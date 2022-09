Champions League group stage squads confirmed

The 32 UEFA Champions League group stage contenders have submitted their squads – Fantasy Football managers can now start honing their selections ahead of the big kick-off on Tuesday 6 September.

All you need to know about squads, deadlines, List A & B and plenty more besides.

Click the dropdowns or links below to check out each team's group stage squad (*denotes players on List B).

Ajax Goalkeepers: Jay Gorter, Remko Pasveer, Maarten Stekelenburg Defenders: Calvin Bassey, Daley Blind, Ahmetcan Kaplan, Lisandro Magallán, Kik Pierie, Jorge Sánchez, Owen Wijndal Midfielders: Edson Álvarez, Patrickson Delgado, Florian Grillitsch, Davy Klaassen, Mohammed Kudus Forwards: Steven Berghuis, Steven Bergwijn, Francisco Conceição, Giovanni, Jeppe Jensen, Lorenzo Lucca, Lucas Ocampos, Dušan Tadić

Atlético de Madrid Goalkeepers: Ivo Grbić, Jan Oblak Defenders: Felipe, José María Giménez, Fran González, Mario Hermoso, Nahuel Molina, Sergio Reguilón, Reinildo, Stefan Savić Midfielders: Diego Bri, Yannick Carrasco, Rodrigo De Paul, Koke, Geoffrey Kondogbia, Thomas Lemar, Marcos Llorente, Saúl Ñíguez, Axel Witsel Forwards: Ángel Correa, Matheus Cunha, João Félix, Antoine Griezmann, Álvaro Morata

Barcelona Goalkeepers: Iñaki Peña, Marc-André Ter-Stegen Defenders: Jordi Alba, Marcos Alonso, Ronald Araújo, Héctor Bellerín, Andreas Christensen, Eric García, Jules Koundé, Gerard Piqué Midfielders: Sergio Busquets, Frenkie de Jong, Franck Kessié, Pedri, Miralem Pjanic, Sergi Roberto, Pablo Torre Forwards: Ousmane Dembélé, Memphis Depay, Ansu Fati, Robert Lewandowski, Raphinha, Ferran Torres

Bayern Goalkeepers: Manuel Neuer, Sven Ulreich Defenders: Matthijs de Ligt, Lucas Hernández, Noussair Mazraoui, Benjamin Pavard, Bouna Sarr, Josip Stanišić, Dayot Upamecano Midfielders: Eric Maxim Choupo-Moting, Alphonso Davies, Leon Goretzka, Ryan Gravenberch, Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Marcel Sabitzer, Leroy Sané, Paul Wanner Forwards: Kingsley Coman, Serge Gnabry, Sadio Mané, Thomas Müller, Mathys Tel

Benfica Goalkeepers: Helton Leite, Odysseas Vlachodimos, André Gomes*, Leo Kokubo*, Samuel Soares* Defenders: Alexander Bah, John Brooks, Gilberto, Alejandro Grimaldo, Nicolás Otamendi, Mihailo Ristić, Lucas Verissimo, João Victor, Morato*, António Silva* Midfielders: Fredrik Aursnes, Chiquinho, Gil Dias, Enzo Fernandez, Florentino, João Mário, Paulo Bernardo*, Martim Neto* Forwards: Julian Draxler, Diogo Gonçalves, Diego Moreira, Petar Musa, David Neres, Rodrigo Pinho, Rafa Silva, Henrique Araújo*, Gonçalo Ramos*

Celtic Goalkeepers: Scott Bain, Joe Hart, Benjamin Siegrist Defenders: Alexandro Bernabei, Cameron Carter-Vickers, Reo Hatate, Moritz Jenz, Josip Juranović, Anthony Ralston, Carl Starfelt, Greg Taylor, Stephen Welsh Midfielders: Liel Abada, Oliver Abildgaard, James Forrest, Sead Hakšabanović, James McCarthy, Callum McGregor, Aaron Mooy, Matthew O'Riley Forwards: Kyogo Furuhashi, Giorgos Giakoumakis, Jota, Daizen Maeda, David Turnbull

Chelsea Goalkeepers: Kepa Arrizabalaga, Marcus Bettinelli, Edouard Mendy Defenders: César Azpilicueta, Trevoh Chalobah, Ben Chilwell, Marc Cucurella, Wesley Fofana, Kalidou Koulibaly, Reece James, Thiago Silva Midfielders: Carney Chukwuemeka, Conor Gallagher, Jorginho, N'Golo Kanté, Mateo Kovačić, Ruben Loftus-Cheek, Mason Mount, Christian Pulišić, Denis Zakaria, Hakim Ziyech Forwards: Pierre-Emerick Aubameyang, Kai Havertz, Raheem Sterling

Club Brugge Goalkeepers: Senne Lammens, Simon Mignolet Defenders: Dedryck Boyata, Clinton Mata, Brandon Mechele, Bjorn Meijer, Denis Odoi, Joel Ordonez, Eduard Sobol, Abakar Sylla Midfielders: Lynnt Audoor, Éder Balanta, Casper Nielsen, Raphael Onyedika, Ebeguowen Otasowie, Cisse Sandra, Hans Vanaken Forwards: Tajon Buchanan, Ferran Jutglà, Noa Lang, Cyle Larin, Antonio Nusa, Andreas Skov Olsen, Kamal Sowah, Roman Yaremchuk

Copenhagen Goalkeepers: Kamil Grabara, Karl-Johan Johnsson, Mathew Ryan, Andreas Dithmer* Defenders: Peter Ankersen, Nicolai Boilesen, Kevin Diks, David Khocholava, Marios Oikonomou, Christian Sørensen, Denis Vavro, Elias Jelert*, Victor Kristiansen*, Valdemar Lund* Midfielders: Akinkunmi Amoo, Viktor Claesson, Ísak Bergmann Johannesson, Lukas Lerager, Paul Mukairu, Carlos Zeca, William Bøving*, William Clem*, Mohamed Daramy*, Daniel Haarbo*, Hákon Arnar Haraldsson * Forwards: Khouma Babacar, Andreas Cornelius, Rasmus Falk, Mamoudou Karamoko, Roony Bardghji*, Emil Højlund*, Oscar Højlund*, Noah Sahsah*

Dinamo Zagreb Goalkeepers: Dominik Livaković, Ivan Nevistić, Danijel Zagorac Defenders: Emir Dilaver, Rasmus Lauritsen, Sadegh Moharrami, Dino Perić, Stefan Ristovski, Daniel Štefulj, Josip Šutalo, Kévin Théophile-Catherine Midfielders: Arijan Ademi, Petar Bočkaj, Marko Bulat, Luka Ivanušec, Robert Ljubicic, Josip Mišić, Martin Baturina*, Antonio Marin* Forwards: Josip Drmic, Mahir Emreli, Luka Menalo, Mislav Oršić, Bruno Petković, Dario Špikić, Gabrijel Rukavina *

Dortmund Goalkeepers: Gregor Kobel, Alexander Meyer, Luca Unbehaun Defenders: Emre Can, Soumaula Coulibaly, Raphaël Guerreiro, Mats Hummels, Thomas Meunier, Antonius Papadopoulos, Tom Rothe, Nico Schlotterbeck, Niklas Süle Midfielders: Julian Brandt, Jamie Bynoe-Gittens, Göktan Gürpüz, Thorgan Hazard, Abdoulaye Kamara, Salih Özcan, Felix Passlack, Marco Reus, Giovanni Reyna, Marius Wolf Forwards: Karim Adeyemi, Donyell Malen, Anthony Modeste

Frankfurt Goalkeepers: Jens Grahl, Diant Ramaj, Kevin Trapp Defenders: Timothy Chandler, Christopher Lenz, Evan N'Dicka, Jérôme Onguéné, Fynn Otto, Luca Pellegrini, Hrvoje Smolčić, Tuta Midfielders: Junior Dina Ebimbe, Mario Götze, Makoto Hasebe, Kristijan Jakić, Daichi Kamada, Ansgar Knauff, Jesper Lindstrøm, Mehdi Loune, Sebastian Rode, Djibril Sow Forwards: Faride Alidou, Lucas Alario, Rafael Borré, Randal Kolo Muani

Inter Goalkeepers: Alex Cordaz, Samir Handanovič, André Onana Defenders: Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni, Raoul Bellanova, Danilo D'Ambrosio, Matteo Darmian, Stefan De Vrij, Federico Dimarco, Denzel Dumfries, Milan Škriniar Midfielders: Kristjan Asllani, Nicolò Barella, Marcelo Brozović, Hakan Çalhanoğlu, Roberto Gagliardini, Robin Gosens, Henrikh Mkhitaryan Forwards: Joaquín Correa, Edin Džeko, Romelu Lukaku, Lautaro Martínez

Juventus Goalkeepers: Mattia Perin, Carlo Pinsoglio, Wojciech Szczęsny Defenders: Alex Sandro, Leonardo Bonucci, Bremer, Danilo, Mattia De Sciglio, Federico Gatti, Daniele Rugani Midfielders: Juan Cuadrado, Manuel Locatelli, Weston McKennie, Leandro Paredes, Paul Pogba, Adrien Rabiot Forwards: Marley Ake, Federico Chiesa, Ángel Di María, Moise Kean, Filip Kostić, Arkadiusz Milik, Dušan Vlahović

Leipzig Goalkeepers: Janis Blaswich, Péter Gulácsi, Jonas Nickisch, Timo Schlieck Defenders: Sanoussy Ba, Abdou Diallo, Joško Gvardiol, Marcel Halstenberg, Benjamin Henrichs, Lukas Klostermann, Willi Orbán, David Raum, Mohamed Simakan Midfielders: Amadou Haidara, Kevin Kampl, Konrad Laimer, Christopher Nkunku, Xaver Schlager, Dominik Szoboszlai Forwards: André Silva, Emil Forsberg, Hugo Novoa, Dani Olmo, Yussuf Poulsen, Timo Werner

Leverkusen Goalkeepers: Lukas Hradecky, Niklas Lomb, Andrey Lunev Defenders: Mitchel Bakker, Timothy Fosu-Mensah, Jeremie Frimpong, Piero Hincapie, Odilon Kossounou, Jonathan Tah, Edmond Tapsoba Midfielders: Nadiem Amiri, Robert Andrich, Charles Aránguiz, Ayman Azhil, Kerem Demirbay, Exequiel Palacios Forwards: Amine Adli, Sardar Azmoun, Karim Bellarabi, Moussa Diaby, Adam Hložek, Callum Hudson-Odoi, Paulinho, Patrik Schick

Liverpool

Goalkeepers: Adrián, Alisson Becker, Caoimhin Kelleher Defenders: Trent Alexander-Arnold, Joe Gomez, Ibrahima Konaté, Joël Matip, Nathaniel Phillips, Calvin Ramsey, Andy Robertson, Kostas Tsimikas, Virgil van Dijk Midfielders: Arthur, Stefan Bajcetic, Fabio Carvalho, Fabinho, Jordan Henderson, James Milner, Thiago Alcántara Forwards: Luis Díaz, Roberto Firmino, Diogo Jota, Darwin Núñez, Mohamed Salah

Maccabi Haifa

Goalkeepers: Joshua Cohen, Royie Fucs, Roi Mishpati, Shareef Keouf* Defenders: Ofri Arad, Dylan Batubinsika, Pierre Cornud, Inon Eliyahu, Rami Gershon, Sean Goldberg, Sun Menachem, Yosef Raz Meir, Abdoulaye Seck, Daniel Sundgren Midfielders: Mohammad Abu Fani, Omer Atzili, Dolev Haziza, Mahmoud Jaber, Neta Lavi, Maor Levi, Ali Mohamed Forwards: Tjaronn Chery, Din David, Frantzdy Pierrot, Nikita Rukavytsya, Mavis Tchibota, Ilai Hagag*, Nehorai Yifrah*

Manchester City Goalkeepers: Scott Carson, Ederson, Stefan Ortega Defenders: Manuel Akanji, Nathan Aké, João Cancelo, Rúben Dias, Sergio Gómez, Aymeric Laporte, John Stones, Kyle Walker Midfielders: Kevin De Bruyne, Phil Foden, Jack Grealish, İlkay Gündoğan, Riyad Mahrez, Kalvin Phillips, Rodri, Bernardo Silva Forwards: Julian Alvarez, Erling Haaland

Marseille Goalkeepers: Rubén Blanco, Pau López Defenders: Eric Bailly, Leonardo Balerdi, Jonathan Clauss, Samuel Gigot, Issa Kaboré, Sead Kolašinac, Chancel Mbemba, Nuno Tavares Midfielders: Matteo Guendouzi, Gerson, Pape Gueye, Amine Harit, Valentin Rongier, Jordan Veretout Forwards: Alexis Sánchez, Dimitri Payet, Luis Suárez, Cengiz Ünder

Milan Goalkeepers: Mike Maignan, Antonio Mirante Defenders: Fodé Ballo, Davide Calabria, Sergiño Dest, Alessandro Florenzi, Matteo Gabbia, Theo Hernández, Pierre Kalulu, Simon Kjær, Fikayo Tomori Midfielders: Brahim Diaz, Ismaël Bennacer, Rade Krunić, Tommaso Pobega, Alexis Saelemaekers, Sandro Tonali Forwards: Charles De Ketelaere, Olivier Giroud, Rafael Leão, Junior Messias, Divock Origi, Ante Rebić

Napoli Goalkeepers: Alex Meret, Salvatore Sirigu Defenders: Giovanni Di Lorenzo, Juan Jesus, Minjae Kim, Mathías Olivera, Leo Østigård, Amir Rrahmani, Mário Rui, Alessandro Zanoli Midfielders: André-Frank Zambo Anguissa, Eljif Elmas, Gianluca Gaetano, Stanislav Lobotka, Tanguy Ndombélé, Piotr Zieliński Forwards: Khvicha Kvaratskhelia, Hirving Lozano, Victor Osimhen, Matteo Politano, Giacomo Raspadori, Giovanni Simeone, Alessio Zerbin

Paris Saint-Germain Goalkeepers: Gianluigi Donnarumma, Lucas Lavallée, Alexandre Letellier, Keylor Navas, Sergio Rico Defenders: Juan Bernat, Achraf Hakimi, Presnel Kimpembe, Marquinhos, Nuno Mendes, Nordi Mukiele, Sergio Ramos Midfielders: Danilo, Renato Sanches, Carlos Soler, Fabián Ruiz, Marco Verratti, Vitinho Forwards: Hugo Ekitike, Kylian Mbappé, Neymar, Lionel Messi, Pablo Sarabia

Plzeň Goalkeepers: Martin Jedlička, Jindřich Staněk, Marián Tvrdoň Defenders: Milan Havel, Lukáš Hejda, Libor Holík, Václav Jemelka, Luděk Pernica, Mohamed Tijani Midfielders: Pavel Bucha, Aleš Čermák, Erik Jirka, Lukáš Kalvach, Jan Kopic, Jhon Mosquera, Modou Ndiaye, Václav Pilař, Jan Sýkora, Adam Vlkanova Forwards: Fortune Bassey, Tomáš Chorý, Jan Kliment

Porto Goalkeepers: Diogo Costa, Samuel Portugal, Cláudio Ramos, Defenders: Fábio Cardoso, David Carmo, Iván Marcano, Rodrigo Conceição, Pepe, Wendell, Zaidu Midfielders: Bruno Costa, Stephen Eustáquio, André Franco, Marko Grujić, Otávio, Matheus Uribe Forwards: Evanilson, Galeno, Daniel Loader, João Mário, Toni Martínez, Pepê, Mehdi Taremi, Gabriel Veron

Rangers Goalkeepers: Robby McCrorie, Allan McGregor, Jon McLaughlin, Lewis Budinauckas*, Samuel Kane*, Jacob Pazikas* Defenders: Borna Barišić, Ben Davies, Connor Goldson, John Souttar, James Tavernier, Rıdvan Yılmaz, Adam Devine*, Harley Ewen*, Kelsey Ewen*, Jack Harkness*, Alexander Hutton*, Leon King*, Lewis Mackinnon*, Zak McKay*, Kristian Webster* Midfielders: Scott Arfield, Steven Davis, Ryan Jack, Glen Kamara, Ryan Kent, John Lundstram, Fashion Sakala, James Sands, Connor Allan*, Robbie Fraser*, Alex Lowry*, Darren McInally*, Jamie Newton*, Kane Ritchie-Hosler*, Kerr Robertson*, Mackenzie Strachan* Forwards: Antonio Čolak, Thomas Lawrence, Rabbi Matondo, Alfredo Morelos, Malik Tillman, Scott Wright, James Graham*, Arron Lyall*, Ross McCausland*, Tyler Pasnik*, Robbie Ure*

Real Madrid Goalkeepers: Thibaut Courtois, Andriy Lunin Defenders: David Alaba, Dani Carvajal, Éder Militão, Ferland Mendy, Nacho, Álvaro Odriozola, Antonio Rüdiger, Jesús Vallejo, Vinicius Tobias Midfielders: Eduardo Camavinga, Dani Ceballos, Toni Kroos, Luka Modrić, Aurélien Tchouameni, Federico Valverde, Lucas Vázquez Forwards: Marco Asensio, Karim Benzema, Iker Bravo, Mariano Díaz, Eden Hazard, Rodrygo, Vinícius Júnior

Salzburg Goalkeepers: Philipp Köhn, Nico Mantl, Alexander Walke Defenders: Samson Baidoo, Bernardo, Amar Dedić, Strahinja Pavlović, Kamil Piątkowski, Oumar Solet, Andreas Ulmer, Ignace Van Der Brempt, Maximilian Wöber Midfielders: Antoine Bernède, Nicolas Capaldo, Hamacire Diarra, Lucas Gourna-Douath, Dijon Kameri, Maurits Kjærgaard, Noah Okofor, Luka Sučić Forwards: Chikwubuike Adamu, Fernando, Sékou Koita, Benjamin Šeško, Roko Šimić

Sevilla Goalkepers: Yassine Bounou, Marko Dmitrović Defenders: Marcos Acuña, Alex Telles, Marcão, Gonzalo Montiel, Tanguy Nianzou, Karim Rekik Midfielders: Thomas Delaney, Fernando, Nemanja Gudelj, Isco, Joan Jordán, Erik Lamela, Ivan Rakitić Forwards: Kasper Dolberg, Youssef En-Nesryi, Alejandro Gómez, Adnan Januzaj, Jesús Navas, Rafa Mir, Suso

Shakhtar Donetsk Goalkeepers: Andriy Pyatov, Oleksiy Shevchenko Defenders: Valeriy Bondar, Yukhym Konoplia, Serhiy Kryvtsov, Lucas Taylor, Mykola Matviyenko, Bogdan Mykhaylichenko Midfielders: Artem Bondarenko, Neven Djurasek, Dmytro Kryskiv, Ivan Petriak, Marian Shved, Taras Stepanenko, Andriy Totovytskyi, Oleksandr Zubkov Forwards: Andriy Kulakov, Dmytro Topalov, Lassina Traoré

Sporting CP Goalkeepers: André Paulo, Antonio Adán, Franco Israel Defenders: Sebastián Coates, Jesus Alcantar, José Marsà, Luís Neto, Matheus Reis, Pedro Porro, Ricardo Esgaio, Jeremiah St Juste Midfielders: Sotirios Alexandropoulos, Daniel Bragança, Fatawu Issahaku, Hidemasa Morita, Pedro Gonçalves, Manuel Ugarte Forwards: Arthur Gomes, Marcus Edwards, Francisco Trincão, Jovane Cabral, Nuno Santos, Paulinho, Rochinha

Tottenham Goalkeepers: Brandon Austin, Fraser Forster, Hugo Lloris Defenders: Ben Davies, Davinson Sánchez, Eric Dier, Matt Doherty, Emerson, Clément Lenglet, Cristian Romero, Ryan Sessegnon, Djed Spence, Japhet Tanganga Midfielders: Rodrigo Bentancur, Yves Bissouma, Pierre-Emile Højbjerg, Dejan Kulusevski, Ivan Perišić, Pape Saar, Oliver Skipp, Heung-Min Son Forwards: Bryan Gil, Harry Kane, Lucas Moura, Richarlison

Group A: Ajax, Liverpool, Napoli, Rangers

Group B: Porto, Atlético, Leverkusen, Club Brugge

Group C: Bayern, Barcelona, Inter, Plzeň

Group D: Frankfurt, Tottenham, Sporting CP, Marseille

Group E: Milan, Chelsea, Salzburg, Dinamo

Group F: Real Madrid, Leipzig, Shakhtar, Celtic

Group G: Man. City, Sevilla, Dortmund, Copenhagen

Group H: Paris, Juventus, Benfica, Maccabi Haifa

