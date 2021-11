Champions League possible line-ups and team news

UEFA.com gives Fantasy Football managers a helping hand by predicting the line-ups for this week's UEFA Champions League group stage games.

We've also got the details of which players are suspended and who are injury doubts ahead of the matches.

Tuesday 2 November

Dynamo Kyiv: Bushchan; Kędziora, Zabarnyi, Syrota, Karavaev; Sydorchuk, Shaparenko; Tsygankov, Buyalskiy, De Pena; Verbič

Out: Besedin (knee), Kulach (heart), Mykolenko (unspecified)

Doubtful: None

Barcelona: Ter Stegen; Dest, Araújo, Eric García, Jordi Alba; Nico, Busquets, De Jong; Gavi, Depay, Coutinho/Ansu Fati

Out: Braithwaite (knee), Pedri (muscle), Piqué (muscle), Roberto (muscle) Agüero (heart)

Doubtful: None

Highlights: Benfica 0-4 Bayern

Bayern: Neuer; Pavard, Süle, Upamecano, Hernández; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Müller, Sané; Lewandowski

Out: Choupo-Moting (thigh), Ulreich (knee)

Doubtful: Davies (muscle)

Misses next match if booked: Hernández, Upamecano

Benfica: Vlachodimos; Veríssimo, Otamendi, Vertonghen; Diogo Gonçalves, Weigl, João Mário, Grimaldo; Rafa, Yaremchuk, Darwin

Out: André Almeida, (muscle), Lázaro (muscle), Rodrigo Pinho (knee), Seferović (muscle)

Doubtful: None

Misses next match if booked: Silva, Otamendi, Weigl

Villarreal: Rulli; Mario Gaspar, Albiol, Pau Torres, Alberto Moreno; Capoue, Parejo, Trigueros; Chukwueze, Danjuma, Yeremi Pino

Out: Gerard Moreno (hamstring), Foyth (hamstring)

Doubtful: None

Misses next match if booked: Pino

Young Boys: Faivre; Hefti, Camara, Lauper, Garcia; Sierro, C Martins Pereira; Fassnacht, Aebischer, Ngamaleu; Elia

Out: Von Ballmoos (shoulder), Lustenberger (Achilles), Nsame (Achilles), Monteiro (knee)

Doubtful: Zesiger (knee), Camara (muscle)

Highlights: Man. United 3-2 Atalanta

Atalanta: Musso; De Roon, Demiral, Lovato; Zappacosta, Freuler, Koopmeiners, Mæhle; Pašalić; Muriel, Zapata

Out: Hateboer (foot), Djimsiti (arm), Gosens (thigh), Pessina (thigh)

Doubtful: None

Misses next match if booked: De Roon

Man. United: De Gea; Lindelöf, Varane, Maguire; Wan-Bissaka, Pogba, McTominay, Shaw; Bruno Fernandes; Ronaldo, Rashford

Out: None

Doubtful: Cavani (muscle), Martial (knock)

Wolfsburg: Casteels; Mbabu, Lacroix, Brooks, Otávio; Guilavogui, Arnold; Lukebakio, Philipp, Steffen; Nmecha

Out: Białek (knee), Mehmedi (muscle), Roussillon (calf), Schlager (knee), William (knee)

Doubtful: None

Misses next game if booked: Lacroix, Mbabu

Salzburg: Köhn; Kristensen, Onguéné, Wöber, Ulmer; Camara; Aaronson, Sučić, Seiwald; Okafor, Adeyemi

Out: Capaldo (suspended), Šeško (thigh), Junuzović (heel), Piątkowski (ankle), Solet (knee)

Doubtful: None

Misses next game if booked: Camara

Sevilla: Bounou; Navas, Koundé, Diego Carlos, Acuña; Jordán, Fernando, Torres; Lamela, Mir, Ocampos

Out: None

Doubtful: Papu Gómez (muscle)

LOSC: Grbić; Zeki Çelik, Fonte, Djaló, Reinildo; Ikoné, André, Xeka, Bamba; David, Weah

Out: Botman (groin), Burak Yılmaz (illness)

Doubtful: None

Misses next match if booked: André, Ikoné, Burak Yılmaz

Highlights: Chelsea 4-0 Malmö

Malmö: Dahlin; Larsson, Ahmedhodzic, Moisander; Berget, Innocent, Christiansen, Rakip, Rieks; Čolak, Birmančević

Out: Beijmo (collarbone), Toivonen (knee), Knudsen (knee), Sejdiu (knee)

Doubtful: Christiansen (hamstring)

Misses next game if booked: Brorsson, Nielsen

Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Christensen, Rüdiger; James, Kanté, Jorginho, Chilwell; Ziyech, Hudson-Odoi, Havertz

Out: Mount (illness), Lukaku (ankle), Werner (hamstring), Kovačić (hamstring)

Doubtful: None

Juventus: Szczęsny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, McKennie, Bernardeschi; Dybala, Morata

Out: De Sciglio (thigh)

Doubtful: Chiesa (thigh), Kean (thigh), Ramsey (thigh)

Zenit: Kritsyuk; Sutormin, Chistiakov, Lovren, Rakitskyy, Karavaev; Mostovoy, Barrios, Wendel, Claudinho; Azmoun

Out: Ozdoev (knee)

Doubtful: Malcom (hamstring), Douglas Santos (hamstring), Krugovoi (illness), Kuzyaev (unspecified)

Wednesday 3 November

Man. City: Ederson; Walker, Rúben Dias, Stones, Zinchenko; De Bruyne, Rodri, Gündoğan; Mahrez, Sterling, Grealish

Out: Torres (foot)

Doubtful: none

Club Brugge: Mignolet; Mata, Hendry, Sobol, Nsoki; Sowah, Vanaken, Vormer, Rits; Lang, De Ketelaere

Out: Balanta (suspended)

Doubtful: None

In the Zone: Paris' counterattack against Leipzig

Leipzig: Gulácsi; Simakan, Orbán, Gvardiol; Mukiele, Adams, Kampl, Angeliño; Nkunku, André Silva, Forsberg

Out: Brobbey (thigh), Halstenberg (knee/ankle), Klostermann (thigh)

Doubtful: none

Misses next match if booked: Adams

Paris: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes; Danilo, Gueye; Di María, Messi, Neymar; Mbappé

Out: Ramos (calf), Verratti (hip), Paredes (thigh)

Doubtful: Mbappé (illness), Messi (knee)

Milan: Tătărușanu; Calabria, Tomori, Kjær, Theo Hernández; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Brahim Díaz, Leão; Ibrahimović

Out: Florenzi (knee), Maignan (wrist), Rebić (ankle), Plizzari (knee), Messias (thigh)

Doubtful: None

Porto: Diogo Costa; Zaidu, Mbemba, Pepe, João Mário; Grujić, Sérgio Oliveira, Vitinha, Otávio; Luis Díaz, Taremi

Out: Wendell (knee)

Doubtful: Iván Marcano (ankle), Uribe (thigh)

Misses next match if booked: Uribe

Highlights: Leipzig 2-1 Atlético

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Van Dijk, Matip, Robertson; Oxlade-Chamberlain, Henderson, Jones; Salah, Jota, Mané

Out: Keïta (hamstring), Elliot (ankle), Milner (hamstring)

Doubtful: Fabinho (knee), Alcántara (calf)

Misses next match if booked: Milner

Atlético: Oblak; Trippier, Felipe, Giménez, Hermoso, Carrasco; Koke, De Paul, Correa; Félix, Suárez

Out: Griezmann (suspended), Lemar (thigh), Llorente (thigh)

Doubtful: Kondogbia (hip)

Misses next match if booked: Kondogbia

Sporting CP: Adán: Inácio, Coates, Feddal; Porro, Palhinha, Matheus Nunes, Matheus Reis; Sarabia, Paulinho, Pote

Out: None

Doubtful: Tiago Tomás (thigh)

Misses next match if booked: Feddal

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu; Necip Uysal, Welinton, Montero, Umut Meraş; Souza, Hutchinson, Alex Teixeira, Ghezzal, Larin; Kenan Karaman

Out: Rosier (calf), Pjanić (unknown), N'Koudou (fitness), Batshuayi (thigh), Vida (calf)

Doubtful: None

Highlights: Ajax 4-0 Dortmund

Dortmund: Kobel; Meunier, Akanji, Hummels, Passlack; Witsel; Brandt, Bellingham; Reus; Hazard, Malen

Out: Coulibaly (knee), Can (muscle), Dahoud (knee), Guerreiro (muscle), Haaland (hip), Morey (knee), Reyna (thigh), Schmelzer (knee), Schulz (muscle)

Doubtful: None

Ajax: Pasveer; Rensch, Timber, Martínez, Blind; Álvarez, Berghuis, Gravenberch; Antony, Haller, Tadić

Out: Klaiber (knee), Stekelenburg (groin)

Doubtful: Mazraoui (illness), Labyad (illness)

Misses next match if booked: Álvarez, Timber

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militão, Alaba, Mendy; Kroos, Casemiro, Modrić; Vinícius, Benzema, Hazard

Out: Bale (hamstring), Ceballos (ankle)

Doubtful: Díaz (nose), Valverde (knee), Rodrigo (hamstring)

Shakhtar Donetsk: Pyatov; Dodô, Marlon, Matviyenko, Ismaily; Maycon, Stepanenko, Marcos Antônio; Tetê, Fernando, Solomon

Out: Júnior Moraes (knee), Traoré (knee), Pedrinho (knee), Konoplyanka (unspecified)

Doubtful: Alan Patrick (unspecified)

Sheriff: Athanasiadis; Fernando Costanza, Arboleda, Dulanto, Cristiano; Addo, Thill; Traore, Kolovos, Castañeda; Yakhshiboev

Out: Nikolov (back), Yansane (muscle), Kyabou (muscle)

Doubtful: Bruno (muscle)

Misses next match if booked: Dulanto

Inter: Handanovič; Škriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozović, Çalhanoğlu, Perišić; Džeko, Lautaro Martínez

Out: None

Doubtful: None