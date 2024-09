Europa League league phase fixtures by team

The draw for the inaugural league phase of the UEFA Europa League took place in Monaco on 30 August 2024, mapping out the first eight games for the 36 teams.

All times CET, 21:00 unless stated

26/09 Ajax vs Beşiktaş

03/10 Slavia Praha vs Ajax (18:45)

24/10 Qarabağ vs Ajax (18:45)

07/11 Ajax vs Maccabi Tel-Aviv

28/11 Real Sociedad vs Ajax

12/12 Ajax vs Lazio

23/01 RFS vs Ajax

30/01 Ajax vs Galatasaray

25/09 Anderlecht vs Ferencváros

03/10 Real Sociedad vs Anderlecht (18:45)

24/10 Anderlecht vs Ludogorets

07/11 RFS vs Anderlecht

28/11 Anderlecht vs Porto (18:45)

12/12 Slavia Praha vs Anderlecht

23/01 Viktoria Plzeň vs Anderlecht (18:45)

30/01 Anderlecht vs Hoffenheim

26/09 Roma vs Athletic Club

03/10 Athletic Club vs AZ Alkmaar

24/10 Athletic Club vs Slavia Praha

07/11 Ludogorets vs Athletic Club (18:45)

28/11 Athletic Club vs Elfsborg (18:45)

11/12 Fenerbahçe vs Athletic Club (16:30)

22/01 Beşiktaş vs Athletic Club (16:30)

30/01 Athletic Club vs Viktoria Plzeň

25/09 AZ Alkmaar vs Elfsborg (18:45)

03/10 Athletic Club vs AZ Alkmaar

24/10 Tottenham Hotspur vs AZ Alkmaar

07/11 AZ Alkmaar vs Fenerbahçe

28/11 AZ Alkmaar vs Galatasaray (18:45)

12/12 Ludogorets vs AZ Alkmaar (18:45)

23/01 AZ Alkmaar vs Roma (18:45)

30/01 Ferencváros vs AZ Alkmaar

03/10 Beşiktaş vs Eintracht Frankfurt

24/10 Lyon vs Beşiktaş

06/11 Beşiktaş vs Malmö (16:30)

28/11 Beşiktaş vs Maccabi Tel-Aviv (18:45)

12/12 Bodø/Glimt vs Beşiktaş

22/01 Beşiktaş vs Athletic Club (16:30)

30/01 Twente vs Beşiktaş

25/09 Bodø/Glimt vs Porto (18:45)

03/10 Union SG vs Bodø/Glimt

23/10 Braga vs Bodø/Glimt (16:30)

07/11 Bodø/Glimt vs Qarabağ (18:45)

28/11 Manchester United vs Bodø/Glimt

12/12 Bodø/Glimt vs Beşiktaş

23/01 Bodø/Glimt vs Maccabi Tel-Aviv (18:45)

30/01 Nice vs Bodø/Glimt

26/09 Braga vs Maccabi Tel-Aviv

03/10 Olympiacos vs Braga (18:45)

23/10 Braga vs Bodø/Glimt (16:30)

07/11 Elfsborg vs Braga (18:45)

28/11 Braga vs Hoffenheim

12/12 Roma vs Braga (18:45)

23/01 Union SG vs Braga

30/01 Braga vs Lazio

25/09 Dynamo Kyiv vs Lazio

03/10 Hoffenheim vs Dynamo Kyiv (18:45)

24/10 Roma vs Dynamo Kyiv (18:45)

07/11 Dynamo Kyiv vs Ferencváros

28/11 Dynamo Kyiv vs Viktoria Plzeň (18:45)

12/10 Real Sociedad vs Dynamo Kyiv

21/01 Galatasaray vs Dynamo Kyiv (16:30)

30/01 Dynamo Kyiv vs RFS

25/09 AZ Alkmaar vs Elfsborg (18:45)

03/10 Elfsborg vs Roma

23/10 Galatasaray vs Elfsborg (16:30)

07/11 Elfsborg vs Braga (18:45)

28/11 Athletic Club vs Elfsborg (18:45)

12/12 Elfsborg vs Qarabağ

23/01 Elfsborg vs Nice

30/01 Tottenham Hotspur vs Elfsborg

26/09 FCSB vs RFS

03/10 PAOK vs FCSB

24/10 Rangers vs FCSB

07/11 FCSB vs Midtjylland (18:45)

28/11 FCSB vs Olympiacos

12/12 Hoffenheim vs FCSB (18:45)

23/01 Qarabağ vs FCSB (18:45)

30/01 FCSB vs Manchester United

26/09 Fenerbahçe vs Union SG (18:45)

03/10 Twente vs Fenerbahçe

24/10 Fenerbahçe vs Manchester United

07/11 AZ Alkmaar vs Fenerbahçe

28/11 Slavia Praha vs Fenerbahçe

11/12 Fenerbahçe vs Athletic Club (16:30)

23/01 Fenerbahçe vs Lyon (18:45)

30/01 Midtjylland vs Fenerbahçe

25/09 Anderlecht vs Ferencváros

03/10 Ferencváros vs Tottenham Hotspur (18:45)

24/10 Ferencváros vs Nice (18:45)

07/11 Dynamo Kyiv vs Ferencváros

28/11 Ferencváros vs Malmö

12/12 PAOK vs Ferencváros (18:45)

23/01 Eintracht Frankfurt vs Ferencváros

30/01 Ferencváros vs AZ Alkmaar

26/09 Eintracht Frankfurt vs Viktoria Plzeň

03/10 Beşiktaş vs Eintracht Frankfurt

24/10 Eintracht Frankfurt vs RFS (18:45)

07/11 Eintracht Frankfurt vs Slavia Praha (18:45)

28/11 Midtjylland vs Eintracht Frankfurt

12/12 Lyon vs Eintracht Frankfurt

23/01 Eintracht Frankfurt vs Ferencváros

30/01 Roma vs Eintracht Frankfurt

25/09 Galatasaray vs PAOK

03/10 RFS vs Galatasaray (18:45)

23/10 Galatasaray vs Elfsborg (16:30)

07/11 Galatasaray vs Tottenham Hotspur (18:45)

28/11 AZ Alkmaar vs Galatasaray (18:45)

12/12 Malmö vs Galatasaray (18:45)

21/01 Galatasaray vs Dynamo Kyiv (16:30)

30/01 Ajax vs Galatasaray

25/09 Midtjylland vs Hoffenheim

03/10 Hoffenheim vs Dynamo Kyiv (18:45)

24/10 Porto vs Hoffenheim

07/11 Hoffenheim vs Lyon

28/11 Braga vs Hoffenheim

12/12 Hoffenheim vs FCSB (18:45)

23/01 Hoffenheim vs Tottenham Hotspur (18:45)

30/01 Anderlecht vs Hoffenheim

25/09 Dynamo Kyiv vs Lazio

03/10 Lazio vs Nice (18:45)

24/10 Twente vs Lazio

07/11 Lazio vs Porto

28/11 Lazio vs Ludogorets (18:45)

12/12 Ajax vs Lazio

23/01 Lazio vs Real Sociedad

30/01 Braga vs Lazio

How does the league phase work?

Each side faces eight different teams (four at home, four away).

The top eight teams overall in the single 36-side table advance directly to the round of 16.

Teams finishing from ninth to 24th contest the knockout phase play-offs, with the victors going through to the last 16.