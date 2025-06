Women's EURO 2025 squads: Check out every team's 23-player selection

UEFA EURO Women's 2025 squads have been announced ahead of the final tournament running from 2 to 27 July. Click on the individual nations to reveal the 23-strong player lists.

Pick your Fantasy team

The Women's EURO 2025 groups Group A: Switzerland (hosts), Norway, Iceland, Finland

Group B: Spain, Portugal, Belgium, Italy

Group C: Germany, Poland, Denmark, Sweden

Group D: France, England (holders), Wales, Netherlands

In accordance with the competition regulations, teams had to provide UEFA with a list containing 23 players by the deadline of 25 June.

Check out Article 57 of the official competition regulations for the rules on subsequent squad changes.

Belgium Women's EURO 2025 squad Goalkeepers: Femke Bastiaen (Utrecht), Nicky Evrard (PSV Eindhoven), Lisa Lichtfus (Le Havre) Defenders: Janice Cayman (Leicester), Laura Deloose (Anderlecht), Isabelle Iliano (Club YLA), Jill Janssens (Hoffenheim), Sari Kees (Leicester), Zenia Mertens (OH Leuven), Davina Philtjens (Sassuolo), Amber Tysiak (West Ham) Midfielders: Tine De Caigny (Anderlecht), Marie Detruyer (Inter), Elena Dhont (Sassuolo), Kassandra Missipo (Sassuolo), Jarne Teulings (Feyenoord), Justine Vanhaevermaet (Everton), Sarah Wijnants (Anderlecht) Forwards: Jassina Blom (Tenerife), Hannah Eurlings (OH Leuven), Mariam Toloba (Standard Liège), Ella Van Kerkhoven (Feyenoord), Tessa Wullaert (Inter)

Denmark Women's EURO 2025 squad Goalkeepers: Kathrine Larsen (Sampdoria), Maja Bay Østergaard (Växjö), Alberte Vingum (HB Køge) Defenders: Stine Ballisager (Fiorentina), Emma Færge (Fiorentina), Karen Holmgaard (Everton), Isabella Obaze (Portland Thorns), Sara Thrige (PSV Eindhoven), Sanne Troelsgaard (Roma), Katrine Veje (Crystal Palace) Midfielders: Josefine Hasbo (Gotham FC), Sara Holmgaard (Everton), Kathrine Kühl (Roma), Rikke Marie Madsen (Everton), Emma Snerle (Fiorentina), Janni Thomsen (Utah Royals), Frederikke Thøgersen (Roma) Forwards: Sofie Bredgaard (Fiorentina), Signe Bruun (Real Madrid), Pernille Harder (Bayern München), Cornelia Kramer (Bayer Leverkusen), Nadia Nadim (AC Milan), Amalie Vangsgaard (Juventus)

England Women's EURO 2025 squad Goalkeepers: Hannah Hampton (Chelsea), Khiara Keating (Manchester City), Anna Moorhouse (Orlando Pride) Defenders: Lucy Bronze (Chelsea), Jess Carter (Gotham FC), Niamh Charles (Chelsea), Alex Greenwood (Manchester City), Maya Le Tissier (Manchester United), Esme Morgan (Washington Spirit), Leah Williamson (Arsenal), Lotte Wubben-Moy (Arsenal) Midfielders: Grace Clinton (Manchester United), Jess Park (Manchester City), Georgia Stanway (Bayern München), Ella Toone (Manchester United), Keira Walsh (Chelsea) Forwards: Michelle Agyemang (Arsenal), Aggie Beever-Jones (Chelsea), Lauren Hemp (Manchester City), Lauren James (Chelsea), Chloe Kelly (Manchester City), Beth Mead (Arsenal), Alessia Russo (Arsenal)

Finland Women's EURO 2025 squad Goalkeepers: Anna Koivunen (Djurgården), Tinja-Riikka Korpela (Servette), Anna Tamminen (Hammarby) Defenders: Nora Heroum (Sampdoria), Emma Koivisto (AC Milan), Natalia Kuikka (Chicago Stars), Nea Lehtola (Brann), Eva Nyström (West Ham), Maaria Roth (HJK Helsinki), Emmi Siren (Nordsjælland), Joanna Tynnilä (Brann), Midfielders: Olga Ahtinen (Tottenham Hotspur), Adelina Engman (Como), Vilma Koivisto (Linköping), Katariina Kosola (Malmö), Ria Öling (Crystal Palace), Oona Siren (West Ham), Eveliina Summanen (Tottenham Hotspur ) Forwards: Sanni Franssi (Real Sociedad), Heidi Kollanen (Vittsjö), Jutta Rantala (Leicester City), Linda Sällström (Vittsjö), Oona Sevenius (Rosengård)

France Women's EURO 2025 squad Goalkeepers: Justine Lerond (Montpellier), Pauline Peyraud-Magnin (Juventus), Constance Picaud (Fleury) Defenders: Selma Bacha (OL Lyonnes), Lou Bogaert (Paris FC), Elisa De Almeida (Paris Saint-Germain), Maëlle Lakrar (Real Madrid), Griedge Mbock Bathy (Paris Saint-Germain), Melween N'Dongala (Paris FC), Thiniba Samoura (Paris-Germain), Alice Sombath (OL Lyonnes) Midfielders: Sandy Baltimore (Chelsea), Grace Geyoro (Paris Saint-Germain), Oriane Jean-François (Chelsea), Sakina Karchaoui (Paris Saint-Germain), Amel Majri (OL Lyonnes), Sandie Toletti (Real Madrid) Forwards: Delphine Cascarino (San Diego Wave), Kadidiatou Diani (OL Lyonnes), Kelly Gago (Everton), Marie-Antoinette Katoto (OL Lyonnes), Melvine Malard (Manchester United), Clara Mateo (Paris FC)

Germany Women's EURO 2025 squad Goalkeepers: Ann Katrin-Berger (Gotham FC), Stina Johannes (Eintracht Frankfurt), Ena Mahmutovic (Bayern München) Defenders: Giulia Gwinn (Bayern München), Kathrin Hendrich (Chicago Stars), Franziska Kett (Bayern München), Sophia Kleinherne (Eintracht Frankfurt), Rebecca Knaak (Manchester City), Sarai Linder (Wolfsburg), Janina Minge (Wolfsburg), Carlotta Wamser (Eintracht Frankfurt) Midfielders: Sara Däbritz (OL Lyonnes), Linda Dallmann (Bayern München), Sydney Lohmann (Bayern München), Sjoeke Nüsken (Chelsea), Elisa Senss (Eintracht Frankfurt) Forwards: Jule Brand (Wolfsburg), Klara Bühl (Bayern München), Selina Cerci (Hoffenheim), Laura Freigang (Eintracht Frankfurt), Giovanna Hoffmann (Leipzig), Lea Schüller (Bayern München), Cora Zicai (Wolfsburg)

Iceland Women's EURO 2025 squad Goalkeepers: Fanney Birkisdóttir (Häcken), Telma Ívarsdóttir (Breidablik), Cecilía Rúnarsdóttir (Inter) Defenders: Natasha Anasi (Valur), Gudný Árnadóttir (Kristianstad), Gudrún Arnardóttir (Rosengård), Áslaug Munda Gunnlaugsdóttir (Breidablik), Sædís Heidarsdóttir (Vålerenga), Ingibjörg Sigurdardóttir (Brøndby), Glódís Viggósdóttir (Bayern München) Midfielders: Berglind Ágústsdóttir (Valur), Hildur Antonsdóttir (Madrid CFF), Dagný Brynjarsdóttir (West Ham), Alexandra Jóhannsdóttir (Kristianstad), Katla Tryggvadóttir (Kristianstad), Karólína Vilhjálmsdóttir (Bayer Leverkusen) Forwards: Agla Albertsdóttir (Breidablik), Amanda Andradóttir (Twente), Hlín Eiríksdóttir (Leicester City), Hafrún Halldórsdóttir (Brøndby), Sandra Jessen (Thór/KA), Sveindís Jónsdóttir (Wolfsburg), Diljá Zomers (OH Leuven)

Italy Women's EURO 2025 squad Goalkeepers: Rachele Baldi (Inter), Francesca Durante (Fiorentina), Laura Giuliani (AC Milan) Defenders: Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Roma), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (Roma), Elisabetta Oliviero (Lazio), Julie Piga (AC Milan), Cecilia Salvai (Juventus) Midfielders: Arianna Caruso (Bayern München), Manuela Giugliano (Roma), Eleonora Goldoni (Lazio), Giada Greggi (Roma), Eva Schatzer (Juventus), Annamaria Serturini (Inter), Emma Severini (Fiorentina) Forwards: Chiara Beccari (Juventus), Barbara Bonansea (Juventus), Michela Cambiaghi (Inter), Sofia Cantore (Juventus), Cristiana Girelli (Juventus), Martina Piemonte (Lazio)

Netherlands Women's EURO 2025 squad Goalkeepers: Daniëlle de Jong (Twente), Lize Kop (Tottenham Hotspur), Daphne van Domselaar (Arsenal) Defenders: Esmee Brugts (Barcelona), Veerle Buurman (PSV Eindhoven), Kerstin Casparij (Manchester City), Caitlin Dijkstra (Wolfsburg), Dominique Janssen (Manchester United), Sherida Spitse (Ajax), Ilse van der Zanden (Utrecht), Lynn Wilms (Wolfsburg) Midfielders: Jackie Groenen (Paris Saint-Germain), Damaris Egurrola (OL Lyonnes), Wieke Kaptein (Chelsea), Victoria Pelova (Arsenal), Jill Roord (Manchester City), Daniëlle van de Donk (OL Lyonnes) Forwards: Lineth Beerensteyn (Wolfsburg), Chasity Grant (Aston Villa), Renate Jansen (PSV Eindhoven), Romée Leuchter (Paris Saint-Germain), Vivianne Miedema (Manchester City), Katja Snoeijs (Everton)

Norway Women's EURO 2025 squad Goalkeepers: Cecilie Fiskerstrand (Fiorentina), Aurora Mikalsen (Köln), Selma Panengstuen (Brann) Defenders: Marit Bratberg Lund (Benfica), Thea Bjelde (Vålerenga), Tuva Hansen (Bayern München), Mathilde Harviken (Juventus), Maren Mjelde (Everton), Marthine Østenstad (Brann), Emilie Woldvik (Rosengård) Midfielders: Vilde Bøe Risa (Atletico de Madrid), Ingrid Engen (Barcelona), Signe Gaupset (Brann), Justine Kielland (Wolfsburg), Frida Maanum (Arsenal), Lisa Naalsund (Manchester United), Guro Reiten (Chelsea), Elisabeth Terland (Manchester United) Forwards: Celin Bizet Ildhusøy (Manchester United), Caroline Graham (Barcelona), Ada Hegerberg (OL Lyonnes), Synne Jensen (Atlético de Madrid), Karina Sævik (Vålerenga)

Poland Women's EURO 2025 squad Goalkeepers: Natalia Radkiewicz (Pogoń Szczecin), Kinga Szemik (West Ham), Kinga Seweryn (GKS Katowice) Defenders: Kayla Adamek (Ottawa Rapid), Paulina Dudek (Paris Saint-Germain), Sylwia Matysik (Köln), Emilia Szymczak (Barcelona), Martyna Wiankowska (Köln), Oliwia Woś (Basel), Wiktoria Zieniewicz (Basel) Midfielders: Adriana Achcińska (Köln), Dominika Grabowska (Hoffenheim), Ewelina Kamczyk (Fleury), Milena Kokosz (Åsane), Małgorzata Mesjasz (AC Milan), Tanja Pawollek (Eintracht Frankfurt), Klaudia Słowińska (GKS Katowice) Forwards: Klaudia Jedlińska (Dijon), Nadia Krezyman (Dijon), Natalia Padilla-Bidas (Sevilla), Ewa Pajor (Barcelona), Paulina Tomasiak (Górnik Łęczna), Weronika Zawistowska (Bayern München)

Portugal Women's EURO 2025 squad Goalkeepers: Sierra Cota-Yarde (AFC Toronto), Patricia Morais (Braga), Inês Pereira (Deportivo La Coruña) Defenders: Catarina Amado (Benfica), Lucia Alves (Benfica), Ana Borges (Sporting CP), Carolina Correia (Toreense), Carole Costa (Benfica), Diana Gomes (Sevilla), Joana Marchão (Servette FCCF), Ana Seiça (Tigres) Midfielders: Andreia Faria (Benfica), Beatriz Fonseca (Sporting CP), Andreia Jacinto (Real Sociedad), Kika Nazareth (Barcelona), Andreia Norton (Benfica), Fatima Pinto (Sporting CP), Tatiana Pinto (Atlético de Madrid), Dolores Silva (Braga) Forwards: Ana Capeta (Sporting CP), Telma Encarnação (Sporting CP), Diana Silva (Sporting CP), Jéssica Silva (Gotham FC)

Spain Women's EURO 2025 squad Goalkeepers: Cata Coll (Barcelona), Adriana Nanclares (Athletic Club), Esther Sullastres (Sevilla) Defenders: Laia Aleixandri (Barcelona), Ona Batlle (Barcelona), Olga Carmona (Real Madrid), Jana Fernández (Barcelona), Leila Ouahabi (Manchester City), María Méndez (Real Madrid), Irene Paredes (Barcelona) Midfielders: Aitana Bonmatí (Barcelona), Patri Guijarro (Barcelona), Vicky López (Barcelona), Alexia Putellas (Barcelona), Maite Zubieta (Athletic Club) Forwards: Mariona Caldentey (Arsenal), Athenea del Castillo (Real Madrid), Lucía García (Monterrey), Esther González (Gotham FC), Cristina Martín-Prieto (Benfica), Salma Paralluelo (Barcelona), Clàudia Pina (Barcelona), Alba Redondo (Real Madrid)

Sweden Women's EURO 2025 squad Goalkeepers: Tove Enblom (Vålerenga), Jennifer Falk (Häcken), Emma Holmgren (Hammarby) Defenders: Jonna Andersson (Linköping), Nathalie Björn (Chelsea), Magdalena Eriksson (Bayern München), Amanda Ilestedt (Arsenal), Hanna Lundkvist (San Diego Wave), Amanda Nildén (Tottenham Hotspur), Linda Sembrant (Bayern München), Smilla Holmberg (Hammarby) Midfielders: Filippa Angeldahl (Real Madrid), Hanna Bennison (Juventus), Madelen Janogy (Fiorentina), Julia Zigiotti Olme (Bayern München), Sofia Jakobsson (London City Lionesses) Forwards: Kosovare Asllani (London City Lionesses), Stina Blackstenius (Arsenal), Rebecka Blomqvist (Wolfsburg), Lina Hurtig (Arsenal), Fridolina Rolfö (Barcelona), Johanna Rytting Kaneryd (Chelsea), Ellen Wangerheim (Hammarby)

Switzerland Women's EURO 2025 squad Goalkeepers: Nadine Böhi (St. Gallen), Elvira Herzog (Leipzig), Livia Peng (Werder Bremen) Defenders: Luana Bühler (Tottenham Hotspur), Viola Calligaris (Juventus), Noelle Maritz (Aston Villa), Nadine Riesen (Eintracht Frankfurt), Julia Stierli (Freiburg) Midfielders: Noemi Ivelj (Grasshoppers), Sandrine Mauron (Servette), Géraldine Reuteler (Eintracht Frankfurt), Coumba Sow (Basel), Smilla Vallotto (Hammarby), Lia Wälti (Arsenal), Riola Xhemaili (PSV Eindhoven) Forwards: Iman Beney (Young Boys), Ana-Maria Crnogorčević (Seattle Reign), Svenja Fölmli (Freiburg), Alisha Lehmann (Juventus), Alayah Pilgrim (Roma), Sydney Schertenleib (Barcelona), Meriame Terchoun (Dijon), Leila Wandeler (OL Lyonnes)