Women's Champions League quarter-final records and statistics

The UEFA Women's Champions League quarter-finals have delivered some of the competition's most memorable moments, with players of all ages making an impact, scoring hat-tricks and setting records as the stakes are raised in the knockout phase.

We take a look at the players and clubs behind significant achievements in the competition's last eight ties. All records cover the competition under both its UEFA Women's Cup and Women's Champions League formats.

Player records

Which player has made the most appearances in the Women's Champions League quarter-finals?

Wendie Renard has played in a leading 26 quarter-final matches with OL Lyonnes, while Alex Popp has participated in 25 last-eight games for Duisburg and Wolfsburg. Emma Byrne has had more quarter-final involvement than any other goalkeeper, having appeared in 24 last-eight fixtures for Arsenal.



26 Wendie Renard (OL Lyonnes)

25 Alex Popp (Duisburg, Wolfsburg)

24 Emma Byrne (Arsenal)

23 Ramona Bachmann (Umeå, Rosengård, Wolfsburg, Chelsea, Paris Saint-Germain)

22 Eugénie Le Sommer (OL Lyonnes)

20 Sarah Bouhaddi (OL Lyonnes, Paris Saint-Germain)

20 Ciara Grant (Arsenal)

19 Jayne Ludlow (Arsenal)

19 Alexia Putellas (Barcelona)

19 Dzsenifer Marozsán (Frankfurt, OL Lyonnes)

Alex Popp celebrates Wolfsburg winning their 2022/23 quarter-final against Paris Saint-Germain Getty Images

Which player has scored the most goals in the Women's Champions League quarter-finals?

Prolific Brazilian striker Marta is the leading scorer in quarter-final ties, netting 15 times in this round during her spells with Umeå, Rosengård and Tyresö.

15 Marta (Umeå, Rosengård, Tyresö)

11 Hanna Ljungberg (Umeå)

10 Pernille Harder (Wolfsburg, Chelsea)

9 Anja Mittag (Turbine Potsdam, Rosengård)

8 Camille Abily (OL Lyonnes)

8 Birgit Prinz (Frankfurt)

7 Lotta Schelin (OL Lyonnes)

7 Petra Wimbersky (Turbine Potsdam, Frankfurt)

7 Ada Hegerberg (Turbine Potsdam, OL Lyonnes)

7 Alex Popp (Duisburg, Wolfsburg)

7 Eugénie Le Sommer (OL Lyonnes)

Pernille Harder scored in both legs of Chelsea's 2021/22 quarter-final victory over her former club Wolfsburg Chelsea FC via Getty Images

Which players have scored hat-tricks in Women's Champions League quarter-final fixtures?

Marta is also the leading hat-trick scorer in quarter-finals, achieving the feat for both Tyresö and Umeå. Seven players have each scored one quarter-final hat-trick.

2 Marta (four goals in Umeå 6-0 Arsenal, 2008/09, and Tyresö 8-1 Neulengbach, 2013/14)

1 Pernille Harder (four goals in Glasgow City 1-9 Wolfsburg, 2019/20)

1 Mandy Islacker (Frankfurt 7-0 Bristol Academy, 2014/15)

1 Lise Klaveness (Umeå 5-2 Saestum, 2006/07)

1 Hanna Ljungberg (Saestum 1-6 Umeå, 2006/07)

1 Conny Pohlers (Turbine Potsdam 11-1 Valur, 2005/06)

1 Christen Press (Tyresö 8-1 Neulengbach, 2013/14)

1 Birgit Prinz (Frankfurt 8-0 HJK Helsinki, 2002/03)

Marta scored quarter-final hat-tricks for Umeå and Tyresö PA Images via Getty Images

Who is the youngest player to make an appearance in a Women's Champions League quarter-final?

Meryll Wenger, 15 years and 165 days (Montpellier 2-2 Umeå, 2009/10)

Carolin Schiewe, 16 years and 1 day (Voronezh 1-1 Turbine Potsdam, 2004/05)

Markéta Ringelová, 16 years and 78 days (Sparta Praha 0-2 Djurgården, 2005/06)

Ingrid Søndenå, 16 years and 80 days (Turbine Potsdam 5-0 Røa, 2009/10)

Tamara Murashka, 16 years and 89 days (Bobruichanka 0-4 Rosenborg, 2004/05)

Who is the youngest player to score in a Women's Champions League quarter-final?

Three players have found the net in a Women's Champions League quarter-final before reaching their 17th birthday.

Elena Danilova, 16 years and 143 days (Vorenezh 1-2 Umeå, 2003/04)

Danielle Bird, 16 years and 281 days (Fulham 1-4 Frankfurt, 2003/04)

Ramona Bachmann, 16 years and 324 days (FCL Rapide Wezemaal 0-4 Umeå, 2007/08)

Guðný Björk Óðinsdóttir, 17 years and 12 days (Valur 1-8 Turbine Potsdam, 2005/06)

Sabrina Rastetter, 17 years and 187 days (Voronezh 1-1 Turbine Potsdam, 2004/05)

Who is the youngest player to score more than one goal in a Women's Champions League quarter-final match?

The competition's all-time leading scorer Ada Hegerberg is the youngest player to have found the net more than once in a single last-eight game — a feat she achieved as an 18-year-old.

Ada Hegerberg, 18 years and 263 days (two goals in Turbine Potsdam 4-1 Torres, 2013/14)

Élodie Thomis, 19 years and 56 days (two goals in Montpellier 3-0 Brøndby, 2005/06)

Georgia Stanway, 19 years and 84 days (two goals in Linköping 3-5 Manchester City, 2017/18)

Alex Popp, 19 years and 345 days (two goals in Everton 1-3 Duisburg, 2010/11)

Anja Mittag, 20 years and 146 days (two goals in Valur 1-8 Turbine Potsdam, 2005/06)

Ada Hegerberg was 18 when she scored two goals in a Women's Champions League quarter-final for Turbine Potsdam Bongarts/Getty Images

Who is the oldest player to make an appearance in a Women's Champions League quarter-final?

Brazilian midfielder Formiga holds a considerable record as the oldest quarter-final appearance-maker. She represented Paris Saint-Germain at 43, which is more than three years senior to the age Sandrine Soubeyrand was when she played for Paris FC as the second oldest.

Formiga, aged 43 years and 46 days (OL Lyonnes 1-2 Paris Saint-Germain, 2020/21)

Sandrine Soubeyrand, 39 years and 223 days (Häcken 1-3 Paris FC, 2012/13)

Patrizia Panico, 39 years and 50 days (Turbine Potsdam 4-1 Torres, 2013/14)

Leanne Ross, 39 years and 44 days (Glasgow City 1-9 Wolfsburg, 2019/20)

Aivi Luik, 39 years and 10 days (Paris Saint-Germain 3-0 Häcken, 2023/24)

Paris Saint Germain's Formiga (left) playing against OL Lyonnes' Nikita Parris (right) during the 2020/21 quarter-finals UEFA via Getty Images

Who is the oldest player to score in a Women's Champions League quarter-final match?

Jane Törnqvist, 36 years and 317 days (Häcken 1-0 Arsenal, 2011/12)

Kerstin Garefrekes, 35 years and 198 days (Bristol Academy 0-5 Frankfurt, 2014/15)

Natalia Barbashina, 35 years and 79 days (Zvezda-2005 3-1 Brøndby, 2008/09)

Kristin Bengtsson, 34 years and 289 days (Djurgården 2-1 Umeå, 2004/05)

Carli Lloyd, 34 years and 250 days (Fortuna 0-1 Manchester City, 2016/17)

Club records

Which team has reached the Women's Champions League quarter-finals the most times?



17 Arsenal

17 OL Lyonnes

13 Wolfsburg

12 Barcelona

10 Frankfurt

9 Paris Saint-Germain

8 Bayern München

8 Umeå

7 Brøndby ﻿

7 Rosengård﻿

7 Turbine Potsdam

Arsenal are joint with OL Lyonnes for reaching the most quarter-finals, including their 2024/25 triumph against Real Madrid Getty Images

General records

Which team has won the most Women's Champions League quarter-final ties?

14 OL Lyonnes

8 Arsenal﻿

8 Barcelona

8 Frankfurt﻿

8 Wolfsburg﻿

7 Paris Saint-Germain﻿

7 Umeå﻿

6 Chelsea

6 Turbine Potsdam

Which teams have a 100% win record in Women's Champions League quarter-final ties?

Chelsea (won 6)

Duisburg (won 3)

Djurgården (won 2)

Tyresö (won 1)

Birmingham City (won 1)

What is the biggest aggregate win in a Champions League quarter-final tie?

17 goals in Turbine Potsdam 19-2 Valur, 2005/06 (first leg 8-1, second leg 11-1)

12 goals in Brøndby 12-0 Gömrükçü Baku, 2003/04 (first leg 9-0, second leg 3-0)

12 goals in Frankfurt 12-0 Bristol Academy, 2014/15 (first leg 5-0, second leg 7-0)

What is the biggest first-leg deficit overturned in a quarter-final tie?

2 goals in Arsenal 4-3 Torres Terra Sarda, 2004/05 (Torres Terra Sarda led 2-0 after first leg, Arsenal won second leg 4-1)

2 goals in Arsenal 3-2 Real Madrid, 2024/25 (Real Madrid led 2-0 after first leg, Arsenal won second leg 3-0)

2 goals in Chelsea 3-2 Manchester City 2024/25 (Man City led 2-0 after first leg, Chelsea won second leg 3-0)

Which Champions League quarter-final ties were decided by a penalty shoot-out?

Bardolino Verona vs Brøndby, 2007/08 (1-1 on aggregate, Bardolino Verona won 3-2 on penalties)

Rosengård vs Frankfurt, 2015/16 (1-1 on aggregate, Frankfurt won 5-4 on penalties)

Which country has had the most different teams participate in Women's Champions League quarter-finals? (including 2025/26 ties)

8 England

6 Italy

6 Sweden

5 France

5 Germany

5 Norway

5 Russia