Champions League predicted line-ups and team news: Round of 16 first legs
Monday, March 9, 2026
Who's likely to start and who is unavailable or doubtful? We predict the line-ups ahead of the round of 16 first legs.
We give Fantasy Football managers a helping hand by predicting the line-ups for this week's UEFA Champions League round of 16 first legs.
You can also keep track of which players are suspended and injury doubts ahead of the matches.
Tuesday 10 March
Galatasaray vs Liverpool (18:45 CET)
Galatasaray: Uğurcan Çakır; Boey, Sánchez, Abdülkerim Bardakçı, Jakobs; Torreira, Lemina; Barış Alper Yılmaz, Gabriel Sara, Lang; Osimhen
Out: None
Doubtful: None
Misses next match if booked: Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Lang, Lemina, Osimhen, Sallai, Sánchez, Uğurcan Çakır
Liverpool: Alisson Becker; Frimpong, Konaté, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Gakpo; Ekitiké
Out: Bradley (knee), Endo (ankle), Isak (calf)
Doubtful: None
Misses next match if booked: Bradley, Jones
Atalanta: Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolašinac; Zappacosta, Pašalić, De Roon, Bernasconi; Samardžić, Zalewski; Scamacca
Out: De Ketelaere (meniscus), Scalvini (suspended)
Doubtful: Éderson (fitness), Raspadori (muscular)
Misses next match if booked: De Roon, Djimsiti, Kossounou, Musah, Scamacca
Bayern: Urbig; Laimer, Upamecano, Tah, Bischof; Pavlović, Kimmich; Olise, Musiala, Luis Díaz; Kane
Out: Davies (muscular), Ito (muscular), Klanac (thigh), Neuer (muscular)
Doubtful: Kane (muscular)
Misses next match if booked: Kimmich, Olise, Upamecano
Newcastle: Ramsdale; Trippier, Thiaw, Burn, Hall; Ramsey, Tonali, Joelinton; Elanga, Gordon, Barnes
Out: Bruno Guimarães (thigh), Miley (thigh), Schär (ankle)
Doubtful: J. Murphy (neck)
Misses next match if booked: Burn, Joelinton
Barcelona: Joan García; Eric García, Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo; Pedri, Casadó; Yamal, Fermín López, Raphinha; Lewandowski
Out: Balde (hamstring), Christensen (knee), De Jong (hamstring), Gavi (knee), Koundé (hamstring)
Doubtful: Bernal (illness)
Misses next match if booked: Casadó, Fermín López, Gerard Martín, Lamine Yamal
Atlético de Madrid vs Tottenham Hotspur
Atleti: Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Simeone, Koke, Cardoso, Lookman; Alvarez, Sørloth
Out: Mendoza (ankle)
Doubtful: Barrios (muscular)
Misses next match if booked: Almada, Barrios, Le Normand, Lenglet, Llorente, Pubill, Simeone
Tottenham: Vicario; Danso, Romero, Van de Ven; Pedro Porro, Gallagher, João Palhinha, Gray; Simons, Solanke, Kolo Muani
Out: Bergvall (ankle), Kudus (thigh), Odobert (knee), Udogie (muscular)
Doubtful: Drăgușin (knock), Spence (calf)
Misses next match if booked: Kolo Muani, João Palhinha, Richarlison
Wednesday 11 March
Leverkusen vs Arsenal (18:45 CET)
Leverkusen: Blaswich; Quansah, Andrich, Tapsoba, Grimaldo; Palacios, García; Culbreath, Maza; Terrier, Kofane
Out: Arthur (muscular), Badé (muscular), Lucas Vázquez (calf)
Doubtful: Schick (muscular)
Misses next match if booked: García, Kofane
Arsenal: Raya; Timber, Mosquera, Gabriel, Hincapié; Zubimendi, Rice, Eze; Saka, Gyökeres, Martinelli
Out: Merino (foot), Ødegaard (knee), White (unspecified)
Doubtful: Saliba (ankle), Calafiori (hamstring), Trossard (hip)
Misses next match if booked: Nørgaard
Paris Saint-Germain vs Chelsea
Paris: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, João Neves; Doué, Dembélé, Barcola
Out: None
Doubtful: Fabián Ruiz (knee)
Misses next match if booked: Nuno Mendes
Chelsea: Jørgensen; James, Chalobah, Fofana, Cucurella; Caicedo, Andrey Santos; Palmer, Fernández, Pedro Neto; João Pedro
Out: Colwill (knee), Gittens (hamstring)
Doubtful: Estêvão (hamstring)
Misses next match if booked: Fernández, Andrey Santos
Bodø/Glimt: Haikin; Sjøvold, Bjørtuft, Gundersen, Bjørkan; Evjen, Berg, Brunstad Fet; Blomberg, Høgh, Hauge
Out: None
Doubtful: None
Misses next match if booked: Auklend, Berg
Sporting CP: Rui Silva; Fresneda, Diomande, Gonçalo Inácio, Ricardo Mangas; João Simões, Hjulmand; Catamo, Francisco Trincão, Luis Guilherme; Suárez
Out: Araújo (suspended), Pedro Gonçalves (suspended), Geovany Quenda (foot)
Doubtful: None
Misses next match if booked: Suárez
Real Madrid vs Manchester City
Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Raúl Asencio, Rüdiger, Mendy; Valverde, Tchouaméni, Arda Güler, Camavinga; Gonzalo, Vinícius Júnior
Out: Alaba (calf), Bellingham (hamstring), Ceballos (calf), Éder Militão (hamstring), Rodrygo (knee)
Doubtful: Carreras (calf), Mbappé (knee)
Misses next match if booked: Bellingham, Carreras, Huijsen, Rodrygo, Tchouameni, Vinícius Júnior
Man City: Donnarumma; Matheus Nunes, Rúben Dias, Guéhi, O’Reilly; Rodri, Bernardo Silva; Cherki, Marmoush, Doku; Haaland
Out: Gvardiol (leg), Lewis (ankle), Kovačić (ankle)
Doubtful: Savinho (muscular)
Misses next match if booked: Guéhi, O'Reilly, Savinho