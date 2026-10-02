2026/27 UEFA Nations League league phase fixtures and results by team
Friday, October 2, 2026
Article summary
Keep track of every team's fixtures and results throughout the league phase of the 2026/27 UEFA Nations League.
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The 2026/27 UEFA Nations League league phase runs from September to November 2026, with every League A, B and C team set for six fixtures each and every League D nation playing four matches apiece.
Keep track of all the contenders' fixtures and results across the league phase.
*All times CET; 20:45 kick-off unless stated.
Albania (Group C1)
26/09: Albania 2-0 Belarus
29/09: San Marino 0-3 Albania
03/10: Finland vs Albania (15:00)
06/10: Albania vs San Marino
12/11: Albania vs Finland
15/11: Belarus vs Albania (18:00)
Andorra (D1)
24/09: Andorra 1-2 Malta
27/09: Gibraltar 0-0 Andorra
04/10: Malta vs Andorra (18:00)
13/11: Andorra vs Gibraltar
Armenia (C2)
25/09: Armenia 2-0 Latvia
28/09: Armenia 2-3 Montenegro
02/10: Cyprus 2-0 Armenia
05/10: Montenegro vs Armenia
12/11: Armenia vs Cyprus (18:00)
15/11: Latvia vs Armenia (15:00)
Austria (B3)
24/09: Austria 3-1 Israel
27/09: Austria 3-1 Kosovo
01/10: Republic of Ireland 2-2 Austria
04/10: Kosovo vs Austria (18:00)
14/11: Austria vs Republic of Ireland
17/11: Israel vs Austria
Azerbaijan (D2)
27/09: Lithuania 1-1 Azerbaijan
01/10: Azerbaijan 0-0 Liechtenstein
04/10: Azerbaijan vs Lithuania (15:00)
13/11: Liechtenstein vs Azerbaijan
Belarus (C1)
26/09: Albania 2-0 Belarus
29/09: Finland 0-0 Belarus
03/10: Belarus vs San Marino (18:00)
06/10: Belarus vs Finland
12/11: San Marino vs Belarus
15/11: Belarus vs Albania (18:00)
Belgium (A1)
25/09: Italy 0-2 Belgium
28/09: Belgium 0-1 France
02/10: Belgium 3-0 Türkiye
05/10: France vs Belgium
12/11: Türkiye vs Belgium (18:00)
15/11: Belgium vs Italy
Bosnia and Herzegovina (B4)
25/09: Poland 0-0 Bosnia and Herzegovina
28/09: Romania 2-4 Bosnia and Herzegovina
02/10: Bosnia and Herzegovina 1-1 Sweden
05/10: Bosnia and Herzegovina vs Poland
14/11: Sweden vs Bosnia and Herzegovina
17/11: Bosnia and Herzegovina vs Romania
Bulgaria (C4)
26/09: Bulgaria 1-2 Luxembourg
29/09: Bulgaria 0-0 Estonia
03/10: Iceland vs Bulgaria (18:00)
06/10: Luxembourg vs Bulgaria
13/11: Bulgaria vs Iceland
16/11: Estonia vs Bulgaria (18:00)
Croatia (A3)
26/09: Czechia 1-2 Croatia
29/09: Spain 4-1 Croatia
03/10: Croatia vs England (18:00)
06/10: Croatia vs Spain
12/11: England vs Croatia
15/11: Croatia vs Czechia
Cyprus (C2)
25/09: Montenegro 2-1 Cyprus
28/09: Latvia 0-0 Cyprus
02/10: Cyprus 2-0 Armenia
05/10: Cyprus vs Latvia (18:00)
12/11: Armenia vs Cyprus (18:00)
15/11: Cyprus vs Montenegro (15:00)
Czechia (A3)
26/09: Czechia 1-2 Croatia
29/09: Czechia 0-2 England
03/10: Spain vs Czechia
06/10: England vs Czechia
12/11: Czechia vs Spain
15/11: Croatia vs Czechia
Denmark (A4)
24/09: Norway 3-2 Denmark
27/09: Denmark 2-0 Wales
01/10: Denmark 2-4 Portugal
04/10: Wales vs Denmark
14/11: Portugal vs Denmark
17/11: Denmark vs Norway
England (A3)
26/09: England 2-3 Spain
29/09: Czechia 0-2 England
03/10: Croatia vs England (18:00)
06/10: England vs Czechia
12/11: England vs Croatia
15/11: Spain vs England
Estonia (C4)
26/09: Iceland 1-1 Estonia
29/09: Bulgaria 0-0 Estonia
03/10: Estonia vs Luxembourg (18:00)
06/10: Estonia vs Iceland
13/11: Luxembourg vs Estonia
16/11: Estonia vs Bulgaria (18:00)
Faroe Islands (C3)
26/09: Faroe Islands 1-1 Kazakhstan
29/09: Moldova 1-1 Faroe Islands
02/10: Faroe Islands 1-1 Slovakia
06/10: Kazakhstan vs Faroe Islands (16:00)
13/11: Slovakia vs Faroe Islands
16/11: Faroe Islands vs Moldova (16:00)
Finland (C1)
26/09: San Marino 0-7 Finland
29/09: Finland 0-0 Belarus
03/10: Finland vs Albania (15:00)
06/10: Belarus vs Finland
12/11: Albania vs Finland
15/11: Finland vs San Marino (18:00)
France (A1)
25/09: Türkiye 0-1 France
28/09: Belgium 0-1 France
02/10: France 1-1 Italy
05/10: France vs Belgium
12/11: Italy vs France
15/11: France vs Türkiye
Georgia (B2)
25/09: Georgia 0-1 Northern Ireland
28/09: Georgia 0-0 Ukraine
02/10: Hungary 1-0 Georgia
05/10: Northern Ireland vs Georgia
14/11: Georgia vs Hungary (18:00)
17/11: Ukraine vs Georgia
Germany (A2)
24/09: Netherlands 1-1 Germany
27/09: Germany 0-1 Greece
01/10: Germany 2-0 Serbia
04/10: Greece vs Germany
13/11: Serbia vs Germany
16/11: Germany vs Netherlands
Gibraltar (D1)
27/09: Gibraltar 0-0 Andorra
01/10: Malta 1-1 Gibraltar
13/11: Andorra vs Gibraltar
16/11: Gibraltar vs Malta
Greece (A2)
24/09: Serbia 1-2 Greece
27/09: Germany 0-1 Greece
01/10: Greece 2-2 Netherlands
04/10: Greece vs Germany
13/11: Netherlands vs Greece
16/11: Greece vs Serbia
Hungary (B2)
25/09: Hungary 0-1 Ukraine
28/09: Northern Ireland 0-0 Hungary
02/10: Hungary 1-0 Georgia
05/10: Ukraine vs Hungary
14/11: Georgia vs Hungary (18:00)
17/11: Hungary vs Northern Ireland
Iceland (C4)
26/09: Iceland 1-1 Estonia
29/09: Luxembourg 0-3 Iceland
03/10: Iceland vs Bulgaria (18:00)
06/10: Estonia vs Iceland
13/11: Bulgaria vs Iceland
16/11: Iceland vs Luxembourg (18:00)
Israel (B3)
24/09: Austria 3-1 Israel
27/09: Israel 0-3 Republic of Ireland
01/10: Israel 0-0 Kosovo
04/10: Republic of Ireland vs Israel
14/11: Kosovo vs Israel (15:00)
17/11: Israel vs Austria
Italy (A1)
25/09: Italy 0-2 Belgium
28/09: Türkiye 1-4 Italy
02/10: France 1-1 Italy
05/10: Italy vs Türkiye
12/11: Italy vs France
15/11: Belgium vs Italy
Kazakhstan (C3)
26/09: Faroe Islands 1-1 Kazakhstan
29/09: Slovakia 2-1 Kazakhstan
02/10: Kazakhstan 1-2 Moldova
06/10: Kazakhstan vs Faroe Islands (16:00)
13/11: Moldova vs Kazakhstan (18:00)
16/11: Kazakhstan vs Slovakia (16:00)
Kosovo (B3)
24/09: Kosovo 1-0 Republic of Ireland
27/09: Austria 3-1 Kosovo
01/10: Israel 0-0 Kosovo
04/10: Kosovo vs Austria (18:00)
14/11: Kosovo vs Israel (15:00)
17/11: Republic of Ireland vs Kosovo
Latvia (C2)
25/09: Armenia 2-0 Latvia
28/09: Latvia 0-0 Cyprus
02/10: Latvia 1-2 Montenegro
05/10: Cyprus vs Latvia (18:00)
12/11: Montenegro vs Latvia
15/11: Latvia vs Armenia (15:00)
Liechtenstein (D2)
24/09: Liechtenstein 0-2 Lithuania
01/10: Azerbaijan 0-0 Liechtenstein
13/11: Liechtenstein vs Azerbaijan
16/11: Lithuania vs Liechtenstein (18:00)
Lithuania (D2)
24/09: Liechtenstein 0-2 Lithuania
27/09: Lithuania 1-1 Azerbaijan
04/10: Azerbaijan vs Lithuania (15:00)
16/11: Lithuania vs Liechtenstein (18:00)
Luxembourg (C4)
26/09: Bulgaria 1-2 Luxembourg (18:00)
29/09: Luxembourg 0-3 Iceland
03/10: Estonia vs Luxembourg (18:00)
06/10: Luxembourg vs Bulgaria
13/11: Luxembourg vs Estonia
16/11: Iceland vs Luxembourg (18:00)
Malta (D1)
24/09: Andorra 1-2 Malta
01/10: Malta 1-1 Gibraltar
04/10: Malta vs Andorra (18:00)
16/11: Gibraltar vs Malta
Moldova (C3)
26/09: Slovakia 2-0 Moldova
29/09: Moldova 1-1 Faroe Islands
02/10: Kazakhstan 1-2 Moldova
06/10: Moldova vs Slovakia
13/11: Moldova vs Kazakhstan (18:00)
16/11: Faroe Islands vs Moldova (16:00)
Montenegro (C2)
25/09: Montenegro 2-1 Cyprus
28/09: Armenia 2-3 Montenegro
02/10: Latvia 1-2 Montenegro
05/10: Montenegro vs Armenia
12/11: Montenegro vs Latvia
15/11: Cyprus vs Montenegro (15:00)
Netherlands (A2)
24/09: Netherlands 1-1 Germany
27/09: Serbia 1-2 Netherlands
01/10: Greece 2-2 Netherlands
04/10: Netherlands vs Serbia
13/11: Netherlands vs Greece
16/11: Germany vs Netherlands
North Macedonia (B1)
26/09: North Macedonia 0-3 Switzerland
29/09: Slovenia 2-0 North Macedonia
03/10: North Macedonia vs Scotland
06/10: Switzerland vs North Macedonia
13/11: Scotland vs North Macedonia
16/11: North Macedonia vs Slovenia
Northern Ireland (B2)
25/09: Georgia 0-1 Northern Ireland
28/09: Northern Ireland 0-0 Hungary
02/10: Ukraine 0-3 Northern Ireland
05/10: Northern Ireland vs Georgia
14/11: Northern Ireland vs Ukraine
17/11: Hungary vs Northern Ireland
Norway (A4)
24/09: Norway 3-2 Denmark
27/09: Norway 1-2 Portugal
01/10: Wales 2-1 Norway
04/10: Portugal vs Norway
14/11: Norway vs Wales (18:00)
17/11: Denmark vs Norway
Poland (B4)
25/09: Poland 0-0 Bosnia and Herzegovina
28/09: Sweden 3-1 Poland
02/10: Poland 6-0 Romania
05/10: Bosnia and Herzegovina vs Poland
14/11: Romania vs Poland
17/11: Poland vs Sweden
Portugal (A4)
24/09: Portugal 1-0 Wales
27/09: Norway 1-2 Portugal
01/10: Denmark 2-4 Portugal
04/10: Portugal vs Norway
14/11: Portugal vs Denmark
17/11: Wales vs Portugal
Republic of Ireland (B3)
24/09: Kosovo 1-0 Republic of Ireland
27/09: Israel 0-3 Republic of Ireland
01/10: Republic of Ireland 2-2 Austria
04/10: Republic of Ireland vs Israel
14/11: Austria vs Republic of Ireland
17/11: Republic of Ireland vs Kosovo
Romania (B4)
25/09: Sweden 2-1 Romania
28/09: Romania 2-4 Bosnia and Herzegovina
02/10: Poland 6-0 Romania
05/10: Romania vs Sweden
14/11: Romania vs Poland
17/11: Bosnia and Herzegovina vs Romania
San Marino (C1)
26/09: San Marino 0-7 Finland
29/09: San Marino 0-3 Albania
03/10: Belarus vs San Marino (18:00)
06/10: Albania vs San Marino
12/11: San Marino vs Belarus
15/11: Finland vs San Marino (18:00)
Scotland (B1)
26/09: Slovenia 0-0 Scotland
29/09: Scotland 0-3 Switzerland
03/10: North Macedonia vs Scotland
06/10: Scotland vs Slovenia
13/11: Scotland vs North Macedonia
16/11: Switzerland vs Scotland
Serbia (A2)
24/09: Serbia 1-2 Greece
27/09: Serbia 1-2 Netherlands
01/10: Germany 2-0 Serbia
04/10: Netherlands vs Serbia
13/11: Serbia vs Germany
16/11: Greece vs Serbia
Slovakia (C3)
26/09: Slovakia 2-0 Moldova
29/09: Slovakia 2-1 Kazakhstan
02/10: Faroe Islands 1-1 Slovakia
06/10: Moldova vs Slovakia
13/11: Slovakia vs Faroe Islands
16/11: Kazakhstan vs Slovakia (16:00)
Slovenia (B1)
26/09: Slovenia 0-0 Scotland
29/09: Slovenia 2-0 North Macedonia
03/10: Switzerland vs Slovenia
06/10: Scotland vs Slovenia
13/11: Slovenia vs Switzerland
16/11: North Macedonia vs Slovenia
Spain (A3)
26/09: England 2-3 Spain
29/09: Spain 4-1 Croatia
03/10: Spain vs Czechia
06/10: Croatia vs Spain
12/11: Czechia vs Spain
15/11: Spain vs England
Sweden (B4)
25/09: Sweden 2-1 Romania
28/09: Sweden 3-1 Poland
02/10: Bosnia and Herzegovina 1-1 Sweden
05/10: Romania vs Sweden
14/11: Sweden vs Bosnia and Herzegovina
17/11: Poland vs Sweden
Switzerland (B1)
26/09: North Macedonia 0-3 Switzerland
29/09: Scotland 0-3 Switzerland
03/10: Switzerland vs Slovenia
06/10: Switzerland vs North Macedonia
13/11: Slovenia vs Switzerland
16/11: Switzerland vs Scotland
Türkiye (A1)
25/09: Türkiye 0-1 France
28/09: Türkiye 1-4 Italy
02/10: Belgium 3-0 Türkiye
05/10: Italy vs Türkiye
12/11: Türkiye vs Belgium (18:00)
15/11: France vs Türkiye
Ukraine (B2)
25/09: Hungary 0-1 Ukraine
28/09: Georgia 0-0 Ukraine
02/10: Ukraine 0-3 Northern Ireland
05/10: Ukraine vs Hungary
14/11: Northern Ireland vs Ukraine
17/11: Ukraine vs Georgia
Wales (A4)
24/09: Portugal 1-0 Wales
27/09: Denmark 2-0 Wales
01/10: Wales 2-1 Norway
04/10: Wales vs Denmark
14/11: Norway vs Wales (18:00)
17/11: Wales vs Portugal