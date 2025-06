Women's EURO 2025 predicted line-ups: How every side might line up

UEFA EURO Women's 2025 runs from 2 to 27 July, with the final tournament in Switzerland the first of its kind to have a dedicated Fantasy Football game on UEFA.com.

Keep track of our predicted line-ups for every team at the finals, with confirmed starting XIs to follow throughout the tournament.

Predicted XI (MD1 vs Italy, 3 July): Lichtfus; Deloose, Tysiak, Cayman; Janssens, Vanhaevermaet, De Caigny, Philtjens; Teulings, Eurlings; Wullaert

Predicted XI (MD1 vs Sweden, 4 July): Østergaard; Veje, Ballisager, Troelsgaard; S Holmgaard, Snerle, Hasbo, Thomsen; Harder, Bruun, Kramer

Predicted XI (MD1 vs France, 5 July): Hampton; Bronze, Williamson, Greenwood, Carter; Stanway, Walsh; Mead, Toone, Hemp; Russo

Predicted XI (MD1 vs Iceland, 2 July): Korpela; Kosola, Kuikka, Nyström, Lehtola; Ahtinen, Öling, Summanen, Siren; Sällström, Franssi

Predicted XI (MD1 vs England, 5 July): Peyraud-Magnin; Bacha, Lakrar, Mbock Bathy, De Almeida; Karchaoui, Toletti, Geyoro; Baltimore, Katoto, Diani

Predicted XI (MD1 vs Poland, 4 July): Berger; Linder, Knaak, Minge, Gwinn; Nüsken, Senß; Bühl, Dallmann, Brand; Schüller

Predicted XI (MD1 vs Finland, 2 July): Rúnarsdóttir; Árnadóttir, Viggósdóttir, Sigurdardóttir, Arnardóttir; Jóhannsdóttir, Vilhjálmsdóttir, Antonsdóttir; Eiríksdóttir, Jessen, Jónsdóttir

Predicted XI (MD1 vs Belgium, 3 July): Giuliani; Di Guglielmo, Salvai, Linari; Bonansea, Caruso, Giugliano, Severini, Boattin; Cantore, Cambiaghi

The Women's EURO 2025 groups Group A: Switzerland (hosts), Norway, Iceland, Finland

Group B: Spain, Portugal, Belgium, Italy

Group C: Germany, Poland, Denmark, Sweden

Group D: France, England (holders), Wales, Netherlands

Predicted XI (MD1 vs Wales, 5 July): Van Domselaar; Casparij, Janssen, Buurman, Brugts; Pelova, Groenen; Van de Donk, Roord, Kaptein; Miedema

Predicted XI (MD1 vs Switzerland, 2 July): Fiskerstrand; Hansen, Harviken, Mjelde, Bjelde; Engen, Bøe Risa; Reiten, Graham, Maanum; Hegerberg

Predicted XI (MD1 vs Germany, 4 July): Szemik; Zieniewicz, Woś, Dudek, Wiankowska; Achcińska, Pawollek, Kamczyk; Tomasiak, Padilla, Pajor

Predicted XI (MD1 vs Spain, 3 July): Pereira; Gomes, Costa, Seiça, Borges, Amado; Jacinto, Do. Silva, Norton; J Silva, Di. Silva

Predicted XI (MD1 vs Portugal, 3 July): Coll; Batlle, Paredes, Aleixandri, Olga; Guijarro, Alexia Putellas, Caldentey; Pina, Paralluelo, Athenea

Predicted XI (MD1 vs Denmark, 4 July): Falk; Lundkvist, Björn, Eriksson, Andersson; Angeldahl, Asllani, Zigotti Olme; Rytting Kaneryd, Blackstenius; Hurtig

Predicted XI (MD1 vs Norway, 2 July): Peng; Beney, Calligaris, Stierli, Maritz, Riesen; Reuteler, Ivelj, Wälti, Vallotto; Schertenleib

Predicted XI (MD1 vs Netherlands, 5 July): Clark; Evans, Ladd, Green; Roberts, Woodham, James, Rowe; Holland, Fishlock; Cain