Women's Champions League 2025/26 line-ups

Tuesday, October 7, 2025

How the teams lined up for every match of the 2025/26 UEFA Women's Champions League.

Marie-Antoinette Katoto, Wendie Renard and Selma Bacha all made the OL Lyonnes starting line-up at Arsenal
Marie-Antoinette Katoto, Wendie Renard and Selma Bacha all made the OL Lyonnes starting line-up at Arsenal UEFA via Getty Images

We give Fantasy Football managers a helping hand by listing the line-ups for every UEFA Women's Champions League game.

Matchday 1

Tuesday 7 October 2025

Juventus vs Benfica 

Juventus: Peyraud-Magnin; Lenzini, Salvai, Harviken; Bonansea, Wälti, Stølen Godø, Estela; Tatiana Pinto; Vangsgaard, Girelli

Benfica: Pauels; Catarina Amado, Carole Costa, Diana Gomes, Bratberg Lund; Lucia Alves, Beatriz Cameirão, Gasper, Davidson; Nycole Raysla, Møller

Arsenal vs OL Lyonnes

Arsenal: Van Domselaar; Fox, Reid, Catley, Hinds; Maanum, Little, Mariona; Mead, Russo, Kelly

OL Lyonnes: Endler; Tarciane, Renard, Engen, Bacha; Dumornay, Heaps, Shrader; Diani, Katoto, Chawinga

Barcelona vs Bayern München

Barcelona: Cata Coll; Ona Batlle, Irene Paredes, Maria León, Brugts; Aitana Bonmatí, Patri Guijarro, Alexia Putellas; Graham Hansen, Pajor, Salma Paralluelo

Bayern München: Mahmutovic; Kett, Ballisager, Eriksson, Simon; Caruso, Stanway; Tanikawa, Harder, Bühl; Schüller

Paris FC vs OH Leuven

Paris FC: Marques; Ould Hocine, Davis, Greboval, Bogaert; Korošec, Picard; Håheim, Corboz, Dufour; Mateo

OH Leuven: Seynhaeve; Everaerts, Mertens, Veefkind, Nagy; Kuijpers, Pusztai, Biesmans; Conijnenberg, Papatheodorou, Reynders

Wednesday 8 October 2025

Twente vs Chelsea 

Real Madrid vs Roma

Manchester United vs Vålerenga

St. Pölten vs Atlético de Madrid

Wolfsburg vs Paris Saint-Germain

Matchday 2

Wednesday 15 October 2025

OL Lyonnes vs St. Pölten 

Vålerenga vs Wolfsburg 

Roma vs Barcelona

Chelsea vs Paris FC

OH Leuven vs Twente

Thursday 16 October 2025

Atlético de Madrid vs Manchester United 

Bayern München vs Juventus

Paris Saint-Germain vs Real Madrid

Benfica vs Arsenal

Matchday 3

Tuesday 11 November 2025

Roma vs Vålerenga 

OL Lyonnes vs Wolfsburg

Real Madrid vs Paris FC

St. Pölten vs Chelsea

Wednesday 12 November 2025

Barcelona vs OH Leuven

Bayern München vs Arsenal

Atlético de Madrid vs Juventus

Manchester United vs Paris Saint-Germain

Benfica vs Twente

Matchday 4

Wednesday 19 November 2025

Juventus vs OL Lyonnes 

Wolfsburg vs Manchester United 

Arsenal vs Real Madrid

Paris FC vs Benfica

Vålerenga vs St. Pölten

Thursday 20 November 2025

Twente vs Atlético de Madrid

Chelsea vs Barcelona

OH Leuven vs Roma

Paris Saint-Germain vs Bayern München

Matchday 5

Tuesday 9 December 2025

St. Pölten vs Juventus

Arsenal vs Twente

Paris Saint-Germain vs OH Leuven

Real Madrid vs Wolfsburg

Wednesday 10 December 2025

Barcelona vs Benfica 

Vålerenga vs Paris FC

Chelsea vs Roma

Atlético de Madrid vs Bayern München

Manchester United vs OL Lyonnes

Matchday 6

Wednesday 17 December 2025

Roma vs St. Pölten

Bayern München vs Vålerenga

Twente vs Real Madrid

Juventus vs Manchester United

OH Leuven vs Arsenal

OL Lyonnes vs Atlético de Madrid

Paris FC vs Barcelona

Benfica vs Paris Saint-Germain

Wolfsburg vs Chelsea

