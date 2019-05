Cuthbert's Chelsea strike named best goal: watch the top ten

The UEFA technical observers have chosen the top ten goals of the UEFA Women's Champions League from the quarter-finals onwards, with Erin Cuthbert's effort for Chelsea at Lyon in the semi-finals named number one.

Top ten goals



1 Erin Cuthbert (Lyon v Chelsea) – semi-finals

2 Dzsenifer Marozsán (Wolfsburg v Lyon) – quarter-finals

3 Toni Duggan (Barcelona v LSK Kvinner) – quarter-finals

4 Fridolina Rolfö (Slavia Praha v Bayern München) – quarter-finals

5 Kateřina Svitková (Slavia Praha v Bayern München) – quarter-finals

6 Ada Hegerberg (Lyon v Barcelona) – final



7 Ji So-Yun (Chelsea v Lyon) – semi-finals

8 Kadidiatou Diani (Paris Saint-Germain v Chelsea) – quarter-finals

9 Hannah Blundell (Chelsea v Paris Saint-Germain) – quarter-finals



10 Pernille Harder (Wolfsburg v Lyon) – quarter-finals

UEFA technical observers

Brent Hills (England), Jarmo Matikainen (Finland), Carolina Morace (Italy), Hope Powell (England), Anna Signeul (Sweden), Monika Staab (Germany)