All the Women's EURO finals: scores, scorers, line-ups and venues

1984: Sweden 1-1agg England, Sweden win 4-3 on pens

First leg: Sweden 1-0 England

Sundhage 57

Ullevi, Gothenburg

Sweden: Leidinge; Hansson, Börjesson, Burevik, Åhman-Svensson, Andersson, Kåberg-Pettersson, Svenjeby, Jansson, Sundhage, Videkull

England: Wiseman; Curl, Pearce, Chapman, Bampton, Coultard, Deighan, Davis, Thomas, Gallimore, Hanson

Second leg: England 1-0 Sweden (aet, Sweden win 4-3 on pens)

Curl 31

Kenilworth Road, Luton

England: Wiseman; Curl, Pearce, Chapman, Bampton, Coultard, Deighan, Davis, Thomas, Gallimore, Hanson

Sweden: Leidinge; Johansson, Börjesson, Burevik, Åhman-Svensson, Andersson, Kåberg-Pettersson, Svenjeby, Jansson, Sundhage, Videkull



Linda Curl cancelled out Pia Sundhage's first-leg goal, but the shoot-out favoured Sweden; Elisabeth 'Lappen' Leidinge kept one out, and Sundhage converted the winner.

Women's EURO finals 1997-2017

1987: Norway 2-1 Sweden

Stendal 28 72; Videkull 75

Ullevaal Stadion, Oslo

Norway: Andreassen; Hoch-Nielsen, Strædet, Storhaug, Mortensen, Scheel, Haugen, Støre, Stendal, Nyborg, Nielsen (Bakken 79)

Sweden: Leidinge; Videkull, Axen, Andersson, Svenjeby, Sundhage, Nicklasson, Åhman-Svensson, Börjesson, Carlsson, Johansson (Karlsson 41)

Two Trude Stendal goals earned Norway their first major international tournament success – for men or women – since the Norwegian Football Association was formed in 1902.

1989: West Germany 4-1 Norway

Heidi Mohr after scoring in the 1989 final Bongarts/Getty Images

Lohn 22 36, Mohr 44, Fehrmann 75; Grude 53

Stadion an de Bremer Brücke, Osnabruck

West Germany: Isbert; Raith, Nardenbach, Fitschen (Fehrmann 62), Voss-Tecklenburg, Damm, Mohr, Neid, Lohn, Kuhlmann, Haberlass (Bindl 27)

Norway: Ludvigsen; Zaborowski, Strædet, Nyborg, Hoch-Nielsen (Storhaug 41), Haugen, Støre, Grude, Medalen, Hegstad (Haugland 66), Carlsen

Two goals from Ursula Lohn and one each Heidi Mohr and Angelika Fehrmann (her sole international strike) ensured West Germany's only European women's title before reunification.

1991: Germany 3-1 Norway

Germany's Heidi Mohr (left) with one hand on a bouquet after the 1991 final AFP via Getty Images

Mohr 63 100, Neid 110; Hegstad 54

Aalborg Stadion, Aalborg

Germany: Isbert; Unsleber (Gotschlich 52), Raith, Nardenbach, Fitschen, Kuhlmann, Voss-Tecklenburg (Bornschein 100), Wiegmann, Mohr, Neid, Damm

Norway: Seth; Strædet (Aarønes 70), Svenson, Medalen, Nyborg, Carlsen, Espeseth, Støre (Haugenes 84), Riise, Zaborowski, Hegstad

Having come from behind, Heidi Mohr's second goal of the game gave Germany the lead for the first time in extra time and captain Silvia Neid made things safe ten minutes later.



1993: Italy 0-1 Norway

Hegstad 75

Stadio Dino Manuzzi, Cesena

Italy: Brenzan; Salmaso (Prestfilippo 55), Marsiletti, Iozzelli, Cordenons, D'Astolfo, Bavagnoli, Ciardi (Guarino 75), Morace, Ferraguzzi, Mariotto

Norway: Seth; Nysveen, A Nymark Andersen, Zaborowski, Espeseth, Riise, Støre, Carlsen, N Nymark Andersen, Aarønes (Hegstad 41), Medalen (Sandberg 79)

Winners in 1987, Norway had lost their last two finals, but Birthe Hegstad was on target toward the end of the game as the tournament hosts were denied.

1995: Germany 3-2 Sweden

Germany coach Gero Bisanz with the trophy in 1995 Bongarts/Getty Images

Meinert 32, Prinz 64, Wiegmann 83; Andersson 6, Andelén 88

Fritz-Walter-Stadion, Kaiserslautern

Germany: Goller; Bernhard, Austermühl, Pohlmann, Lohn, Meinert, Voss-Tecklenburg (Wunderlich 89), Wiegmann, Mohr, Neid, Brocker-Grigoli (Prinz 61)

Sweden: Leidinge; Nessvold, Jakobsson, Sundhage, Bengtsson, Olsson (Johansson 59), Andersson, Zeikfalvy (Lundgren 78), Kalte, Andelén, Videkull

Malin Andersson shot the Swedes in front, but Maren Meinert equalised just after the half-hour, and 17-year-old Birgit Prinz gave Germany a lead they never relinquished.

1997: Germany 2-0 Italy

Watch the best 1997 Women’s EURO goals

Minnert 22, Prinz 49

Ullevaal Stadion,Oslo

Germany: Rottenberg; Stegermann, Minnert, Jones, Fitschen, Wunderlich, Hingst, Wiegmann, Prinz (Smisek 81), Meyer (Müller 69), Meinert (Klein 87)

Italy: Brenzan; Nannini (Florini 31), Tavalazzi, Iozzelli, Salmaso (Deiana 71), D'Astolfo, Tesse, Carta, Morace, Ciardi, Panico (Guarino 61)

Sandra Minnert gave Germany the advantage, and early in the second period Birgit Prinz – still only 19 – scored in her second consecutive final to seal victory.

2001: Germany 1-0 Sweden (golden goal)

Watch the best 2001 Women’s EURO goals

Müller 97

Donaustadion, Ulm

Germany: Rottenberg; Stegemann, Jones, Fitschen, Meinert, Wunderlich, Smisek (Müller 55), Prinz, Wiegmann, Lingor, Hingst

Sweden: Jönsson; Westberg, Marklund, Bengtsson, Moström, S Larsson, Nordlund (Flyborg 91), Andersson, Ljungberg, Sandell Svensson, Sjögran (Fagerström 70)

Substitute Claudia Müller's golden-goal winner delighted an 18,000-strong crowd at the Donaustadion in Ulm after Sweden unexpectedly took the hosts to extra time.

Watch the best 2005 Women’s EURO goals

2005: Germany 3-1 Norway

Grings 21, Lingor 24, Prinz 63; Mellgren 41

Ewood Park, Blackburn

Germany: Rottenberg; Jones, Minnert, Hingst; Lingor, Carlson, Pohlers, Garefrekes; Mittag (Wimbersky 58), Grings (Smisek 68), Prinz

Norway: Nørdby; Stangeland, Følstad, Stensland, Christensen, Paulsen; Rønning (Knutsen 83), Gulbrandsen; Mellgren, Frantzen (Herlovsen 59), Klaveness (Blystad-Bjerke 87)

Inka Grings, Renate Lingor and, again, Prinz were on target as Germany coach Tina Theune-Meyer bowed out in glory.

2009: England 2-6 Germany

Watch the best 2009 Women’s EURO goals

Carney 24, K Smith 55; Prinz 20 76, Behringer 22, Kulig 51, Grings 62 73

Helsinki Olympic Stadium, Helsinki

England: Brown; Stoney, Asante, F White, A Scott; Carney, Chapman (Westwood 86), Williams, J Scott, Aluko (Sanderson 81); K Smith

Germany: Angerer; Peter, Bartuslak, Krahn, Bresonik; Behringer (Sašić 60), Laudehr, Kulig, Garefrekes (Alushi 83); Prinz, Grings

Germany clinched a fifth European title in a row but were pushed hard by a spirited England side until a decisive three-goal burst.

2013: Germany 1-0 Norway

Five stunning strikes from Women’s EURO 2013

Mittag 49

Friends Arena, Solna

Germany: Angerer; Maier, Krahn, Bartuslak, Cramer; Lotzen (Mittag 46), Kessler, Goessling, Laudehr (Schmidt 77); Maroszán, Sašić

Norway: Hjelmseth; Mjelde, Rønning, Grødum (Kaurin 85), Akerhaugen; Graham Hansen, Gulbdrandsen (Thorsnes 68), Stensland (Isaksen 76), Dekkerhus, Minde; Hegerberg

Nadine Angerer saved a penalty in either half and substitute Anja Mittag hit the winner as the holders claimed their sixth consecutive European title

2017: Netherlands 4-2 Denmark

Women’s EURO 2017: Watch all 68 goals

Miedema 10 89, Martens 28, Spitse 51; Nadim 6pen, Harder 33

FC Twente Stadion, Enschede

Netherlands: Van Veenendaal; Van Lunteren (Janssen 57), Dekker, Van der Gragt, Van Es (Van den Berg 90+4); Groenen, Van de Donk, Spitse; Van de Sanden (Jansen 90), Miedema, Martens

Denmark: Petersen; Nielsen, Boye Sørensen (Røddik 77), Larsen, Sandvej; Troelsgaard, Kildemoes (Thøgersen 61), Pedersen (Christiansen 82), Veje; Harder, Nadim

Nadia Nadim's early penalty gave the hosts a scare, it was 2-2 by the break, before second-half goals from Sherida Spitse and Vivianne Miedema settled the game.