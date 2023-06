Champions League qualifying: All the fixtures and results

UEFA Champions League qualifying runs from the preliminary round semi-finals on 27 June to the play-off second legs on 29 and 30 August.

Champions League qualifying explained

Preliminary round

Semi-finals (27 June)

Atlètic Club d'Escaldes (AND) 0-3 Budućnost Podgorica (MNE)

Tre Penne (SMR) 1-7 Breidablik (ISL)

Final (30 June)

Budućnost Podgorica (MNE) vs Breidablik (ISL)

First qualifying round

Two-legged ties take place on 11/12 and 18/19 July, with exact fixture dates to follow.

Group 1

Häcken (SWE) vs The New Saints (WAL)

Ballkani (KOS) vs Ludogorets (BUL)

Shamrock Rovers (IRL) vs Winners of preliminary round

Žalgiris Vilnius (LTU) vs Struga (MKD)

KÍ Klaksvík (FRO) vs Ferencváros (HUN)

Group 2

Olimpija Ljubljana (SVN) vs Valmiera (LVA)

HJK Helsinki (FIN) vs Larne (NIR)

Lincoln Red Imps (GIB) vs Qarabağ (AZE)

Raków Czestochowa (POL) vs Flora Tallinn (EST)

Slovan Bratislava (SVK) vs Swift Hesper (LUX)

Group 3

Farul Constanța (ROU) vs Sheriff Tiraspol (MDA)

Hamrun Spartans (MLT) vs Maccabi Haifa (ISR)

Urartu (ARM) vs Zrinjski (BIH)

Partizani (ALB) vs BATE Borisov (BLR)

Astana (KAZ) vs Dinamo Tbilisi (GEO)

Second qualifying round

Two-legged ties take place on 25/26 July and 1/2 August, with exact fixture dates to follow

Champions path

Group 1

Žalgiris Vilnius (LTU) / Struga (MKD) vs Galatasaray (TUR)

Ballkani (KOS) / Ludogorets (BUL) vs Olimpija Ljubljana (SVN) / Valmiera (LVA)

Raków Czestochowa (POL) / Flora Tallinn (EST) vs Lincoln Red Imps (GIB) / Qarabağ (AZE)

Group 2

KÍ Klaksvík (FRO) / Ferencváros (HUN) vs Häcken (SWE) / The New Saints (WAL)

HJK Helsinki (FIN) / Larne (NIR) vs Molde (NOR)

Shamrock Rovers (IRL) / Winners of preliminary round vs Copenhagen (DEN)

Group 3

Farul Constanța (ROU) / Sheriff Tiraspol (MDA) vs Hamrun Spartans (MLT) / Maccabi Haifa (ISR)

Aris Limassol (CYP) vs Partizani (ALB) / BATE Borisov (BLR)

Urartu (ARM) / Zrinjski (BIH) vs Slovan Bratislava (SVK) / Swift Hesper (LUX)

GNK Dinamo (CRO) vs Astana (KAZ) / Dinamo Tbilisi (GEO)

League path

Dnipro-1 (UKR) vs Panathinaikos (GRE)

Servette (SUI) vs Genk (BEL)

Third qualifying round

The third qualifying round draw takes place on Monday 24 July, with the two-legged ties scheduled for 8/9 and 15 August.

Play-offs

The play-off round draw takes place on Monday 7 August, with the two-legged ties scheduled for 22/23 and 29/30 August.