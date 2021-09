Champions League possible line-ups and team news

UEFA.com gives Fantasy Football managers a helping hand by predicting line-ups for this week's opening games in the UEFA Champions League group stage.

We've also got the details of which players are suspended and who are injury doubts ahead of Matchday 1.

Tuesday 14 September

Barcelona: Ter Stegen; Araújo, Piqué, Lenglet; Roberto, De Jong, Busquets, Pedri, Alba; Depay; L De Jong

Out: Ansu (fitness), Braithwaite (knee), Dembélé (hamstring), Agüero (calf)

Doubtful: Dest (ankle)

Bayern: Neuer; Pavard, Upamecano, Hernández, Davies; Kimmich, Goretzka; Sané, Müller, Musiala; Lewandowski

Out: Tolisso (calf)

Doubtful: Gnabry (back), Coman (calf)

Dynamo Kyiv: Boyko; Kędziora, Zabarnyi, Syrota, Mykolenko; Sydorchuk, Shaparenko; Tsygankov, Garmash, De Pena; Shkurin

Out: Besedin (knee), Kulach (unspecified)

Doubtful: Bushchan (back), Ramirez (illness), Buyalskiy (abductor)

Benfica: Vlachodimos; Otamendi, Vertonghen, Morato; Diogo Gonçalves, Weigl, João Mário, Taarabt; Grimaldo; Rafa, Yaremchuk

Out: Verissimo (suspended), André Almeida (muscular)

Doubtful: none

Young Boys: Von Ballmoos; Hefti, Lauper, Camara, Garcia; Fassnacht, Aebischer, Martins, Moumi Ngamaleu; Elia, Siebatcheu

Out: Lustenberger (Achilles), Nsame (Achilles), Maier (thigh), Monteiro (knee)

Doubtful: Zesiger (knee), Lefort (match fitness)

Pogba goal vs Young Boys in 2018

Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Varane, Maguire, Shaw; Fred, Pogba; Greenwood, Bruno Fernandes, Sancho; Cristiano Ronaldo

Out: Rashford (shoulder), Telles (ankle), Diallo (thigh), McTominay (groin), Cavani (knock)

Villarreal: Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Alberto Moreno; Trigueros, Capoue, Parejo, Gerard Moreno, Dia, Yeremi Pino

Out: Chukwueze (hamstring)

Doubtful: none

Atalanta: Musso; Tolói, Demiral, Djimsiti; Mæhle, Freuler, De Roon, Gosens; Pessina; Malinovskyi, Zapata

Out: Hateboer (foot), Muriel (thigh)

Doubtful: none

Sevilla: Bounou, Navas, Koundé, Diego Carlos, Acuña; Fernando, Jordán, Rakitić; Suso, En-Nesyri, Óscar

Out: none

Doubtful: Óliver Torres (fitness), Ocampos (fitness)

Salzburg: Köhn; Kristensen, Solet, Wöber, Ulmer; Camara; Aaronson, Sučić, Seiwald; Šeško, Adeyemi

Out: none

Doubtful: Junuzović (heel)

LOSC: Grbić; Zeki Çelik, Fonte, Botman, Reinildo; Yusuf Yazıcı, André, Xeka, Gomes; David, Burak Yılmaz

Out: Bamba (thigh), Renato Sanches (knee), Weah (thigh)

Doubtful: none

Wolfsburg: Casteels; Mbabu, Lacroix, Brooks, Roussillon; Guilavogui, Arnold; Philipp, Steffen; Weghorst, Nmecha

Out: Bialek (knee), Otávio (ankle), Schlager (knee), William (knee)

Doubtful: none

Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Thiago Silva, Rüdiger; James, Kovačić, Jorginho, Alonso; Havertz, Lukaku, Mount

Out: Pulišić (ankle)

Doubtful: Kanté (ankle)

Zenit: Kritsyuk; Kuzyaev, Chistiakov, Lovren, Rakits'kyy, Douglas Santos; Malcom, Claudinho, Wendel; Erokhin, Azmoun

Out: Barrios (unavailable), Karavaev (foot), Ozdoev (knee)

Doubtful: none

Malmö: Diawara; Beijmo, Ahmedhodžić, Brorsson, Olsson; Birmančević, Rakip, Christiansen, Rieks; Berget, Čolak

Out: Toivonen (knee)

Doubtful: Dahlin (calf), Peña (calf), Moisander (calf), Lewicki (knee) Innocent (unspecified) 

Juventus: Szczęsny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Rabiot; Morata, Dybala

Out: Arthur (leg), Chiesa (thigh), Bernardeschi (knee)

Doubtful: none

Wednesday 15 September

Manchester City: Ederson; Walker, Stones, Rúben Dias, Cancelo; Gündoğan, Rodri, De Bruyne; Mahrez, Torres, Grealish

Out: Steffen (illness)

Doubtful: none

Leipzig: Gulácsi; Klostermann, Orbán, Simakan, Angeliño; Laimer, Haidara; Szoboszlai, Olmo, Nkunku; André Silva

Out: Halstenberg (ankle), Saracchi (knee)

Doubtful: none

Club Brugge v Paris: Mbappé's 2019 hat-trick

Club Brugge: Mignolet; Mata, Mechele, Nsoki, Sobol; Vanaken, Rits, Vormer; Lang, Sowah, De Ketelaere

Out: Balanta (hip)

Doubtful: Izquierdo (knee), Wesley (knee)

Paris: Navas; Hakimi, Marquinhos, Kimpembé, Diallo; Herrera, Danilo Pereira, Wijnaldum; Messi, Mbappé, Neymar

Out: Di María (suspended), Gueye (suspended), Kurzawa (adductor), Verratti (knee), Ramos (calf)

Doubtful: Dagba (ankle)

Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Felipe, Giménez, Hermoso, Carrasco; Koke, De Paul, Lemar; Suárez, Griezmann

Out: Savić (suspended)

Doubtful: none

Porto: Diogo Costa; João Mário, Pepe, Marcano, Manafá; Corona, Uribe, Sérgio Oliveira, Otávio; Diaz, Taremi

Out: Marchesín (knee)

Doubtful: none

2005 final highlights: Milan vs Liverpool

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Van Dijk, Matip, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago; Salah, Jota, Mané

Out: Elliott (ankle), Firmino (thigh), N Williams (ankle)

Doubtful: Minamino (thigh)

AC Milan: Maignan; Calabria, Tomori, Kjær, Hernández; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, Díaz, Rebić; Ibrahimović

Out: Krunić (calf)

Doubtful: Bakayoko (muscle)

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu; Rosier, Montero, Welinton, Rıdvan Yılmaz; Souza, Hutchinson, Pjanić, Ghezzal, N'Koudou; Batshuayi

Out: Vida (heel)

Doubtful: Cengiz Umut Meraş (unspecified), Alex Teixeira (muscle)

Dortmund: Kobel; Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro; Witsel; Dahoud, Bellingham; Reus; Haaland, Malen

Out: Can (thigh), Coulibaly (knee), Hazard (ankle), Morey (knee), Schmelzer (knee), Schulz (thigh), Tigges (thigh), Zagadou (knee)

Doubtful: Reyna (thigh)

Champions League opening goals of the season

Sporting CP: Adán; Esgaio, Neto, Feddal; Porro, Palhinha, Matheus Nunes, Vinagre; Jovane, Paulinho, Nuno Santos

Out: Coates (suspended), Pote (knee)

Doubtful: Gonçalo Inácio (muscular)

Ajax: Pasveer; Mazraoui, Timber, Blind, Tagliafico; Gravenberch, Klaassen, Álvarez; Berghuis, Haller, Tadić

Out: Kudus (ankle), Klaiber (knee)

Doubtful: Klaassen (groin), Stekelenburg (groin)

Sheriff: Athanasiadis; Fernando Costanza, Arboleda, Dulanto, Cristiano; Addo, Thill; Traore, Kolovos, Castañeda; Yansane

Out: Belousov (knee)

Doubtful: Julien (hip), Kyabou (fitness)

Shakhtar Donetsk: Pyatov; Dodô, Vitão, Marlon, Matviyenko; Maycon, Alan Patrick; Tetê, Pedrinho, Fernando; Traoré

Out: Trubin (knee), Júnior Moraes (knee)

Doubtful: none

Inter: Handanovič; Škriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozović, Çalhanoğlu, Perišić; Džeko, Lautaro

Out: Sensi (knee)

Doubtful: Bastoni (thigh)

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militão, Alaba, Gutiérrez; Valverde, Casemiro, Modrić; Hazard, Benzema, Vinicíus

Out: Kroos (groin), Ceballos (ankle), Marcelo (rested), Mendy (fitness), Bale (muscle strain)

Doubtful: none