Women's Champions League: All the 2024/25 results

The 2024/25 UEFA Women's Champions League season has drawn to a close after Arsenal defeated Barcelona 1-0 in the Lisbon showpiece.

See the details of the final and every result from the group stage onwards, and click on the concluded matches for a recap and highlights.

 Final result

Saturday 24 May

Arsenal 1-0 Barcelona 

Semi-final results

Second legs

Sunday 27 April

Chelsea 1-4 Barcelona (agg 2-8)

Lyon 1-4 Arsenal (agg: 3-5)

First legs

Sunday 20 April

Barcelona 4-1 Chelsea

Saturday 19 April

Arsenal 1-2 Lyon

Quarter-final results

Second legs

Thursday 27 March

Barcelona 6-1 Wolfsburg (agg: 10-2)

Chelsea 3-2 Man City (agg: 3-2)

Wednesday 26 March

Lyon 4-1 Bayern München (agg: 6-1)

Arsenal 3-0 Real Madrid (agg: 3-2)

First legs

Wednesday 19 March

Wolfsburg 1-4 Barcelona

Man City 2-0 Chelsea

Tuesday 18 March

Real Madrid 2-0 Arsenal

Bayern München 0-2 Lyon

Women's Champions League group stage results

Wednesday 18 December

Group C

Juventus 3-0 Vålerenga, Arsenal 3-2 Bayern

Group D

Barcelona 3-0 Man City, St. Pölten 1-2 Hammarby

Tuesday 17 December

Group A

Lyon 1-0 Wolfsburg, Roma 3-0 Galatasaray

Group B

Real Madrid 1-2 Chelsea, Twente 3-0 Celtic

Thursday 12 December

Group C

Bayern 4-0 Juventus, Vålerenga 1-3 Arsenal



Group D

Man City 2-0 St. Pölten, Hammarby 0-3 Barcelona

Wednesday 11 December

Group A

Wolfsburg 6-1 Roma, Galatasaray 0-6 Lyon



Group B

Chelsea 6-1 Twente, Celtic 0-3 Real Madrid

Thursday 21 November

Group C

Vålerenga 1-1 Bayern, Arsenal 1-0 Juventus



Group D

Hammarby 1-2 Man City, St. Pölten 1-4 Barcelona

Wednesday 20 November

Group A

Wolfsburg 5-0 Galatasaray, Lyon 4-1 Roma



Group B

Twente 2-3 Real Madrid, Chelsea 3-0 Celtic

Wednesday 13 November

Group A

Galatasaray 0-5 Wolfsburg, Roma 0-3 Lyon



Group B

Real Madrid 7-0 Twente, Celtic 1-2 Chelsea

Tuesday 12 November

Group C

Juventus 0-4 Arsenal, Bayern 3-0 Vålerenga

Group D

Barcelona 7-0 St. Pölten, Man City 2-0 Hammarby

Thursday 17 October

Group A

Galatasaray 1-6 Roma, Wolfsburg 0-2 Lyon



Group B

Real Madrid 4-0 Celtic, Twente 1-3 Chelsea

Wednesday 16 October

Group C

Juventus 0-2 Bayern, Arsenal 4-1 Vålerenga



Group D

St. Pölten 2-3 Man City, Barcelona 9-0 Hammarby

Wednesday 9 October

Group C

Bayern 5-2 Arsenal, Vålerenga 0-1 Juventus



Group D

Hammarby 2-0 St. Pölten, Man City 2-0 Barcelona

Tuesday 8 October

Group A

Lyon 3-0 Galatasaray, Roma 1-0 Wolfsburg



Group B

Chelsea 3-2 Real Madrid, Celtic 0-2 Twente



