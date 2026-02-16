Champions League Official Live football scores & Fantasy
Champions League line-up predictions: Team news for the knockout phase play-off first legs

Monday, February 16, 2026

Who's likely to start and who is unavailable or doubtful? We predict the line-ups ahead of the knockout phase play-off first legs.

Gabriel Sara of Galatasaray training ahead of their game with Juventus
We give Fantasy Football managers a helping hand by predicting the line-ups for this week's UEFA Champions League knockout phase play-off matches.

You can also keep track of which players are suspended and who the injury doubts are ahead of the matches.

Play Fantasy Football

Matches kick off at 21:00 CET unless stated

Tuesday 17 February

Galatasaray vs Juventus (18:45 CET)

Galatasaray: Uğurcan Çakır; Boey, Sánchez, Abdülkerim Bardakçı, Eren Elmalı; Torreira, Sara; Sané, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz; Osimhen
Out: Lemina (suspended)
Doubtful: None
Misses next match if booked: Jakobs, Lang, Sánchez

Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; McKennie, Locatelli, Miretti; Francisco Conceição, Kenan Yıldız; David
Out: Holm (calf), Thuram (bruising), Vlahović (adductor)
Doubtful: None
Misses next match if booked: Cabal, Cambiaso, Holm, Kelly, Locatelli

Monaco vs Paris

Monaco: Köhn; Vanderson, Faes, Kehrer, Caio Henrique; Camara, Zakaria; Adingra, Golovin, Coulibaly; Balogun﻿
Out: Cabral (hamstring), Dier (hamstring), Hrádecký (knee), Mawissa (hamstring)﻿
Doubtful: Akliouche (hip), Camara (ankle)﻿, Fati (quadriceps)
Misses next match if booked: Camara, Golovin, Kehrer

Paris: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, João Neves; Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola﻿
Out: Fabian Ruiz (knee), Mayulu (calf), Ndjantou (hamstring)﻿
Doubtful: Dembélé (muscular)﻿
Misses next match if booked: Nuno Mendes

Benfica vs Real Madrid

Benfica: Trubin; Dedić, Otamendi, Tomás Araújo, Dahl; Barrenechea, Barreiro; Prestianni, Sudakov, Schjelderup; Pavlidis
Out: Bah (knee), Tomé (suspended)
Doubtful: Aursnes (muscular), Ríos (shoulder)﻿
Misses next match if booked: Dahl, Lukebakio, Otamendi

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Carreras; Valverde, Arda Güler, Tchouaméni, Camavinga; Mbappé, Vinícius Júnior
Out: Raúl Asencio (suspended), Bellingham (thigh), Éder Militão (hamstring), Mendy (muscular), Rodrygo (suspended)
Doubtful: None
Misses next match if booked: Bellingham, Carreras, Huijsen, Tchouaméni

Dortmund vs Atalanta

Dortmund: Kobel; Anton, Schlotterbeck, Bensebaini; Ryerson, Nmecha, Bellingham, Svensson; Fábio Silva, Brandt; Guirassy
Out: Can (adductor)
Doubtful: Mane (muscular)
Misses next match if booked: Adeyemi, Bensebaini

Atalanta: Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Éderson, Bernasconi; Samardžić, Zalewski; Scamacca
Out: De Ketelaere (knee), Raspadori (thigh)
Doubtful: None
Misses next match if booked: De Roon, Musah

Knockout phase teams: Lowdown

Wednesday 18 February

Qarabağ vs Newcastle (18:45 CET)

Qarabağ: Kochalski; Silva, Mustafazade, Medina, Jafarguliyev; Bicalho, Janković; Leandro Andrade, Montiel, Zoubir; Duran ﻿
Out: None
Doubtful: None
Misses next match if booked: Janković, Medina, Silva

Newcastle: Pope; Trippier, Thiaw, Burn, Hall; Willock, Tonali, Ramsey; Elanga, Gordon, Barnes
Out: Bruno Guimarães (hamstring), Livramento (hamstring), Schär (ankle)
Doubtful: Botman (back), Joelinton (groin), Miley (dead leg), Wissa (knock)
Misses next match if booked: Burn, Joelinton, Thiaw

Olympiacos vs Leverkusen

Olympiacos: Tzolakis; Costinha, Retsos, Pirola, Ortega; Hezze, García; Rodinei, Chiquinho, Gelson Martins; Taremi
Out: None
Doubtful: None
Misses next match if booked: Dani García, Hezze, Taremi

Leverkusen: Blaswich; Quansah, Andrich, Tapsoba; Lucas Vázquez, García, Fernández, Grimaldo; Tillman, Poku; Schick
Out: Mensah (suspended)
Doubtful: None
Misses next match if booked: Kofane

Bodø/Glimt vs Inter

Bodø/Glimt: Haikin; Sjøvold, Bjørtuft, Gundersen, Bjørkan; Evjen, Berg, Brunstad Fet; Blomberg, Høgh, Hauge
Out: None
Doubtful: None
Misses next match if booked: Auklend, Berg

Inter: Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zieliński, Sučić, Dimarco; L. Martínez, Thuram
Out: Dumfries (ankle)
Doubtful: None
Misses next match if booked: Acerbi, Bastoni, L. Martínez, Mkhitaryan

Club Brugge vs Atlético de Madrid

Club Brugge: Mignolet; Sabbe, Ordoñez, Mechele, Seys; Stanković, Vanaken, Onyedika; Carlos Forbs, Vermant, Tzolis
Out: Reis (illness), Van den Heuvel (leg)
Doubtful: Audoor (muscular), Sandra (illness), Spileers (illness)
Misses next match if booked: Onyedika, Vanaken

Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Ruggeri, Giménez, Hancko; González, Cardoso, Koke, Álex Baena; Alvarez, Sørloth﻿
Out: Barrios (muscular)
Doubtful: None
Misses next match if booked: Almada, Barrios, Le Normand, Lenglet, Simeone

