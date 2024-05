Who is the referee? Which officials are in charge of the UEFA Champions League matches?

The match officials for each UEFA Champions League game will appear on this page as soon as they are announced.

Article 48 of the official UEFA Champions League regulations The Referees Committee appoints the referee team for each match. Only referees whose names appear on the official FIFA list of referees are eligible. The Referees Committee's decision is final.

Knockout stage

Final

01/06: Dortmund vs Real Madrid – Slavko Vinčić (SVN)

Semi-final first legs

30/04: Bayern vs Real Madrid – Clément Turpin (FRA)

01/05: Dortmund vs Paris – Anthony Taylor (ENG)

Semi-final second legs

07/05: Paris vs Dortmund – Daniele Orsato (ITA)

08/05: Real Madrid vs Bayern – Szymon Marciniak (POL)

Quarter-final first legs

09/04: Arsenal vs Bayern – Glenn Nyberg (SWE)

09/04: Real Madrid vs Manchester City – François Letexier (FRA)

10/04: Atlético de Madrid vs Dortmund – Marco Guida (ITA)

10/04: Paris vs Barcelona – Anthony Taylor (ENG)

Quarter-final second legs

16/04: Dortmund vs Atlético de Madrid – Slavko Vinčić (SVN)

16/04: Barcelona vs Paris – István Kovács (ROU)

17/04: Bayern vs Arsenal – Danny Makkelie (NED)

17/04: Manchester City vs Real Madrid – Daniele Orsato (ITA)

Round of 16 first legs

13/02: Copenhagen vs Man City – José María Sánchez (ESP)

13/02: Leipzig vs Real Madrid – Irfan Peljto (BIH)

14/02: Paris vs Real Sociedad – Marco Guida (ITA)

14/02: Lazio vs Bayern – François Letexier (FRA)

20/02: Inter vs Atlético de Madrid – István Kovács (ROU)

20/02: PSV vs Dortmund – Srdjan Jovanović (SRB)

21/02: Porto vs Arsenal – Serdar Gözübüyük (NED)

21/02: Napoli vs Barcelona – Felix Zwayer (GER)

Round of 16 second legs

05/03: Real Sociedad vs Paris – Michael Oliver (ENG)

05/03: Bayern vs Lazio – Slavko Vinčić (SVN)

06/03: Man City vs Copenhagen – Espen Eskås (NOR)

06/03: Real Madrid vs Leipzig – Davide Massa (ITA)

12/03: Arsenal vs Porto – Clément Turpin (FRA)

12/03: Barcelona vs Napoli – Danny Makkelie (NED)

13/03: Atlético de Madrid vs Inter – Szymon Marciniak (POL)

13/03: Dortmund vs PSV – Daniele Orsato (ITA)

Group stage

Matchday 1

19/09: AC Milan vs Newcastle – José María Sánchez (ESP)

19/09: Young Boys vs Leipzig – Enea Jorgji (ALB)

19/09: Feyenoord vs Celtic – Irfan Peljto (BIH)

19/09: Lazio vs Atlético de Madrid – Slavko Vinčić (SVN)

19/09: Paris vs Dortmund – Jesús Gil Manzano (ESP)

19/09: Man City vs Crvena zvezda – João Pinheiro (POR)

19/09: Barcelona vs Antwerp – Radu Petrescu (ROU)

19/09: Shakhtar Donetsk vs Porto – Davide Massa (ITA)

20/09: Galatasaray vs Copenhagen – Georgi Kabakov (BUL)

20/09: Real Madrid vs Union Berlin – Espen Eskås (NOR)

20/09: Bayern vs Man United – Glenn Nyberg (SWE)

20/09: Sevilla vs Lens – Tobias Stieler (GER)

20/09: Arsenal vs PSV Eindhoven  – Felix Zwayer (GER)

20/09: Braga vs Napoli – Serdar Gözübüyük (NED)

20/09: Benfica vs Salzburg – Halil Umut Meler (TUR)

20/09: Real Sociedad vs Inter – Michael Oliver (ENG)

Matchday 2

03/10: Union Berlin vs Braga – Srdjan Jovanović (SRB)

03/10: Salzburg vs Real Sociedad – Bartosz Frankowski (POL)

03/10: Man United vs Galatasaray – Ivan Kružliak (SVK)

03/10: Copenhagen vs Bayern – Orel Grinfeeld (ISR)

03/10: Lens vs Arsenal – Marco Guida (ITA)

03/10: PSV Eindhoven vs Sevilla – Daniele Orsato (ITA)

03/10: Napoli vs Real Madrid – Clément Turpin (FRA)

03/10: Inter vs Benfica – Danny Makkelie (NED)

04/10: Atlético de Madrid vs Feyenoord – François Letexier (FRA)

04/10: Antwerp vs Shakhtar Donetsk – Rade Obrenovič (SVN)

04/10: Celtic vs Lazio – Donatas Rumšas (LTU)

04/10: Dortmund vs Milan – Szymon Marciniak (POL)

04/10: Newcastle vs Paris – István Kovács (ROU)

04/10: Leipzig vs Man City – Artur Dias (POR)

04/10: Crvena zvezda vs Young Boys – William Collum (SCO)

04/10: Porto vs Barcelona – Anthony Taylor (ENG)

Matchday 3

24/10: Galatasaray vs Bayern – Davide Massa (ITA)

24/10: Inter vs Salzburg – François Letexier (FRA)

24/10: Man United vs Copenhagen – Marco Guida (ITA)

24/10: Sevilla vs Arsenal – Glenn Nyberg (SWE)

24/10: Lens vs PSV Eindhoven – Radu Petrescu (ROU)

24/10: Braga vs Real Madrid – Michael Oliver (ENG)

24/10: Union Berlin vs Napoli – Irfan Peljto (BIH)

24/10: Benfica vs Real Sociedad – Clément Turpin (FRA)

25/10: Feyenoord vs Lazio – Tobias Stieler (GER)

25/10: Barcelona vs Shakhtar Donetsk – Ivan Kružliak (SVK)

25/10: Celtic vs Atlético de Madrid – Felix Zwayer (GER)

25/10: Paris vs Milan – Slavko Vinčić (SVN)

25/10: Newcastle vs Dortmund – Artur Dias (POR)

25/10: Leipzig vs Crvena zvezda – José María Sánchez (ESP)

25/10: Young Boys vs Man City – Morten Krogh (DEN)

25/10: Antwerp vs Porto – Benoît Bastien (FRA)

Matchday 4

07/11: Dortmund vs Newcastle – Alejandro Hernández (ESP)

07/11: Shakhtar Donetsk vs Barcelona – Irfan Peljto (BHZ)

07/11: Atlético de Madrid vs Celtic – Ivan Kružliak (SVK)

07/11: Lazio vs Feyenoord – Szymon Marciniak (POL)

07/11: Milan vs Paris – Jesús Gil Manzano (ESP)

07/11: Man City vs Young Boys – Erik Lambrechts (BEL)

07/11: Crvena zvezda vs Leipzig – Daniele Orsato (ITA)

07/11: Porto vs Royal Antwerp – Maurizio Mariani (ITA)

08/11: Napoli vs Union Berlin – Danny Makkelie (NED)

08/11: Real Sociedad vs Benfica – Anthony Taylor (ENG)

08/11: Bayern vs Galatasaray – António Nobre (POR)

08/11: Copenhagen vs Man United – Donatas Rumšas (LTU)

08/11: Arsenal vs Sevilla – István Kovács (ROU)

08/11: PSV Eindhoven vs Lens – Daniel Siebert (GER)

08/11: Real Madrid vs Braga – Halil Umut Meler (TUR)

08/11: Salzburg vs Inter – Serdar Gözübüyük (NED)

Matchday 5

28/11: Lazio vs Celtic – Halil Umut Meler (TUR)

28/11: Shakhtar Donetsk vs Antwerp – Bartosz Frankowski (POL)

28/11: Feyenoord vs Atlético de Madrid – Anthony Taylor (ENG)

28/11: Paris vs Newcastle – Szymon Marciniak (POL)

28/11: Milan vs Dortmund – István Kovács (ROU)

28/11: Man City vs Leipzig – Glenn Nyberg (SWE)

28/11: Young Boys vs Crvena zvezda – Danny Makkelie (NED)

28/11: Barcelona vs Porto – Daniele Orsato (ITA)

29/11: Galatasaray vs Man United – José María Sánchez (ESP)

29/11: Sevilla vs PSV Eindhoven – Davide Massa (ITA)

29/11: Bayern vs Copenhagen – Stéphanie Frappart (FRA)

29/11: Arsenal vs Lens – Artur Dias (POR)

29/11: Real Madrid vs Napoli – François Letexier (FRA)

29/11: Braga vs Union Berlin – Clément Turpin (FRA)

29/11: Benfica vs Inter – Andris Treimanis (LVA)

29/11: Real Sociedad vs Salzburg – Mykola Balakin (UKR)

Matchday 6

12/12: Lens vs Sevilla – Felix Zwayer (GER)

12/12: PSV Eindhoven vs Arsenal – Tobias Stieler (GER)

12/12: Man United vs Bayern – Espen Eskås (NOR)

12/12: Copenhagen vs Galatasaray – Daniele Orsato (ITA)

12/12: Napoli vs Braga – Slavko Vinčić (SVN)

12/12: Union Berlin vs Real Madrid – Rade Obrenovič (SVN)

12/12: Inter vs Real Sociedad – Sandro Schärer (SUI)

12/12: Salzburg vs Benfica – Daniel Siebert (GER)

13/12: Leipzig vs Young Boys – Manfredas Lukjančukas (LTU)

13/12: Crvena zvezda vs Man City – Aliyar Aghayev (AZE)

13/12: Atlético de Madrid vs Lazio – Serdar Gözübüyük (NED)

13/12: Celtic vs Feyenoord – Benoît Bastien (FRA)

13/12: Dortmund vs Paris – Glenn Nyberg (SWE)

13/12: Newcastle vs Milan – Danny Makkelie (NED)

13/12: Porto vs Shakhtar Donetsk – István Kovács (ROU)

13/12: Antwerp vs Barcelona – Marco Guida (ITA)