Women's Champions League 2025/26 line-ups
Tuesday, October 7, 2025
How the teams lined up for every match of the 2025/26 UEFA Women's Champions League.
We give Fantasy Football managers a helping hand by listing the line-ups for every UEFA Women's Champions League game.
Matchday 1
Tuesday 7 October 2025
Juventus: Peyraud-Magnin; Lenzini, Salvai, Harviken; Bonansea, Wälti, Stølen Godø, Estela; Tatiana Pinto; Vangsgaard, Girelli
Benfica: Pauels; Catarina Amado, Carole Costa, Diana Gomes, Bratberg Lund; Lucia Alves, Beatriz Cameirão, Gasper, Davidson; Nycole Raysla, Møller
Arsenal: Van Domselaar; Fox, Reid, Catley, Hinds; Maanum, Little, Mariona; Mead, Russo, Kelly
OL Lyonnes: Endler; Tarciane, Renard, Engen, Bacha; Dumornay, Heaps, Shrader; Diani, Katoto, Chawinga
Barcelona: Cata Coll; Ona Batlle, Irene Paredes, Maria León, Brugts; Aitana Bonmatí, Patri Guijarro, Alexia Putellas; Graham Hansen, Pajor, Salma Paralluelo
Bayern München: Mahmutovic; Kett, Ballisager, Eriksson, Simon; Caruso, Stanway; Tanikawa, Harder, Bühl; Schüller
Paris FC: Marques; Ould Hocine, Davis, Greboval, Bogaert; Korošec, Picard; Håheim, Corboz, Dufour; Mateo
OH Leuven: Seynhaeve; Everaerts, Mertens, Veefkind, Nagy; Kuijpers, Pusztai, Biesmans; Conijnenberg, Papatheodorou, Reynders
Wednesday 8 October 2025
Manchester United vs Vålerenga
St. Pölten vs Atlético de Madrid
Wolfsburg vs Paris Saint-Germain
Matchday 2
Wednesday 15 October 2025
Thursday 16 October 2025
Atlético de Madrid vs Manchester United
Paris Saint-Germain vs Real Madrid
Matchday 3
Tuesday 11 November 2025
Wednesday 12 November 2025
Atlético de Madrid vs Juventus
Manchester United vs Paris Saint-Germain
Matchday 4
Wednesday 19 November 2025
Wolfsburg vs Manchester United
Thursday 20 November 2025
Paris Saint-Germain vs Bayern München
Matchday 5
Tuesday 9 December 2025
Paris Saint-Germain vs OH Leuven
Wednesday 10 December 2025
Atlético de Madrid vs Bayern München
Manchester United vs OL Lyonnes
Matchday 6
Wednesday 17 December 2025
OL Lyonnes vs Atlético de Madrid
Benfica vs Paris Saint-Germain