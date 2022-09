Every UEFA Champions League Player of the Match

UEFA is issuing an official Player of the Match award, presented by PlayStation, after every 2022/23 UEFA Champions League game to recognise the top performers in Europe's premier club competition.

The UEFA Technical Observer panel at each fixture decides who deserves to be the Player of the Match, with an official trophy handed to the successful candidate after full time. Bolded teams (below) are those of the selected player.

Group stage

Matchday 1

06/09: Dinamo Zagreb 1-0 Chelsea – Arijan Ademi

06/09: Dortmund 3-0 Copenhagen – Julian Brandt

06/09: Salzburg 1-1 AC Milan – Alexis Saelemaekers

06/09: Celtic 0-3 Real Madrid – Toni Kroos

06/09: Leipzig 1-4 Shakhtar – Marian Shved

06/09: Sevilla 0-4 Man City – Kevin De Bryune

06/09: Paris 2-1 Juventus – Kylian Mbappé

06/09: Benfica 2-0 Maccabi Haifa – Alejandro Grimaldo

07/09: Ajax vs Rangers –

07/09: Frankfurt vs Sporting CP –

07/09: Napoli vs Liverpool –

07/09: Atlético vs Porto –

07/09: Club Brugge vs Leverkusen –

07/09: Barcelona vs Plzeň –

07/09: Inter vs Bayern –

07/09: Tottenham vs Marseille

Matchday 2

13/09: Plzeň vs Inter –

13/09: Sporting CP vs Tottenham –

13/09: Liverpool vs Ajax –

13/09: Rangers vs Napoli –

13/09: Porto vs Club Brugge –

13/09: Leverkusen vs Atlético –

13/09: Bayern vs Barcelona –

13/09: Marseille vs Frankfurt –

14/09: AC Milan vs Dinamo Zagreb –

14/09: Shakhtar vs Celtic –

14/09: Chelsea vs Salzburg –

14/09: Real Madrid vs Leipzig –

14/09: Man City vs Dortmund –

14/09: Copenhagen vs Sevilla –

14/09: Juventus vs Benfica –

14/09: Maccabi Haifa vs Paris –

Matchday 3

04/10: Bayern vs Plzeň –

04/10: Marseille vs Sporting CP –

04/10: Liverpool vs Rangers –

04/10: Ajax vs Napoli –

04/10: Porto vs Leverkusen –

04/10: Club Brugge vs Atlético –

04/10: Inter vs Barcelona –

04/10: Frankfurt vs Tottenham –

05/10: Salzburg vs Dinamo Zagreb –

05/10: Leipzig vs Celtic –

05/10: Chelsea vs AC Milan –

05/10: Real Madrid vs Shakhtar –

05/10: Man City vs Copenhagen –

05/10: Sevilla vs Dortmund –

05/10: Juventus vs Maccabi Haifa –

05/10: Benfica vs Paris –

Matchday 4

11/10: Copenhagen vs Man City –

11/10: Maccabi Haifa vs Juventus –

11/10: Dinamo Zagreb vs Salzburg –

11/10: AC Milan vs Chelsea –

11/10: Shakhtar vs Real Madrid –

11/10: Celtic vs Leipzig –

11/10: Dortmund vs Sevilla –

11/10: Paris vs Benfica –

12/10: Napoli vs Ajax –

12/10: Atlético vs Club Brugge –

12/10: Rangers vs Liverpool –

12/10: Leverkusen vs Porto –

12/10: Barcelona vs Inter –

12/10: Plzeň vs Bayern –

12/10: Tottenham vs Frankfurt –

12/10: Sporting CP vs Marseille –

Matchday 5

25/10: Salzburg vs Chelsea –

25/10: Sevilla vs Copenhagen –

25/10: Dinamo Zagreb vs AC Milan –

25/10: Celtic vs Shakhtar –

25/10: Leipzig vs Real Madrid –

25/10: Dortmund vs Man City –

25/10: Paris vs Maccabi Haifa –

25/10: Benfica vs Juventus –

26/10: Club Brugge vs Porto –

26/10: Inter vs Plzeň –

26/10: Napoli vs Rangers –

26/10: Ajax vs Liverpool –

26/10: Atlético vs Leverkusen –

26/10: Barcelona vs Bayern –

26/10: Tottenham vs Sporting CP –

26/10: Frankfurt vs Marseille –

Matchday 6

01/11: Porto vs Atlético –

01/11: Leverkusen vs Club Brugge –

01/11: Liverpool vs Napoli –

01/11: Rangers vs Ajax –

01/11: Bayern vs Inter –

01/11: Plzeň vs Barcelona –

01/11: Sporting CP vs Frankfurt –

01/11: Marseille vs Tottenham –

02/11: Real Madrid vs Celtic –

02/11: Shakhtar vs Leipzig –

02/11: Chelsea vs Dinamo Zagreb –

02/11: AC Milan vs Salzburg –

02/11: Man City vs Sevilla –

02/11: Copenhagen vs Dortmund –

02/11: Juventus vs Paris –

02/11: Maccabi Haifa vs Benfica –

Knockout stage dates

Round of 16 draw: 7 November

Round of 16: 14/15/21/22 February & 7/8/14/15 March 2023

Quarter-final and semi-final draw: 17 March 2023

Quarter-finals: 11/12 & 18/19 April 2023

Semi-finals: 9/10 & 16/17 May 2023

Final: 10 June 2023