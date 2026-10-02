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2026/27 UEFA Nations League league phase fixtures and results by team

Friday, October 2, 2026

Keep track of every team's fixtures and results throughout the league phase of the 2026/27 UEFA Nations League.

The four League A groups
The four League A groups

The 2026/27 UEFA Nations League league phase runs from September to November 2026, with every League A, B and C team set for six fixtures each and every League D nation playing four matches apiece.

Keep track of all the contenders' fixtures and results across the league phase.

Full fixture list

*All times CET; 20:45 kick-off unless stated.

﻿Albania (Group C1)

26/09: Albania 2-0 Belarus
29/09: San Marino 0-3 Albania
03/10: Finland vs Albania (15:00)
06/10: Albania vs San Marino
12/11: Albania vs Finland
15/11: Belarus vs Albania (18:00)

Andorra (D1)

24/09: Andorra 1-2 Malta
27/09: Gibraltar 0-0 Andorra
04/10: Malta vs Andorra (18:00)
13/11: Andorra vs Gibraltar

Armenia (C2)

25/09: Armenia 2-0 Latvia
28/09: Armenia 2-3 Montenegro
02/10: Cyprus 2-0 Armenia 
05/10: Montenegro vs Armenia
12/11: Armenia vs Cyprus (18:00)
15/11: Latvia vs Armenia (15:00)

Austria (B3)

24/09: Austria 3-1 Israel
27/09: Austria 3-1 Kosovo
01/10: Republic of Ireland 2-2 Austria
04/10: Kosovo vs Austria (18:00)
14/11: Austria vs Republic of Ireland
17/11: Israel vs Austria

Azerbaijan (D2)

27/09: Lithuania 1-1 Azerbaijan
01/10: Azerbaijan 0-0 Liechtenstein
04/10: Azerbaijan vs Lithuania (15:00)
13/11: Liechtenstein vs Azerbaijan

Belarus (C1)

26/09: Albania 2-0 Belarus
29/09: Finland 0-0 Belarus
03/10: Belarus vs San Marino (18:00)
06/10: Belarus vs Finland
12/11: San Marino vs Belarus
15/11: Belarus vs Albania (18:00)

Belgium (A1)

25/09: Italy 0-2 Belgium
28/09: Belgium 0-1 France
02/10: Belgium 3-0 Türkiye
05/10: France vs Belgium
12/11: Türkiye vs Belgium (18:00)
15/11: Belgium vs Italy

Bosnia and Herzegovina (B4)

25/09: Poland 0-0 Bosnia and Herzegovina
28/09: Romania 2-4 Bosnia and Herzegovina
02/10: Bosnia and Herzegovina 1-1 Sweden
05/10: Bosnia and Herzegovina vs Poland
14/11: Sweden vs Bosnia and Herzegovina
17/11: Bosnia and Herzegovina vs Romania

Bulgaria (C4)

26/09: Bulgaria 1-2 Luxembourg
29/09: Bulgaria 0-0 Estonia
03/10: Iceland vs Bulgaria (18:00)
06/10: Luxembourg vs Bulgaria
13/11: Bulgaria vs Iceland
16/11: Estonia vs Bulgaria (18:00)

Croatia (A3)

26/09: Czechia 1-2 Croatia
29/09: Spain 4-1 Croatia
03/10: Croatia vs England (18:00)
06/10: Croatia vs Spain
12/11: England vs Croatia
15/11: Croatia vs Czechia

Cyprus (C2)

25/09: Montenegro 2-1 Cyprus
28/09: Latvia 0-0 Cyprus
02/10: Cyprus 2-0 Armenia
05/10: Cyprus vs Latvia (18:00)
12/11: Armenia vs Cyprus (18:00)
15/11: Cyprus vs Montenegro (15:00)

Czechia (A3)

26/09: Czechia 1-2 Croatia
29/09: Czechia 0-2 England
03/10: Spain vs Czechia
06/10: England vs Czechia
12/11: Czechia vs Spain
15/11: Croatia vs Czechia

Denmark (A4)

24/09: Norway 3-2 Denmark
27/09: Denmark 2-0 Wales
01/10: Denmark 2-4 Portugal
04/10: Wales vs Denmark
14/11: Portugal vs Denmark
17/11: Denmark vs Norway

England (A3)

26/09: England 2-3 Spain
29/09: Czechia 0-2 England
03/10: Croatia vs England (18:00)
06/10: England vs Czechia
12/11: England vs Croatia
15/11: Spain vs England

Estonia (C4)

26/09: Iceland 1-1 Estonia
29/09: Bulgaria 0-0 Estonia
03/10: Estonia vs Luxembourg (18:00)
06/10: Estonia vs Iceland
13/11: Luxembourg vs Estonia
16/11: Estonia vs Bulgaria (18:00)

Faroe Islands (C3)

26/09: Faroe Islands 1-1 Kazakhstan
29/09: Moldova 1-1 Faroe Islands
02/10: Faroe Islands 1-1 Slovakia
06/10: Kazakhstan vs Faroe Islands (16:00)
13/11: Slovakia vs Faroe Islands
16/11: Faroe Islands vs Moldova (16:00)

Finland (C1)

26/09: San Marino 0-7 Finland
29/09: Finland 0-0 Belarus
03/10: Finland vs Albania (15:00)
06/10: Belarus vs Finland
12/11: Albania vs Finland
15/11: Finland vs San Marino (18:00)

France (A1)

25/09: Türkiye 0-1 France
28/09: Belgium 0-1 France
02/10: France 1-1 Italy
05/10: France vs Belgium
12/11: Italy vs France
15/11: France vs Türkiye

Georgia (B2)

25/09: Georgia 0-1 Northern Ireland
28/09: Georgia 0-0 Ukraine
02/10: Hungary 1-0 Georgia
05/10: Northern Ireland vs Georgia
14/11: Georgia vs Hungary (18:00)
17/11: Ukraine vs Georgia

Germany (A2)

24/09: Netherlands 1-1 Germany
27/09: Germany 0-1 Greece
01/10: Germany 2-0 Serbia
04/10: Greece vs Germany
13/11: Serbia vs Germany
16/11: Germany vs Netherlands

Gibraltar (D1)

27/09: Gibraltar 0-0 Andorra
01/10: Malta 1-1 Gibraltar
13/11: Andorra vs Gibraltar
16/11: Gibraltar vs Malta

Greece (A2)

24/09: Serbia 1-2 Greece
27/09: Germany 0-1 Greece
01/10: Greece 2-2 Netherlands
04/10: Greece vs Germany
13/11: Netherlands vs Greece
16/11: Greece vs Serbia

Hungary (B2)

25/09: Hungary 0-1 Ukraine
28/09: Northern Ireland 0-0 Hungary
02/10: Hungary 1-0 Georgia
05/10: Ukraine vs Hungary
14/11: Georgia vs Hungary (18:00)
17/11: Hungary vs Northern Ireland

Iceland (C4)

26/09: Iceland 1-1 Estonia
29/09: Luxembourg 0-3 Iceland
03/10: Iceland vs Bulgaria (18:00)
06/10: Estonia vs Iceland
13/11: Bulgaria vs Iceland
16/11: Iceland vs Luxembourg (18:00)

Israel (B3)

24/09: Austria 3-1 Israel
27/09: Israel 0-3 Republic of Ireland
01/10: Israel 0-0 Kosovo
04/10: Republic of Ireland vs Israel
14/11: Kosovo vs Israel (15:00)
17/11: Israel vs Austria

Italy (A1)

25/09: Italy 0-2 Belgium
28/09: Türkiye 1-4 Italy
02/10: France 1-1 Italy
05/10: Italy vs Türkiye
12/11: Italy vs France
15/11: Belgium vs Italy

Kazakhstan (C3)

26/09: Faroe Islands 1-1 Kazakhstan
29/09: Slovakia 2-1 Kazakhstan
02/10: Kazakhstan 1-2 Moldova
06/10: Kazakhstan vs Faroe Islands (16:00)
13/11: Moldova vs Kazakhstan (18:00)
16/11: Kazakhstan vs Slovakia (16:00)

Kosovo (B3)

24/09: Kosovo 1-0 Republic of Ireland
27/09: Austria 3-1 Kosovo
01/10: Israel 0-0 Kosovo
04/10: Kosovo vs Austria (18:00)
14/11: Kosovo vs Israel (15:00)
17/11: Republic of Ireland vs Kosovo

Latvia (C2)

25/09: Armenia 2-0 Latvia
28/09: Latvia 0-0 Cyprus
02/10: Latvia 1-2 Montenegro
05/10: Cyprus vs Latvia (18:00) 
12/11: Montenegro vs Latvia
15/11: Latvia vs Armenia (15:00)

Liechtenstein (D2)

24/09: Liechtenstein 0-2 Lithuania
01/10: Azerbaijan 0-0 Liechtenstein
13/11: Liechtenstein vs Azerbaijan
16/11: Lithuania vs Liechtenstein (18:00)

Lithuania (D2)

24/09: Liechtenstein 0-2 Lithuania
27/09: Lithuania 1-1 Azerbaijan
04/10: Azerbaijan vs Lithuania (15:00)
16/11: Lithuania vs Liechtenstein (18:00)

Luxembourg (C4)

26/09: Bulgaria 1-2 Luxembourg (18:00)
29/09: Luxembourg 0-3 Iceland
03/10: Estonia vs Luxembourg (18:00)
06/10: Luxembourg vs Bulgaria
13/11: Luxembourg vs Estonia
16/11: Iceland vs Luxembourg (18:00)

Malta (D1)

24/09: Andorra 1-2 Malta
01/10: Malta 1-1 Gibraltar
04/10: Malta vs Andorra (18:00)
16/11: Gibraltar vs Malta

Moldova (C3)

26/09: Slovakia 2-0 Moldova
29/09: Moldova 1-1 Faroe Islands
02/10: Kazakhstan 1-2 Moldova
06/10: Moldova vs Slovakia
13/11: Moldova vs Kazakhstan (18:00) 
16/11: Faroe Islands vs Moldova (16:00)

Montenegro (C2)

25/09: Montenegro 2-1 Cyprus
28/09: Armenia 2-3 Montenegro
02/10: Latvia 1-2 Montenegro
05/10: Montenegro vs Armenia
12/11: Montenegro vs Latvia
15/11: Cyprus vs Montenegro (15:00)

Netherlands (A2)

24/09: Netherlands 1-1 Germany
27/09: Serbia 1-2 Netherlands
01/10: Greece 2-2 Netherlands
04/10: Netherlands vs Serbia
13/11: Netherlands vs Greece
16/11: Germany vs Netherlands

North Macedonia (B1)

26/09: North Macedonia 0-3 Switzerland
29/09: Slovenia 2-0 North Macedonia
03/10: North Macedonia vs Scotland
06/10: Switzerland vs North Macedonia
13/11: Scotland vs North Macedonia
16/11: North Macedonia vs Slovenia

Northern Ireland (B2)

25/09: Georgia 0-1 Northern Ireland
28/09: Northern Ireland 0-0 Hungary
02/10: Ukraine 0-3 Northern Ireland
05/10: Northern Ireland vs Georgia
14/11: Northern Ireland vs Ukraine
17/11: Hungary vs Northern Ireland

Norway (A4)

24/09: Norway 3-2 Denmark
27/09: Norway 1-2 Portugal
01/10: Wales 2-1 Norway
04/10: Portugal vs Norway
14/11: Norway vs Wales (18:00)
17/11: Denmark vs Norway

Poland (B4)

25/09: Poland 0-0 Bosnia and Herzegovina
28/09: Sweden 3-1 Poland
02/10: Poland 6-0 Romania
05/10: Bosnia and Herzegovina vs Poland
14/11: Romania vs Poland
17/11: Poland vs Sweden

Portugal (A4)

24/09: Portugal 1-0 Wales
27/09: Norway 1-2 Portugal
01/10: Denmark 2-4 Portugal
04/10: Portugal vs Norway
14/11: Portugal vs Denmark
17/11: Wales vs Portugal

Republic of Ireland (B3)

24/09: Kosovo 1-0 Republic of Ireland
27/09: Israel 0-3 Republic of Ireland
01/10: Republic of Ireland 2-2 Austria
04/10: Republic of Ireland vs Israel
14/11: Austria vs Republic of Ireland
17/11: Republic of Ireland vs Kosovo

Romania (B4)

25/09: Sweden 2-1 Romania
28/09: Romania 2-4 Bosnia and Herzegovina
02/10: Poland 6-0 Romania
05/10: Romania vs Sweden
14/11: Romania vs Poland
17/11: Bosnia and Herzegovina vs Romania

San Marino (C1)

26/09: San Marino 0-7 Finland
29/09: San Marino 0-3 Albania
03/10: Belarus vs San Marino (18:00)
06/10: Albania vs San Marino
12/11: San Marino vs Belarus
15/11: Finland vs San Marino (18:00)

Scotland (B1)

26/09: Slovenia 0-0 Scotland
29/09: Scotland 0-3 Switzerland
03/10: North Macedonia vs Scotland
06/10: Scotland vs Slovenia
13/11: Scotland vs North Macedonia
16/11: Switzerland vs Scotland

Serbia (A2)

24/09: Serbia 1-2 Greece
27/09: Serbia 1-2 Netherlands
01/10: Germany 2-0 Serbia
04/10: Netherlands vs Serbia
13/11: Serbia vs Germany
16/11: Greece vs Serbia

Slovakia (C3)

26/09: Slovakia 2-0 Moldova
29/09: Slovakia 2-1 Kazakhstan
02/10: Faroe Islands 1-1 Slovakia
06/10: Moldova vs Slovakia
13/11: Slovakia vs Faroe Islands
16/11: Kazakhstan vs Slovakia (16:00)

Slovenia (B1)

26/09: Slovenia 0-0 Scotland
29/09: Slovenia 2-0 North Macedonia
03/10: Switzerland vs Slovenia
06/10: Scotland vs Slovenia
13/11: Slovenia vs Switzerland
16/11: North Macedonia vs Slovenia

Spain (A3)

26/09: England 2-3 Spain
29/09: Spain 4-1 Croatia
03/10: Spain vs Czechia
06/10: Croatia vs Spain
12/11: Czechia vs Spain
15/11: Spain vs England

Sweden (B4)

25/09: Sweden 2-1 Romania
28/09: Sweden 3-1 Poland
02/10: Bosnia and Herzegovina 1-1 Sweden
05/10: Romania vs Sweden
14/11: Sweden vs Bosnia and Herzegovina
17/11: Poland vs Sweden

Switzerland (B1)

26/09: North Macedonia 0-3 Switzerland
29/09: Scotland 0-3 Switzerland
03/10: Switzerland vs Slovenia
06/10: Switzerland vs North Macedonia
13/11: Slovenia vs Switzerland
16/11: Switzerland vs Scotland

Türkiye (A1)

25/09: Türkiye 0-1 France
28/09: Türkiye 1-4 Italy
02/10: Belgium 3-0 Türkiye
05/10: Italy vs Türkiye
12/11: Türkiye vs Belgium (18:00)
15/11: France vs Türkiye

Ukraine (B2)

25/09: Hungary 0-1 Ukraine
28/09: Georgia 0-0 Ukraine
02/10: Ukraine 0-3 Northern Ireland
05/10: Ukraine vs Hungary
14/11: Northern Ireland vs Ukraine
17/11: Ukraine vs Georgia

Wales (A4)

24/09: Portugal 1-0 Wales
27/09: Denmark 2-0 Wales
01/10: Wales 2-1 Norway
04/10: Wales vs Denmark
14/11: Norway vs Wales (18:00)
17/11: Wales vs Portugal

© 1998-2026 UEFA. All rights reserved. Last updated: Friday, October 2, 2026

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