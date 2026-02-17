Champions League predicted and starting line-ups: Team news for the knockout phase play-off first legs
Tuesday, February 17, 2026
Who's likely to start and who is unavailable or doubtful? We list and predict the line-ups ahead of the knockout phase play-off first legs.
We give Fantasy Football managers a helping hand by listing and predicting the line-ups for this week's UEFA Champions League knockout phase play-off matches.
You can also keep track of which players are suspended and who the injury doubts are ahead of the matches.
Matches kick off at 21:00 CET unless stated
Tuesday 17 February
Galatasaray vs Juventus starting line-ups
Galatasaray: Uğurcan Çakır; Sallai, Sánchez, Abdülkerim Bardakçı, Jakobs; Torreira, Gabriel Sara; Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Lang; Osimhen
Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Thuram, Locatelli, Koopmeiners; Francisco Conceição, Kenan Yıldız; McKennie
Monaco: Köhn; Vanderson, Faes, Teze, Caio Henrique; Camara, Zakaria; Adingra, Golovin, Coulibaly; Balogun
Out: Cabral (hamstring), Dier (hamstring), Fati (thigh), Hrádecký (knee), Kehrer (illness), Mawissa (hamstring)
Doubtful: Akliouche (hip), Camara (ankle)
Misses next match if booked: Camara, Golovin, Kehrer
Paris: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, João Neves; Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola
Out: Fabian Ruiz (knee), Mayulu (calf), Ndjantou (hamstring)
Doubtful: Dembélé (muscular)
Misses next match if booked: Nuno Mendes
Benfica: Trubin; Dedić, Otamendi, Tomás Araújo, Dahl; Aursnes, Barreiro; Prestianni, Sudakov, Schjelderup; Pavlidis
Out: Bah (knee), Tomé (suspended)
Doubtful: None
Misses next match if booked: Dahl, Lukebakio, Otamendi
Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Carreras; Valverde, Arda Güler, Tchouaméni, Camavinga; Mbappé, Vinícius Júnior
Out: Raúl Asencio (suspended), Bellingham (thigh), Éder Militão (hamstring), Rodrygo (suspended)
Doubtful: None
Misses next match if booked: Bellingham, Carreras, Huijsen, Tchouaméni
Dortmund: Kobel; Ryerson, Anton, Bensebaini, Svensson; Nmecha, Bellingham, Sabitzer; Fábio Silva, Brandt; Guirassy
Out: Can (adductor), Schlotterbeck (muscular), Süle (thigh)
Doubtful: Mane (muscular)
Misses next match if booked: Adeyemi, Bensebaini
Atalanta: Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Éderson, Bernasconi; Samardžić, Zalewski; Scamacca
Out: De Ketelaere (knee), Raspadori (thigh)
Doubtful: None
Misses next match if booked: De Roon, Musah
Wednesday 18 February
Qarabağ vs Newcastle (18:45 CET)
Qarabağ: Kochalski; Silva, Mustafazade, Medina, Jafarguliyev; Bicalho, Janković; Leandro Andrade, Montiel, Zoubir; Duran
Out: None
Doubtful: None
Misses next match if booked: Janković, Medina, Silva
Newcastle: Pope; Trippier, Thiaw, Burn, Hall; Willock, Tonali, Ramsey; Elanga, Gordon, Barnes
Out: Bruno Guimarães (hamstring), Livramento (hamstring), Schär (ankle)
Doubtful: Botman (back), Joelinton (groin), Miley (dead leg), Wissa (knock)
Misses next match if booked: Burn, Joelinton, Thiaw
Olympiacos: Tzolakis; Costinha, Retsos, Pirola, Ortega; Hezze, García; Rodinei, Chiquinho, Gelson Martins; Taremi
Out: None
Doubtful: None
Misses next match if booked: Dani García, Hezze, Taremi
Leverkusen: Blaswich; Quansah, Andrich, Tapsoba; Lucas Vázquez, García, Fernández, Grimaldo; Tillman, Poku; Schick
Out: Mensah (suspended)
Doubtful: None
Misses next match if booked: Kofane
Bodø/Glimt: Haikin; Sjøvold, Bjørtuft, Gundersen, Bjørkan; Evjen, Berg, Brunstad Fet; Blomberg, Høgh, Hauge
Out: None
Doubtful: None
Misses next match if booked: Auklend, Berg
Inter: Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zieliński, Sučić, Dimarco; L. Martínez, Thuram
Out: Dumfries (ankle)
Doubtful: None
Misses next match if booked: Acerbi, Bastoni, L. Martínez, Mkhitaryan
Club Brugge vs Atlético de Madrid
Club Brugge: Mignolet; Sabbe, Ordoñez, Mechele, Seys; Stanković, Vanaken, Onyedika; Carlos Forbs, Vermant, Tzolis
Out: Reis (illness), Van den Heuvel (leg)
Doubtful: Audoor (muscular), Sandra (illness), Spileers (illness)
Misses next match if booked: Onyedika, Vanaken
Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Simeone, Cardoso, Koke, Lookman; Griezmann, Julián Alvarez
Out: Barrios (muscular), Nico González (muscular)
Doubtful: None
Misses next match if booked: Almada, Barrios, Le Normand, Lenglet, Simeone