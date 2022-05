All the 2021/22 Europa Conference League results

25 May

Roma 1-0 Feyenoord

5 May

Roma 1-0 Leicester (agg: 2-1)

Marseille 0-0 Feyenoord (agg: 2-3)

28 April

Leicester 1-1 Roma

Feyenoord 3-2 Marseille

Thursday 14 April

PSV Eindhoven 1-2 Leicester (agg: 1-2)

Roma 4-0 Bodø/Glimt (agg: 5-2)

Slavia Praha 1-3 Feyenoord (agg: 4-6)

PAOK 0-1 Marseille (agg: 1-3)

Thursday 7 April

Feyenoord 3-3 Slavia Praha

Bodø/Glimt 2-1 Roma

Marseille 2-1 PAOK

Leicester 0-0 PSV Eindhoven

Conference League round of 16 second legs: Watch all the goals

Thursday 17 March

Basel 1-2 Marseille (agg: 2-4)

Rennes 2-1 Leicester (agg: 2-3)

Copenhagen 0-4 PSV Eindhoven (agg: 4-8)

AZ Alkmaar 2-2aet Bodø/Glimt (agg: 3-4 )

Gent 1-2 PAOK (agg: 1-3)

Roma 1-1 Vitesse (agg: 2-1)

LASK 4-3 Slavia Praha (agg: 5-7)

Feyenoord 3-1 Partizan (agg: 8-3)

Watch all the round of 16 first-leg goals

Thursday 10 March

PAOK 1-0 Gent

Vitesse 0-1 Roma

Slavia Praha 4-1 LASK

Partizan 2-5 Feyenoord

Marseille 2-1 Basel

Leicester 2-0 Rennes

PSV Eindhoven 4-4 Copenhagen

Bodø/Glimt 2-1 AZ Alkmaar

Thursday 24 February

Qarabağ 0-3 Marseille (agg: 1-6)

Maccabi Tel-Aviv 1-1 PSV Eindhoven (agg: 1-2)

Randers 1-3 Leicester City (agg: 2-7)

Bodø/Glimt 2-0 Celtic (agg: 5-1)

Partizan 2-1 Sparta Praha (agg: 3-1)

Slavia Praha 3-2 Fenerbahçe (agg: 6-4)

PAOK 2-1aet Midtjylland (agg: 2-2, PAOK win 5-3 on pens)

Vitesse 2-0 Rapid Wien (agg: 3-2)

Thursday 17 February Fenerbahçe 2-3 Slavia Praha

Midtjylland 1-0 PAOK

PSV Eindhoven 1-0 Maccabi Tel-Aviv

Rapid Wien 2-1 Vitesse

Marseille 3-1 Qarabağ

Leicester City 4-1 Randers

Celtic 1-3 Bodø/Glimt

Sparta Praha 0-1 Partizan

No more away goals rule

There was a rule change for 2021/22: ties level after the second leg went to extra time and a penalty shoot-out where required, irrespective of the number of away goals a team had scored.