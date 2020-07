Europa League quarter-final and semi-final draws: head-to-head records

Friday's UEFA Europa League quarter-final and semi-final draws will be open, meaning anyone can play anyone. UEFA.com looks at each team's European record against each of their potential opponents.



* Only potential ties with previous UEFA fixtures are included

vs Getafe P2 W2 D0 L0 F3 A1

vs Inter P2 W0 D1 L1 F2 A5

vs LASK P2 W0 D0 L2 F2 A5

vs Man. United P6 W2 D2 L2 F8 A11

vs Roma P5 W2 D0 L3 F9 A9

vs Sevilla P2 W0 D1 L1 F0 A3

vs Shakhtar P3 W0 D1 L2 F3 A9



vs Leverkusen P2 W0 D0 L2 F2 A7

vs Man. United P2 W1 D0 L1 F1 A3

vs Rangers P2 W0 D1 L1 F2 A3



vs Inter P2 W1 D1 L0 F1 A0

vs Rangers P2 W2 D0 L0 F12 A4

vs Shakhtar P4 W2 D1 L1 F9 A4

Log in for free to watch the highlights Six of the best finals in Germany

vs Basel P2 W0 D0 L2 F1 A3



vs Basel P2 W1 D1 L0 F5 A2

vs Eintracht Frankfurt P2 W0 D1 L1 F0 A1

vs LASK P2 W1 D0 L1 F4 A1

vs Leverkusen P2 W2 D0 L0 F5 A2

vs Man. United P4 W0 D2 L2 F1 A5

vs Rangers P6 W3 D1 L2 F9 A6

vs Roma P2 W1 D0 L1 F2 A1

vs Shakhtar P2 W1 D1 L0 F3 A1

vs Wolfsburg P2 W0 D0 L2 F2 A5



vs Olympiacos P2 W0 D0 L2 F0 A3

vs Roma P2 W0 D0 L2 F0 A7

vs Sevilla P2 W0 D1 L1 F3 A4

vs Shakhtar P2 W0 D0 L2 F1 A4

Log in for free to watch the highlights Watch all of Višća's Europa League goals this season

vs Basel P2 W2 D0 L0 F5 A2

vs Inter P2 W1 D0 L1 F1 A4



vs Copenhagen P2 W2 D0 L0 F7 A2

vs Inter P2 W0 D0 L2 F2 A5

vs Man. United P6 W0 D2 L4 F6 A16

vs Olympiacos P2 W1 D0 L1 F4 A6

vs Roma P4 W1 D2 L1 F10 A9

vs Shakhtar P2 W1 D1 L0 F4 A0



vs Basel P6 W2 D2 L2 F11 A8

vs Copenhagen P2 W1 D0 L1 F3 A1

vs Inter P4 W2 D2 L0 F5 A1

vs Leverkusen P6 W4 D2 L0 F16 A6

vs Olympiacos P6 W5 D0 L1 F15 A4

vs Rangers P4 W3 D1 L0 F5 A0

vs Roma P6 W4 D1 L1 F13 A4

vs Sevilla P2 W0 D1 L1 F1 A2

vs Shakhtar P2 W1 D1 L0 F2 A1

vs Wolfsburg P4 W3 D0 L1 F9 A6

Log in for free to watch the highlights 2017 final highlights: Manchester United 2-0 Ajax

vs Başakşehir P2 W2 D0 L0 F3 A0

vs Leverkusen P2 W1 D0 L1 F6 A4

vs Man. United P6 W1 D0 L5 F4 A15

vs Roma P2 W0 D1 L1 F1 A2

vs Sevilla P2 W1 D0 L1 F2 A2

vs Shakhtar P2 W0 D2 L0 F3 A3



vs Copenhagen P2 W1 D1 L0 F3 A2

vs Frankfurt P2 W0 D0 L2 F4 A12

vs Inter P6 W2 D1 L3 F6 A9

vs Man. United P4 W0 D1 L3 F0 A5

vs Sevilla P4 W1 D0 L3 F5 A7

vs Wolves P2 W1 D1 L0 F3 A1

Manchester United's Wayne Rooney scores against Rangers n 2010 AFP via Getty Images

vs Basel P5 W3 D0 L2 F9 A9

vs Inter P2 W1 D0 L1 F1 A2

vs Başakşehir P2 W2 D0 L0 F7 A0

vs Leverkusen P4 W1 D2 L1 F9 A10

vs Man. United P6 W1 D1 L4 F4 A13

vs Olympiacos P2 W1 D1 L0 F2 A1

vs Shakhtar P6 W2 D0 L4 F8 A9



vs Basel P2 W1 D1 L0 F3 A0

vs Başakşehir P2 W1 D1 L0 F4 A3

vs Man. United P2 W1 D1 L0 F2 A1

vs Olympiacos P2 W1 D0 L1 F2 A2

vs Rangers P4 W3 D0 L1 F7 A5

vs Shakhtar P4 W2 D2 L0 F10 A7

Log in for free to watch the highlights Second leg highlights: Sevilla 3-1 Shakhtar

vs Basel P3 W2 D1 L0 F9 A3

vs Eintracht Frankfurt P4 W1 D1 L2 F4 A9

vs Inter P2 W0 D1 L1 F1 A3

vs Başakşehir P2 W2 D0 L0 F4 A1

vs Leverkusen P2 W0 D1 L1 F0 A4

vs Man. United P2 W0 D1 L1 F1 A2

vs Olympiacos P2 W0 D2 L0 F3 A3

vs Roma P6 W4 D0 L2 F9 A8

vs Sevilla P4 W0 D2 L2 F7 A10



vs Inter P2 W2 D0 L0 F5 A2

vs Man. United P4 W1 D0 L3 F6 A9



vs Rangers P2 W0 D1 L1 F1 A3