Champions League predicted and starting line-ups: Team news for the knockout phase play-off first legs

We give Fantasy Football managers a helping hand by listing and predicting the line-ups for this week's UEFA Champions League knockout phase play-off matches.

You can also keep track of which players are suspended and who the injury doubts are ahead of the matches.

Matches kick off at 21:00 CET unless stated

Tuesday 17 February

Galatasaray vs Juventus starting line-ups

Galatasaray: Uğurcan Çakır; Sallai, Sánchez, Abdülkerim Bardakçı, Jakobs; Torreira, Gabriel Sara; Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Lang; Osimhen

Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Thuram, Locatelli, Koopmeiners; Francisco Conceição, Kenan Yıldız; McKennie

Monaco vs Paris

Monaco: Köhn; Vanderson, Faes, Teze, Caio Henrique; Camara, Zakaria; Adingra, Golovin, Coulibaly; Balogun﻿

Out: Cabral (hamstring), Dier (hamstring), Fati (thigh), Hrádecký (knee), Kehrer (illness), Mawissa (hamstring)﻿

Doubtful: Akliouche (hip), Camara (ankle)﻿﻿

Misses next match if booked: Camara, Golovin, Kehrer

Paris: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, João Neves; Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola﻿

Out: Fabian Ruiz (knee), Mayulu (calf), Ndjantou (hamstring)﻿

Doubtful: Dembélé (muscular)﻿

Misses next match if booked: Nuno Mendes

Benfica vs Real Madrid

Benfica: Trubin; Dedić, Otamendi, Tomás Araújo, Dahl; Aursnes, Barreiro; Prestianni, Sudakov, Schjelderup; Pavlidis

Out: Bah (knee), Tomé (suspended)

Doubtful: None

Misses next match if booked: Dahl, Lukebakio, Otamendi

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Carreras; Valverde, Arda Güler, Tchouaméni, Camavinga; Mbappé, Vinícius Júnior

Out: Raúl Asencio (suspended), Bellingham (thigh), Éder Militão (hamstring), Rodrygo (suspended)

Doubtful: None

Misses next match if booked: Bellingham, Carreras, Huijsen, Tchouaméni

Dortmund vs Atalanta

Dortmund: Kobel; Ryerson, Anton, Bensebaini, Svensson; Nmecha, Bellingham, Sabitzer; Fábio Silva, Brandt; Guirassy

Out: Can (adductor), Schlotterbeck (muscular), Süle (thigh)

Doubtful: Mane (muscular)

Misses next match if booked: Adeyemi, Bensebaini

Atalanta: Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Éderson, Bernasconi; Samardžić, Zalewski; Scamacca

Out: De Ketelaere (knee), Raspadori (thigh)

Doubtful: None

Misses next match if booked: De Roon, Musah

Wednesday 18 February

Qarabağ vs Newcastle (18:45 CET)

Qarabağ: Kochalski; Silva, Mustafazade, Medina, Jafarguliyev; Bicalho, Janković; Leandro Andrade, Montiel, Zoubir; Duran ﻿

Out: None

Doubtful: None

Misses next match if booked: Janković, Medina, Silva

Newcastle: Pope; Trippier, Thiaw, Burn, Hall; Willock, Tonali, Ramsey; Elanga, Gordon, Barnes

Out: Bruno Guimarães (hamstring), Livramento (hamstring), Schär (ankle)

Doubtful: Botman (back), Joelinton (groin), Miley (dead leg), Wissa (knock)

Misses next match if booked: Burn, Joelinton, Thiaw

Olympiacos vs Leverkusen

Olympiacos: Tzolakis; Costinha, Retsos, Pirola, Ortega; Hezze, García; Rodinei, Chiquinho, Gelson Martins; Taremi

Out: None

Doubtful: None

Misses next match if booked: Dani García, Hezze, Taremi

Leverkusen: Blaswich; Quansah, Andrich, Tapsoba; Lucas Vázquez, García, Fernández, Grimaldo; Tillman, Poku; Schick

Out: Mensah (suspended)

Doubtful: None

Misses next match if booked: Kofane

Bodø/Glimt vs Inter

Bodø/Glimt: Haikin; Sjøvold, Bjørtuft, Gundersen, Bjørkan; Evjen, Berg, Brunstad Fet; Blomberg, Høgh, Hauge

Out: None

Doubtful: None

Misses next match if booked: Auklend, Berg

Inter: Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zieliński, Sučić, Dimarco; L. Martínez, Thuram

Out: Dumfries (ankle)

Doubtful: None

Misses next match if booked: Acerbi, Bastoni, L. Martínez, Mkhitaryan

Club Brugge vs Atlético de Madrid

Club Brugge: Mignolet; Sabbe, Ordoñez, Mechele, Seys; Stanković, Vanaken, Onyedika; Carlos Forbs, Vermant, Tzolis

Out: Reis (illness), Van den Heuvel (leg)

Doubtful: Audoor (muscular), Sandra (illness), Spileers (illness)

Misses next match if booked: Onyedika, Vanaken

Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Simeone, Cardoso, Koke, Lookman; Griezmann, Julián Alvarez

Out: Barrios (muscular), Nico González (muscular)

Doubtful: None

Misses next match if booked: Almada, Barrios, Le Normand, Lenglet, Simeone

