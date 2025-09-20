2025/26 Women's Champions League: All the league phase fixtures
Saturday, September 20, 2025
The fixtures for the league phase of the 2025/26 UEFA Women's Champions League have been decided.
The league phase of the 2025/26 UEFA Women's Champions League kicks off on 7 October and runs until the final in Oslo in May 2026, with Europe's best teams going head to head under a new format of the competition.
*Kick-offs are 21:00 CET unless stated; all times CET
Matchday 1
Tuesday 7 October 2025
Juventus vs Benfica (18:45)
Arsenal vs OL Lyonnes
Barcelona vs Bayern München
Paris FC vs OH Leuven
Wednesday 8 October 2025
Twente vs Chelsea (18:45)
Real Madrid vs Roma (18:45)
Man Utd vs Vålerenga
St. Pölten vs Atlético de Madrid
Wolfsburg vs Paris SG
Matchday 2
Wednesday 15 October 2025
OL Lyonnes vs St. Pölten (18:45)
Vålerenga vs Wolfsburg (18:45)
Roma vs Barcelona
Chelsea vs Paris FC
OH Leuven vs Twente
Thursday 16 October 2025
Atlético de Madrid vs Man Utd (18:45)
Bayern München vs Juventus
Paris SG vs Real Madrid
Benfica vs Arsenal
Matchday 3
Tuesday 11 November 2025
Roma vs Vålerenga (18:45)
OL Lyonnes vs Wolfsburg
Real Madrid vs Paris FC
St. Pölten vs Chelsea
Wednesday 12 November 2025
Barcelona vs OH Leuven (18:45)
Bayern München vs Arsenal (18:45)
Atlético de Madrid vs Juventus
Man Utd vs Paris SG
Benfica vs Twente
Matchday 4
Wednesday 19 November 2025
Juventus vs OL Lyonnes (18:45)
Wolfsburg vs Man Utd (18:45)
Arsenal vs Real Madrid
Paris FC vs Benfica
Vålerenga vs St. Pölten
Thursday 20 November 2025
Twente vs Atlético de Madrid (18:45)
Chelsea vs Barcelona
OH Leuven vs Roma
Paris SG vs Bayern München
Matchday 5
Tuesday 9 December 2025
St. Pölten vs Juventus (18:45)
Arsenal vs Twente
Paris SG vs OH Leuven
Real Madrid vs Wolfsburg
Wednesday 10 December 2025
Barcelona vs Benfica (18:45)
Vålerenga vs Paris FC (18:45)
Chelsea vs Roma
Atlético de Madrid vs Bayern München
Man Utd vs OL Lyonnes
Matchday 6
Wednesday 17 December 2025
Roma vs St. Pölten
Bayern München vs Vålerenga
Twente vs Real Madrid
Juventus vs Man Utd
OH Leuven vs Arsenal
OL Lyonnes vs Atlético de Madrid
Paris FC vs Barcelona
Benfica vs Paris SG
Wolfsburg vs Chelsea