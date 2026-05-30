2025/26 Champions League: All the results

Saturday, May 30, 2026

The league phase of the 2025/26 UEFA Champions League kicked off on 16 September and ran until 28 January.

The knockout phase started on 17 February and concluded with the final in Budapest on 30 May, when Paris Saint-Germain were crowned champions of Europe for the second consecutive season.

Final

Saturday 30 May
Paris Saint-Germain 1-1 Arsenal (4-3 pens)

Paris Saint-Germain retained their title after winning the final on penaltiesUEFA via Getty Images

Semi-final results

First legs

Tuesday 28 April
Paris 5-4 Bayern München

Wednesday 29 April
Atlético de Madrid 1-1 Arsenal

Second legs

Tuesday 5 May
Arsenal 1-0 Atlético de Madrid (agg: 2-1)

Wednesday 6 May
Bayern München 1-1 Paris (agg: 5-6)

Quarter-final results

First legs

Tuesday 7 April
Sporting CP 0-1 Arsenal
Real Madrid 1-2 Bayern München

Wednesday 8 April
Barcelona 0-2 Atlético de Madrid
Paris 2-0 Liverpool

Second legs

Tuesday 14 April
Atlético de Madrid 1-2 Barcelona (agg: 3-2)
Liverpool 0-2 Paris (agg: 0-4)

Wednesday 15 April
Arsenal 0-0 Sporting CP (agg: 1-0)
Bayern München 4-3 Real Madrid (agg: 6-4)

Round of 16 results

Second legs

Tuesday 17 March
Sporting CP 5-0 Bodø/Glimt aet (Agg: 5-3)
Arsenal 2-0 Leverkusen (agg: 3-1)
Chelsea 0-3 Paris Saint-Germain (agg: 2-8)
Man City 1-2 Real Madrid (agg: 1-5) 

Wednesday 18 March
Barcelona 7-2 Newcastle (agg: 8-3)
Bayern München 4-1 Atalanta (agg: 10-2)
Liverpool 4-0 Galatasaray﻿﻿ (agg: 4-1)
Tottenham 3-2 Atlético de Madrid (agg: 5-7)

First legs

Tuesday 10 March
Galatasaray 1-0 Liverpool
Atalanta 1-6 Bayern München
Atlético de Madrid 5-2 Tottenham
Newcastle 1-1 Barcelona

Wednesday 11 March
Leverkusen 1-1 Arsenal
﻿Bodø/Glimt 3-0 Sporting CP﻿
Paris Saint-Germain 5-2 Chelsea
﻿Real Madrid 3-0 Man City

Knockout phase play-off results

Second legs

Tuesday 24 February
Atlético de Madrid﻿﻿ 4-1 Club Brugge (agg: 7-4)
Leverkusen﻿ 0-0 Olympiacos (agg: 2-0) 
Inter 1-2 Bodø/Glimt (agg: 2-5)
Newcastle 3-2 Qarabağ (agg: 9-3)

Wednesday 25 February
Atalanta 4-1 Borussia Dortmund (agg: 4-3)
Juventus 3-2 Galatasaray (aet, agg: 5-7)
Paris Saint-Germain 2-2 Monaco (agg: 5-4)
Real Madrid 2-1 Benfica (agg: 3-1)

First legs

Tuesday 17 February
Galatasaray 5-2 Juventus
Monaco 2-3 Paris Saint-Germain﻿
Borussia Dortmund 2-0 Atalanta
Benfica 0-1 Real Madrid﻿

Wednesday 18 February
Qarabağ 1-6 Newcastle
Club Brugge 3-3 Atlético de Madrid﻿﻿
Bodø/Glimt 3-1 Inter
Olympiacos 0-2 Leverkusen﻿ 

League phase results

Matchday 8

Wednesday 28 January 2026
Ajax 1-2 Olympiacos
Arsenal 3-2 Kairat Almaty
Monaco 0-0 Juventus
Athletic Club 2-3 Sporting CP
Atlético de Madrid 1-2 Bodø/Glimt
Leverkusen 3-0 Villarreal
Borussia Dortmund 0-2 Inter
Club Brugge 3-0 Marseille
Frankfurt 0-2 Tottenham
Barcelona 4-1 Copenhagen
Liverpool 6-0 Qarabağ
Manchester City 2-0 Galatasaray
Pafos 4-1 Slavia Praha
Paris Saint-Germain 1-1 Newcastle United
PSV Eindhoven 1-2 Bayern München
Union Saint-Gilloise 1-0 Atalanta
Benfica 4-2 Real Madrid
Napoli 2-3 Chelsea

Matchday 7

Tuesday 20 January 2026
Kairat Almaty 1-4 Club Brugge
Bodø/Glimt 3-1 Manchester City
Copenhagen 1-1 Napoli
Inter 1-3 Arsenal
Olympiacos 2-0 Leverkusen
Real Madrid 6-1 Monaco
Sporting CP 2-1 Paris Saint-Germain
Tottenham 2-0 Borussia Dortmund
Villarreal 1-2 Ajax

Wednesday 21 January 2026
Galatasaray 1-1 Atlético de Madrid
Qarabağ 3-2 Frankfurt
Atalanta 2-3 Athletic Club
Chelsea 1-0 Pafos
Bayern München 2-0 Union Saint-Gilloise
Juventus 2-0 Benfica
Newcastle United 3-0 PSV Eindhoven
Marseille 0-3 Liverpool
Slavia Praha 2-4 Barcelona

Matchday 6

Tuesday 9 December 2025
Kairat Almaty 0-1 Olympiacos
Bayern München 3-1 Sporting CP
Monaco 1-0 Galatasaray
Atalanta 2-1 Chelsea
Barcelona 2-1 Frankfurt
Inter 0-1 Liverpool
PSV Eindhoven 2-3 Atlético de Madrid
Union Saint-Gilloise 2-3 Marseille
Tottenham 3-0 Slavia Praha

Wednesday 10 December 2025
Qarabağ 2-4 Ajax
Villarreal 2-3 Copenhagen
Athletic Club 0-0 Paris Saint-Germain
Leverkusen 2-2 Newcastle United
Borussia Dortmund 2-2 Bodø/Glimt
Club Brugge 0-3 Arsenal
Juventus 2-0 Pafos
Real Madrid 1-2 Manchester City
Benfica 2-0 Napoli

Matchday 5

Tuesday 25 November 2025
Ajax 0-2 Benfica
Galatasaray 0-1 Union Saint-Gilloise
Borussia Dortmund 4-0 Villarreal
Chelsea 3-0 Barcelona
Bodø/Glimt 2-3 Juventus
Manchester City 0-2 Leverkusen
Marseille 2-1 Newcastle United
Slavia Praha 0-0 Athletic Club
Napoli 2-0 Qarabağ

Wednesday 26 November 2025
Copenhagen 3-2 Kairat Almaty
Pafos 2-2 Monaco
Arsenal 3-1 Bayern München
Atlético de Madrid 2-1 Inter
Frankfurt 0-3 Atalanta
Liverpool 1-4 PSV Eindhoven
Olympiacos 3-4 Real Madrid
Paris Saint-Germain 5-3 Tottenham
Sporting CP 3-0 Club Brugge

Matchday 4

Tuesday 4 November 2025
Slavia Praha 0-3 Arsenal
Napoli 0-0 Frankfurt
Atlético de Madrid 3-1 Union Saint-Gilloise
Bodø/Glimt 0-1 Monaco
Juventus 1-1 Sporting CP
Liverpool 1-0 Real Madrid
Olympiacos 1-1 PSV Eindhoven
Paris Saint-Germain 1-2 Bayern München
Tottenham 4-0 Copenhagen

Wednesday 5 November 2025
Pafos 1-0 Villarreal
Qarabağ 2-2 Chelsea
Ajax 0-3 Galatasaray
Club Brugge 3-3 Barcelona
Inter 2-1 Kairat Almaty
Manchester City 4-1 Borussia Dortmund
Newcastle United 2-0 Athletic Club
Marseille 0-1 Atalanta
Benfica 0-1 Leverkusen

Matchday 3

Tuesday 21 October 2025
Barcelona 6-1 Olympiacos
Kairat Almaty 0-0 Pafos 
Arsenal 4-0 Atlético de Madrid
Leverkusen 2-7 Paris Saint-Germain
Copenhagen 2-4 Borussia Dortmund
Newcastle United 3-0 Benfica
PSV Eindhoven 6-2 Napoli
Union Saint-Gilloise 0-4 Inter
Villarreal 0-2 Manchester City

Wednesday 22 October 2025
Athletic Club 3-1 Qarabağ
Galatasaray 3-1 Bodø/Glimt
Monaco 0-0 Tottenham
Atalanta 0-0 Slavia Praha
Chelsea 5-1 Ajax
Frankfurt 1-5 Liverpool
Bayern München 4-0 Club Brugge
Real Madrid 1-0 Juventus
Sporting CP 2-1 Marseille

Matchday 2

Tuesday 30 September 2025
Atalanta 2-1 Club Brugge
Kairat Almaty 0-5 Real Madrid 
Atlético de Madrid 5-1 Frankfurt
Chelsea 1-0 Benfica
Inter 3-0 Slavia Praha
Bodø/Glimt 2-2 Tottenham
Galatasaray 1-0 Liverpool
Marseille 4-0 Ajax
Pafos 1-5 Bayern München

Wednesday 1 October 2025
Qarabağ 2-0 Copenhagen
Union Saint-Gilloise 0-4 Newcastle United
Arsenal 2-0 Olympiacos
Monaco 2-2 Manchester City
Leverkusen 1-1 PSV Eindhoven
Borussia Dortmund 4-1 Athletic Club
Barcelona 1-2 Paris Saint-Germain
Napoli 2-1 Sporting CP
Villarreal 2-2 Juventus

Matchday 1

Tuesday 16 September 2025
Athletic Club 0-2 Arsenal
PSV Eindhoven 1-3 Union Saint-Gilloise
Juventus 4-4 Borussia Dortmund
Real Madrid 2-1 Marseille
Benfica 2-3 Qarabağ
Tottenham 1-0 Villarreal

Wednesday 17 September 2025
Olympiacos 0-0 Pafos 
Slavia Praha 2-2 Bodø/Glimt 
Ajax 0-2 Inter
Bayern München 3-1 Chelsea
Liverpool 3-2 Atlético de Madrid
Paris Saint-Germain 4-0 Atalanta

Thursday 18 September 2025
Club Brugge 4-1 Monaco
Copenhagen 2-2 Leverkusen
Frankfurt 5-1 Galatasaray
Manchester City 2-0 Napoli
Newcastle United 1-2 Barcelona
Sporting CP 4-1 Kairat Almaty

