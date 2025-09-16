Champions League Matchday 1 starting and possible line-ups and team news
Tuesday, September 16, 2025
Who's likely to start and who is unavailable or doubtful? We list and predict the Matchday 1 line-ups.
We give Fantasy Football managers a helping hand by listing and predicting the line-ups for this week's UEFA Champions League league phase games.
We've also got the details of which players are suspended and who are injury doubts ahead of the matches.
Tuesday 16 September
Athletic Club vs Arsenal starting line-ups (18:45 CET)
Athletic Club: Simón; Gorosabel, Vivian, Paredes, Adama Boiro; Jauregizar, Vesga; Berenguer, Sancet, Navarro; I Williams
Arsenal: Raya; Timber, Mosquera, Gabriel, Calafiori; Rice, Zubimendi, Merino; Madueke, Gyökeres, Eze
PSV Eindhoven vs Union Saint-Gilloise starting line-ups (18:45 CET)
PSV Eindhoven: Kovář; Dest, Flamingo, Obispo, Gasiorowski; Saibari, Schouten, Veerman; Perišić, Pepi, Van Bommel
Union Saint-Gilloise: Scherpen; Khalaili, Mac Allister, Burgess, Leysen; Ait El Hadj, Zorgane, Rasmussen; Rodríguez, David, Niang
Juventus vs Borussia Dortmund
Juventus: Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Openda, Kenan Yıldız; David
Out: Miretti (thigh)
Doubtful: None
Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson, Anton, Bensebaini; Couto, Bellingham, Nmecha, Svensson; Adeyemi, Guirassy, Beier
Out: Anselmino (fitness), Can (thigh), Fábio Silva (hamstring), Gross (illness), Schlotterbeck (knee), Süle (calf)
Doubtful: None
Real Madrid vs Marseille
Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Huijsen, Alaba, Carreras; Tchouaméni, Valverde; Mastantuono, Güler, Rodrygo; Mbappé
Out: Bellingham (shoulder), Endrick (hamstring), Mendy (thigh), Rüdiger (thigh)
Doubtful: Camavinga (fitness)
Marseille: Rulli; Murillo, Pavard, Balerdi, Emerson; Kondogbia, Højbjerg; Greenwood, Nadir, Weah; Aubameyang
Out: Aguerd (concussion)
Doubtful: Gouiri (shoulder)
Benfica vs Qarabağ
Benfica: Trubin; Tomás Araújo, Otamendi, António Silva, Dahl; Barrenechea, Rios; Aursnes, Sudakov, Schjelderup; Pavlidis
Out: Bah (knee), Manu Silva (knee), Nuno Félix (knee), Bruma (achilles), Lukebakio (fitness)
Doubtful: Dedić (knee)
Qarabağ: Kochalski; Silva, Mmaee, Medina, Cafarguliyev; Bicalho, Jankovic; Andrade, Kady Borges, Zoubir; Durán
Out: Akhundzade (calf)
Doubtful: None
Tottenham vs Villarreal
Tottenham: Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Spence; Sarr, Bentancur, Bergvall; Kudus, Richarlison, Simons
Out: Solanke (ankle)
Doubtful: None
Villarreal: Júnior; Mouriño, Foyth, Veiga, Cardona; Pépé, Gueye, Comesaña, Buchanan; Ayoze Pérez, Mikautadze
Out: Kambwala (hamstring), Gerard Moreno (hamstring)
Doubtful: None
Wednesday 17 September
Olympiacos vs Pafos (18:45 CET)
Olympiacos: Paschalakis; Costinha, Retsos, Pirola, Ortega; Mouzakitis, Hezze; Strefezza, Scipioni, Chiquinho; El Kaabi
Out: Tzolakis (suspended), Yaremchuk (calf), Martins (knee)
Doubtful: None
Pafos: Michael; Correia, Goldar, Luckassen, Pileas; Pêpê, Šunjić; Oršić, Dragomir, Bruno; Anderson
Out: None
Doubtful: None
Slavia Praha vs Bodø/Glimt (18:45 CET)
Slavia Praha: Staněk; Holeš, Zima, Chaloupek; Douděra, Zafeiris, Dorley, Sadílek; Kušej, Provod; Chorý
Out: Bořil (unspecified), Ogbu (muscle)
Doubtful: None
Bodø/Glimt: Haikin; Riisnæs, Gundersen, Bjørtuft, Sjøvold; Evjen, Berg, Auklend; Jørgensen, Helmersen, Hauge
Out: Blomberg (ligament), Bjorken (uspecified), Brynhildsen (unspecified)
Doubtful: Aleesami (unspecified), Høgh (unspecified), Saltnes (unspecified)
Ajax vs Inter
Ajax: Jaroš; Gaaei, Itakura, Baas, Wijndal; Klaassen, Taylor, Regeer; Berghuis, Weghorst, Godts
Out: Van den Boomen (back)
Doubtful: None
Inter: Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Hakan Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martínez
Out: None
Doubtful: None
Bayern München vs Chelsea
Bayern München: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Stanišić; Kimmich, Pavlović; Olise, Gnabry, Díaz; Kane
Out: Davies (knee), Guerreiro (muscle), Ito (foot), Musiala (ankle)
Doubtful: None
Chelsea: Sánchez; James, Adarabioyo, Chalobah, Cucurella; Fernández, Caicedo; Neto, Palmer, Gittens; João Pedro
Out: Colwill (knee), Delap (hamstring), Essugo (thigh)
Doubtful: Badiashile (muscular), Lavia (muscular)
Liverpool vs Atlético de Madrid
Liverpool: Alisson Becker; Szoboszlai, Konaté, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Wirtz, Gakpo; Ekitiké
Out: Jones (unspecified)
Doubtful: none
Atleti: Oblak; Llorente, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Barrios, Koke; Simeone, Griezmann, González; Sørloth
Out: Almada (muscular), Álex Baena (fitness), Álvarez (knee), Cardoso (ankle), Giménez (calf),
Doubtful: none
Paris Saint-Germain vs Atalanta
Paris Saint-Germain: Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Mbaye, Gonçalo Ramos, Barcola
Out: Dembélé (hamstring), Doué (calf)
Doubtful: Beraldo (ankle), Kvaratskhelia (calf), Lee (muscle)
Atalanta: Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Pašalić, Zalewski; Maldini, De Ketelaere; Krstović
Out: Kolašinac (knee), Éderson (meniscus)
Doubtful: Scamacca (knee)
Thursday 18 September
Club Brugge vs Monaco (18:45 CET)
Club Brugge: Mignolet; Sabbe, Ordóñez, Mechele, Meijer; Onyedika, Stanković, Vanaken; Forbs, Tzolis; Tresoldi
Out: Reis (illness), Vermant (leg)
Doubtful: Seys (hamstring), Vetlesen (illness)
Monaco: Köhn; Teze, Dier, Mawissa, Henrique; Camara, Zakaria; Akliouche, Biereth, Minamino; Balogun
Out: Hradecky (knee), Pogba (fitness)
Doubtful: Fati (fitness), Golovin (hamstring), Idumbo (hip), Vanderson (calf)
Copenhagen vs Leverkusen (18:45 CET)
Copenhagen: Kotarski; Huescas, Pereira, Hatzidiakos, Lopez; Larsson, Delaney, Clem, Achouri; Elyounoussi, Moukoko
Out: Mattsson (ankle), Moalem (hip), Højer (unspecified)
Doubtful: None
Leverkusen: Flekken; Quansah, Badé, Tapsoba; Vázquez, García, Andrich, Grimaldo; Tella, Tillman; Schick
Out: Palacios (thigh)
Doubtful: Arthur (illness)
Frankfurt vs Galatasaray
Frankfurt: Zetterer; Brown, Collins, Koch, Theate; Højlund, Chaïbi; Doan, Uzun, Bahoya; Burkardt
Out: Kristensen (muscular)
Doubtful: Götze (muscular), Larsson (illness)
Galatasaray: Çakır; Sallai, Sánchez, Bardakçı, Elmalı; Torreira, Sara; Sané, Gündoğan, Akgün; Icardi
Out: None
Doubtful: Osimhen (ankle)
Manchester City vs Napoli
Manchester City: Donnarumma; Lewis, Dias, Áke, Gvardiol; Rodri; Bernardo Silva, Reijnders, Foden, Doku; Haaland
Out: Marmoush (knee), Stones (muscular), Cherki (thigh), Ait-Nouri (ankle), Kovačić (achilles)
Doubtful: Bettinelli (knock)
Napoli: Meret; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Højlund
Out: Rrahmani (muscular)
Doubtful: None
Newcastle United vs Barcelona
Newcastle: Pope; Trippier, Schär, Burn, Livramento; Bruno Guimarães, Tonali, Joelinton; Elanga, Woltemade, Barnes
Out: Ramsey (ankle), Wissa (knee)
Doubtful: none
Barcelona: Joan García; Koundé, Eric García, Cubarsí, Martín; Casadó, Pedri; Raphinha, Fermín López, Torres; Lewandowski
Out: Balde (calf), Gavi (knee), Ter Stegen (back)
Doubtful: De Jong (hip), Yamal (groin)
Sporting CP vs Kairat Almaty
Sporting CP: João Virgínia; Vagiannidis, Inácio, Debast, Mangas; Hjulmand, Kochorashvili; Quenda, Trincão, Pedro Gonçalves; Suárez
Out: Nuno Santos (knee), Daniel Bragança (knee), Morita (muscular), Diomande (muscular), Catamo (muscular)
Doubtful: Rui Silva (thigh)
Kairat Almaty: Kalmurza; Tapalov, Martynovich, Sorokin, Mata; Arad, Kassabulat, Glazer; Satpayev, Edmilson, Jorginho
Out: Zarutskiy (knee), Anarbekov (jaw), Zaria (knee)
Doubtful: None