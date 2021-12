Who has made the most Champions League appearances: Ronaldo out in front

Most appearances

181 Cristiano Ronaldo, POR

177 Iker Casillas, ESP

154 Lionel Messi, ARG

151 Xavi Hernández, ESP

142 Raúl González, ESP

141 Ryan Giggs, WAL

135 Karim Benzema, FRA

130 Andrés Iniesta, ESP

130 Thomas Müller, GER

129 Sergio Ramos, ESP

125 Clarence Seedorf, NED

125 Manuel Neuer, GER

125 Sergio Busquets, ESP

124 Paul Scholes, ENG

124 Gianluigi Buffon, ITA

124 Zlatan Ibrahimović, SWE

124 Gerard Piqué, ESP

In total, 43 players have made 100-plus UEFA Champions League appearances.



Most appearances for one club

151 Xavi Hernández (Barcelona)

150 Iker Casillas (Real Madrid)

149 Lionel Messi (Barcelona)

141 Ryan Giggs (Manchester United)

130 Andrés Iniesta (Barcelona)

130 Raúl González (Real Madrid)

130 Thomas Müller, GER

129 Sergio Ramos, ESP

125 Sergio Busquets (Barcelona)

124 Paul Scholes (Manchester United)

120 Gerard Piqué (Barcelona)

116 Karim Benzema (Real Madrid)

115 Carles Puyol (Barcelona)

113 Gianluigi Buffon (Juventus)

109 Paolo Maldini (AC Milan)

109 Gary Neville (Manchester United)

109 John Terry (Chelsea)

107 Roberto Carlos (Real Madrid)

106 Víctor Valdés (Barcelona)

105 Philipp Lahm (Bayern)

103 Oliver Kahn (Bayern)

103 Manuel Neuer (Bayern)

102 Frank Lampard (Chelsea)

101 Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

101 Marcelo (Real Madrid)

Cristiano Ronaldo is the only player to have made 50 or more appearances each for two clubs: Manchester United (57) and Real Madrid (101).

Appearances in finals



Watch all four of Ronaldo's Champions League final goals

6 Cristiano Ronaldo (Manchester United, Real Madrid)

6 Paolo Maldini (AC Milan)

5 Patrice Evra (Monaco, Manchester United, Juventus)

5 Clarence Seedorf (Ajax, Real Madrid, AC Milan)

5 Edwin van der Sar (Ajax, Manchester United)

Appearances in semi-finals

21 Cristiano Ronaldo (Manchester United, Real Madrid)

17 Xabi Alonso (Liverpool, Real Madrid, Bayern)

16 Xavi Hernández (Barcelona)

16 Sergio Ramos (Real Madrid)

15 Lionel Messi (Barcelona)

15 Thomas Müller (Bayern)

14 Iker Casillas (Real Madrid)

14 Dani Alves (Barcelona, Juventus)

14 Karim Benzema (Real Madrid)

14 John Terry (Chelsea)

14 Edwin van der Sar (Ajax, Manchester United)

14 Víctor Valdés (Barcelona)

Appearances in quarter-finals

23 Lionel Messi (Barcelona)

22 Cristiano Ronaldo (Manchester United, Real Madrid, Juventus)

22 Andrés Iniesta (Barcelona)

22 Gerard Piqué (Manchester United, Barcelona)

21 Sergio Busquets (Barcelona)

21 Ryan Giggs (Manchester United)

21 Xavi Hernández (Barcelona)

Appearances in round of 16

All of Messi's round of 16 goals

34 Cristiano Ronaldo (Manchester United, Real Madrid, Juventus)

32 Lionel Messi (Barcelona)

27 Iker Casillas (Real Madrid, Porto)

25 Andrés Iniesta (Barcelona)

25 Sergio Ramos (Real Madrid)

24 Karim Benzema (Lyon, Real Madrid)

23 Dani Alves (Sevilla, Barcelona, Juventus, Paris Saint-Germain)

23 Sergio Busquets (Barcelona)

23 Zlatan Ibrahimović (Juventus, Inter, Barcelona, AC Milan, Paris Saint-Germain)

23 Arjen Robben (Chelsea, Real Madrid, Bayern)



Appearances in group stage

98 Cristiano Ronaldo (Manchester United, Real Madrid, Juventus)

95 Iker Casillas (Real Madrid, Porto)

81 Lionel Messi (Barcelona, Paris)

80 Xavi Hernández (Barcelona)



In all cases, club listed are only those for whom the player has appeared in the UEFA Champions League.