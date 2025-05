Europa League: All the 2024/25 results

The 2024/25 UEFA Europa League kicked off on 25 September 2024 and ran until the final in Bilbao on 21 May 2025.

Final

Wednesday 21 May

Tottenham 1-0 Manchester United

Semi-final fixtures

Second legs

Thursday 8 May

Bodø/Glimt 0-2 Tottenham (agg: 1-5)

Manchester United 4-1 Athletic Club (agg: 7-1)

First legs

Thursday 1 May

Tottenham 3-1 Bodø/Glimt

Athletic Club 0-3 Manchester United

Quarter-final results

Second legs

Thursday 17 April

Eintracht Frankfurt 0-1 Tottenham (agg: 1-2)

Lazio 3-1 Bodø/Glimt (aet, agg: 3-3, Bodø/Glimt win 3-2 on pens)

Athletic Club 2-0 Rangers (agg: 2-0)

Manchester United 5-4 Lyon (aet, agg: 7-6)

First legs

Thursday 10 April

Bodø/Glimt 2-0 Lazio

Tottenham 1-1 Eintracht Frankfurt

Rangers 0-0 Athletic Club

Lyon 2-2 Manchester United

Round of 16 results

Second legs

Thursday 13 March

Athletic Club 3-1 Roma (agg: 4-3)

Eintracht Frankfurt 4-1 Ajax (agg: 6-2)

Lazio 1-1 Viktoria Plzeň (agg: 3-2)

Olympiacos 2-1 Bodø/Glimt (agg: 2-4)

Lyon 4-0 FCSB (agg: 7-1)

Manchester United 4-1 Real Sociedad (agg: 5-2)

Rangers 0-2 Fenerbahçe (aet, agg: 3-3, Rangers win 3-2 on pens)

Tottenham 3-1 AZ Alkmaar (agg: 3-2)

First legs

Thursday 6 March

AZ Alkmaar 1-0 Tottenham

FCSB 1-3 Lyon

Fenerbahçe 1-3 Rangers

Real Sociedad 1-1 Manchester United

Ajax 1-2 Eintracht Frankfurt

Bodø/Glimt 3-0 Olympiacos

Roma 2-1 Athletic Club

Viktoria Plzeň 1-2 Lazio

Where and when is the 2024/25 Europa League final? The Europa League final will take place at San Mamés Stadium, Bilbao, on Wednesday 21 May.

Knockout phase play-off results

Second legs

Thursday 20 February

Roma 3-2 Porto (agg: 4-3)

Bodø/Glimt 5-2 Twente (aet, agg: 6-4)

FCSB 2-0 PAOK (agg: 4-1)

Galatasaray 2-2 AZ Alkmaar (agg: 3-6)

Ajax 1-2 Union SG (aet, agg: 3-2)

Viktoria Plzeň 3-0 Ferencváros (agg: 3-1)

Real Sociedad 5-2 Midtjylland (agg: 7-3)

Anderlecht 2-2 Fenerbahçe (agg: 2-5)

First legs

Thursday 13 February

Midtjylland 1-2 Real Sociedad

Fenerbahçe 3-0 Anderlecht

Ferencváros 1-0 Viktoria Plzeň

Union SG 0-2 Ajax

AZ Alkmaar 4-1 Galatasaray

Porto 1-1 Roma

Twente 2-1 Bodø/Glimt

PAOK 1-2 FCSB

League phase results

Matchday 8

Thursday 30 January

Ajax 2-1 Galatasaray

Roma 2-0 Eintracht Frankfurt

Athletic Club 3-1 Viktoria Plzeň

Dynamo Kyiv 1-0 RFS

Midtjylland 2-2 Fenerbahçe

Twente 1-0 Beşiktaş

Ferencváros 4-3 AZ Alkmaar

FCSB 0-2 Manchester United

Maccabi Tel-Aviv 0-1 Porto

Nice 1-1 Bodø/Glimt

Olympiacos 3-0 Qarabağ

Lyon 1-1 Ludogorets

Rangers 2-1 Union SG

Real Sociedad 2-0 PAOK

Anderlecht 3-4 Hoffenheim

Braga 1-0 Lazio

Slavia Praha 2-2 Malmö

Tottenham Hotspur 3-0 Elfsborg

Matchday 7

Tuesday 21 January

Galatasaray 3-3 Dynamo Kyiv

Wednesday 22 January

Beşiktaş 4-1 Athletic Club

Thursday 23 January

AZ Alkmaar 1-0 Roma

Porto 0-1 Olympiacos

Viktoria Plzeň 2-0 Anderlecht

Fenerbahçe 0-0 Lyon

Bodø/Glimt 3-1 Maccabi Tel-Aviv

Malmö 2-3 Twente

Qarabağ 2-3 FCSB

Hoffenheim 2-3 Tottenham Hotspur

Eintracht Frankfurt 2-0 Ferencváros

RFS 1-0 Ajax

Elfsborg 1-0 Nice

Manchester United 2-1 Rangers

PAOK 2-0 Slavia Praha

Ludogorets 0-2 Midtjylland

Union SG 2-1 Braga

Lazio 3-1 Real Sociedad

Matchday 6

Wednesday 11 December

Fenerbahçe 0-2 Athletic Club

Thursday 12 December

Roma 3-0 Braga

Viktoria Plzeň 1-2 Manchester United

Malmö 2-2 Galatasaray

Olympiacos 0-0 Twente

PAOK 5-0 Ferencváros

Ludogorets 2-2 AZ Alkmaar

Union SG 2-1 Nice

Hoffenheim 0-0 FCSB

Ajax 1-3 Lazio

Porto 2-0 Midtjylland

Bodø/Glimt 2-1 Beşiktaş

Elfsborg 1-0 Qarabağ

Maccabi Tel-Aviv 2-1 RFS

Lyon 3-2 Eintracht Frankfurt

Rangers 1-1 Tottenham Hotspur

Real Sociedad 3-0 Dynamo Kyiv

Slavia Praha 1-2 Anderlecht

Matchday 5

Thursday 28 November

Athletic Club 3-0 Elfsborg

AZ Alkmaar 1-1 Galatasaray

Beşiktaş 1-3 Maccabi Tel-Aviv

Dynamo Kyiv 1-2 Viktoria Plzeň

RFS 0-2 PAOK

Qarabağ 1-4 Lyon

Anderlecht 2-2 Porto

Lazio 0-0 Ludogorets

Midtjylland 1-2 Eintracht Frankfurt

Twente 0-1 Union SG

Ferencváros 4-1 Malmö

FCSB 0-0 Olympiacos

Manchester United 3-2 Bodø/Glimt

Nice 1-4 Rangers

Real Sociedad 2-0 Ajax

Braga 3-0 Hoffenheim

Slavia Praha 1-2 Fenerbahçe

Tottenham Hotspur 2-2 Roma

League phase fixtures by club

Matchday 4

Wednesday 6 November

Beşiktaş 2-1 Malmö

Thursday 7 November

Eintracht Frankfurt 1-0 Slavia Praha

Bodø/Glimt 1-2 Qarabağ

FCSB 2-0 Midtjylland

Galatasaray 3-2 Tottenham Hotspur

Elfsborg 1-1 Braga

Nice 2-2 Twente

Olympiacos 1-1 Rangers

Ludogorets 1-2 Athletic Club

Union SG 1-1 Roma

Ajax 5-0 Maccabi Tel-Aviv

AZ Alkmaar 3-1 Fenerbahçe

Dynamo Kyiv 0-4 Ferencváros

RFS 1-1 Anderlecht

Viktoria Plzeň 2-1 Real Sociedad

Manchester United 2-0 PAOK

Lazio 2-1 Porto

Hoffenheim 2-2 Lyon

Matchday 3

Wednesday 23 October

Galatasaray 4-3 Elfsborg

Braga 1-2 Bodø/Glimt

Thursday 24 October

Roma 1-0 Dynamo Kyiv

Eintracht Frankfurt 1-0 RFS

Midtjylland 1-0 Union SG

Ferencváros 1-0 Nice

Maccabi Tel-Aviv 1-2 Real Sociedad

PAOK 2-2 Viktoria Plzeň

Qarabağ 0-3 Ajax

Athletic Club 1-0 Slavia Praha

Porto 2-0 Hoffenheim

Twente 0-2 Lazio

Fenerbahçe 1-1 Manchester United

Malmö 0-1 Olympiacos

Lyon 0-1 Beşiktaş

Rangers 4-0 FCSB

Anderlecht 2-0 Ludogorets

Tottenham Hotspur 1-0 AZ Alkmaar

Matchday 2

Thursday 3 October

RFS 2-2 Galatasaray

Ferencváros 1-2 Tottenham Hotspur

Maccabi Tel-Aviv 0-2 Midtjylland

Olympiacos 3-0 Braga

Qarabağ 1-2 Malmö

Real Sociedad 1-2 Anderlecht

Lazio 4-1 Nice

Slavia Praha 1-1 Ajax

Hoffenheim 2-0 Dynamo Kyiv

Athletic Club 2-0 AZ Alkmaar

Beşiktaş 1-3 Eintracht Frankfurt

Porto 3-3 Manchester United

Twente 1-1 Fenerbahçe

Viktoria Plzeň 0-0 Ludogorets

Elfsborg 1-0 Roma

PAOK 0-1 FCSB

Union SG 0-0 Bodø/Glimt

Rangers 1-4 Lyon

Matchday 1

Wednesday 25 September

AZ Alkmaar 3-2 Elfsborg

Bodø/Glimt 3-2 Porto

Dynamo Kyiv 0-3 Lazio

Midtjylland 1-1 Hoffenheim

Galatasaray 3-1 PAOK

Manchester United 1-1 Twente

Nice 1-1 Real Sociedad

Ludogorets 0-2 Slavia Praha

Anderlecht 2-1 Ferencváros

Thursday 26 September

Fenerbahçe 2-1 Union SG

Malmö 0-2 Rangers

Ajax 4-0 Beşiktaş

Roma 1-1 Athletic Club

Eintracht Frankfurt 3-3 Viktoria Plzeň

FCSB 4-1 RFS

Lyon 2-0 Olympiacos

Braga 2-1 Maccabi Tel-Aviv

Tottenham Hotspur 3-0 Qarabağ