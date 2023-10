Women's Champions League group stage matches: Who plays who and when

The 2023/24 UEFA Women's Champions League group stage begins on 14 and 15 November and runs until 31 January.

The quarter-finals are in March and the semis in April before the season concludes at San Mamés Stadium, Bilbao on Saturday 25 May.

The groups Group A: Barcelona (ESP, holders), Rosengård (SWE), Benfica (POR), Eintracht Frankfurt (GER) Group B: Lyon (FRA), Slavia Praha (CZE), St. Pölten (AUT), Brann (NOR) Group C: Bayern München (GER), Paris Saint-Germain (FRA), Roma (ITA), Ajax (NED) Group D: Chelsea (ENG), Real Madrid (ESP), Häcken (SWE), Paris FC (FRA) The top two teams from each group progress to the quarter-finals

All times CET

Women's Champions League group stage matches

Matchday 1

Tuesday 14 November:

Group A

Rosengård vs Frankfurt (18:45), Barcelona vs Benfica (21:00)

Group B

St. Pölten vs Brann (18:45), Slavia Praha vs Lyon (21:00)

Wednesday 15 November:

Group C

Bayern vs Roma (18:45), Ajax vs Paris Saint-Germain (21:00)

Group D

Paris FC vs Häcken (18:45), Real Madrid vs Chelsea (21:00)

Matchday 2

Wednesday 22 November:

Group A

Frankfurt vs Barcelona (21:00), Benfica vs Rosengård (21:00)

Group B

Brann vs Slavia Praha (18:45), Lyon vs St. Pölten (18:45)

Thursday 23 November:

Group C

Paris Saint-Germain vs Bayern (18:45), Roma vs Ajax (21:00)

Group D

Häcken vs Real Madrid (18:45), Chelsea vs Paris FC (21:00)

Matchday 3

Wednesday 13 December:

Group A

Rosengård vs Barcelona (18:45), Benfica vs Frankfurt (21:00)

Group B

St. Pölten vs Slavia Praha (18:45), Lyon vs Brann (21:00)

Thursday 14 December:

Group C

Bayern vs Ajax (18:45), Paris Saint-Germain vs Roma (21:00)

Group D

Paris FC vs Real Madrid (18:45), Chelsea vs Häcken (21:00)

Matchday 4

Wednesday 20 December:

Group C

Roma vs Paris Saint-Germain (18:45), Ajax vs Bayern (18:45)

Group D

Real Madrid vs Paris FC (21:00), Häcken vs Chelsea (21:00)

Thursday 21 December:

Group A

Frankfurt vs Benfica (18:45), Barcelona vs Rosengård (21:00)

Group B

Brann vs Lyon (18:45), Slavia Praha vs St. Pölten (21:00)

Matchday 5

Wednesday 24 January:

Group C

Roma vs Bayern (18:45), Paris Saint-Germain vs Ajax (21:00)

Group D

Häcken vs Paris FC (18:45), Chelsea vs Real Madrid (21:00)

Thursday 25 January:

Group A

Rosengård vs Benfica (18:45), Barcelona vs Frankfurt (21:00)

Group B

Slavia Praha vs Brann (18:45), St. Pölten vs Lyon (21:00)

Matchday 6

Tuesday 30 January:

Group C

Bayern vs Paris Saint-Germain (21:00), Ajax vs Roma (21:00)

Group D

Real Madrid vs Häcken (18:45), Paris FC vs Chelsea (18:45)

Wednesday 31 January:

Group A

Benfica vs Barcelona (21:00), Frankfurt vs Rosengård (21:00)

Group B

Lyon vs Slavia Praha (18:45), Brann vs St. Pölten (18:45)

Knockout calendar: Road to Bilbao

Quarter-final & semi-final draw

6 February, Nyon

Quarter-finals

First leg: 19/20 March

Second leg: 27/28 March

Semi-finals

First leg: 20/21 April

Second leg: 27/28 April

Final (San Mamés Stadium, Bilbao)

25 May