 Inter Escaldes vs Universitatea Craiova (18:45)
05/11/2026 Universitatea Craiova vs Egnatia
26/11/2026 Brighton vs Universitatea Craiova (18:45)
10/12/2026 Kairat Almaty vs Universitatea Craiova (16:30)
17/12/2026 Universitatea Craiova vs Copenhagen
© 1998-2026 UEFA. All rights reserved. Last updated: Saturday, August 29, 2026

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