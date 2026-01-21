Every Futsal EURO 2026 Player of the Match
Wednesday, January 21, 2026
Keep across the Player of the Match in every game at UEFA Futsal EURO 2026
UEFA will issue an official Player of the Match award, presented by Carlsberg Alcohol Free, after every UEFA Futsal EURO 2026 fixture to recognise an outstanding performance.
The UEFA Technical Observer Group for each fixture will decide who deserves to be the Player of the Match, with an official trophy handed to the successful candidate after full time. Bolded teams (below) are those of the selected player.
Group stage
Matchday 1
Wednesday 21 January
Group A: Croatia 2-2 France – Franko Jelovčić
Group A: Latvia 4-0 Georgia – Edgars Tarakanovs
Thursday 22 January
Group B: Armenia vs Ukraine (16:00, Kaunas)
Group B: Lithuania vs Czechia (19:00, Kaunas)
Friday 23 January
Group C: Belarus vs Belgium (17:30, Ljubljana)
Group C: Slovenia vs Spain (20:30, Ljubljana)
Saturday 24 January
Group D: Italy vs Portugal (14:30, Ljubljana)
Group D: Hungary vs Poland (17:30, Ljubljana)
Matchday 2
Sunday 25 January
Group A: Croatia vs Georgia (13:00, Riga)
Group A: France vs Latvia (16:00, Riga)
Group B: Armenia vs Czechia (13:00, Kaunas)
Group B: Ukraine vs Lithuania (16:00, Kaunas)
Monday 26 January
Group C: Belarus vs Spain (17:30, Ljubljana)
Group C: Belgium vs Slovenia (20:30, Ljubljana)
Tuesday 27 January
Group D: Hungary vs Portugal (17:30, Ljubljana)
Group D: Poland vs Italy (20:30, Ljubljana)
Matchday 3
Wednesday 28 January
Group A: Latvia vs Croatia (16:30, Riga)
Group A: Georgia vs France (16:30, Kaunas)
Group B: Czechia vs Ukraine (19:30, Riga)
Group B: Lithuania vs Armenia (19:30, Kaunas)
Thursday 29 January
Group C: Slovenia vs Belarus (17:30, Ljubljana)
Group C: Spain vs Belgium (17:30, Ljubljana - Tivoli Arena)
Group D: Portugal vs Poland (20:30, Ljubljana)
Group D: Italy vs Hungary (20:30, Ljubljana - Tivoli Arena)
Knockout phase
Quarter-finals
Saturday 31 January
QF2: Winners Group A vs Runners-up Group B (16:00/19:00, Riga)
QF1: Winners Group B vs Runners-up Group A (16:00/19:00, Kanuas)
Sunday 1 February
QF3: Winners Group C vs Runners-up Group D (16:00/19:30, Ljubjana)
QF4: Winners Group D vs Runners-up Group C (16:00/19:30, Ljubjana)
Semi-finals
Wednesday 4 February
SF1: Winners QF2 vs Winners QF4 (17:00/20:30, Ljubljana)
SF2: Winners QF1 vs Winners QF3 (17:00/20:30, Ljubljana)
Third-place match
Saturday 7 February
Defeated team SF1 vs Defeated team SF2 (16:00, Ljubljana)
Final
Saturday 7 February
Winners SF1 vs Winners SF2 (19:30, Ljubljana)
In the knockout phase, the order of the two matches on each matchday will be confirmed once the qualified teams are known.