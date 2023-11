Every UEFA Women's Champions League Player of the Match

UEFA is naming a Player of the Match after every 2023/24 UEFA Women's Champions League game to recognise the key performers in Europe's top female club competition.

See each winner this season; their club is in bold.

Matchday 1

Tuesday 14 Novemer

Rosengård 1-2 Frankfurt – Laura Freigang

Barcelona 5-0 Benfica – Aitana Bonmatí

St. Pölten 1-2 Brann – Amalie Eikeland

Slavia Praha 0-9 Lyon – Daniëlle van de Donk

Wednesday 15 November

Bayern vs Roma

Ajax vs Paris Saint-Germain

Paris FC vs Häcken

Real Madrid vs Chelsea

Matchday 2

Wednesday 22 November

Frankfurt vs Barcelona

Benfica vs Rosengård

Brann vs Slavia Praha

Lyon vs St. Pölten

Thursday 23 November

Paris Saint-Germain vs Bayern

Roma vs Ajax

Häcken vs Real Madrid

Chelsea vs Paris FC

Matchday 3

Wednesday 13 December

Rosengård vs Barcelona

Benfica vs Frankfurt

St. Pölten vs Slavia Praha

Lyon vs Brann

Thursday 14 December

Bayern vs Ajax

Paris Saint-Germain vs Roma

Paris FC vs Real Madrid

Chelsea vs Häcken

Matchday 4

Wednesday 20 December

Roma vs Paris Saint-Germain

Ajax vs Bayern

Real Madrid vs Paris FC

Häcken vs Chelsea

Thursday 21 December

Frankfurt vs Benfica

Barcelona vs Rosengård

Brann vs Lyon

Slavia Praha vs St. Pölten

Matchday 5

Wednesday 24 January

Roma vs Bayern

Paris Saint-Germain vs Ajax

Häcken vs Paris FC

Chelsea vs Real Madrid

Thursday 25 January

Rosengård vs Benfica

Barcelona vs Frankfurt

Slavia Praha vs Brann

St. Pölten vs Lyon

Matchday 6

Tuesday 30 January

Bayern vs Paris Saint-Germain

Ajax vs Roma

Real Madrid vs Häcken

Paris FC vs Chelsea

Wednesday 31 January

Benfica vs Barcelona

Frankfurt vs Rosengård

Lyon vs Slavia Praha

Brann vs St. Pölten

