Champions League league phase results by team
Wednesday, January 28, 2026
Keep track of all the scores for each of the 36 teams in this season's league phase.
The second-ever UEFA Champions League league phase kicked off on 16 September and concluded with 18 simultaneous games on 28 January.
Here is a look at each of the 36 teams' full list of results.
League phase dates
Matchday 1: 16/17/18 September 2025
Matchday 2: 30 September/1 October 2025
Matchday 3: 21/22 October 2025
Matchday 4: 4/5 November 2025
Matchday 5: 25/26 November 2025
Matchday 6: 9/10 December 2025
Matchday 7: 20/21 January 2026
Matchday 8: 28 January 2026
*Kick-offs are 21:00 CET unless stated; all times CET
Ajax league phase results
17/09/2025: Ajax 0-2 Inter
30/09/2025: Marseille 4-0 Ajax
22/10/2025: Chelsea 5-1 Ajax
05/11/2025: Ajax 0-3 Galatasaray
25/11/2025: Ajax 0-2 Benfica
10/12/2025: Qarabağ 2-4 Ajax
20/01/2026: Villarreal 1-2 Ajax
28/01/2026: Ajax 1-2 Olympiacos
Arsenal league phase results
16/09/2025: Athletic Club 0-2 Arsenal
01/10/2025: Arsenal 2-0 Olympiacos
21/10/2025: Arsenal 4-0 Atlético de Madrid
04/11/2025: Slavia Praha 0-3 Arsenal
26/11/2025: Arsenal 3-1 Bayern München
10/12/2025: Club Brugge 0-3 Arsenal
20/01/2026: Inter 1-3 Arsenal
28/01/2026: Arsenal 3-2 Kairat Almaty
Atalanta league phase results
17/09/2025: Paris Saint-Germain 4-0 Atalanta
30/09/2025: Atalanta 2-1 Club Brugge
22/10/2025: Atalanta 0-0 Slavia Praha
05/11/2025: Marseille 0-1 Atalanta
26/11/2025: Frankfurt 0-3 Atalanta
09/12/2025: Atalanta 2-1 Chelsea
21/01/2026: Atalanta 2-3 Athletic Club
28/01/2026: Union Saint-Gilloise 1-0 Atalanta
Athletic Club league phase results
16/09/2025: Athletic Club 0-2 Arsenal
01/10/2025: Borussia Dortmund 4-1 Athletic Club
22/10/2025: Athletic Club 3-1 Qarabağ
05/11/2025: Newcastle United 2-0 Athletic Club
25/11/2025: Slavia Praha 0-0 Athletic Club
10/12/2025: Athletic Club 0-0 Paris Saint-Germain
21/01/2026: Atalanta 2-3 Athletic Club
28/01/2026: Athletic Club 2-3 Sporting CP
Atlético de Madrid league phase results
17/09/2025: Liverpool 3-2 Atlético de Madrid
30/09/2025: Atlético de Madrid 5-1 Frankfurt
21/10/2025: Arsenal 4-0 Atlético de Madrid
04/11/2025: Atlético de Madrid 3-1 Union Saint-Gilloise
26/11/2025: Atlético de Madrid 2-1 Inter
09/12/2025: PSV Eindhoven 2-3 Atlético de Madrid
21/01/2026: Galatasaray 1-1 Atlético de Madrid
28/01/2026: Atlético de Madrid 1-2 Bodø/Glimt
Barcelona league phase results
18/09/2025: Newcastle United 1-2 Barcelona
01/10/2025: Barcelona 1-2 Paris Saint-Germain
21/10/2025: Barcelona 6-1 Olympiacos
05/11/2025: Club Brugge 3-3 Barcelona
25/11/2025: Chelsea 3-0 Barcelona
09/12/2025: Barcelona 2-1 Frankfurt
21/01/2026: Slavia Praha 2-4 Barcelona
28/01/2026: Barcelona 4-1 Copenhagen
Bayern München league phase results
17/09/2025: Bayern München 3-1 Chelsea
30/09/2025: Pafos 1-5 Bayern München
22/10/2025: Bayern München 4-0 Club Brugge
04/11/2025: Paris Saint-Germain 1-2 Bayern München
26/11/2025: Arsenal 3-1 Bayern München
09/12/2025: Bayern München 3-1 Sporting CP
21/01/2025: Bayern München 2-0 Union Saint-Gilloise
28/01/2026: PSV Eindhoven 1-2 Bayern München
Benfica league phase results
16/09/2025: Benfica 2-3 Qarabağ
30/09/2025: Chelsea 1-0 Benfica
21/10/2025: Newcastle United 3-0 Benfica
05/11/2025: Benfica 0-1 Leverkusen
25/11/2025: Ajax 0-2 Benfica
10/12/2025: Benfica 2-0 Napoli
21/01/2026: Juventus 2-0 Benfica
28/01/2026: Benfica 4-2 Real Madrid
Bodø/Glimt league phase results
17/09/2025: Slavia Praha 2-2 Bodø/Glimt
30/09/2025: Bodø/Glimt 2-2 Tottenham
22/10/2025: Galatasaray 3-1 Bodø/Glimt
04/11/2025: Bodø/Glimt 0-1 Monaco
25/11/2025: Bodø/Glimt 2-3 Juventus
10/12/2025: Borussia Dortmund 2-2 Bodø/Glimt
20/01/2026: Bodø/Glimt 3-1 Manchester City
28/01/2026: Atlético de Madrid 1-2 Bodø/Glimt
Borussia Dortmund league phase results
16/09/2025: Juventus 4-4 Borussia Dortmund
01/10/2025: Borussia Dortmund 4-1 Athletic Club
21/10/2025: Copenhagen 2-4 Borussia Dortmund
05/11/2025: Manchester City 4-1 Borussia Dortmund
25/11/2025: Borussia Dortmund 4-0 Villarreal
10/12/2025: Borussia Dortmund 2-2 Bodø/Glimt
20/01/2026: Tottenham 2-0 Borussia Dortmund
28/01/2026: Borussia Dortmund 0-2 Inter
Chelsea league phase results
17/09/2025: Bayern München 3-1 Chelsea
30/09/2025: Chelsea 1-0 Benfica
22/10/2025: Chelsea 5-1 Ajax
05/11/2025: Qarabağ 2-2 Chelsea
25/11/2025: Chelsea 3-0 Barcelona
09/12/2025: Atalanta 2-1 Chelsea
21/01/2026: Chelsea 1-0 Pafos
28/01/2026: Napoli 2-3 Chelsea
Club Brugge league phase results
18/09/2025: Club Brugge 4-1 Monaco
30/09/2025: Atalanta 2-1 Club Brugge
22/10/2025: Bayern München 4-0 Club Brugge
05/11/2025: Club Brugge 3-3 Barcelona
26/11/2025: Sporting CP 3-0 Club Brugge
10/12/2025: Club Brugge 0-3 Arsenal
20/01/2026: Kairat Almaty 1-4 Club Brugge
28/01/2026: Club Brugge 3-0 Marseille
Copenhagen league phase results
18/09/2025: Copenhagen 2-2 Leverkusen
01/10/2025: Qarabağ 2-0 Copenhagen
21/10/2025: Copenhagen 2-4 Borussia Dortmund
04/11/2025: Tottenham Hotspur 4-0 Copenhagen
26/11/2025: Copenhagen 3-2 Kairat Almaty
10/12/2025: Villarreal 2-3 Copenhagen
20/01/2026: Copenhagen 1-1 Napoli
28/01/2026: Barcelona 4-1 Copenhagen
Frankfurt league phase results
18/09/2025: Frankfurt 5-1 Galatasaray
30/09/2025: Atlético de Madrid 5-1 Frankfurt
22/10/2025: Frankfurt 1-5 Liverpool
04/11/2025: Napoli 0-0 Frankfurt
26/11/2025: Frankfurt 0-3 Atalanta
09/12/2025: Barcelona 2-1 Frankfurt
21/01/2026: Qarabağ 3-2 Frankfurt
28/01/2026: Frankfurt 0-2 Tottenham
Galatasaray league phase results
18/09/2025: Frankfurt 5-1 Galatasaray
30/09/2025: Galatasaray 1-0 Liverpool
22/10/2025: Galatasaray 3-1 Bodø/Glimt
05/11/2025: Ajax 0-3 Galatasaray
25/11/2025: Galatasaray 0-1 Union Saint-Gilloise
09/12/2025: Monaco 1-0 Galatasaray
21/01/2026: Galatasaray 1-1 Atlético de Madrid
28/01/2026: Manchester City 2-0 Galatasaray
Inter league phase results
17/09/2025: Ajax 0-2 Inter
30/09/2025: Inter 3-0 Slavia Praha
21/10/2025: Union Saint-Gilloise 0-4 Inter
05/11/2025: Inter 2-1 Kairat Almaty
26/11/2026: Atlético de Madrid 2-1 Inter
09/12/2025: Inter 0-1 Liverpool
20/01/2026: Inter 1-3 Arsenal
28/01/2026: Borussia Dortmund 0-2 Inter
Juventus league phase results
16/09/2025: Juventus 4-4 Borussia Dortmund
01/10/2025: Villarreal 2-2 Juventus
22/10/2025: Real Madrid 1-0 Juventus
04/11/2025: Juventus 1-1 Sporting CP
25/11/2025: Bodø/Glimt 2-3 Juventus
10/12/2025: Juventus 2-0 Pafos
21/01/2026: Juventus 2-0 Benfica
28/01/2026: Monaco 0-0 Juventus
Kairat Almaty league phase results
18/09/2025: Sporting CP 4-1 Kairat Almaty
30/09/2025: Kairat Almaty 0-5 Real Madrid
21/10/2025: Kairat Almaty 0-0 Pafos
05/11/2025: Inter 2-1 Kairat Almaty
26/11/2025: Copenhagen 3-2 Kairat Almaty
09/12/2025: Kairat Almaty 0-1 Olympiacos
20/01/2026: Kairat Almaty 1-4 Club Brugge
28/01/2026: Arsenal 3-2 Kairat Almaty
Leverkusen league phase results
18/09/2025: Copenhagen 2-2 Leverkusen
01/10/2025: Leverkusen 1-1 PSV Eindhoven
21/10/2025: Leverkusen 2-7 Paris Saint-Germain
05/11/2025: Benfica 0-1 Leverkusen
25/11/2025: Manchester City 0-2 Leverkusen
10/12/2025: Leverkusen 2-2 Newcastle United
20/01/2026: Olympiacos 2-0 Leverkusen
28/01/2026: Leverkusen 3-0 Villarreal
Liverpool league phase results
17/09/2025: Liverpool 3-2 Atlético de Madrid
30/09/2025: Galatasaray 1-0 Liverpool
22/10/2025: Frankfurt 1-5 Liverpool
04/11/2025: Liverpool 1-0 Real Madrid
26/11/2025: Liverpool 1-4 PSV Eindhoven
09/12/2025: Inter 0-1 Liverpool
21/01/2026: Marseille 0-3 Liverpool
28/01/2026: Liverpool 6-0 Qarabağ
Manchester City league phase results
18/09/2025: Manchester City 2-0 Napoli
01/10/2025: Monaco 2-2 Manchester City
21/10/2025: Villarreal 0-2 Manchester City
05/11/2025: Manchester City 4-1 Borussia Dortmund
25/11/2025: Manchester City 0-2 Leverkusen
10/12/2025: Real Madrid 1-2 Manchester City
20/01/2026: Bodø/Glimt 3-1 Manchester City
28/01/2026: Manchester City 2-0 Galatasaray
Marseille league phase results
16/09/2025: Real Madrid 2-1 Marseille
30/09/2025: Marseille 4-0 Ajax
22/10/2025: Sporting CP 2-1 Marseille
05/11/2025: Marseille 0-1 Atalanta
25/11/2025: Marseille 2-1 Newcastle United
09/12/2025: Union Saint-Gilloise 2-3 Marseille
21/01/2026: Marseille 0-3 Liverpool
28/01/2026: Club Brugge 3-0 Marseille
Monaco league phase results
18/09/2025: Club Brugge 4-1 Monaco
01/10/2025: Monaco 2-2 Manchester City
22/10/2025: Monaco 0-0 Tottenham
04/11/2025: Bodø/Glimt 0-1 Monaco
26/11/2025: Pafos 2-2 Monaco
09/12/2025: Monaco 1-0 Galatasaray
20/01/2026: Real Madrid 6-1 Monaco
28/01/2026: Monaco 0-0 Juventus
Napoli league phase results
18/09/2025: Manchester City 2-0 Napoli
01/10/2025: Napoli 2-1 Sporting CP
21/10/2025: PSV Eindhoven 6-2 Napoli
04/11/2025: Napoli 0-0 Frankfurt
25/11/2025: Napoli 2-0 Qarabağ
10/12/2025: Benfica 2-0 Napoli
20/01/2026: Copenhagen 1-1 Napoli
28/01/2026: Napoli 2-3 Chelsea
Newcastle United league phase results
18/09/2025: Newcastle United 1-2 Barcelona
01/10/2025: Union Saint-Gilloise 0-4 Newcastle United
21/10/2025: Newcastle United 3-0 Benfica
05/11/2025: Newcastle United 2-0 Athletic Club
25/11/2025: Marseille 2-1 Newcastle United
10/12/2025: Leverkusen 2-2 Newcastle United
21/01/2026: Newcastle United 3-0 PSV Eindhoven
28/01/2026: Paris Saint-Germain 1-1 Newcastle United
Olympiacos league phase results
17/09/2025: Olympiacos 0-0 Pafos
01/10/2025: Arsenal 2-0 Olympiacos
21/10/2025: Barcelona 6-1 Olympiacos
04/11/2025: Olympiacos 1-1 PSV Eindhoven
26/11/2025: Olympiacos 3-4 Real Madrid
09/12/2025: Kairat Almaty 0-1 Olympiacos
20/01/2026: Olympiacos 2-0 Leverkusen
28/01/2026: Ajax 1-2 Olympiacos
Pafos league phase results
17/09/2025: Olympiacos 0-0 Pafos
30/09/2025: Pafos 1-5 Bayern München
21/10/2025: Kairat Almaty 0-0 Pafos
05/11/2025: Pafos 1-0 Villarreal
26/11/2025: Pafos 2-2 Monaco
10/12/2025: Juventus 2-0 Pafos
21/01/2026: Chelsea 1-0 Pafos
28/01/2026: Pafos 4-1 Slavia Praha
Paris Saint-Germain league phase results
17/09/2025: Paris Saint-Germain 4-0 Atalanta
01/10/2025: Barcelona 1-2 Paris Saint-Germain
21/10/2025: Leverkusen 2-7 Paris Saint-Germain
04/11/2025: Paris Saint-Germain 1-2 Bayern München
26/11/2025: Paris Saint-Germain 5-3 Tottenham
10/12/2025: Athletic Club 0-0 Paris Saint-Germain
20/01/2026: Sporting CP 2-1 Paris Saint-Germain
28/01/2026: Paris Saint-Germain 1-1 Newcastle United
PSV Eindhoven league phase results
16/09/2025: PSV Eindhoven 1-3 Union Saint-Gilloise
01/10/2025: Leverkusen 1-1 PSV Eindhoven
21/10/2025: PSV Eindhoven 6-2 Napoli
04/11/2025: Olympiacos 1-1 PSV Eindhoven
26/11/2025: Liverpool 1-4 PSV Eindhoven
09/12/2025: PSV Eindhoven 2-3 Atlético de Madrid
21/01/2026: Newcastle United 3-0 PSV Eindhoven
28/01/2026: PSV Eindhoven 1-2 Bayern München
Qarabağ league phase results
16/09/2025: Benfica 2-3 Qarabağ
01/10/2025: Qarabağ 2-0 Copenhagen
22/10/2025: Athletic Club 3-1 Qarabağ
05/11/2025: Qarabağ 2-2 Chelsea
25/11/2025: Napoli 2-0 Qarabağ
10/12/2025: Qarabağ 2-4 Ajax
21/01/2026: Qarabağ 3-2 Frankfurt
28/01/2026: Liverpool 6-0 Qarabağ
Real Madrid league phase results
16/09/2025: Real Madrid 2-1 Marseille
30/09/2025: Kairat Almaty 0-5 Real Madrid
22/10/2025: Real Madrid 1-0 Juventus
04/11/2025: Liverpool 1-0 Real Madrid
26/11/2025: Olympiacos 3-4 Real Madrid
10/12/2025: Real Madrid 1-2 Manchester City
20/01/2026: Real Madrid 6-1 Monaco
28/01/2026: Benfica 4-2 Real Madrid
Slavia Praha league phase results
17/09/2025: Slavia Praha 2-2 Bodø/Glimt
30/09/2025: Inter 3-0 Slavia Praha
22/10/2025: Atalanta 0-0 Slavia Praha
04/11/2025: Slavia Praha 0-3 Arsenal
25/11/2025: Slavia Praha 0-0 Athletic Club
09/12/2025: Tottenham 3-0 Slavia Praha
21/01/2026: Slavia Praha 2-4 Barcelona
28/01/2026: Pafos 4-1 Slavia Praha
Sporting CP league phase results
18/09/2025: Sporting CP 4-1 Kairat Almaty
01/10/2025: Napoli 2-1 Sporting CP
22/10/2025: Sporting CP 2-1 Marseille
04/11/2025: Juventus 1-1 Sporting CP
26/11/2025: Sporting CP 3-0 Club Brugge
09/12/2025: Bayern München 3-1 Sporting CP
20/01/2026: Sporting CP 2-1 Paris Saint-Germain
28/01/2026: Athletic Club 2-3 Sporting CP
Tottenham league phase results
16/09/2025: Tottenham 1-0 Villarreal
30/09/2025: Bodø/Glimt 2-2 Tottenham
22/10/2025: Monaco 0-0 Tottenham
04/11/2025: Tottenham 4-0 Copenhagen
26/11/2025: Paris Saint-Germain 5-3 Tottenham
09/12/2025: Tottenham 3-0 Slavia Praha
20/01/2026: Tottenham 2-0 Borussia Dortmund
28/01/2026: Frankfurt 0-2 Tottenham
Union Saint-Gilloise league phase results
16/09/2025: PSV Eindhoven 1-3 Union Saint-Gilloise
01/10/2025: Union Saint-Gilloise 0-4 Newcastle United
21/10/2025: Union Saint-Gilloise 0-4 Inter
04/11/2025: Atlético de Madrid 3-1 Union Saint-Gilloise
25/11/2025: Galatasaray 0-1 Union Saint-Gilloise
09/12/2025: Union Saint-Gilloise 2-3 Marseille
21/01/2026: Bayern München 2-0 Union Saint-Gilloise
28/01/2026: Union Saint-Gilloise 1-0 Atalanta
Villarreal league phase results
16/09/2025: Tottenham 1-0 Villarreal
01/10/2025: Villarreal 2-2 Juventus
21/10/2025: Villarreal 0-2 Manchester City
05/11/2025: Pafos 1-0 Villarreal
25/11/2025: Borussia Dortmund 4-0 Villarreal
10/12/2025: Villarreal 2-3 Copenhagen
20/01/2026: Villarreal 1-2 Ajax
28/01/2026: Leverkusen 3-0 Villarreal