Europa League: All the 2024/25 fixtures and results

The league phase of the 2024/25 UEFA Europa League begins on 25 September 2024 and runs until 30 January 2025. It will resume with the knockout stage on 13 February 2025, and will culminate in the final in Bilbao on 21 May 2025.

Kick-off times 21:00 CET unless stated.

League phase

Matchday 1

25 September

AZ Alkmaar vs IF Elfsborg (18:45)

Bodø/Glimt vs Porto (18:45)

Dynamo Kyiv vs Lazio

Midtjylland vs Hoffenheim

Galatasaray vs PAOK

Manchester United vs Twente

Nice vs Real Sociedad

Ludogorets vs Slavia Praha

Anderlecht vs Ferencváros

26 September

Fenerbahçe vs Union SG (18:45)

Malmö vs Rangers (18:45)

Ajax vs Beşiktaş

Roma vs Athletic Club

Eintracht Frankfurt vs Viktoria Plzeň

FCSB vs RFS

Lyon vs Olympiacos

Braga vs Maccabi Tel-Aviv

Tottenham Hotspur vs Qarabağ

Matchday 2

3 October

RFS vs Galatasaray (18:45)

Ferencváros vs Tottenham Hotspur (18:45)

Maccabi Tel-Aviv vs Midtjylland (18:45)

Olympiacos vs Braga (18:45)

Qarabağ vs Malmö (18:45)

Real Sociedad vs Anderlecht (18:45)

Lazio vs Nice (18:45)

Slavia Praha vs Ajax (18:45)

Hoffenheim vs Dynamo Kyiv (18:45)

Athletic Club vs AZ Alkmaar

Beşiktaş vs Eintracht Frankfurt

Porto vs Manchester United

Twente vs Fenerbahçe

Viktoria Plzeň vs Ludogorets

Elfsborg vs Roma

PAOK vs FCSB

Union SG vs Bodø/Glimt

Rangers vs Lyon

Matchday 3

23 October

Galatasaray vs Elfsborg (16:30)

Braga vs Bodø/Glimt (16:30)

24 October

Roma vs Dynamo Kyiv (18:45)

Eintracht Frankfurt vs RFS (18:45)

Midtjylland vs Union SG (18:45)

Ferencváros vs Nice (18:45)

Maccabi Tel-Aviv vs Real Sociedad (18:45)

PAOK vs Viktoria Plzeň (18:45)

Qarabağ vs Ajax (18:45)

Athletic Club vs Slavia Praha

Porto vs Hoffenheim

Twente vs Lazio

Fenerbahçe vs Manchester United

Malmö vs Olympiacos

Lyon vs Beşiktaş

Rangers vs FCSB

Anderlecht vs Ludogorets

Tottenham Hotspur vs AZ Alkmaar

Matchday 4

6 November

Beşiktaş vs Malmö (16:30)

7 November

Eintracht Frankfurt vs Slavia Praha (18:45)

Bodø/Glimt vs Qarabağ (18:45)

FCSB vs Midtjylland (18:45)

Galatasaray vs Tottenham Hotspur (18:45)

Elfsborg vs Braga (18:45)

Nice vs Twente (18:45)

Olympiacos vs Rangers (18:45)

Ludogorets vs Athletic Club (18:45)

Union SG vs Roma (18:45)

Ajax vs Maccabi Tel-Aviv

AZ Alkmaar vs Fenerbahçe SK

Dynamo Kyiv vs Ferencváros

RFS vs Anderlecht

Viktoria Plzeň vs Real Sociedad

Manchester United vs PAOK

Lazio vs Porto

Hoffenheim vs Lyon

Matchday 5

28 November

Athletic Club vs Elfsborg (18:45)

AZ Alkmaar vs Galatasaray (18:45)

Beşiktaş vs Maccabi Tel-Aviv (18:45)

Dynamo Kyiv vs Viktoria Plzeň (18:45)

RFS vs PAOK (18:45)

Qarabağ vs Lyon (18:45)

Anderlecht vs Porto (18:45)

Lazio vs Ludogorets (18:45)

Midtjylland vs Eintracht Frankfurt

Twente vs Union SG

Ferencváros vs Malmö

FCSB vs Olympiacos

Manchester United vs Bodø/Glimt

Nice vs Rangers

Real Sociedad vs Ajax

Braga vs Hoffenheim

Slavia Praha vs Fenerbahçe

Tottenham Hotspur vs Roma

Matchday 6

11 December

Fenerbahçe SK vs Athletic Club (16:30)

12 December

Roma vs Braga (18:45)

Viktoria Plzeň vs Manchester United (18:45)

Malmö vs Galatasaray (18:45)

Olympiacos vs Twente (18:45)

PAOK vs Ferencváros (18:45)

Ludogorets vs AZ Alkmaar (18:45)

Union SG vs Nice (18:45)

Hoffenheim vs FCSB (18:45)

Ajax vs Lazio

Porto vs Midtjylland

Bodø/Glimt vs Beşiktaş

Elfsborg vs Qarabağ

Maccabi Tel-Aviv vs RFS

Lyon vs Eintracht Frankfurt

Rangers vs Tottenham Hotspur

Real Sociedad vs Dynamo Kyiv

Slavia Praha vs Anderlecht

Matchday 7

21 January

Galatasaray vs Dynamo Kyiv (16:30)

22 January

Beşiktaş vs Athletic Club (16:30)

23 January

AZ Alkmaar vs Roma (18:45)

Porto vs Olympiacos (18:45)

Viktoria Plzeň vs Anderlecht (18:45)

Fenerbahçe vs Lyon (18:45)

Bodø/Glimt vs Maccabi Tel-Aviv (18:45)

Malmö vs Twente (18:45)

Qarabağ vs FCSB (18:45)

Hoffenheim vs Tottenham Hotspur (18:45)

Eintracht Frankfurt vs Ferencváros

RFS vs Ajax

Elfsborg vs Nice

Manchester United vs Rangers

PAOK vs Slavia Praha

Ludogorets vs Midtjylland

Union SG vs Braga

Lazio vs Real Sociedad

Matchday 8

30 January

Ajax vs Galatasaray

Roma vs Eintracht Frankfurt

Athletic Club vs Viktoria Plzeň

Dynamo Kyiv vs RFS

Midtjylland vs Fenerbahçe

Twente vs Beşiktaş

Ferencváros vs AZ Alkmaar

FCSB vs Manchester United

Maccabi Tel-Aviv vs Porto

Nice vs Bodø/Glimt

Olympiacos vs Qarabağ

Lyon vs Ludogorets

Rangers vs Union SG

Real Sociedad vs PAOK

Anderlecht vs Hoffenheim

Braga vs Lazio

Slavia Praha vs Malmö

Tottenham Hotspur vs Elfsborg

Knockout phase

Knockout phase play-offs: 13 & 20 February 2025

Round of 16: 6 & 13 March 2025

Quarter-finals: 10 & 17 April 2025

Semi-finals: 1 & 8 May 2025

Final: 21 May 2025