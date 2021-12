All the 2021/22 Europa Conference League fixtures and results

Knockout round play-offs

First legs

Thursday 17 February

18:45 CET

Fenerbahçe vs Slavia Praha

Midtjylland vs PAOK

Rapid Wien vs Tottenham / Vitesse

21:00 CET

Marseille vs Qarabağ

PSV Eindhoven vs Maccabi Tel-Aviv

Leicester City vs Randers

Celtic vs Bodø/Glimt

Sparta Praha vs Partizan



Second legs

Thursday 24 February

18:45 CET

Qarabağ vs Marseille

Maccabi Tel-Aviv vs PSV Eindhoven

Randers vs Leicester City

Bodø/Glimt vs Celtic

Partizan vs Sparta Praha

21:00 CET

Slavia Praha vs Fenerbahçe

PAOK vs Midtjylland

Tottenham / Vitesse vs Rapid Wien

No more away goals rule There has been a rule change for 2021/22: ties level after the second leg will go to extra time and a penalty shoot-out if required, irrespective of the number of away goals a team has scored.

Matchday 6

Thursday 9 December

Group A: Alashkert 1-1 Maccabi Tel-Aviv, LASK 3-0 HJK Helsinki

Group B: Gent 1-0 Flora Tallinn, Partizan 1-1 Anorthosis Famagusta

Group C: CSKA-Sofia 2-3 Roma, Zorya Luhansk 1-1 Bodø/Glimt

Group D: CFR Cluj 2-0 Jablonec, AZ Alkmaar 1-0 Randers

Group E: Feyenoord 2-1 Maccabi Haifa, Union Berlin 1-1 Slavia Praha

Group F: Copenhagen 2-0 Slovan Bratislava, PAOK 2-0 Lincoln Red Imps

Group G: Tottenham vs Rennes, Vitesse 3-1 Mura

Group H: Omonoia 0-0 Kairat Almaty, Basel 3-0 Qarabağ

Matchday 5

Thursday 25 November

Group A: HJK Helsinki 1-0 Alashkert, Maccabi Tel-Aviv 0-1 LASK

Group B: Anorthosis Famagusta 1-0 Gent, Flora Tallinn 1-0 Partizan

Group C: Roma 4-0 Zorya Luhansk, Bodø/Glimt 2-0 CSKA-Sofia

Group D: Jablonec 1-1 AZ Alkmaar, Randers 2-1 CFR Cluj

Group E: Slavia Praha 2-2 Feyenoord, Maccabi Haifa 0-1 Union Berlin

Group F: Slovan Bratislava 0-0 PAOK, Lincoln Red Imps 0-4 Copenhagen

Group G: Mura 2-1 Tottenham, Rennes 3-3 Vitesse

Group H: Kairat Almaty 2-3 Basel, Qarabağ 2-2 Omonoia

Matchday 4

Thursday 4 November

Group A: LASK 2-0 Alashkert, Maccabi Tel-Aviv 3-0 HJK Helsinki

Group B: Gent 1-1 Partizan, Flora Tallinn 2-2 Anorthosis Famagusta

Group C: Zorya Luhansk 2-0 CSKA-Sofia, Roma 2-2 Bodø/Glimt

Group D: Randers 2-2 Jablonec, AZ Alkmaar 2-0 CFR Cluj

Group E: Union Berlin 1-2 Feyenoord, Slavia Praha 1-0 Maccabi Haifa

Group F: Lincoln Red Imps 1-4 Slovan Bratislava, PAOK 1-2 Copenhagen

Group G: Rennes 1-0 Mura, Tottenham 3-2 Vitesse

Group H: Kairat Almaty 1-2 Qarabağ, Omonoia 1-1 Basel

Matchday 3

Thursday 21 October

Group A: Alashkert 0-3 LASK, HJK Helsinki 0-5 Maccabi Tel-Aviv

Group B: Anorthosis Famagusta 2-2 Flora Tallinn, Partizan 0-1 Gent

Group C: Bodø/Glimt 6-1 Roma, CSKA-Sofia 0-1 Zorya Luhansk

Group D: Jablonec 2-2 Randers, CFR Cluj 0-1 AZ Alkmaar

Group E: Feyenoord 3-1 Union Berlin, Maccabi Haifa 1-0 Slavia Praha

Group F: Copenhagen 1-2 PAOK, Slovan Bratislava 2-0 Lincoln Red Imps

Group G: Mura 1-2 Rennes, Vitesse 1-0 Tottenham

Group H: Qarabağ 2-1 Kairat Almaty, Basel 3-1 Omonoia

Matchday 2

Thursday 30 September

Group A: Alashkert 2-4 HJK Helsinki, LASK 1-1 Maccabi Tel-Aviv

Group B: Gent 2-0 Anorthosis Famagusta, Partizan 2-0 Flora Tallinn

Group C: Zorya Luhansk 0-3 Roma, CSKA-Sofia 0-0 Bodø/Glimt

Group D: AZ Alkmaar 1-0 Jablonec, CFR Cluj 1-1 Randers

Group E: Feyenoord 2-1 Slavia Praha, Union Berlin 3-0 Maccabi Haifa

Group F: PAOK 1-1 Slovan Bratislava, Copenhagen 3-1 Lincoln Red Imps

Group G: Tottenham 5-1 Mura, Vitesse 1-2 Rennes

Group H: Basel 4-2 Kairat Almaty, Omonoia 1-4 Qarabağ

Matchday 1

Tuesday 14 September



Group A: Maccabi Tel-Aviv 4-1 Alashkert

Group E: Maccabi Haifa 0-0 Feyenoord

Thursday 16 September

Group A: HJK Helsinki 0-2 LASK

Group B: Flora Tallinn 0-1 Gent, Anorthosis Famagusta 0-2 Partizan

Group C: Roma 5-1 CSKA-Sofia, Bodø/Glimt 3-1 Zorya Luhansk

Group D: Jablonec 1-0 CFR Cluj, Randers 2-2 AZ Alkmaar

Group E: Slavia Praha 3-1 Union Berlin

Group F: Slovan Bratislava 1-3 Copenhagen, Lincoln Red Imps 0-2 PAOK

Group G: Rennes 2-2 Tottenham, Mura 0-2 Vitesse

Group H: Kairat Almaty 0-0 Omonoia, Qarabağ 0-0 Basel

Knockout stage dates

Knockout round play-offs draw: 13 December 2021

Knockout round play-offs: 17 & 24 February 2022

Round of 16 draw: 25 February 2022

Round of 16: 10 & 17 March 2022

Quarter & semi-finals draw: 18 March 2022

Quarter-finals: 7 & 14 April 2022

Semi-finals: 28 April & 5 May 2022

Final: 25 May 2022