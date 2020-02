Europa League round of 32 fixtures and group stage results

Round of 32 first legs

Thursday 20 February (18:55 CET)

Sporting CP v İstanbul Başakşehir

Ludogorets v Internazionale Milano

Eintracht Frankfurt v Salzburg

Shakhtar Donetsk v Benfica

Getafe v Ajax

Copenhagen v Celtic

CFR Cluj v Sevilla

Club Brugge v Manchester United

Thursday 20 February (21:00 CET)

Wolves v Espanyol

Wolfsburg v Malmö

Roma v Gent

Rangers v Braga

Bayer Leverkusen v Porto

APOEL v Basel

Olympiacos v Arsenal

AZ Alkmaar v LASK

Round of 32 second legs

Wednesday 26 February (18:00 CET)

Braga v Rangers

Thursday 27 February (18:55 CET)

Espanyol v Wolves

Malmö v Wolfsburg

Gent v Roma

Porto v Bayer Leverkusen

Basel v APOEL

LASK v AZ Alkmaar

İstanbul Başakşehir v Sporting CP

Thursday 27 February (21:00 CET)

Internazionale Milano v Ludogorets

Salzburg v Eintracht Frankfurt

Benfica v Shakhtar Donetsk

Ajax v Getafe

Celtic v Copenhagen

Sevilla v CFR Cluj

Arsenal v Olympiacos

Manchester United v Club Brugge

Group stage



Matchday 1



Log in for free to watch the highlights Highlights: Man. United 1-0 Astana

Thursday 19 September

Group A: APOEL 3-4 Dudelange, Qarabağ 0-3 Sevilla

Group B: Dynamo Kyiv 1-0 Malmö, Copenhagen 1-0 Lugano

Group C: Basel 5-0 Krasnodar, Getafe 1-0 Trabzonspor

Group D: PSV Eindhoven 3-2 Sporting CP, LASK 1-0 Rosenborg

Group E: Rennes 1-1 Celtic, CFR Cluj 2-1 Lazio

Group F: Eintracht Frankfurt 0-3 Arsenal, Standard Liège 2-0 Vitória SC

Group G: Porto 2-1 Young Boys, Rangers 1-0 Feyenoord

Group H: Ludogorets 5-1 CSKA Moskva, Espanyol 1-1 Ferencváros

Group I: Wolfsburg 3-1 Olexandriya, Gent 3-2 St-Étienne

Group J: Roma 4-0 İstanbul Başakşehir, Mönchengladbach 0-4 Wolfsberg

Group K: Wolves 0-1 Braga, Slovan Bratislava 4-2 Beşiktaş

Group L: Manchester United 1-0 Astana, Partizan 2-2 AZ Alkmaar

Matchday 2



Log in for free to watch the highlights Highlights: Rosenborg 1-4 PSV

Thursday 3 October

Group A: Sevilla 1-0 APOEL, Dudelange 1-4 Qarabağ

Group B: Malmö 1-1 Copenhagen, Lugano 0-0 Dynamo Kyiv

Group C: Krasnodar 1-2 Getafe, Trabzonspor 2-2 Basel

Group D: Sporting CP 2-1 LASK, Rosenborg 1-4 PSV Eindhoven

Group E: Lazio 2-1 Rennes, Celtic 2-0 CFR Cluj

Group F: Arsenal 4-0 Standard Liège, Vitória SC 0-1 Eintracht Frankfurt

Group G: Young Boys 2-1 Rangers, Feyenoord 2-0 Porto

Group H: CSKA Moskva 0-2 Espanyol, Ferencváros 0-3 Ludogorets

Group I: St-Étienne 1-1 Wolfsburg, Olexandriya 1-1 Gent

Group J: İstanbul Başakşehir 1-1 Mönchengladbach, Wolfsberg 1-1 Roma

Group K: Beşiktaş 0-1 Wolves, Braga 2-2 Slovan Bratislava

Group L: Astana 1-2 Partizan, AZ Alkmaar 0-0 Manchester United

Matchday 3



Log in for free to watch the highlights Highlights: Arsenal 4-0 Standard Liège

Thursday 24 October

Group A: Qarabağ 2-2 APOEL, Sevilla 3-0 Dudelange

Group B: Dynamo Kyiv 1-1 Copenhagen, Malmö 2-1 Lugano

Group C: Getafe 0-1 Basel, Trabzonspor 0-2 Krasnodar

Group D: Sporting CP 1-0 Rosenborg, PSV Eindhoven 0-0 LASK

Group E: Celtic 2-1 Lazio, Rennes 0-1 CFR Cluj

Group F: Arsenal 3-2 Vitória SC, Eintracht Frankfurt 2-1 Standard Liège

Group G: Porto 1-1 Rangers, Young Boys 2-0 Feyenoord

Group H: CSKA Moskva 0-1 Ferencváros, Ludogorets 0-1 Espanyol

Group I: Gent 2-2 Wolfsburg, St-Étienne 1-1 Olexandriya

Group J: Roma 1-1 Mönchengladbach, İstanbul Başakşehir 1-0 Wolfsberg

Group K: Beşiktaş 1-2 Braga, Slovan Bratislava 1-2 Wolves

Group L: Partizan 0-1 Manchester United, AZ Alkmaar 6-0 Astana

Matchday 4



Wednesday 6 November

Group F: Vitória SC 1-1 Arsenal

Log in for free to watch the highlights Highlights: Dudelange 2-5 Sevilla

Thursday 7 November

Group A: APOEL 2-1 Qarabağ, Dudelange 2-5 Sevilla

Group B: Copenhagen 1-1 Dynamo Kyiv, Lugano 0-0 Malmö

Group C: Basel 2-1 Getafe, Krasnodar 3-1 Trabzonspor

Group D: Rosenborg 0-2 Sporting CP, LASK 4-1 PSV Eindhoven

Group E: Lazio 1-2 Celtic, CFR Cluj 1-0 Rennes

Group F: Standard Liège 2-1 Eintracht Frankfurt

Group G: Feyenoord 1-1 Young Boys, Rangers 2-0 Porto

Group H: Espanyol 6-0 Ludogorets, Ferencváros 0-0 CSKA Moskva

Group I: Wolfsburg 1-3 Gent, Olexandriya 2-2 St-Étienne

Group J: Mönchengladbach 2-1 Roma, Wolfsberg 0-3 İstanbul Başakşehir

Group K: Braga 3-1 Beşiktaş, Wolves 1-0 Slovan Bratislava

Group L: Astana 0-5 AZ Alkmaar, Manchester United 3-0 Partizan

Matchday 5



LASK qualified on Matchday 5 ©AFP/Getty Images

Thursday 28 November

Group A: Sevilla 2-0 Qarabağ, Dudelange 0-2 APOEL

Group B: Malmö 4-3 Dynamo Kyiv, Lugano 0-1 Copenhagen

Group C: Krasnodar 1-0 Basel, Trabzonspor 0-1 Getafe

Group D: Sporting CP 4-0 PSV Eindhoven, Rosenborg 1-2 LASK

Group E: Lazio 1-0 CFR Cluj, Celtic 3-1 Rennes

Group F: Arsenal 1-2 Eintracht Frankfurt, Vitória SC 1-1 Standard Liège

Group G: Young Boys 1-2 Porto, Feyenoord 2-2 Rangers

Group H: CSKA Moskva 1-1 Ludogorets, Ferencváros 2-2 Espanyol

Group I: St-Étienne 0-0 Gent, Olexandriya 0-1 Wolfsburg

Group J: İstanbul Başakşehir 0-3 Roma, Wolfsberg 0-1 Mönchengladbach

Group K: Beşiktaş 2-1 Slovan Bratislava, Braga 3-3 Wolves

Group L: Astana 2-1 Manchester United, AZ Alkmaar 2-2 Partizan

Matchday 6



Log in for free to watch the highlights Highlights: Wolves 4-0 Beşiktaş

Thursday 12 December

Group A: APOEL 1-0 Sevilla, Qarabağ 1-1 Dudelange

Group B: Dynamo Kyiv 1-1 Lugano, Copenhagen 0-1 Malmö

Group C: Basel 2-0 Trabzonspor, Getafe 3-0 Krasnodar

Group D: PSV Eindhoven 1-1 Rosenborg, LASK 3-0 Sporting CP

Group E: Rennes 2-0 Lazio, CFR Cluj 2-0 Celtic

Group F: Eintracht Frankfurt 2-3 Vitória SC, Standard Liège 2-2 Arsenal

Group G: Porto 3-2 Feyenoord, Rangers 1-1 Young Boys

Group H: Ludogorets 1-1 Ferencváros, Espanyol 0-1 CSKA Moskva

Group I: Wolfsburg 1-0 St-Étienne, Gent 2-1 Olexandriya

Group J: Roma 2-2 Wolfsberg, Mönchengladbach 1-2 İstanbul Başakşehir

Group K: Wolves 4-0 Beşiktaş, Slovan Bratislava 2-4 Braga

Group L: Manchester United 4-0 AZ Alkmaar, Partizan 4-1 Astana

Knockout stage

20 February: Round of 32, first leg

27 February: Round of 32, second leg

28 February: Round of 16 draw, Nyon

12 March: Round of 16, first leg

19 March: Round of 16, second leg

20 March: Quarter-final and semi-final draws, Nyon

9 April: Quarter-finals, first leg

16 April: Quarter-finals, second leg

30 April: Semi-finals, first leg

7 May: Semi-finals, second leg

27 May: Final – Gdansk Stadium