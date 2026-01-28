Champions League Official Live football scores & Fantasy
Champions League league phase results by team

Wednesday, January 28, 2026

Keep track of all the scores for each of the 36 teams in this season's league phase.

Harry Kane got Bayern's winner on Matchday 8
Harry Kane got Bayern's winner on Matchday 8 FC Bayern via Getty Images

The second-ever UEFA Champions League league phase kicked off on 16 September and concluded with 18 simultaneous games on 28 January.

Here is a look at each of the 36 teams' full list of results.

League phase dates

Matchday 1: 16/17/18 September 2025
Matchday 2: 30 September/1 October 2025
Matchday 3: 21/22 October 2025
Matchday 4: 4/5 November 2025
Matchday 5: 25/26 November 2025
Matchday 6: 9/10 December 2025
Matchday 7: 20/21 January 2026
Matchday 8: 28 January 2026

*Kick-offs are 21:00 CET unless stated; all times CET

Champions League fixtures by date

Ajax league phase results

17/09/2025: Ajax 0-2 Inter
30/09/2025: Marseille 4-0 Ajax
22/10/2025: Chelsea 5-1 Ajax
05/11/2025: Ajax 0-3 Galatasaray
25/11/2025: Ajax 0-2 Benfica
10/12/2025: Qarabağ 2-4 Ajax
20/01/2026: Villarreal 1-2 Ajax
28/01/2026: Ajax 1-2 Olympiacos

Arsenal league phase results

16/09/2025: Athletic Club 0-2 Arsenal
01/10/2025: Arsenal 2-0 Olympiacos
21/10/2025: Arsenal 4-0 Atlético de Madrid
04/11/2025: Slavia Praha 0-3 Arsenal
26/11/2025: Arsenal 3-1 Bayern München
10/12/2025: Club Brugge 0-3 Arsenal
20/01/2026: Inter 1-3 Arsenal
28/01/2026: Arsenal 3-2 Kairat Almaty

Classic Arsenal Champions League goals

Atalanta league phase results

17/09/2025: Paris Saint-Germain 4-0 Atalanta
30/09/2025: Atalanta 2-1 Club Brugge
22/10/2025: Atalanta 0-0 Slavia Praha
05/11/2025: Marseille 0-1 Atalanta
26/11/2025: Frankfurt 0-3 Atalanta
09/12/2025: Atalanta 2-1 Chelsea
21/01/2026: Atalanta 2-3 Athletic Club
28/01/2026: Union Saint-Gilloise 1-0 Atalanta

Athletic Club league phase results

16/09/2025: Athletic Club 0-2 Arsenal
01/10/2025: Borussia Dortmund 4-1 Athletic Club
22/10/2025: Athletic Club 3-1 Qarabağ
05/11/2025: Newcastle United 2-0 Athletic Club
25/11/2025: Slavia Praha 0-0 Athletic Club
10/12/2025: Athletic Club 0-0 Paris Saint-Germain 
21/01/2026: Atalanta 2-3 Athletic Club
28/01/2026: Athletic Club 2-3 Sporting CP

Atlético de Madrid league phase results

17/09/2025: Liverpool 3-2 Atlético de Madrid
30/09/2025: Atlético de Madrid 5-1 Frankfurt
21/10/2025: Arsenal 4-0 Atlético de Madrid
04/11/2025: Atlético de Madrid 3-1 Union Saint-Gilloise
26/11/2025: Atlético de Madrid 2-1 Inter
09/12/2025: PSV Eindhoven 2-3 Atlético de Madrid
21/01/2026: Galatasaray 1-1 Atlético de Madrid
28/01/2026: Atlético de Madrid 1-2 Bodø/Glimt

Barcelona league phase results

18/09/2025: Newcastle United 1-2 Barcelona
01/10/2025: Barcelona 1-2 Paris Saint-Germain
21/10/2025: Barcelona 6-1 Olympiacos
05/11/2025: Club Brugge 3-3 Barcelona
25/11/2025: Chelsea 3-0 Barcelona
09/12/2025: Barcelona 2-1 Frankfurt
21/01/2026: Slavia Praha 2-4 Barcelona
28/01/2026: Barcelona 4-1 Copenhagen

Barcelona vs Paris: Great Champions League goals

Bayern München league phase results

17/09/2025: Bayern München 3-1 Chelsea
30/09/2025: Pafos 1-5 Bayern München
22/10/2025: Bayern München 4-0 Club Brugge
04/11/2025: Paris Saint-Germain 1-2 Bayern München
26/11/2025: Arsenal 3-1 Bayern München
09/12/2025: Bayern München 3-1 Sporting CP
21/01/2025: Bayern München 2-0 Union Saint-Gilloise
28/01/2026: PSV Eindhoven 1-2 Bayern München

Benfica league phase results

16/09/2025: Benfica 2-3 Qarabağ
30/09/2025: Chelsea 1-0 Benfica
21/10/2025: Newcastle United 3-0 Benfica
05/11/2025: Benfica 0-1 Leverkusen
25/11/2025: Ajax 0-2 Benfica
10/12/2025: Benfica 2-0 Napoli
21/01/2026: Juventus 2-0 Benfica
28/01/2026: Benfica 4-2 Real Madrid

Bodø/Glimt league phase results

17/09/2025: Slavia Praha 2-2 Bodø/Glimt
30/09/2025: Bodø/Glimt 2-2 Tottenham
22/10/2025: Galatasaray 3-1 Bodø/Glimt
04/11/2025: Bodø/Glimt 0-1 Monaco
25/11/2025: Bodø/Glimt 2-3 Juventus 
10/12/2025: Borussia Dortmund 2-2 Bodø/Glimt 
20/01/2026: Bodø/Glimt 3-1 Manchester City
28/01/2026: Atlético de Madrid 1-2 Bodø/Glimt

Borussia Dortmund league phase results

16/09/2025: Juventus 4-4 Borussia Dortmund﻿
01/10/2025: Borussia Dortmund 4-1 ﻿Athletic Club
21/10/2025: Copenhagen 2-4 Borussia Dortmund
05/11/2025: Manchester City 4-1 Borussia Dortmund
25/11/2025: Borussia Dortmund 4-0 ﻿Villarreal
10/12/2025: Borussia Dortmund 2-2 ﻿Bodø/Glimt
20/01/2026: Tottenham 2-0 Borussia Dortmund
28/01/2026: Borussia Dortmund 0-2 Inter

1997 final highlights: Dortmund 3-1 Juventus

Chelsea league phase results

17/09/2025: Bayern München 3-1 Chelsea
30/09/2025: Chelsea 1-0﻿ Benfica
22/10/2025: Chelsea 5-1﻿ Ajax
05/11/2025: Qarabağ 2-2 Chelsea
25/11/2025: Chelsea 3-0 Barcelona
09/12/2025: Atalanta 2-1 Chelsea
21/01/2026: Chelsea 1-0﻿ Pafos
28/01/2026: Napoli 2-3 Chelsea

Club Brugge league phase results

18/09/2025: Club Brugge 4-1 Monaco
30/09/2025: Atalanta 2-1 Club Brugge
22/10/2025: Bayern München 4-0 Club Brugge
05/11/2025: Club Brugge 3-3 Barcelona
26/11/2025: Sporting CP 3-0 Club Brugge
10/12/2025: Club Brugge 0-3 Arsenal
20/01/2026: Kairat Almaty 1-4 Club Brugge
28/01/2026: Club Brugge 3-0 Marseille

Copenhagen league phase results

18/09/2025: Copenhagen 2-2 Leverkusen
01/10/2025: Qarabağ 2-0 Copenhagen
21/10/2025: Copenhagen 2-4 Borussia Dortmund 
04/11/2025: Tottenham Hotspur 4-0 Copenhagen
26/11/2025: Copenhagen 3-2 Kairat Almaty
10/12/2025: Villarreal 2-3 Copenhagen
20/01/2026: Copenhagen 1-1 Napoli
28/01/2026: Barcelona 4-1 Copenhagen

Frankfurt league phase results

18/09/2025: Frankfurt 5-1 Galatasaray
30/09/2025: Atlético de Madrid 5-1 Frankfurt
22/10/2025: Frankfurt 1-5 Liverpool
04/11/2025: Napoli 0-0 Frankfurt
26/11/2025: Frankfurt 0-3 Atalanta
09/12/2025: Barcelona 2-1 Frankfurt
21/01/2026: Qarabağ 3-2 Frankfurt
28/01/2026: Frankfurt 0-2 Tottenham

Galatasaray league phase results

18/09/2025: Frankfurt 5-1 Galatasaray
30/09/2025: Galatasaray 1-0 Liverpool 
22/10/2025: Galatasaray 3-1 Bodø/Glimt
05/11/2025: Ajax 0-3 Galatasaray
25/11/2025: Galatasaray 0-1 Union Saint-Gilloise
09/12/2025: Monaco 1-0 Galatasaray
21/01/2026: Galatasaray 1-1 Atlético de Madrid
28/01/2026: Manchester City 2-0 Galatasaray

Classic Galatasaray Champions League goals

Inter league phase results

17/09/2025: Ajax 0-2 Inter
30/09/2025: Inter 3-0 Slavia Praha
21/10/2025: Union Saint-Gilloise 0-4 Inter
05/11/2025: Inter 2-1 Kairat Almaty
26/11/2026: Atlético de Madrid 2-1 Inter
09/12/2025: Inter 0-1 Liverpool
20/01/2026: Inter 1-3 Arsenal
28/01/2026: Borussia Dortmund 0-2 Inter

Juventus league phase results

16/09/2025: Juventus 4-4 Borussia Dortmund
01/10/2025: Villarreal 2-2 Juventus
22/10/2025: Real Madrid 1-0 Juventus
04/11/2025: Juventus 1-1 Sporting CP
25/11/2025: Bodø/Glimt 2-3 Juventus
10/12/2025: Juventus 2-0 Pafos
21/01/2026: Juventus 2-0 Benfica
28/01/2026: Monaco 0-0 Juventus

Kairat Almaty league phase results

18/09/2025: Sporting CP 4-1 Kairat Almaty
30/09/2025: Kairat Almaty 0-5 Real Madrid
21/10/2025: Kairat Almaty 0-0 Pafos
05/11/2025: Inter 2-1 Kairat Almaty
26/11/2025: Copenhagen 3-2 Kairat Almaty
09/12/2025: Kairat Almaty 0-1 Olympiacos
20/01/2026: Kairat Almaty 1-4 Club Brugge
28/01/2026: Arsenal 3-2 Kairat Almaty

Leverkusen league phase results

18/09/2025: Copenhagen 2-2 Leverkusen
01/10/2025: Leverkusen 1-1 PSV Eindhoven
21/10/2025: Leverkusen 2-7 Paris Saint-Germain
05/11/2025: Benfica 0-1 Leverkusen
25/11/2025: Manchester City 0-2 Leverkusen
10/12/2025: Leverkusen 2-2 Newcastle United
20/01/2026: Olympiacos 2-0 Leverkusen
28/01/2026: Leverkusen 3-0 Villarreal

Liverpool league phase results

17/09/2025: Liverpool 3-2 Atlético de Madrid
30/09/2025: Galatasaray 1-0 Liverpool
22/10/2025: Frankfurt 1-5 Liverpool
04/11/2025: Liverpool 1-0 Real Madrid
26/11/2025: Liverpool 1-4 PSV Eindhoven
09/12/2025: Inter 0-1 Liverpool
21/01/2026: Marseille 0-3 Liverpool
28/01/2026: Liverpool 6-0 Qarabağ

2022 highlights: Inter 0-2 Liverpool

Manchester City league phase results

18/09/2025: Manchester City 2-0 ﻿Napoli
01/10/2025: Monaco 2-2 Manchester City
21/10/2025: Villarreal 0-2 Manchester City﻿﻿
05/11/2025: Manchester City 4-1 Borussia Dortmund
25/11/2025: Manchester City 0-2 ﻿Leverkusen
10/12/2025: Real Madrid 1-2 Manchester City
20/01/2026: Bodø/Glimt 3-1 Manchester City
28/01/2026: Manchester City 2-0 ﻿Galatasaray

Marseille league phase results

16/09/2025: Real Madrid 2-1 Marseille
30/09/2025: Marseille 4-0 Ajax
22/10/2025: Sporting CP 2-1 Marseille
05/11/2025: Marseille 0-1 Atalanta 
25/11/2025: Marseille 2-1 Newcastle United 
09/12/2025: Union Saint-Gilloise 2-3 Marseille
21/01/2026: Marseille 0-3 Liverpool
28/01/2026: Club Brugge 3-0 Marseille

Monaco league phase results

18/09/2025: Club Brugge 4-1 Monaco
01/10/2025: Monaco 2-2 Manchester City 
22/10/2025: Monaco 0-0 Tottenham 
04/11/2025: Bodø/Glimt 0-1 Monaco 
26/11/2025: Pafos 2-2 Monaco
09/12/2025: Monaco 1-0 Galatasaray 
20/01/2026: Real Madrid 6-1 Monaco 
28/01/2026: Monaco 0-0 Juventus

Napoli league phase results

18/09/2025: Manchester City 2-0 Napoli
01/10/2025: Napoli 2-1 Sporting CP
21/10/2025: PSV Eindhoven 6-2 Napoli
04/11/2025: Napoli 0-0 Frankfurt
25/11/2025: Napoli 2-0 Qarabağ 
10/12/2025: Benfica 2-0 Napoli
20/01/2026: Copenhagen 1-1 Napoli
28/01/2026: Napoli 2-3 Chelsea

Newcastle United league phase results

18/09/2025: Newcastle United 1-2 Barcelona 
01/10/2025: Union Saint-Gilloise 0-4 Newcastle United
21/10/2025: Newcastle United 3-0 Benfica 
05/11/2025: Newcastle United 2-0 Athletic Club 
25/11/2025: Marseille 2-1 Newcastle United
10/12/2025: Leverkusen 2-2 Newcastle United
21/01/2026: Newcastle United 3-0 PSV Eindhoven
28/01/2026: Paris Saint-Germain 1-1 Newcastle United

Alan Shearer's 2002/03 hat-trick against Leverkusen

Olympiacos league phase results

17/09/2025: Olympiacos 0-0 Pafos
01/10/2025: Arsenal 2-0 Olympiacos
21/10/2025: Barcelona 6-1 Olympiacos
04/11/2025: Olympiacos 1-1 PSV Eindhoven 
26/11/2025: Olympiacos 3-4 Real Madrid 
09/12/2025: Kairat Almaty 0-1 Olympiacos
20/01/2026: Olympiacos 2-0 Leverkusen
28/01/2026: Ajax 1-2 Olympiacos

Pafos league phase results

17/09/2025: Olympiacos 0-0 Pafos
30/09/2025: Pafos 1-5 Bayern München 
21/10/2025: Kairat Almaty 0-0 Pafos 
05/11/2025: Pafos 1-0 Villarreal
26/11/2025: Pafos 2-2 Monaco
10/12/2025: Juventus 2-0 Pafos 
21/01/2026: Chelsea 1-0 Pafos 
28/01/2026: Pafos 4-1 Slavia Praha

Paris Saint-Germain league phase results

17/09/2025: Paris Saint-Germain 4-0 ﻿Atalanta
01/10/2025: Barcelona 1-2 Paris Saint-Germain
21/10/2025: Leverkusen 2-7 Paris Saint-Germain
04/11/2025: Paris Saint-Germain 1-2 Bayern München 
26/11/2025: Paris Saint-Germain 5-3 ﻿Tottenham
10/12/2025: Athletic Club 0-0 Paris Saint-Germain
20/01/2026: Sporting CP 2-1 Paris Saint-Germain﻿
28/01/2026: Paris Saint-Germain 1-1 ﻿Newcastle United

PSV Eindhoven league phase results

16/09/2025: PSV Eindhoven 1-3 Union Saint-Gilloise
01/10/2025: Leverkusen 1-1 PSV Eindhoven
21/10/2025: PSV Eindhoven 6-2 Napoli 
04/11/2025: Olympiacos 1-1 PSV Eindhoven
26/11/2025: Liverpool 1-4 PSV Eindhoven
09/12/2025: PSV Eindhoven 2-3 Atlético de Madrid 
21/01/2026: Newcastle United 3-0 PSV Eindhoven
28/01/2026: PSV Eindhoven 1-2 Bayern München

Qarabağ league phase results

16/09/2025: Benfica 2-3 Qarabağ
01/10/2025: Qarabağ 2-0 Copenhagen
22/10/2025: Athletic Club 3-1 Qarabağ
05/11/2025: Qarabağ 2-2 Chelsea
25/11/2025: Napoli 2-0 Qarabağ
10/12/2025: Qarabağ 2-4 Ajax
21/01/2026: Qarabağ 3-2 Frankfurt
28/01/2026: Liverpool 6-0 Qarabağ

Real Madrid league phase results

16/09/2025: Real Madrid 2-1 Marseille
30/09/2025: Kairat Almaty 0-5 Real Madrid
22/10/2025: Real Madrid 1-0 Juventus
04/11/2025: Liverpool 1-0 Real Madrid
26/11/2025: Olympiacos 3-4 Real Madrid
10/12/2025: Real Madrid 1-2 Manchester City
20/01/2026: Real Madrid 6-1 Monaco
28/01/2026: Benfica 4-2 Real Madrid﻿﻿

Liverpool vs Real Madrid: Great Champions League goals

Slavia Praha league phase results

17/09/2025: Slavia Praha 2-2 Bodø/Glimt
30/09/2025: Inter 3-0 Slavia Praha
22/10/2025: Atalanta 0-0 Slavia Praha
04/11/2025: Slavia Praha 0-3 Arsenal
25/11/2025: Slavia Praha 0-0 Athletic Club
09/12/2025: Tottenham 3-0 Slavia Praha
21/01/2026: Slavia Praha 2-4 Barcelona
28/01/2026: Pafos 4-1 Slavia Praha

Sporting CP league phase results

18/09/2025: Sporting CP 4-1 Kairat Almaty
01/10/2025: Napoli 2-1 Sporting CP
22/10/2025: Sporting CP 2-1 Marseille
04/11/2025: Juventus 1-1 Sporting CP
26/11/2025: Sporting CP 3-0 Club Brugge
09/12/2025: Bayern München 3-1 Sporting CP
20/01/2026: Sporting CP 2-1 Paris Saint-Germain
28/01/2026: Athletic Club 2-3 Sporting CP

Tottenham league phase results

16/09/2025: Tottenham 1-0 Villarreal
30/09/2025: Bodø/Glimt 2-2 Tottenham
22/10/2025: Monaco 0-0 Tottenham
04/11/2025: Tottenham 4-0 Copenhagen
26/11/2025: Paris Saint-Germain 5-3 Tottenham
09/12/2025: Tottenham 3-0 Slavia Praha
20/01/2026: Tottenham 2-0 Borussia Dortmund
28/01/2026: Frankfurt 0-2 Tottenham

Union Saint-Gilloise league phase results

16/09/2025: PSV Eindhoven 1-3 Union Saint-Gilloise
01/10/2025: Union Saint-Gilloise 0-4 Newcastle United
21/10/2025: Union Saint-Gilloise 0-4 Inter 
04/11/2025: Atlético de Madrid 3-1 Union Saint-Gilloise
25/11/2025: Galatasaray 0-1 Union Saint-Gilloise
09/12/2025: Union Saint-Gilloise 2-3 Marseille 
21/01/2026: Bayern München 2-0 Union Saint-Gilloise
28/01/2026: Union Saint-Gilloise 1-0 Atalanta

Villarreal league phase results

16/09/2025: Tottenham 1-0 Villarreal
01/10/2025: Villarreal 2-2 Juventus
21/10/2025: Villarreal 0-2 Manchester City
05/11/2025: Pafos 1-0 Villarreal
25/11/2025: Borussia Dortmund 4-0 Villarreal
10/12/2025: Villarreal 2-3 Copenhagen
20/01/2026: Villarreal 1-2 Ajax
28/01/2026: Leverkusen 3-0 Villarreal

Classic Villarreal Champions League goals

