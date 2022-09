Who is the referee? Which officials are in charge of the UEFA Champions League matches?

The match officials for each UEFA Champions League game will appear on this page as soon as they are announced.

Article 48 of the official UEFA Champions League regulations The Referees Committee appoints the referee team for each match. Only referees whose names appear on the official FIFA list of referees are eligible. The Referees Committee's decision is final.

*All times CET.

Matchday 1 fixtures

6 September

Dinamo Zagreb vs Chelsea (18:45) – István Kovács (ROU)

Dortmund vs Copenhagen (18:45) – François Letexier (FRA)

Salzburg vs AC Milan (21:00) – Srdjan Jovanović (SRB)

Celtic vs Real Madrid (21:00) – Sandro Schärer (SUI)

Leipzig vs Shakhtar (21:00) – João Pinheiro (POR)

Sevilla vs Man City (21:00) – Davide Massa (ITA)

Paris vs Juventus (21:00) – Anthony Taylor (ENG)

Benfica vs Maccabi Haifa (21:00) – Andreas Ekberg (SWE)

7 September

Ajax vs Rangers (18:45) – Tobias Stieler (GER)

Frankfurt vs Sporting CP (18:45) – Orel Grinfeeld (ISR)

Napoli vs Liverpool (21:00) – Carlos del Cerro Grande (ESP)

Atlético vs Porto (21:00) – Szymon Marciniak (POL)

Club Brugge vs Leverkusen (21:00) – Irfan Peljto (BIH)

Barcelona vs Plzeň (21:00) – Lawrence Visser (BEL)

Inter vs Bayern (21:00) – Clément Turpin (FRA)

Tottenham vs Marseille (21:00) – Slavko Vinčić (SVN)

Matchday 2 fixtures

13 September

Plzeň vs Inter (18:45) –

Sporting CP vs Tottenham (18:45) –

Liverpool vs Ajax (21:00) –

Rangers vs Napoli (21:00) –

Porto vs Club Brugge (21:00) –

Leverkusen vs Atlético (21:00) –

Bayern vs Barcelona (21:00) –

Marseille vs Frankfurt (21:00) –

14 September

AC Milan vs Dinamo Zagreb (18:45) –

Shakhtar vs Celtic (18:45) –

Chelsea vs Salzburg (21:00) –

Real Madrid vs Leipzig (21:00) –

Man City vs Dortmund (21:00) –

Copenhagen vs Sevilla (21:00) –

Juventus vs Benfica (21:00) –

Maccabi Haifa vs Paris (21:00) –

Matchday 3 fixtures

4 October

Bayern vs Plzeň (18:45) –

Marseille vs Sporting CP (18:45) –

Liverpool vs Rangers (21:00) –

Ajax vs Napoli (21:00) –

Porto vs Leverkusen (21:00) –

Club Brugge vs Atlético (21:00) –

Inter vs Barcelona (21:00) –

Frankfurt vs Tottenham (21:00) –

5 October

Salzburg vs Dinamo Zagreb (18:45) –

Leipzig vs Celtic (18:45) –

Chelsea vs AC Milan (21:00) –

Real Madrid vs Shakhtar (21:00) –

Man City vs Copenhagen (21:00) –

Sevilla vs Dortmund (21:00) –

Juventus vs Maccabi Haifa (21:00) –

Benfica vs Paris (21:00) –

Matchday 4 fixtures

11 October

Copenhagen vs Man City (18:45) –

Maccabi Haifa vs Juventus (18:45) –

Dinamo Zagreb vs Salzburg (21:00) –

AC Milan vs Chelsea (21:00) –

Shakhtar vs Real Madrid (21:00) –

Celtic vs Leipzig (21:00) –

Dortmund vs Sevilla (21:00) –

Paris vs Benfica (21:00) –

12 October

Napoli vs Ajax (18:45) –

Atlético vs Club Brugge (18:45) –

Rangers vs Liverpool (21:00) –

Leverkusen vs Porto (21:00) –

Barcelona vs Inter (21:00) –

Plzeň vs Bayern (21:00) –

Tottenham vs Frankfurt (21:00) –

Sporting CP vs Marseille (21:00) –

Matchday 5 fixtures

25 October

Salzburg vs Chelsea (18:45) –

Sevilla vs Copenhagen (18:45) –

Dinamo Zagreb vs AC Milan (21:00) –

Celtic vs Shakhtar (21:00) –

Leipzig vs Real Madrid (21:00) –

Dortmund vs Man City (21:00) –

Paris vs Maccabi Haifa (21:00) –

Benfica vs Juventus (21:00) –

26 October

Club Brugge vs Porto (18:45) –

Inter vs Plzeň (18:45) –

Napoli vs Rangers (21:00) –

Ajax vs Liverpool (21:00) –

Atlético vs Leverkusen (21:00) –

Barcelona vs Bayern (21:00) –

Tottenham vs Sporting CP (21:00) –

Frankfurt vs Marseille (21:00) –

Matchday 6 fixtures

1 November

Porto vs Atlético (18:45) –

Leverkusen vs Club Brugge (18:45) –

Liverpool vs Napoli (21:00) –

Rangers vs Ajax (21:00) –

Bayern vs Inter (21:00) –

Plzeň vs Barcelona (21:00) –

Sporting CP vs Frankfurt (21:00) –

Marseille vs Tottenham (21:00) –

2 November

Real Madrid vs Celtic (18:45) –

Shakhtar vs Leipzig (18:45) –

Chelsea vs Dinamo Zagreb (21:00) –

AC Milan vs Salzburg (21:00) –

Man City vs Sevilla (21:00) –

Copenhagen vs Dortmund (21:00) –

Juventus vs Paris (21:00) –

Maccabi Haifa vs Benfica (21:00) –

