2026/27 UEFA Nations League league phase fixtures by team
Friday, February 13, 2026
Keep track of every team's fixtures and results throughout the league phase of the 2026/27 UEFA Nations League.
The 2026/27 UEFA Nations League league phase runs from September to November 2026, with every League A, B and C team set for six fixtures each and every League D nation playing four matches apiece.
Keep track of all the contenders' fixtures and results across the league phase.
*All times CET; 20:45 kick-off unless stated.
Albania (Group C1)
26/09: Albania vs Belarus
29/09: San Marino vs Albania
03/10: Finland vs Albania (15:00)
06/10: Albania vs San Marino
12/11: Albania vs Finland
15/11: Belarus vs Albania (18:00)
Andorra (D1)
24/09: Andorra vs Malta or Luxembourg
27/09: Gibraltar or Latvia vs Andorra (18:00)
04/10: Malta or Luxembourg vs Andorra (18:00)
13/11: Andorra vs Gibraltar or Latvia
Armenia (C2)
25/09: Armenia vs Latvia or Gibraltar (18:00)
28/09: Armenia vs Montenegro (18:00)
02/10: Cyprus vs Armenia
05/10: Montenegro vs Armenia
12/11: Armenia vs Cyprus (18:00)
15/11: Latvia or Gibraltar vs Armenia (15:00)
Austria (B3)
24/09: Austria vs Israel
27/09: Austria vs Kosovo (18:00)
01/10: Republic of Ireland vs Austria
04/10: Kosovo vs Austria (18:00)
14/11: Austria vs Republic of Ireland
17/11: Israel vs Austria
Azerbaijan (D2)
27/09: Lithuania vs Azerbaijan (15:00)
01/10: Azerbaijan vs Liechtenstein (18:00)
04/10: Azerbaijan vs Lithuania (15:00)
13/11: Liechtenstein vs Azerbaijan
Belarus (C1)
26/09: Albania vs Belarus
29/09: Finland vs Belarus
03/10: Belarus vs San Marino (18:00)
06/10: Belarus vs Finland
12/11: San Marino vs Belarus
15/11: Belarus vs Albania (18:00)
Belgium (A1)
25/09: Italy vs Belgium
28/09: Belgium vs France
02/10: Belgium vs Türkiye
05/10: France vs Belgium
12/11: Türkiye vs Belgium (18:00)
15/11: Belgium vs Italy
Bosnia and Herzegovina (B4)
25/09: Poland vs Bosnia and Herzegovina
28/09: Romania vs Bosnia and Herzegovina
02/10: Bosnia and Herzegovina vs Sweden
05/10: Bosnia and Herzegovina vs Poland
14/11: Sweden vs Bosnia and Herzegovina
17/11: Bosnia and Herzegovina vs Romania
Bulgaria (C4)
26/09: Bulgaria vs Luxembourg or Malta (18:00)
29/09: Bulgaria vs Estonia
03/10: Iceland vs Bulgaria (18:00)
06/10: Luxembourg or Malta vs Bulgaria
13/11: Bulgaria vs Iceland
16/11: Estonia vs Bulgaria (18:00)
Croatia (A3)
26/09: Czechia vs Croatia
29/09: Spain vs Croatia
03/10: Croatia vs England (18:00)
06/10: Croatia vs Spain
12/11: England vs Croatia
15/11: Croatia vs Czechia
Cyprus (C2)
25/09: Montenegro vs Cyprus
28/09: Latvia or Gibraltar vs Cyprus
02/10: Cyprus vs Armenia
05/10: Cyprus vs Latvia or Gibraltar
12/11: Armenia vs Cyprus (18:00)
15/11: Cyprus vs Montenegro (15:00)
Czechia (A3)
26/09: Czechia vs Croatia
29/09: Czechia vs England
03/10: Spain vs Czechia
06/10: England vs Czechia
12/11: Czechia vs Spain
15/11: Croatia vs Czechia
Denmark (A4)
24/09: Norway vs Denmark
27/09: Denmark vs Wales (18:00)
01/10: Denmark vs Portugal
04/10: Wales vs Denmark
14/11: Portugal vs Denmark
17/11: Denmark vs Norway
England (A3)
26/09: England vs Spain
29/09: Czechia vs England
03/10: Croatia vs England (18:00)
06/10: England vs Czechia
12/11: England vs Croatia
15/11: Spain vs England
Estonia (C4)
26/09: Iceland vs Estonia (18:00)
29/09: Bulgaria vs Estonia
03/10: Estonia vs Luxembourg or Malta (18:00)
06/10: Estonia vs Iceland
13/11: Luxembourg or Malta vs Estonia
16/11: Estonia vs Bulgaria (18:00)
Faroe Islands (C3)
26/09: Faroe Islands vs Kazakhstan (18:00)
29/09: Moldova vs Faroe Islands
02/10: Faroe Islands vs Slovakia
06/10: Kazakhstan vs Faroe Islands (16:00)
13/11: Slovakia vs Faroe Islands
16/11: Faroe Islands vs Moldova (16:00)
Finland (C1)
26/09: San Marino vs Finland (18:00)
29/09: Finland vs Belarus
03/10: Finland vs Albania (15:00)
06/10: Belarus vs Finland
12/11: Albania vs Finland
15/11: Finland vs San Marino (18:00)
France (A1)
25/09: Türkiye vs France
28/09: Belgium vs France
02/10: France vs Italy
05/10: France vs Belgium
12/11: Italy vs France
15/11: France vs Türkiye
Georgia (B2)
25/09: Georgia vs Northern Ireland (18:00)
28/09: Georgia vs Ukraine (18:00)
02/10: Hungary vs Georgia
05/10: Northern Ireland vs Georgia
14/11: Georgia vs Hungary (18:00)
17/11: Ukraine vs Georgia
Germany (A2)
24/09: Netherlands vs Germany
27/09: Germany vs Greece
01/10: Germany vs Serbia
04/10: Greece vs Germany
13/11: Serbia vs Germany
16/11: Germany vs Netherlands
Gibraltar (C2 or D1)
Fixture list tbc.
Greece (A2)
24/09: Serbia vs Greece
27/09: Germany vs Greece
01/10: Greece vs Netherlands
04/10: Greece vs Germany
13/11: Netherlands vs Greece
16/11: Greece vs Serbia
Hungary (B2)
25/09: Hungary vs Ukraine
28/09: Northern Ireland vs Hungary
02/10: Hungary vs Georgia
05/10: Ukraine vs Hungary
14/11: Georgia vs Hungary (18:00)
17/11: Hungary vs Northern Ireland
Iceland (C4)
26/09: Iceland vs Estonia (18:00)
29/09: Luxembourg or Malta vs Iceland
03/10: Iceland vs Bulgaria (18:00)
06/10: Estonia vs Iceland
13/11: Bulgaria vs Iceland
16/11: Iceland vs Luxembourg or Malta (18:00)
Israel (B3)
24/09: Austria vs Israel
27/09: Israel vs Republic of Ireland
01/10: Israel vs Kosovo
04/10: Republic of Ireland vs Israel
14/11: Kosovo vs Israel (15:00)
17/11: Israel vs Austria
Italy (A1)
25/09: Italy vs Belgium
28/09: Türkiye vs Italy
02/10: France vs Italy
05/10: Italy vs Türkiye
12/11: Italy vs France
15/11: Belgium vs Italy
Kazakhstan (C3)
26/09: Faroe Islands vs Kazakhstan (18:00)
29/09: Slovakia vs Kazakhstan
02/10: Kazakhstan vs Moldova (16:00)
06/10: Kazakhstan vs Faroe Islands (16:00)
13/11: Moldova vs Kazakhstan
16/11: Kazakhstan vs Slovakia (16:00)
Kosovo (B3)
24/09: Kosovo vs Republic of Ireland
27/09: Austria vs Kosovo (18:00)
01/10: Israel vs Kosovo
04/10: Kosovo vs Austria (18:00)
14/11: Kosovo vs Israel (15:00)
17/11: Republic of Ireland vs Kosovo
Latvia (C2 or D1)
Fixture list tbc.
Liechtenstein (D2)
24/09: Liechtenstein vs Lithuania
01/10: Azerbaijan vs Liechtenstein (18:00)
13/11: Liechtenstein vs Azerbaijan
16/11: Lithuania vs Liechtenstein (18:00)
Lithuania (D2)
24/09: Liechtenstein vs Lithuania
27/09: Lithuania vs Azerbaijan (15:00)
04/10: Azerbaijan vs Lithuania (15:00)
16/11: Lithuania vs Liechtenstein (18:00)
Luxembourg (C4 or D1)
Full fixture list tbc.
Malta (C4 or D1)
Full fixture list tbc.
Moldova (C3)
26/09: Slovakia vs Moldova
29/09: Moldova vs Faroe Islands
02/10: Kazakhstan vs Moldova (16:00)
06/10: Moldova vs Slovakia
13/11: Moldova vs Kazakhstan
16/11: Faroe Islands vs Moldova (16:00)
Montenegro (C2)
25/09: Montenegro vs Cyprus
28/09: Armenia vs Montenegro (18:00)
02/10: Latvia or Gibraltar vs Montenegro
05/10: Montenegro vs Armenia
12/11: Montenegro vs Latvia or Gibraltar
15/11: Cyprus vs Montenegro (15:00)
Netherlands (A2)
24/09: Netherlands vs Germany
27/09: Serbia vs Netherlands (18:00)
01/10: Greece vs Netherlands
04/10: Netherlands vs Serbia
13/11: Netherlands vs Greece
16/11: Germany vs Netherlands
North Macedonia (B1)
26/09: North Macedonia vs Switzerland
29/09: Slovenia vs North Macedonia
03/10: North Macedonia vs Scotland
06/10: Switzerland vs North Macedonia
13/11: Scotland vs North Macedonia
16/11: North Macedonia vs Slovenia
Northern Ireland (B2)
25/09: Georgia vs Northern Ireland (18:00)
28/09: Northern Ireland vs Hungary
02/10: Ukraine vs Northern Ireland
05/10: Northern Ireland vs Georgia
14/11: Northern Ireland vs Ukraine
17/11: Hungary vs Northern Ireland
Norway (A4)
24/09: Norway vs Denmark
27/09: Norway vs Portugal
01/10: Wales vs Norway
04/10: Portugal vs Norway
14/11: Norway vs Wales (18:00)
17/11: Denmark vs Norway
Poland (B4)
25/09: Poland vs Bosnia and Herzegovina
28/09: Sweden vs Poland
02/10: Poland vs Romania
05/10: Bosnia and Herzegovina vs Poland
14/11: Romania vs Poland
17/11: Poland vs Sweden
Portugal (A4)
24/09: Portugal vs Wales
27/09: Norway vs Portugal
01/10: Denmark vs Portugal
04/10: Portugal vs Norway
14/11: Portugal vs Denmark
17/11: Wales vs Portugal
Republic of Ireland (B3)
24/09: Kosovo vs Republic of Ireland
27/09: Israel vs Republic of Ireland
01/10: Republic of Ireland vs Austria
04/10: Republic of Ireland vs Israel
14/11: Austria vs Republic of Ireland
17/11: Republic of Ireland vs Kosovo
Romania (B4)
25/09: Sweden vs Romania
28/09: Romania vs Bosnia and Herzegovina
02/10: Poland vs Romania
05/10: Romania vs Sweden
14/11: Romania vs Poland
17/11: Bosnia and Herzegovina vs Romania
San Marino (C1)
26/09: San Marino vs Finland (18:00)
29/09: San Marino vs Albania
03/10: Belarus vs San Marino (18:00)
06/10: Albania vs San Marino
12/11: San Marino vs Belarus
15/11: Finland vs San Marino (18:00)
Scotland (B1)
26/09: Slovenia vs Scotland (15:00)
29/09: Scotland vs Switzerland
03/10: North Macedonia vs Scotland
06/10: Scotland vs Slovenia
13/11: Scotland vs North Macedonia
16/11: Switzerland vs Scotland
Serbia (A2)
24/09: Serbia vs Greece
27/09: Serbia vs Netherlands (18:00)
01/10: Germany vs Serbia
04/10: Netherlands vs Serbia
13/11: Serbia vs Germany
16/11: Greece vs Serbia
Slovakia (C3)
26/09: Slovakia vs Moldova
29/09: Slovakia vs Kazakhstan
02/10: Faroe Islands vs Slovakia
06/10: Moldova vs Slovakia
13/11: Slovakia vs Faroe Islands
16/11: Kazakhstan vs Slovakia (16:00)
Slovenia (B1)
26/09: Slovenia vs Scotland (15:00)
29/09: Slovenia vs North Macedonia
03/10: Switzerland vs Slovenia
06/10: Scotland vs Slovenia
13/11: Slovenia vs Switzerland
16/11: North Macedonia vs Slovenia
Spain (A3)
26/09: England vs Spain
29/09: Spain vs Croatia
03/10: Spain vs Czechia
06/10: Croatia vs Spain
12/11: Czechia vs Spain
15/11: Spain vs England
Sweden (B4)
25/09: Sweden vs Romania
28/09: Sweden vs Poland
02/10: Bosnia and Herzegovina vs Sweden
05/10: Romania vs Sweden
14/11: Sweden vs Bosnia and Herzegovina
17/11: Poland vs Sweden
Switzerland (B1)
26/09: North Macedonia vs Switzerland
29/09: Scotland vs Switzerland
03/10: Switzerland vs Slovenia
06/10: Switzerland vs North Macedonia
13/11: Slovenia vs Switzerland
16/11: Switzerland vs Scotland
Türkiye (A1)
25/09: Türkiye vs France
28/09: Türkiye vs Italy
02/10: Belgium vs Türkiye
05/10: Italy vs Türkiye
12/11: Türkiye vs Belgium (18:00)
15/11: France vs Türkiye
Ukraine (B2)
25/09: Hungary vs Ukraine
28/09: Georgia vs Ukraine (18:00)
02/10: Ukraine vs Northern Ireland
05/10: Ukraine vs Hungary
14/11: Northern Ireland vs Ukraine
17/11: Ukraine vs Georgia
Wales (A4)
24/09: Portugal vs Wales
27/09: Denmark vs Wales (18:00)
01/10: Wales vs Norway
04/10: Wales vs Denmark
14/11: Norway vs Wales (18:00)
17/11: Wales vs Portugal