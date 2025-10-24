Futsal EURO 2026 schedule: All the final tournament fixtures
Friday, October 24, 2025
Article summary
UEFA Futsal EURO 2026 runs from 21 January to 7 February and the match schedule is confirmed.
Article top media content
Article body
UEFA Futsal EURO 2026 runs in Latvia, Lithuania and Slovenia from 21 January to 7 February and the match schedule is confirmed.
The tournament opens with Croatia facing France and Latvia meeting Georgia on 21 January at Arena Riga. The next day the action switches to Žalgirio Arena, Kaunas, with Armenia up against Ukraine and co-hosts Lithuania facing Czechia. Over the following two days Groups C and D begin at Arena Stožice, Ljubljana as the remaining teams, including the third co-host Slovenia and holders Portugal, begin their campaigns.
Fixtures continue at these three venues, though on Matchday 3 in Groups C and D on 29 January, two of the four games will be at the second Ljubljana location, Tivoli Arena. The knockout phase begins on 31 January with one quarter-final each in Riga and Kaunas, then the rest of the tournament at Arena Stožice.
Futsal EURO 2026 final tournament groups
Group A: Latvia (co-hosts), Croatia, Georgia, France
Group B: Lithuania (co-hosts), Armenia, Czechia, Ukraine
Group C: Slovenia (co-hosts), Belarus, Spain, Belgium
Group D: Italy, Hungary, Portugal (holders), Poland
All times CET, local time in Latvia and Lithuania is one hour ahead. All Ljubljana fixtures at Arena Stožice unless stated.
Futsal EURO 2026 fixtures
Group stage
Matchday 1:
Wednesday 21 January
Group A: Croatia vs France (16:00, Riga)
Group A: Latvia vs Georgia (19:00, Riga)
Thursday 22 January
Group B: Armenia vs Ukraine (16:00, Kaunas)
Group B: Lithuania vs Czechia (19:00, Kaunas)
Friday 23 January
Group C: Belarus vs Belgium (17:30, Ljubljana)
Group C: Slovenia vs Spain (20:30, Ljubljana)
Saturday 24 January
Group D: Italy vs Portugal (14:30, Ljubljana)
Group D: Hungary vs Poland (17:30, Ljubljana)
Matchday 2:
Sunday 25 January
Group A: Croatia vs Georgia (13:00, Riga)
Group A: France vs Latvia (16:00, Riga)
Group B: Armenia vs Czechia (13:00, Kaunas)
Group B: Ukraine vs Lithuania (16:00, Kaunas)
Monday 26 January
Group C: Belarus vs Spain (17:30, Ljubljana)
Group C: Belgium vs Slovenia (20:30, Ljubljana)
Tuesday 27 January
Group D: Hungary vs Portugal (17:30, Ljubljana)
Group D: Poland vs Italy (20:30, Ljubljana)
Matchday 3:
Wednesday 28 January
Group A: Latvia vs Croatia (16:30, Riga)
Group A: Georgia vs France (16:30, Kaunas)
Group B: Czechia vs Ukraine (19:30, Riga)
Group B: Lithuania vs Armenia (19:30, Kaunas)
Thursday 29 January
Group C: Slovenia vs Belarus (17:30, Ljubljana)
Group C: Spain vs Belgium (17:30, Ljubljana - Tivoli Arena)
Group D: Portugal vs Poland (20:30, Ljubljana)
Group D: Italy vs Hungary (20:30, Ljubljana - Tivoli Arena)
Knockout phase
Quarter-finals:
Saturday 31 January
QF2: Winners Group A vs Runners-up Group B (16:00/19:00, Riga)
QF1: Winners Group B vs Runners-up Group A (16:00/19:00, Kanuas)
Sunday 1 February
QF3: Winners Group C vs Runners-up Group D (16:00/19:30, Ljubjana)
QF4: Winners Group D vs Runners-up Group C (16:00/19:30, Ljubjana)
Semi-finals:
Wednesday 4 February
SF1: Winners QF2 vs Winners QF4 (17:00/20:30, Ljubljana)
SF2: Winners QF1 vs Winners QF3 (17:00/20:30, Ljubljana)
Third-place match:
Saturday 7 February
Defeated team SF1 vs Defeated team SF2 (16:00, Ljubljana)
Final:
Saturday 7 February
Winners SF1 vs Winners SF2 (19:30, Ljubljana)
In the knockout phase, the order of the two matches on each matchday will be confirmed once the qualified teams are known.