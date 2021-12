All the 2021/22 Europa Conference League fixtures and results

First legs

Thursday 17 February

18:45 CET

Fenerbahçe vs Slavia Praha

Midtjylland vs PAOK

Rapid Wien vs Tottenham / Vitesse

21:00 CET

Marseille vs Qarabağ

PSV Eindhoven vs Maccabi Tel-Aviv

Leicester City vs Randers

Celtic vs Bodø/Glimt

Sparta Praha vs Partizan



Second legs

Thursday 24 February

18:45 CET

Qarabağ vs Marseille

Maccabi Tel-Aviv vs PSV Eindhoven

Randers vs Leicester City

Bodø/Glimt vs Celtic

Partizan vs Sparta Praha

21:00 CET

Slavia Praha vs Fenerbahçe

PAOK vs Midtjylland

Tottenham / Vitesse vs Rapid Wien

No more away goals rule

There has been a rule change for 2021/22: ties level after the second leg will go to extra time and a penalty shoot-out if required, irrespective of the number of away goals a team has scored.