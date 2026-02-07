Futsal EURO 2026: All the final tournament results
Saturday, February 7, 2026
UEFA Futsal EURO 2026 concluded on 7 February. Check out all the results from the finals.
UEFA Futsal EURO 2026 took place in Latvia, Lithuania and Slovenia, with 16 teams starting out in the group stage, which commenced on 21 January.
The knockout phase began on 31 January with one quarter-final each in Riga and Kaunas. The rest of the tournament unfold at Arena Stožice in Ljubljana.
Futsal EURO 2026 fixtures and results
Knockout phase
Final
Saturday 7 February
Portugal 3-5 Spain (Ljubljana)
Third-place match
Saturday 7 February
France 5-5 Croatia (pens: 5-6) (Ljubljana)
Semi-finals
Wednesday 4 February
Croatia 1-2 Spain (Ljubljana)
France 1-4 Portugal (Ljubljana)
Quarter-finals
Sunday 1 February
Portugal 8-2 Belgium (Ljubljana)
Spain 4-0 Italy (Ljubljana)
Saturday 31 January
France 4-2aet Ukraine (Riga)
Armenia 0-3 Croatia (Kaunas)
Group stage
Matchday 1
Wednesday 21 January
Group A: Croatia 2-2 France (Riga)
Group A: Latvia 4-0 Georgia (Riga)
Thursday 22 January
Group B: Armenia 2-1 Ukraine (Kaunas)
Group B: Lithuania 3-3 Czechia (Kaunas)
Friday 23 January
Group C: Belarus 0-4 Belgium (Ljubljana)
Group C: Slovenia 1-4 Spain (Ljubljana)
Saturday 24 January
Group D: Italy 2-6 Portugal (Ljubljana)
Group D: Hungary 4-2 Poland (Ljubljana)
Matchday 2
Sunday 25 January
Group A: Croatia 2-2 Georgia (Riga)
Group A: France 5-0 Latvia (Riga)
Group B: Armenia 5-4 Czechia (Kaunas)
Group B: Ukraine 4-1 Lithuania (Kaunas)
Monday 26 January
Group C: Belarus 0-2 Spain (Ljubljana)
Group C: Belgium 4-5 Slovenia (Ljubljana)
Tuesday 27 January
Group D: Hungary 1-5 Portugal (Ljubljana)
Group D: Poland 0-4 Italy (Ljubljana)
Matchday 3
Wednesday 28 January
Group A: Latvia 1-4 Croatia (Riga)
Group A: Georgia 1-3 France (Kaunas)
Group B: Czechia 3-5 Ukraine (Riga)
Group B: Lithuania 3-3 Armenia (Kaunas)
Thursday 29 January
Group C: Slovenia 2-3 Belarus (Ljubljana)
Group C: Spain 10-3 Belgium (Ljubljana - Tivoli Arena)
Group D: Portugal 3-2 Poland (Ljubljana)
Group D: Italy 2-2 Hungary (Ljubljana - Tivoli Arena)