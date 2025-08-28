Champions League Official Live football scores & Fantasy
Get
Champions League league phase draw: All 36 teams learn their opponents

Thursday, August 28, 2025

The 36 sides have discovered who their opponents will be in the league phase of the 2025/26 UEFA Champions League.

The league phase draw for the 2025/26 UEFA Champions League
The league phase draw for the 2025/26 UEFA Champions League AFP via Getty Images

The 36 teams in the league phase of the 2025/26 UEFA Champions League now know their eight opponents following the draw in Monaco on Thursday.

Each team's league phase opponents

Ajax

Home
Inter (ITA)
Benfica (POR)
Olympiacos (GRE)
Galatasaray (TUR)

Away
Chelsea (ENG)
Villarreal (ESP)
Marseille (FRA)
Qarabağ (AZE)

Arsenal

Home
Bayern München (GER)
Atleti (ESP)
Olympiacos (GRE)
Kairat Almaty (KAZ)

Away
Inter (ITA)
Club Brugge (BEL)
Slavia Praha (CZE)
Athletic Club (ESP)

Atalanta

Home
Chelsea (ENG)
Club Brugge (BEL)
Slavia Praha (CZE)
Athletic Club (ESP)

Away
Paris (FRA)
Frankfurt (GER)
Marseille (FRA)
Union SG (BEL)

Athletic Club

Home
Paris (FRA)
Arsenal (ENG)
Sporting CP (POR)
Qarabağ (AZE)

Away
B. Dortmund (GER)
Atalanta (ITA)
Slavia Praha (CZE)
Newcastle (ENG)

Atleti

Home
Inter (ITA)
Frankfurt (GER)
Bodø/Glimt (NOR)
Union SG (BEL)

Away
Liverpool (ENG)
Arsenal (ENG)
PSV (NED)
Galatasaray (TUR)

B. Dortmund

Home
Inter (ITA)
Villarreal (ESP)
Bodø/Glimt (NOR)
Athletic Club (ESP)

Away
Man City (ENG)
Juventus (ITA)
Tottenham (ENG)
Copenhagen (DEN)

Barcelona

Home
Paris (FRA)
Frankfurt (GER)
Olympiacos (GRE)
Copenhagen (DEN)

Away
Chelsea (ENG)
Club Brugge (BEL)
Slavia Praha (CZE)
Newcastle (ENG)

Bayern München

Home
Chelsea (ENG)
Club Brugge (BEL)
Sporting CP (POR)
Union SG (BEL)

Away
Paris (FRA)
Arsenal (ENG)
PSV (NED)
Pafos (CYP)

Benfica

Home
Real Madrid (ESP)
Leverkusen (GER)
Napoli (ITA)
Qarabağ (AZE)

Away
Chelsea (ENG)
Juventus (ITA)
Ajax (NED)
Newcastle (ENG)

Bodø/Glimt

Home
Man City (ENG)
Juventus (ITA)
Tottenham (ENG)
Monaco (FRA)

Away
B. Dortmund (GER)
Atleti (ESP)
Slavia Praha (CZE)
Galatasaray (TUR)

Chelsea

Home
Barcelona (ESP)
Benfica (POR)
Ajax (NED)
Pafos (CYP)

Away
Bayern München (GER)
Atalanta (ITA)
Napoli (ITA)
Qarabağ (AZE)

Club Brugge

Home
Barcelona (ESP)
Arsenal (ENG)
Marseille (FRA)
Monaco (FRA)

Away
Bayern München (GER)
Atalanta (ITA)
Sporting CP (POR)
Kairat Almaty (KAZ)

Copenhagen

Home
B. Dortmund (GER)
Leverkusen (GER)
Napoli (ITA)
Kairat Almaty (KAZ)

Away
Barcelona (ESP)
Villarreal (ESP)
Tottenham (ENG)
Qarabağ (AZE)

Frankfurt

Home
Liverpool (ENG)
Atalanta (ITA)
Tottenham (ENG)
Galatasaray (TUR)

Away
Barcelona (ESP)
Atleti (ESP)
Napoli (ITA)
Qarabağ (AZE)

Galatasaray

Home
Liverpool (ENG)
Atleti (ESP)
Bodø/Glimt (NOR)
Union SG (BEL)

Away
Man City (ENG)
Frankfurt (GER)
Ajax (NED)
Monaco (FRA)

Inter

Home
Liverpool (ENG)
Arsenal (ENG)
Slavia Praha (CZE)
Kairat Almaty (KAZ)

Away
B. Dortmund (GER)
Atleti (ESP)
Ajax (NED)
Union SG (BEL)

Juventus

Home
B. Dortmund (GER)
Benfica (POR)
Sporting CP (POR)
Pafos (CYP)

Away
Real Madrid (ESP)
Villarreal (ESP)
Bodø/Glimt (NOR)
Monaco (FRA)

Kairat Almaty

Home
Real Madrid (ESP)
Club Brugge (BEL)
Olympiacos (GRE)
Pafos (CYP)

Away
Inter (ITA)
Arsenal (ENG)
Sporting CP (POR)
Copenhagen (DEN)

Leverkusen

Home
Paris (FRA)
Villarreal (ESP)
PSV (NED)
Newcastle (ENG)

Away
Man City (ENG)
Benfica (POR)
Olympiacos (GRE)
Copenhagen (DEN)

Liverpool

Home
Real Madrid (ESP)
Atleti (ESP)
PSV (NED)
Qarabağ (AZE)

Away
Inter (ITA)
Frankfurt (GER)
Marseille (FRA)
Galatasaray (TUR)

Man City

Home
B. Dortmund (GER)
Leverkusen (GER)
Napoli (ITA)
Galatasaray (TUR)

Away
Real Madrid (ESP)
Villarreal (ESP)
Bodø/Glimt (NOR)
Monaco (FRA)

Marseille

Home
Liverpool (ENG)
Atalanta (ITA)
Ajax (NED)
Newcastle (ENG)

Away
Real Madrid (ESP)
Club Brugge (BEL)
Sporting CP (POR)
Union SG (BEL)

Monaco

Home
Man City (ENG)
Juventus (ITA)
Tottenham (ENG)
Galatasaray (TUR)

Away
Real Madrid (ESP)
Club Brugge (BEL)
Bodø/Glimt (NOR)
Pafos (CYP)

Napoli

Home
Chelsea (ENG)
Frankfurt (GER)
Sporting CP (POR)
Qarabağ (AZE)

Away
Man City (ENG)
Benfica (POR)
PSV (NED)
Copenhagen (DEN)

Newcastle

Home
Barcelona (ESP)
Benfica (POR)
PSV (NED)
Athletic Club (ESP)

Away
Paris (FRA)
Leverkusen (GER)
Marseille (FRA)
Union SG (BEL)

Olympiacos

Home
Real Madrid (ESP)
Leverkusen (GER)
PSV (NED)
Pafos (CYP)

Away
Barcelona (ESP)
Arsenal (ENG)
Ajax (NED)
Kairat Almaty (KAZ)

Pafos

Home
Bayern München (GER)
Villarreal (ESP)
Slavia Praha (CZE)
Monaco (FRA)

Away
Chelsea (ENG)
Juventus (ITA)
Olympiacos (GRE)
Kairat Almaty (KAZ)

Paris

Home
Bayern München (GER)
Atalanta (ITA)
Tottenham (ENG)
Newcastle (ENG)

Away
Barcelona (ESP)
Leverkusen (GER)
Sporting CP (POR)
Athletic Club (ESP)

PSV

Home
Bayern München (GER)
Atleti (ESP)
Napoli (ITA)
Union SG (BEL)

Away
Liverpool (ENG)
Leverkusen (GER)
Olympiacos (GRE)
Newcastle (ENG)

Qarabağ

Home
Chelsea (ENG)
Frankfurt (GER)
Ajax (NED)
Copenhagen (DEN)

Away
Liverpool (ENG)
Benfica (POR)
Napoli (ITA)
Athletic Club (ESP)

Real Madrid

Home
Man City (ENG)
Juventus (ITA)
Marseille (FRA)
Monaco (FRA)

Away
Liverpool (ENG)
Benfica (POR)
Olympiacos (GRE)
Kairat Almaty (KAZ)

Slavia Praha

Home
Barcelona (ESP)
Arsenal (ENG)
Bodø/Glimt (NOR)
Athletic Club (ESP)

Away
Inter (ITA)
Atalanta (ITA)
Tottenham (ENG)
Pafos (CYP)

Sporting CP

Home
Paris (FRA)
Club Brugge (BEL)
Marseille (FRA)
Kairat Almaty (KAZ)

Away
Bayern München (GER)
Juventus (ITA)
Napoli (ITA)
Athletic Club (ESP)

Tottenham

Home
B. Dortmund (GER)
Villarreal (ESP)
Slavia Praha (CZE)
Copenhagen (DEN)

Away
Paris (FRA)
Frankfurt (GER)
Bodø/Glimt (NOR)
Monaco (FRA)

Union SG

Home
Inter (ITA)
Atalanta (ITA)
Marseille (FRA)
Newcastle (ENG)

Away
Bayern München (GER)
Atleti (ESP)
PSV (NED)
Galatasaray (TUR)

Villarreal

Home
Man City (ENG)
Juventus (ITA)
Ajax (NED)
Copenhagen (DEN)

Away
B. Dortmund (GER)
Leverkusen (GER)
Tottenham (ENG)
Pafos (CYP)

2025/26 key dates

When are the Champions League league phase matches?

Matchday 1: 16-18 September 2025
Matchday 2: 30 September-1 October 2025
Matchday 3: 21/22 October 2025
Matchday 4: 4/5 November 2025
Matchday 5: 25/26 November 2025
Matchday 6: 9/10 December 2025
Matchday 7: 20/21 January 2026
Matchday 8: 28 January 2026

Knockout phase play-off draw: 30 January 2026
Round of 16, quarter-final, semi-final, final draw: 27 February 2026

How did the draw work?

To determine the eight different opponents, teams were seeded in four pots based on their individual club coefficient at the beginning of the season (the only exception being the Champions League titleholder top seeded in pot 1). Each team was then drawn against two opponents from each pot, one of which they will play at home and one away.

In the league phase teams cannot face opponents from their country and could be drawn against a maximum of two sides from the same country.

Where is the 2026 Champions League final?

UEFA via Getty Images

The 2025/26 UEFA Champions League final will take place at the Puskás Aréna in Budapest, Hungary, on Saturday 30 May 2026. The kick-off time has been moved forward from 21:00 CET to 18:00 CET.

Draws are provisional and subject to the outcome of ongoing investigations and/or legal proceedings and final confirmation by UEFA.

