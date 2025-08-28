Champions League league phase draw: All 36 teams learn their opponents
Thursday, August 28, 2025
The 36 sides have discovered who their opponents will be in the league phase of the 2025/26 UEFA Champions League.
The 36 teams in the league phase of the 2025/26 UEFA Champions League now know their eight opponents following the draw in Monaco on Thursday.
Each team's league phase opponents
Home
Inter (ITA)
Benfica (POR)
Olympiacos (GRE)
Galatasaray (TUR)
Away
Chelsea (ENG)
Villarreal (ESP)
Marseille (FRA)
Qarabağ (AZE)
Home
Bayern München (GER)
Atleti (ESP)
Olympiacos (GRE)
Kairat Almaty (KAZ)
Away
Inter (ITA)
Club Brugge (BEL)
Slavia Praha (CZE)
Athletic Club (ESP)
Home
Chelsea (ENG)
Club Brugge (BEL)
Slavia Praha (CZE)
Athletic Club (ESP)
Away
Paris (FRA)
Frankfurt (GER)
Marseille (FRA)
Union SG (BEL)
Home
Paris (FRA)
Arsenal (ENG)
Sporting CP (POR)
Qarabağ (AZE)
Away
B. Dortmund (GER)
Atalanta (ITA)
Slavia Praha (CZE)
Newcastle (ENG)
Home
Inter (ITA)
Frankfurt (GER)
Bodø/Glimt (NOR)
Union SG (BEL)
Away
Liverpool (ENG)
Arsenal (ENG)
PSV (NED)
Galatasaray (TUR)
Home
Inter (ITA)
Villarreal (ESP)
Bodø/Glimt (NOR)
Athletic Club (ESP)
Away
Man City (ENG)
Juventus (ITA)
Tottenham (ENG)
Copenhagen (DEN)
Home
Paris (FRA)
Frankfurt (GER)
Olympiacos (GRE)
Copenhagen (DEN)
Away
Chelsea (ENG)
Club Brugge (BEL)
Slavia Praha (CZE)
Newcastle (ENG)
Home
Chelsea (ENG)
Club Brugge (BEL)
Sporting CP (POR)
Union SG (BEL)
Away
Paris (FRA)
Arsenal (ENG)
PSV (NED)
Pafos (CYP)
Home
Real Madrid (ESP)
Leverkusen (GER)
Napoli (ITA)
Qarabağ (AZE)
Away
Chelsea (ENG)
Juventus (ITA)
Ajax (NED)
Newcastle (ENG)
Home
Man City (ENG)
Juventus (ITA)
Tottenham (ENG)
Monaco (FRA)
Away
B. Dortmund (GER)
Atleti (ESP)
Slavia Praha (CZE)
Galatasaray (TUR)
Home
Barcelona (ESP)
Benfica (POR)
Ajax (NED)
Pafos (CYP)
Away
Bayern München (GER)
Atalanta (ITA)
Napoli (ITA)
Qarabağ (AZE)
Home
Barcelona (ESP)
Arsenal (ENG)
Marseille (FRA)
Monaco (FRA)
Away
Bayern München (GER)
Atalanta (ITA)
Sporting CP (POR)
Kairat Almaty (KAZ)
Home
B. Dortmund (GER)
Leverkusen (GER)
Napoli (ITA)
Kairat Almaty (KAZ)
Away
Barcelona (ESP)
Villarreal (ESP)
Tottenham (ENG)
Qarabağ (AZE)
Home
Liverpool (ENG)
Atalanta (ITA)
Tottenham (ENG)
Galatasaray (TUR)
Away
Barcelona (ESP)
Atleti (ESP)
Napoli (ITA)
Qarabağ (AZE)
Home
Liverpool (ENG)
Atleti (ESP)
Bodø/Glimt (NOR)
Union SG (BEL)
Away
Man City (ENG)
Frankfurt (GER)
Ajax (NED)
Monaco (FRA)
Home
Liverpool (ENG)
Arsenal (ENG)
Slavia Praha (CZE)
Kairat Almaty (KAZ)
Away
B. Dortmund (GER)
Atleti (ESP)
Ajax (NED)
Union SG (BEL)
Home
B. Dortmund (GER)
Benfica (POR)
Sporting CP (POR)
Pafos (CYP)
Away
Real Madrid (ESP)
Villarreal (ESP)
Bodø/Glimt (NOR)
Monaco (FRA)
Home
Real Madrid (ESP)
Club Brugge (BEL)
Olympiacos (GRE)
Pafos (CYP)
Away
Inter (ITA)
Arsenal (ENG)
Sporting CP (POR)
Copenhagen (DEN)
Home
Paris (FRA)
Villarreal (ESP)
PSV (NED)
Newcastle (ENG)
Away
Man City (ENG)
Benfica (POR)
Olympiacos (GRE)
Copenhagen (DEN)
Home
Real Madrid (ESP)
Atleti (ESP)
PSV (NED)
Qarabağ (AZE)
Away
Inter (ITA)
Frankfurt (GER)
Marseille (FRA)
Galatasaray (TUR)
Home
B. Dortmund (GER)
Leverkusen (GER)
Napoli (ITA)
Galatasaray (TUR)
Away
Real Madrid (ESP)
Villarreal (ESP)
Bodø/Glimt (NOR)
Monaco (FRA)
Home
Liverpool (ENG)
Atalanta (ITA)
Ajax (NED)
Newcastle (ENG)
Away
Real Madrid (ESP)
Club Brugge (BEL)
Sporting CP (POR)
Union SG (BEL)
Home
Man City (ENG)
Juventus (ITA)
Tottenham (ENG)
Galatasaray (TUR)
Away
Real Madrid (ESP)
Club Brugge (BEL)
Bodø/Glimt (NOR)
Pafos (CYP)
Home
Chelsea (ENG)
Frankfurt (GER)
Sporting CP (POR)
Qarabağ (AZE)
Away
Man City (ENG)
Benfica (POR)
PSV (NED)
Copenhagen (DEN)
Home
Barcelona (ESP)
Benfica (POR)
PSV (NED)
Athletic Club (ESP)
Away
Paris (FRA)
Leverkusen (GER)
Marseille (FRA)
Union SG (BEL)
Home
Real Madrid (ESP)
Leverkusen (GER)
PSV (NED)
Pafos (CYP)
Away
Barcelona (ESP)
Arsenal (ENG)
Ajax (NED)
Kairat Almaty (KAZ)
Home
Bayern München (GER)
Villarreal (ESP)
Slavia Praha (CZE)
Monaco (FRA)
Away
Chelsea (ENG)
Juventus (ITA)
Olympiacos (GRE)
Kairat Almaty (KAZ)
Home
Bayern München (GER)
Atalanta (ITA)
Tottenham (ENG)
Newcastle (ENG)
Away
Barcelona (ESP)
Leverkusen (GER)
Sporting CP (POR)
Athletic Club (ESP)
Home
Bayern München (GER)
Atleti (ESP)
Napoli (ITA)
Union SG (BEL)
Away
Liverpool (ENG)
Leverkusen (GER)
Olympiacos (GRE)
Newcastle (ENG)
Home
Chelsea (ENG)
Frankfurt (GER)
Ajax (NED)
Copenhagen (DEN)
Away
Liverpool (ENG)
Benfica (POR)
Napoli (ITA)
Athletic Club (ESP)
Home
Man City (ENG)
Juventus (ITA)
Marseille (FRA)
Monaco (FRA)
Away
Liverpool (ENG)
Benfica (POR)
Olympiacos (GRE)
Kairat Almaty (KAZ)
Home
Barcelona (ESP)
Arsenal (ENG)
Bodø/Glimt (NOR)
Athletic Club (ESP)
Away
Inter (ITA)
Atalanta (ITA)
Tottenham (ENG)
Pafos (CYP)
Home
Paris (FRA)
Club Brugge (BEL)
Marseille (FRA)
Kairat Almaty (KAZ)
Away
Bayern München (GER)
Juventus (ITA)
Napoli (ITA)
Athletic Club (ESP)
Home
B. Dortmund (GER)
Villarreal (ESP)
Slavia Praha (CZE)
Copenhagen (DEN)
Away
Paris (FRA)
Frankfurt (GER)
Bodø/Glimt (NOR)
Monaco (FRA)
Home
Inter (ITA)
Atalanta (ITA)
Marseille (FRA)
Newcastle (ENG)
Away
Bayern München (GER)
Atleti (ESP)
PSV (NED)
Galatasaray (TUR)
Home
Man City (ENG)
Juventus (ITA)
Ajax (NED)
Copenhagen (DEN)
Away
B. Dortmund (GER)
Leverkusen (GER)
Tottenham (ENG)
Pafos (CYP)
When are the Champions League league phase matches?
Matchday 1: 16-18 September 2025
Matchday 2: 30 September-1 October 2025
Matchday 3: 21/22 October 2025
Matchday 4: 4/5 November 2025
Matchday 5: 25/26 November 2025
Matchday 6: 9/10 December 2025
Matchday 7: 20/21 January 2026
Matchday 8: 28 January 2026
Knockout phase play-off draw: 30 January 2026
Round of 16, quarter-final, semi-final, final draw: 27 February 2026
How did the draw work?
To determine the eight different opponents, teams were seeded in four pots based on their individual club coefficient at the beginning of the season (the only exception being the Champions League titleholder top seeded in pot 1). Each team was then drawn against two opponents from each pot, one of which they will play at home and one away.
In the league phase teams cannot face opponents from their country and could be drawn against a maximum of two sides from the same country.
Where is the 2026 Champions League final?
The 2025/26 UEFA Champions League final will take place at the Puskás Aréna in Budapest, Hungary, on Saturday 30 May 2026. The kick-off time has been moved forward from 21:00 CET to 18:00 CET.
Draws are provisional and subject to the outcome of ongoing investigations and/or legal proceedings and final confirmation by UEFA.