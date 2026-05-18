Germany win 2026 Women's U17 EURO: At a glance
Monday, May 18, 2026
Germany became UEFA European Women's Under-17 Championship for a ninth time as they denied France a second title in Northern Ireland.
Germany won their ninth UEFA European Women's Under-17 Championship crown and denied France a second title in Northern Ireland.
How the contenders did
Winners: Germany
Runners-up: France
Beaten semi-finalists: Norway, Spain
Qualified for the 2025 FIFA U-17 Women's World Cup: France, Germany, Norway, Poland, Spain
Eliminated in group stage: England, Finland, Northern Ireland (hosts), Poland
Top scorers
Final tournament
3 Rachael Adedini (France)
3 Stine Ariell Solemdal (Norway)
2 Zofia Burzan (Poland)
2 Pheobe De Bohan (England)
2 Marie Kleemann (Germany)
2 Léa Motyka (France)
Season (including qualifying)
8 Olivia Oulasvirta (Finland)
7 Fanny Peterson (Sweden)
7 Kára Sigurdsson (Iceland)
6 Zofia Burzan (Poland)
6 Lily Hoekz (Belgium)
Player of the tournament
Mirja Kropp (Germany)
Team of the tournament
Goalkeeper: Mirja Kropp (Germany)
Defender: Muriel Dürr (Germany)
Defender Laura Ernst (Germany)
Defender: Rosie Olando (France)
Defender: Iraia Fernández (Spain)
Midfielder: Odélia Tae (France)
Midfielder: Stine Ariell Solemdal (Norway)
Midfielder: Johanna Hebben (Germany)
Forward: Léa Motyka (France)
Forward: Rachael Adedini (France)
Forward: Ángela Gálvez (Spain)
Records
- France's Rachael Adedini, who began by scoring on Matchday 1 for the third year running, took her career WU17 EURO final tournament goals tally to nine, equalling the record held by Germany's Shekiera Martinez.
- Germany now have four more titles than their next-nearest rivals in that respect, Spain.
- Northern Ireland's Matchday 3 defeat of Germany was their nation's first win in a UEFA women's final tournament at any level. It was the first win for a WU17 EURO host since England in 2013/14.
- Spain extended their record to 14 semi-final appearances, one ahead of Germany, who moved one behind La Roja's record 11 runs to the final.
All the results
Knockout phase results
Final
Sunday 17 May
Germany 1-0 France (Belfast)
Semi-finals
Thursday 14 May
France 1-1 Norway (France win 3-1 on pens) (Belfast)
Germany 0-0 Spain (Germany win 4-3 on pens) (Belfast)
FIFA U-17 Women's World Cup play-off
Thursday 14 May
England 0-2 Poland (Larne)
Group stage
Matchday 1
Monday 4 May
Group A
Northern Ireland 0-2 England (Larne)
Norway 1-3 Germany (Coleraine)
Tuesday 5 May
Group B
France 5-0 Poland (Coleraine)
Spain 4-0 Finland (Larne)
Matchday 2
Thursday 7 May
Group A
Germany 1-0 England (Larne)
Northern Ireland 0-3 Norway (Coleraine)
Friday 8 May
Group B
France 1-0 Spain (Coleraine)
Finland 0-1 Poland (Larne)
Matchday 3
Sunday 10 May
Group A
England 1-1 Norway (Coleraine)
Germany 0-1 Northern Ireland (Larne)
Monday 11 May
Group B
Finland 1-4 France (Coleraine)
Poland 1-4 Spain (Larne)
Champions roll of honour
Eight-team tournament (hosts)
2025/26: Germany (Northern Ireland)
2024/25: Netherlands (Faroe Islands)
2023/24: Spain (Sweden)
2022/23: France (Estonia)
2021/22: Germany (Bosnia and Herzegovina)
2019/20 & 2020/21: No final tournament
2018/19: Germany (Bulgaria)
2017/18: Spain (Lithuania)
2016/17: Germany (Czechia)
2015/16: Germany (Belarus)
2014/15: Spain (Iceland)
2013/14: Germany (England)
Four-team tournament in Nyon
2012/13: Poland
2011/12: Germany
2010/11: Spain
2009/10: Spain
2008/09: Germany
2007/08: Germany
Titles:
Germany 9
Spain 5
France 1
Netherlands 1
Poland 1
Final appearances:
Spain 11
Germany 10
France 5
Netherlands 2
England 1
Norway 1
Poland 1
Republic of Ireland 1
Sweden 1
Switzerland 1
Semi-final appearances:
Spain 14
Germany 13
France 10
England 6
Netherlands 5
Norway 5
Switzerland 3
Denmark 2
Italy 2
Poland 2
Belgium 1
Finland 1
Iceland 1
Portugal 1
Republic of Ireland 1
Sweden 1
*bold: inc 2026 finals