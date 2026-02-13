2026/27 UEFA Nations League league phase fixtures by team

The 2026/27 UEFA Nations League league phase runs from September to November 2026, with every League A, B and C team set for six fixtures each and every League D nation playing four matches apiece.

Full fixture list

Keep track of all the contenders' fixtures and results across the league phase.

*All times CET; 20:45 kick-off unless stated.

﻿Albania (Group C1)

26/09: Albania vs Belarus

29/09: San Marino vs Albania

03/10: Finland vs Albania (15:00)

06/10: Albania vs San Marino

12/11: Albania vs Finland

15/11: Belarus vs Albania (18:00)

Andorra (D1)

24/09: Andorra vs Malta or Luxembourg

27/09: Gibraltar or Latvia vs Andorra (18:00)

04/10: Malta or Luxembourg vs Andorra (18:00)

13/11: Andorra vs Gibraltar or Latvia

Armenia (C2)

25/09: Armenia vs Latvia or Gibraltar (18:00)

28/09: Armenia vs Montenegro (18:00)

02/10: Cyprus vs Armenia

05/10: Montenegro vs Armenia

12/11: Armenia vs Cyprus (18:00)

15/11: Latvia or Gibraltar vs Armenia (15:00)

Austria (B3)

24/09: Austria vs Israel

27/09: Austria vs Kosovo (18:00)

01/10: Republic of Ireland vs Austria

04/10: Kosovo vs Austria (18:00)

14/11: Austria vs Republic of Ireland

17/11: Israel vs Austria

Azerbaijan (D2)

27/09: Lithuania vs Azerbaijan (15:00)

01/10: Azerbaijan vs Liechtenstein (18:00)

04/10: Azerbaijan vs Lithuania (15:00)

13/11: Liechtenstein vs Azerbaijan

Belarus (C1)

26/09: Albania vs Belarus

29/09: Finland vs Belarus

03/10: Belarus vs San Marino (18:00)

06/10: Belarus vs Finland

12/11: San Marino vs Belarus

15/11: Belarus vs Albania (18:00)

Belgium (A1)

25/09: Italy vs Belgium

28/09: Belgium vs France

02/10: Belgium vs Türkiye

05/10: France vs Belgium

12/11: Türkiye vs Belgium (18:00)

15/11: Belgium vs Italy

Bosnia and Herzegovina (B4)

25/09: Poland vs Bosnia and Herzegovina

28/09: Romania vs Bosnia and Herzegovina

02/10: Bosnia and Herzegovina vs Sweden

05/10: Bosnia and Herzegovina vs Poland

14/11: Sweden vs Bosnia and Herzegovina

17/11: Bosnia and Herzegovina vs Romania

Bulgaria (C4)

26/09: Bulgaria vs Luxembourg or Malta (18:00)

29/09: Bulgaria vs Estonia

03/10: Iceland vs Bulgaria (18:00)

06/10: Luxembourg or Malta vs Bulgaria

13/11: Bulgaria vs Iceland

16/11: Estonia vs Bulgaria (18:00)

Croatia (A3)

26/09: Czechia vs Croatia

29/09: Spain vs Croatia

03/10: Croatia vs England (18:00)

06/10: Croatia vs Spain

12/11: England vs Croatia

15/11: Croatia vs Czechia

Cyprus (C2)

25/09: Montenegro vs Cyprus

28/09: Latvia or Gibraltar vs Cyprus

02/10: Cyprus vs Armenia

05/10: Cyprus vs Latvia or Gibraltar

12/11: Armenia vs Cyprus (18:00)

15/11: Cyprus vs Montenegro (15:00)

Czechia (A3)

26/09: Czechia vs Croatia

29/09: Czechia vs England

03/10: Spain vs Czechia

06/10: England vs Czechia

12/11: Czechia vs Spain

15/11: Croatia vs Czechia

Denmark (A4)

24/09: Norway vs Denmark

27/09: Denmark vs Wales (18:00)

01/10: Denmark vs Portugal

04/10: Wales vs Denmark

14/11: Portugal vs Denmark

17/11: Denmark vs Norway

England (A3)

26/09: England vs Spain

29/09: Czechia vs England

03/10: Croatia vs England (18:00)

06/10: England vs Czechia

12/11: England vs Croatia

15/11: Spain vs England

Estonia (C4)

26/09: Iceland vs Estonia (18:00)

29/09: Bulgaria vs Estonia

03/10: Estonia vs Luxembourg or Malta (18:00)

06/10: Estonia vs Iceland

13/11: Luxembourg or Malta vs Estonia

16/11: Estonia vs Bulgaria (18:00)

Faroe Islands (C3)

26/09: Faroe Islands vs Kazakhstan (18:00)

29/09: Moldova vs Faroe Islands

02/10: Faroe Islands vs Slovakia

06/10: Kazakhstan vs Faroe Islands (16:00)

13/11: Slovakia vs Faroe Islands

16/11: Faroe Islands vs Moldova (16:00)

Finland (C1)

26/09: San Marino vs Finland (18:00)

29/09: Finland vs Belarus

03/10: Finland vs Albania (15:00)

06/10: Belarus vs Finland

12/11: Albania vs Finland

15/11: Finland vs San Marino (18:00)

France (A1)

25/09: Türkiye vs France

28/09: Belgium vs France

02/10: France vs Italy

05/10: France vs Belgium

12/11: Italy vs France

15/11: France vs Türkiye

Georgia (B2)

25/09: Georgia vs Northern Ireland (18:00)

28/09: Georgia vs Ukraine (18:00)

02/10: Hungary vs Georgia

05/10: Northern Ireland vs Georgia

14/11: Georgia vs Hungary (18:00)

17/11: Ukraine vs Georgia

Germany (A2)

24/09: Netherlands vs Germany

27/09: Germany vs Greece

01/10: Germany vs Serbia

04/10: Greece vs Germany

13/11: Serbia vs Germany

16/11: Germany vs Netherlands

Gibraltar (C2 or D1)

Fixture list tbc.

Greece (A2)

24/09: Serbia vs Greece

27/09: Germany vs Greece

01/10: Greece vs Netherlands

04/10: Greece vs Germany

13/11: Netherlands vs Greece

16/11: Greece vs Serbia

Hungary (B2)

25/09: Hungary vs Ukraine

28/09: Northern Ireland vs Hungary

02/10: Hungary vs Georgia

05/10: Ukraine vs Hungary

14/11: Georgia vs Hungary (18:00)

17/11: Hungary vs Northern Ireland

Iceland (C4)

26/09: Iceland vs Estonia (18:00)

29/09: Luxembourg or Malta vs Iceland

03/10: Iceland vs Bulgaria (18:00)

06/10: Estonia vs Iceland

13/11: Bulgaria vs Iceland

16/11: Iceland vs Luxembourg or Malta (18:00)

Israel (B3)

24/09: Austria vs Israel

27/09: Israel vs Republic of Ireland

01/10: Israel vs Kosovo

04/10: Republic of Ireland vs Israel

14/11: Kosovo vs Israel (15:00)

17/11: Israel vs Austria

Italy (A1)

25/09: Italy vs Belgium

28/09: Türkiye vs Italy

02/10: France vs Italy

05/10: Italy vs Türkiye

12/11: Italy vs France

15/11: Belgium vs Italy

Kazakhstan (C3)

26/09: Faroe Islands vs Kazakhstan (18:00)

29/09: Slovakia vs Kazakhstan

02/10: Kazakhstan vs Moldova (16:00)

06/10: Kazakhstan vs Faroe Islands (16:00)

13/11: Moldova vs Kazakhstan

16/11: Kazakhstan vs Slovakia (16:00)

Kosovo (B3)

24/09: Kosovo vs Republic of Ireland

27/09: Austria vs Kosovo (18:00)

01/10: Israel vs Kosovo

04/10: Kosovo vs Austria (18:00)

14/11: Kosovo vs Israel (15:00)

17/11: Republic of Ireland vs Kosovo

Latvia (C2 or D1)

Fixture list tbc.

Liechtenstein (D2)

24/09: Liechtenstein vs Lithuania

01/10: Azerbaijan vs Liechtenstein (18:00)

13/11: Liechtenstein vs Azerbaijan

16/11: Lithuania vs Liechtenstein (18:00)

Lithuania (D2)

24/09: Liechtenstein vs Lithuania

27/09: Lithuania vs Azerbaijan (15:00)

04/10: Azerbaijan vs Lithuania (15:00)

16/11: Lithuania vs Liechtenstein (18:00)

Luxembourg (C4 or D1)

Full fixture list tbc.

Malta (C4 or D1)

Full fixture list tbc.

Moldova (C3)

26/09: Slovakia vs Moldova

29/09: Moldova vs Faroe Islands

02/10: Kazakhstan vs Moldova (16:00)

06/10: Moldova vs Slovakia

13/11: Moldova vs Kazakhstan

16/11: Faroe Islands vs Moldova (16:00)

Montenegro (C2)

25/09: Montenegro vs Cyprus

28/09: Armenia vs Montenegro (18:00)

02/10: Latvia or Gibraltar vs Montenegro

05/10: Montenegro vs Armenia

12/11: Montenegro vs Latvia or Gibraltar

15/11: Cyprus vs Montenegro (15:00)

Netherlands (A2)

24/09: Netherlands vs Germany

27/09: Serbia vs Netherlands (18:00)

01/10: Greece vs Netherlands

04/10: Netherlands vs Serbia

13/11: Netherlands vs Greece

16/11: Germany vs Netherlands

North Macedonia (B1)

26/09: North Macedonia vs Switzerland

29/09: Slovenia vs North Macedonia

03/10: North Macedonia vs Scotland

06/10: Switzerland vs North Macedonia

13/11: Scotland vs North Macedonia

16/11: North Macedonia vs Slovenia

Northern Ireland (B2)

25/09: Georgia vs Northern Ireland (18:00)

28/09: Northern Ireland vs Hungary

02/10: Ukraine vs Northern Ireland

05/10: Northern Ireland vs Georgia

14/11: Northern Ireland vs Ukraine

17/11: Hungary vs Northern Ireland

Norway (A4)

24/09: Norway vs Denmark

27/09: Norway vs Portugal

01/10: Wales vs Norway

04/10: Portugal vs Norway

14/11: Norway vs Wales (18:00)

17/11: Denmark vs Norway

Poland (B4)

25/09: Poland vs Bosnia and Herzegovina

28/09: Sweden vs Poland

02/10: Poland vs Romania

05/10: Bosnia and Herzegovina vs Poland

14/11: Romania vs Poland

17/11: Poland vs Sweden

Portugal (A4)

24/09: Portugal vs Wales

27/09: Norway vs Portugal

01/10: Denmark vs Portugal

04/10: Portugal vs Norway

14/11: Portugal vs Denmark

17/11: Wales vs Portugal

Republic of Ireland (B3)

24/09: Kosovo vs Republic of Ireland

27/09: Israel vs Republic of Ireland

01/10: Republic of Ireland vs Austria

04/10: Republic of Ireland vs Israel

14/11: Austria vs Republic of Ireland

17/11: Republic of Ireland vs Kosovo

Romania (B4)

25/09: Sweden vs Romania

28/09: Romania vs Bosnia and Herzegovina

02/10: Poland vs Romania

05/10: Romania vs Sweden

14/11: Romania vs Poland

17/11: Bosnia and Herzegovina vs Romania

San Marino (C1)

26/09: San Marino vs Finland (18:00)

29/09: San Marino vs Albania

03/10: Belarus vs San Marino (18:00)

06/10: Albania vs San Marino

12/11: San Marino vs Belarus

15/11: Finland vs San Marino (18:00)

Scotland (B1)

26/09: Slovenia vs Scotland (15:00)

29/09: Scotland vs Switzerland

03/10: North Macedonia vs Scotland

06/10: Scotland vs Slovenia

13/11: Scotland vs North Macedonia

16/11: Switzerland vs Scotland

Serbia (A2)

24/09: Serbia vs Greece

27/09: Serbia vs Netherlands (18:00)

01/10: Germany vs Serbia

04/10: Netherlands vs Serbia

13/11: Serbia vs Germany

16/11: Greece vs Serbia

Slovakia (C3)

26/09: Slovakia vs Moldova

29/09: Slovakia vs Kazakhstan

02/10: Faroe Islands vs Slovakia

06/10: Moldova vs Slovakia

13/11: Slovakia vs Faroe Islands

16/11: Kazakhstan vs Slovakia (16:00)

Slovenia (B1)

26/09: Slovenia vs Scotland (15:00)

29/09: Slovenia vs North Macedonia

03/10: Switzerland vs Slovenia

06/10: Scotland vs Slovenia

13/11: Slovenia vs Switzerland

16/11: North Macedonia vs Slovenia

Spain (A3)

26/09: England vs Spain

29/09: Spain vs Croatia

03/10: Spain vs Czechia

06/10: Croatia vs Spain

12/11: Czechia vs Spain

15/11: Spain vs England

Sweden (B4)

25/09: Sweden vs Romania

28/09: Sweden vs Poland

02/10: Bosnia and Herzegovina vs Sweden

05/10: Romania vs Sweden

14/11: Sweden vs Bosnia and Herzegovina

17/11: Poland vs Sweden

Switzerland (B1)

26/09: North Macedonia vs Switzerland

29/09: Scotland vs Switzerland

03/10: Switzerland vs Slovenia

06/10: Switzerland vs North Macedonia

13/11: Slovenia vs Switzerland

16/11: Switzerland vs Scotland

Türkiye (A1)

25/09: Türkiye vs France

28/09: Türkiye vs Italy

02/10: Belgium vs Türkiye

05/10: Italy vs Türkiye

12/11: Türkiye vs Belgium (18:00)

15/11: France vs Türkiye

Ukraine (B2)

25/09: Hungary vs Ukraine

28/09: Georgia vs Ukraine (18:00)

02/10: Ukraine vs Northern Ireland

05/10: Ukraine vs Hungary

14/11: Northern Ireland vs Ukraine

17/11: Ukraine vs Georgia

Wales (A4)

24/09: Portugal vs Wales

27/09: Denmark vs Wales (18:00)

01/10: Wales vs Norway

04/10: Wales vs Denmark

14/11: Norway vs Wales (18:00)

17/11: Wales vs Portugal