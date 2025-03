Champions League round of 16: Starting line-ups for the second legs

UEFA.com gives Fantasy Football managers a helping hand by listing all the line-ups for the UEFA Champions League round of 16 second legs.

Wednesday 12 March

Lille

Starting XI: Chevalier; Meunier, Diakité, Alexsandro, Ismaily; Mukau, André, Bouaddi; Haraldsson, David, Cabella

Borussia Dortmund

Starting XI: Kobel; Gross, Anton, Schlotterbeck, Ryerson; Sabitzer, Can; Adeyemi, Brandt, Beier; Guirassy

Arsenal

Starting XI: Raya; White, Kiwior, Gabriel, Lewis-Skelly; Rice, Jorginho, Zinchenko; Sterling, Merino, Tierney

PSV

Starting XI: Benítez; Ledezma, Nagalo, Obispo, Malacia; Til, Schouten, Babadi; Bakayoko, Perišić, Driouech

Aston Villa

Starting XI: Martínez; Cash, Konsa, Mings, Maatsen; Kamara, Tielemans; McGinn, Rogers, Rashford; Watkins

Club Brugge

Starting XI: Mignolet; Sabbe, Ordoñez, Mechele, De Cuyper; Onyedika, Jashari; Talbi, Vanaken, Tzolis; Jutglà

Atlético de Madrid

Starting XI: Oblak; Llorente, Giménez, Lenglet, Reinildo; Simeone, De Paul, Barrios, Gallagher; Griezmann, Alvarez

Real Madrid

Starting XI: Courtois; Valverde, Raúl Asencio, Rüdiger, Mendy; Modrić, Tchouaméni, Bellingham; Rodrygo, Mbappé, Vinícius Júnior

Tuesday 11 March

Barcelona

Starting XI: Szczęsny; Koundé, Ronald Araújo, Iñigo Martínez, Balde; De Jong, Pedri; Yamal, Olmo, Raphinha; Lewandowski

Benfica

Starting XI: Trubin; Tomás Araújo, António Silva, Otamendi, Dahl; Orkun Kökçü, Florentino, Aursnes; Kerem Aktürkoğlu, Pavlidis, Schjelderup

Inter

Starting XI: Sommer; Pavard, Acerbi, Bisseck; Dumfries, Frattesi, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Augusto; Taremi, Thuram

Feyenoord

Starting XI: Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Bueno; Moder, Smal, Ivanušec; Hadj Moussa, Ueda, Sliti

Leverkusen

Starting XI: Hrádecký; Arthur, Tah, Hermoso, Hincapie; Frimpong, Palacios, Xhaka, Grimaldo; García; Schick

Bayern München

Starting XI: Urbig; Laimer, Upamecano, Kim, Davies; Goretzka, Kimmich; Olise, Musiala, Coman; Kane

Liverpool

Starting XI: Alisson Becker; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Szoboszlai, Gravenberch, Mac Allister; Salah, Diogo Jota, Luis Díaz

Paris Saint-Germain

Starting XI: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola

