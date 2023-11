Champions League possible line-ups and team news

UEFA.com gives Fantasy Football managers a helping hand by predicting the line-ups for this week's UEFA Champions League group stage games.

We've also got the details of which players are suspended and who the injury doubts are ahead of the matches.

All kick-off times CET

Tuesday 28 November

Lazio: Provedel; Marušić, Patric, Mario Gila, Hysaj; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro Rodríguez

Out: Romagnoli (calf), Casale (adductor), Zaccagni (hip)

Doubtful: Provedel (flu)

Suspended: Vecino

Misses next match if booked: Castellanos, Rovella

Celtic: Hart; A Johnston, Carter-Vickers, Scales, Taylor; O'Riley, McGregor, Turnbull; Hyunjun, Furuhashi, M Johnston

Out: Hatate (hamstring), Abada (thigh)

Doubtful: none

Suspended: Maeda, Palma

Shakhtar: Riznyk; Gocholeishvili, Bondar, Matviyenko, Azarov; Stepanenko; Zubkov, Bondarenko, Sudakov, Kryskiv; Sikan

Out: Konoplia (thigh), Chygrynskiy (unspecified), Nazaryna (unspecified), Shved (unspecified)

Doubtful: Bondarenko (unspecified)

Misses next match if booked: Sikan

Antwerp: Butez; De Laet, Alderweireld, Coulibaly, Bataille; Vermeeren, Alhassan Yusuf; Muja, Ejuke, Balikwisha; Janssen

Out: Engels (Achilles), Keita (knee), Ondrejka (fracture), Valencia (broken fibula)

Doubtful: none

Suspended: Ekkelenkamp

Misses next match if booked: Alderweireld

Feyenoord: Bijlow; Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Wieffer, Timber; Paixão, Stengs, Ivanušec; Giménez

Out: Jahanbakhsh (hamstring), Nieuwkoop (hamstring)

Doubtful: none

Misses next match if booked: Nieuwkoop

Atlético: Oblak; Lino, Hermoso, Witsel, Savić, Molina; Saúl Ñíguez, Koke, Marcos Llorente; Griezmann, Morata

Out: Lemar (Achilles)

Doubtful: none

Misses next match if booked: Lino

Paris: Donnarumma; Hakimi, Škriniar, Hernández, Mukiele; Fabián Ruiz, Ugarte, Vitinha; Dembélé, Kolo Muani, Mbappé

Out: Kimpembe (Achilles), Marquinhos (hamstring), Nuno Mendes (hamstring), Zaïre-Emery (ankle)

Doubtful: none

Misses next match if booked: Dembélé, Hakimi, Hernández

Newcastle: Pope; Trippier, Lascelles, Schär, Livramento; Miley, Bruno Guimarães, Joelinton; Almirón, Isak, Gordon

Out: Burn (back), Murphy (shoulder), Barnes (toe), Anderson (back), Botman (knee), Wilson (thigh), Willock (Achilles), Targett (hamstring), Longstaff (ankle)

Suspended: Tonali

Misses next match if booked: Bruno Guimarães



Milan: Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernández; Loftus-Cheek, Krunić, Reijnders; Chukwueze, Giroud, Pulišić

Out: Sportiello (calf), Caldara (ankle), Kalulu (knee), Rafael Leão (thigh), Okafor (thigh)

Doubtful: none

Suspended: Musah

Misses next match if booked: Krunić

Dortmund: Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Bensebaini; Sabitzer, Emre Can; Reus, Brandt; Bynoe-Gittens; Füllkrug

Out: Nmecha (hip), Duranville (thigh)

Doubtful: Adeyemi (illness), Haller (illness)

Misses next match if booked: Emre Can, Schlotterbeck

Man City: Ederson; Lewis, Rúben Dias, Aké, Gvardiol; Rodri, Foden, Álvarez, Doku, Grealish; Haaland

Out: Stones (hip), Kovačić (thigh), Matheus Nunes (muscular)

Doubtful: De Bruyne (hamstring)



Leipzig: Blaswich; Simakan, Klostermann, Lukeba, Raum; Seiwald, Schlager; Forsberg, Simons; Openda, Poulsen

Out: Olmo (shoulder), Orbán (knee)

Doubtful: none

Misses next match if booked: Henrichs, Simakan

Young Boys: Racioppi; Blum, Benito, Camara, Garcia; Males, Niasse, Łakomy; Ugrinic; Elia, Nsame

Out: Deme (muscular), Imeri (knee), Itten (foot)

Doubtful: none

Suspended: Lauper

Misses next match if booked: Benito, Camara

Crvena zvezda: Glazer; Djiga, Dragović, Rodić, Nedeljković; IB Hwang, Kanga, Ivanić, Bukari, Lučić; Olayinka

Out: none

Doubtful: none

Misses next match if booked: IB Hwang, Ivanić, Mijailović, Rodić, Stamenic

Barcelona: Peña; João Cancelo, Ronald Araújo, Iñigo Martínez, Balde; De Jong, Gündoğan, Pedri; Raphinha, Lewandowski, João Félix

Out: Gavi (knee), Sergi Roberto (calf)

Doubtful: Ter Stegen (back)

Misses next match if booked: Ronald Araújo

Porto: Diogo Costa; João Mário, Grujić, Fábio Cardoso, André Franco; Pepê, Eustáquio, Varela, Galeno; Taremi, Evanilson

Out: Marcano (knee), Wendell (calf), Zaidu (thigh)

Doubtful: Pepe (thigh)

Suspended: David Carmo



Wednesday 29 November

Galatasaray: Muslera; Boey, Ayhan, Bardakçı, Angelinho; Torreira, N'Dombélé; Barış Yılmaz, Mertens, Zaha; Mauro Icardi

Out: Sánchez (muscular)

Doubtful: none

Misses next match if booked: Sérgio Oliveira

Man United: Onana; Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw; Mainoo, McTominay; Pellistri, Bruno Fernandes, Garnacho; Martial

Out: Martínez (foot), Casemiro (hamstring), Eriksen (knee), Mount (calf), Evans (thigh), Malacia (knee)

Doubtful: Højlund (hamstring), Antony (unspecified)

Suspended: Rashford

Sevilla: Dmitrović; Jesús Navas, Gudelj, Ramos, Pedrosa; Fernando, Soumaré; Ocampos, Rakitić, Óliver Torres; En-Nesyri

Out: Lamela (calf), Suso (adductor)

Doubtful: none

Misses next match if booked: Ocampos

PSV: Benítez; Teze, Ramalho, Boscagli, Dest; Schouten, Tillman, Veerman; Bakayoko, De Jong, Lozano

Out: Bella-Kotchap (shoulder), Obispo (knee), Mauro Júnior (knee)

Doubtful: Lang (match fitness)

Misses next match if booked: Boscagli, Lozano, Ramalho

Bayern: Neuer; Mazraoui, Upamecano, Kim, Davies; Kimmich, Goretzka; Sané, Müller, Coman; Kane

Out: De Ligt (knee), Musiala (hamstring)

Doubtful: Guerreiro (thigh)

Misses next match if booked: Davies

Copenhagen: Grabara; Ankersen, Vavro, Diks, Jelert; Lerager, Falk, Diogo Gonçalves; Elyounoussi, Claesson, Achouri

Out: Meling (unspecified), Khocholava (knee), Clem (foot)

Doubtful: Cornelius (match fitness)

Misses next match if booked: Lerager, Meling, Vavro

Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Ødegaard, Rice, Havertz, Saka, Jesus, Martinelli

Out: Smith Rowe (knee), Partey (thigh)

Doubtful: none



Lens: Samba; Gradit, Danso, Medina; Frankowski, Mendy, Abdul Samed, Haïdara; Sotoca, Thomasson; Wahi

Out: Machado (adductor)

Doubtful: none

Suspended: Guilavogui

Misses next match if booked: Abdul Samed, Medina, Sotoca



Real Madrid: Lunin; Lucas Vázquez, Nacho, Alaba, Fran García; Valverde, Kroos, Ceballos; Bellingham; Rodrygo, Brahim Díaz

Out: Courtois (knee), Éder Militão (knee), Tchouameni (stress fracture), Arda Güler (thigh), Camavinga (knee), Vinícius Júnior (hamstring), Arrizabalaga (adductor)

Doubtful: Modrić (hamstring)

Misses next match if booked: Camavinga

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Juan Jesus; Zambo Anguissa, Lobotka, Zieliński; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia

Out: Lindstrøm (shin), Mário Rui (thigh), Olivera (thigh)

Doubtful: none



Braga: Matheus; Victor Gómez, José Fonte, Niakaté, Cristian Borja; João Moutinho, Zalazar; Álvaro Djaló, Ricardo Horta, Bruma; Banza

Out: none

Doubtful: Al Musrati (unspecified)



Union Berlin: Rønnow; Diogo Leite, Knoche, Jaeckel; Gosens, Laïdouni, Khedira, Trimmel; Volland; Behrens, Fofana

Out: none

Doubtful: Bonucci (muscular), Doekhi (muscular), Becker (muscular)

Misses next match if booked: Bonucci, Tousart

Benfica: Trubin; Aursnes, Otamendi, António Silva, Morato; João Neves, Florentino; Di María, Orkun Kökçü, Rafa Silva; Tengstedt

Out: Bah (foot), Bernat (thigh) Neres (knee)

Doubtful: none



Inter: Sommer; Darmian, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Frattesi, Hakan Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Martínez

Out: Bastoni (thigh), Pavard (knee)

Doubtful: Alexis Sánchez (ankle)

Misses next match if booked: Asllani, Mkhitaryan

Real Sociedad: Remiro; Odriozola, Elustondo, Le Normand, Tierney; Zubimendi, Turrientes, Méndez; Zakharyan, Sadiq, Barrenetxea

Out: Carlos Fernández (knee)

Doubtful: André Silva (muscular)

Misses next match if booked: Merino

Salzburg: Schlager; Dedić, Piątkowski, Pavlović, Guindo; Sučić, Bidstrup, Forson, Gloukh; Šimić, Konaté

Out: Fernando (adductor), Okoh (thigh), Solet (thigh), Wallner (thigh), Koita (adductor), Terzić (adductor), Kameri (muscular), Kjærgaard (shoulder), Ulmer (ankle), Baidoo (adductor)

Doubtful: none

Misses next match if booked: Baidoo, Gourna-Douath, Pavlović, Šimić

