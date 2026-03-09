Champions League predicted line-ups and team news: Round of 16 first legs

We give Fantasy Football managers a helping hand by predicting the line-ups for this week's UEFA Champions League round of 16 first legs.

You can also keep track of which players are suspended and injury doubts ahead of the matches.

Tuesday 10 March

Galatasaray vs Liverpool (18:45 CET)

Galatasaray: Uğurcan Çakır; Boey, Sánchez, Abdülkerim Bardakçı, Jakobs; Torreira, Lemina; Barış Alper Yılmaz, Gabriel Sara, Lang; Osimhen﻿

Out: None

Doubtful: None

Misses next match if booked: Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Lang, Lemina, Osimhen, Sallai, Sánchez, Uğurcan Çakır

Liverpool: Alisson Becker; Frimpong, Konaté, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Gakpo; Ekitiké﻿

Out: Bradley (knee), Endo (ankle), Isak (calf)

Doubtful: None

Misses next match if booked: Bradley, Jones

Atalanta vs Bayern

Atalanta: Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolašinac; Zappacosta, Pašalić, De Roon, Bernasconi; Samardžić, Zalewski; Scamacca

Out: De Ketelaere (meniscus), Scalvini (suspended)

Doubtful: Éderson (fitness), Raspadori (muscular)

Misses next match if booked: De Roon, Djimsiti, Kossounou, Musah, Scamacca

Bayern: Urbig; Laimer, Upamecano, Tah, Bischof; Pavlović, Kimmich; Olise, Musiala, Luis Díaz; Kane

Out: Davies (muscular), Ito (muscular), Klanac (thigh), Neuer (muscular)

Doubtful: Kane (muscular)

Misses next match if booked: Kimmich, Olise, Upamecano

Newcastle vs Barcelona

Newcastle: Ramsdale; Trippier, Thiaw, Burn, Hall; Ramsey, Tonali, Joelinton; Elanga, Gordon, Barnes

Out: Bruno Guimarães (thigh), Miley (thigh), Schär (ankle)

Doubtful: J. Murphy (neck)

Misses next match if booked: Burn, Joelinton

Barcelona: Joan García; Eric García, Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo; Pedri, Casadó; Yamal, Fermín López, Raphinha; Lewandowski

Out: Balde (hamstring), Christensen (knee), De Jong (hamstring), Gavi (knee), Koundé (hamstring)

Doubtful: Bernal (illness)

Misses next match if booked: Casadó, Fermín López, Gerard Martín, Lamine Yamal

Atlético de Madrid vs Tottenham Hotspur

Atleti: Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Simeone, Koke, Cardoso, Lookman; Alvarez, Sørloth

Out: Mendoza (ankle)

Doubtful: Barrios (muscular)

Misses next match if booked: Almada, Barrios, Le Normand, Lenglet, Llorente, Pubill, Simeone

Tottenham: Vicario; Danso, Romero, Van de Ven; Pedro Porro, Gallagher, João Palhinha, Gray; Simons, Solanke, Kolo Muani

Out: Bergvall (ankle), Kudus (thigh), Odobert (knee), Udogie (muscular)

Doubtful: Drăgușin (knock), Spence (calf)

Misses next match if booked: Kolo Muani, João Palhinha, Richarlison

Wednesday 11 March

Leverkusen vs Arsenal (18:45 CET)

Leverkusen: Blaswich; Quansah, Andrich, Tapsoba, Grimaldo; Palacios, García; Culbreath, Maza; Terrier, Kofane

Out: Arthur (muscular), Badé (muscular), Lucas Vázquez (calf)

Doubtful: Schick (muscular)

Misses next match if booked: García, Kofane

Arsenal: Raya; Timber, Mosquera, Gabriel, Hincapié; Zubimendi, Rice, Eze; Saka, Gyökeres, Martinelli

Out: Merino (foot), Ødegaard (knee), White (unspecified)

Doubtful: Saliba (ankle), Calafiori (hamstring), Trossard (hip)

Misses next match if booked: Nørgaard

Paris Saint-Germain vs Chelsea

Paris: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, João Neves; Doué, Dembélé, Barcola

Out: None

Doubtful: Fabián Ruiz (knee)

Misses next match if booked: Nuno Mendes

Chelsea: Jørgensen; James, Chalobah, Fofana, Cucurella; Caicedo, Andrey Santos; Palmer, Fernández, Pedro Neto; João Pedro

Out: Colwill (knee), Gittens (hamstring)

Doubtful: Estêvão (hamstring)

Misses next match if booked: Fernández, Andrey Santos

Bodø/Glimt vs Sporting CP

Bodø/Glimt: Haikin; Sjøvold, Bjørtuft, Gundersen, Bjørkan; Evjen, Berg, Brunstad Fet; Blomberg, Høgh, Hauge

Out: None

Doubtful: None

Misses next match if booked: Auklend, Berg

Sporting CP: Rui Silva; Fresneda, Diomande, Gonçalo Inácio, Ricardo Mangas; João Simões, Hjulmand; Catamo, Francisco Trincão, Luis Guilherme; Suárez

Out: Araújo (suspended), Pedro Gonçalves (suspended), Geovany Quenda (foot)

Doubtful: None

Misses next match if booked: Suárez

Real Madrid vs Manchester City

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Raúl Asencio, Rüdiger, Mendy; Valverde, Tchouaméni, Arda Güler, Camavinga; Gonzalo, Vinícius Júnior﻿

Out: Alaba (calf), Bellingham (hamstring), Ceballos (calf), Éder Militão (hamstring), Rodrygo (knee)

Doubtful: Carreras (calf), Mbappé (knee)

Misses next match if booked: Bellingham, Carreras, Huijsen, Rodrygo, Tchouameni, Vinícius Júnior

Man City: Donnarumma; Matheus Nunes, Rúben Dias, Guéhi, O’Reilly; Rodri, Bernardo Silva; Cherki, Marmoush, Doku; Haaland﻿

Out: Gvardiol (leg), Lewis (ankle), Kovačić (ankle)

Doubtful: Savinho (muscular)

Misses next match if booked: Guéhi, O'Reilly, Savinho

