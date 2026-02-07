UEFA.com works better on other browsers
Futsal EURO 2026: All the final tournament results

Saturday, February 7, 2026

UEFA Futsal EURO 2026 concluded on 7 February. Check out all the results from the finals.

Spain celebrate one of their goals in the final
Spain celebrate one of their goals in the final UEFA via Getty Images

UEFA Futsal EURO 2026 took place in Latvia, Lithuania and Slovenia, with 16 teams starting out in the group stage, which commenced on 21 January.

The knockout phase began on 31 January with one quarter-final each in Riga and Kaunas. The rest of the tournament unfold at Arena Stožice in Ljubljana.

Futsal EURO 2026 fixtures and results

Knockout phase

Final

Saturday 7 February
Portugal 3-5 Spain (Ljubljana)

Third-place match

Saturday 7 February
France 5-5 Croatia (pens: 5-6) (Ljubljana)

Semi-finals

Wednesday 4 February
Croatia 1-2 Spain (Ljubljana)
France 1-4 Portugal (Ljubljana)

Futsal EURO 2026 semi-final highlights: Croatia 1-2 Spain

Quarter-finals

Sunday 1 February
Portugal 8-2 Belgium (Ljubljana)
Spain 4-0 Italy (Ljubljana)

Saturday 31 January
France 4-2aet Ukraine (Riga)
Armenia 0-3 Croatia (Kaunas)

Futsal EURO 2026 quarter-final highlights: France 4-2 Ukraine

Group stage

Matchday 1

Wednesday 21 January
Group A: Croatia 2-2 France (Riga)
Group A: Latvia 4-0 Georgia (Riga)

Futsal EURO highlights: Latvia 4-0 Georgia

Thursday 22 January
Group B: Armenia 2-1 Ukraine (Kaunas)
Group B: Lithuania 3-3 Czechia (Kaunas)

Friday 23 January
Group C: Belarus 0-4 Belgium (Ljubljana)
Group C: Slovenia 1-4 Spain (Ljubljana)

Saturday 24 January
Group D: Italy 2-6 Portugal (Ljubljana)
Group D: Hungary 4-2 Poland (Ljubljana)

Futsal EURO 2026 Highlights: Italy 2-6 Portugal

Matchday 2

Sunday 25 January
Group A: Croatia 2-2 Georgia (Riga)
Group A: France 5-0 Latvia (Riga)
Group B: Armenia 5-4 Czechia (Kaunas)
Group B: Ukraine 4-1 Lithuania (Kaunas)

Futsal EURO 2026 highlights: Armenia 5-4 Czechia

Monday 26 January
Group C: Belarus 0-2 Spain (Ljubljana)
Group C: Belgium 4-5 Slovenia (Ljubljana)

Tuesday 27 January
Group D: Hungary 1-5 Portugal (Ljubljana)
Group D: Poland 0-4 Italy (Ljubljana)

Futsal EURO 2026 highlights: Hungary 1-5 Portugal

Matchday 3

Wednesday 28 January
Group A: Latvia 1-4 Croatia (Riga)
Group A: Georgia 1-3 France (Kaunas)
Group B: Czechia 3-5 Ukraine (Riga)
Group B: Lithuania 3-3 Armenia (Kaunas)

Futsal EURO highlights: Latvia 1-4 Croatia

Thursday 29 January
Group C: Slovenia 2-3 Belarus (Ljubljana)
Group C: Spain 10-3 Belgium (Ljubljana - Tivoli Arena)
Group D: Portugal 3-2 Poland (Ljubljana)
Group D: Italy 2-2 Hungary (Ljubljana - Tivoli Arena)

Futsal EURO 2026 highlights: Italy 2-2 Hungary

